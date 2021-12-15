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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
АХ Лёвен
1:4
Конец матча

Стадион:
Брюгге
0'
0:1
26' Гол
Ланг Ноа
0:2
67' Гол
Де Кетеларе Шарль
0:3
72' Гол
Ванакен Ханс
0:4
76' Гол
Де Кетеларе Шарль
1:4
85' Гол
Мертенс Матье
90'+4
13
Рунарссон
Рунар
3
Шакла
Софьян
6
Деваст
Себастьен
35
Озкаджар
Дженк
11
Аль-Тамари
Мусса
4
Малинов
Кристиян
8
Шрейверс
Сьебе
24
Де
Норре
Каспер
10
Мерсье
Ксавье
9
Каба
Сори
33
Мертенс
Матье
22
Миньоле
Симон
77
Мата
Клинтон
5
Хендри
Джек
4
Нсоки
Стенли
2
Соболь
Эдуард
20
Ванакен
Ханс
3
Баланта
Эдер
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
90
Де
Кетеларе
Шарль
10
Ланг
Ноа
АХ Лёвен
3-4-3
Брюгге
4-3-3

История личных встреч

АХ Лёвен
Брюгге

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

8 матчей

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

Первый тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед

Второй тайм

12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед

10 матчей

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

Первый тайм

20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед

Второй тайм

20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед

История матчей

ПДА
1:1
ПДА
3:0
ПДА
2:1
ТМК
4:1
ЛП
0:1
ЛП
2:0
ЛЖ
2:5
ЛЖ
1:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
4:1

Бомбардиры внутри турнира

АХ Лёвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мертенс Матье 5 0.26
Каба Сори 4 (1) 0.21
Мерсье Ксавье 3 0.16
Анри Тома 3 (1) 0.16
Шрейверс Сьебе 2 0.11
Шенгелия Леван 2 0.11
Озкаджар Дженк 2 0.11
Де Норре Каспер 1 0.05
Де Сарт Алексис 1 0.05
Секидика Джесс 1 0.05
Шакла Софьян 0 0
Резаи Кавех 0 0
Влитинк Тибо 0 0
Аль-Тамари Мусса 0 0
Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Де Кетеларе Шарль 8 0.42
Дост Бас 7 (2) 0.37
Ланг Ноа 6 0.32
Ванакен Ханс 6 0.32
Вормер Руд 4 0.21
Ритс Матс 2 0.11
Соболь Эдуард 1 0.05
Баланта Эдер 1 0.05
Мата Клинтон 1 0.05
Рикка Федерико 1 0.05
Персин Тибо 1 0.05
Сандра Сиссе 1 0.05
Сова Камаль 0 0
Ван дер Бремпт Игнасе 0 0

Карточки

АХ Лёвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малинов Кристиян 5 1
Аль-Тамари Мусса 3 1
Шрейверс Сьебе 4 0
Деваст Себастьен 2 1
Нгава Пьер-Айвес 3 0
Мерсье Ксавье 3 0
Мертенс Матье 3 0
Де Сарт Алексис 3 0
Каба Сори 1 1
Де Норре Каспер 2 0
Озкаджар Дженк 2 0
Mandela Keita 2 0
Шакла Софьян 0 1
Ромо Рафаэль 1 0
Анри Тома 1 0
Шенгелия Леван 1 0
Уэдраого Дилан 1 0
Патрис Луи 1 0
Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Нсоки Стенли 3 2
Соболь Эдуард 4 1
Ланг Ноа 5 0
Баланта Эдер 4 0
Мата Клинтон 3 0
Де Кетеларе Шарль 3 0
Ван дер Бремпт Игнасе 1 1
Вормер Руд 2 0
Перес Даниэль 2 0
Мбамба Ноа 2 0
Дост Бас 1 0
Миньоле Симон 1 0
Ритс Матс 1 0
Рикка Федерико 1 0
Хендри Джек 1 0
Персин Тибо 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
16
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
4
36%
4
25%
61-75
4
36%
5
31%
76-90

Пропущено

12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
5
42%
61-75
2
17%
1
8%
76-90

Забито

13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
3
23%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
3
15%
76-90

Пропущено

16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
5
50%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
30%
76-90

Забито

24
36
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
3
13%
5
14%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
6
25%
5
14%
61-75
7
29%
29%
8
22%
76-90

Пропущено

28
22
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
21%
7
32%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
18%
5
23%
61-75
7
25%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3
Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 19 14 1 4 47 - 18 43
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
4. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
5. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
6. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
7. Мехелен 19 9 3 7 33 - 34 30
8. Кортрейк 19 7 7 5 24 - 22 28
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
12. Генк 18 6 4 8 31 - 30 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
15. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
16. Серен Юнайтед 19 6 1 12 23 - 38 19
17. Зульте-Варегем 19 4 5 10 27 - 43 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
2. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
3. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
4. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
6. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 10 2 2 6 14 - 25 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Кортрейк 10 3 4 3 12 - 12 13
9. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
Где смотреть матч АХ Лёвен 1:4 Брюгге онлайн


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