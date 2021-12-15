Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: King Power at Den Dreef
0:1
26' ГолЛанг Ноа
0:2
67' ГолДе Кетеларе Шарль
0:3
72' ГолВанакен Ханс
0:4
76' ГолДе Кетеларе Шарль
1:4
85' ГолМертенс Матье
Ход матча
26'
0:1
67'
72'
0:3
73'
76'
78'
85'
1:4
77
Мата
Клинтон
20
Ванакен
Ханс
26
Ритс
Матс
25
Вормер
Руд
10
Ланг
Ноа
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
90 Ромо РафаэльВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Резаи КавехНападающий
-
-
Главный тренер: Марк Брис
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Мата КлинтонЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Ванакен ХансПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Ритс МатсПолузащитник
-
25 Вормер РудНападающий
- Нападающий
-
10 Ланг НоаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
81 Вроман КианиВратарь
- Защитник
-
11 Мауасса ФетЗащитник
- Защитник
-
72 Мбамба НоаПолузащитник
-
19 Сова КамальПолузащитник
-
29 Дост БасНападающий
-
98 Сандра СиссеНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Клеман Филипп
История личных встреч
АХ Лёвен
Брюгге
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
8 матчей
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
Первый тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 5 побед
Второй тайм
12.5%
87.5%
0 побед 1 ничья 7 побед
10 матчей
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
Первый тайм
20%
30%
50%
2 победы 3 ничьи 5 побед
Второй тайм
20%
10%
70%
2 победы 1 ничья 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АХ Лёвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мертенс Матье
|5
|0.26
|Каба Сори
|4 (1)
|0.21
|Мерсье Ксавье
|3
|0.16
|Анри Тома
|3 (1)
|0.16
|Шрейверс Сьебе
|2
|0.11
|Шенгелия Леван
|2
|0.11
|Озкаджар Дженк
|2
|0.11
|Де Норре Каспер
|1
|0.05
|Де Сарт Алексис
|1
|0.05
|Секидика Джесс
|1
|0.05
|Шакла Софьян
|0
|0
|Резаи Кавех
|0
|0
|Влитинк Тибо
|0
|0
|Аль-Тамари Мусса
|0
|0
Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Де Кетеларе Шарль
|8
|0.42
|Дост Бас
|7 (2)
|0.37
|Ланг Ноа
|6
|0.32
|Ванакен Ханс
|6
|0.32
|Вормер Руд
|4
|0.21
|Ритс Матс
|2
|0.11
|Соболь Эдуард
|1
|0.05
|Баланта Эдер
|1
|0.05
|Мата Клинтон
|1
|0.05
|Рикка Федерико
|1
|0.05
|Персин Тибо
|1
|0.05
|Сандра Сиссе
|1
|0.05
|Сова Камаль
|0
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|0
|0
Карточки
АХ Лёвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малинов Кристиян
|5
|1
|Аль-Тамари Мусса
|3
|1
|Шрейверс Сьебе
|4
|0
|Деваст Себастьен
|2
|1
|Нгава Пьер-Айвес
|3
|0
|Мерсье Ксавье
|3
|0
|Мертенс Матье
|3
|0
|Де Сарт Алексис
|3
|0
|Каба Сори
|1
|1
|Де Норре Каспер
|2
|0
|Озкаджар Дженк
|2
|0
|Mandela Keita
|2
|0
|Шакла Софьян
|0
|1
|Ромо Рафаэль
|1
|0
|Анри Тома
|1
|0
|Шенгелия Леван
|1
|0
|Уэдраого Дилан
|1
|0
|Патрис Луи
|1
|0
Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Нсоки Стенли
|3
|2
|Соболь Эдуард
|4
|1
|Ланг Ноа
|5
|0
|Баланта Эдер
|4
|0
|Мата Клинтон
|3
|0
|Де Кетеларе Шарль
|3
|0
|Ван дер Бремпт Игнасе
|1
|1
|Вормер Руд
|2
|0
|Перес Даниэль
|2
|0
|Мбамба Ноа
|2
|0
|Дост Бас
|1
|0
|Миньоле Симон
|1
|0
|Ритс Матс
|1
|0
|Рикка Федерико
|1
|0
|Хендри Джек
|1
|0
|Персин Тибо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
16
1 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 7
11 Не забивали 9
0
0%
2
13%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
3
19%
31-45
2
18%
2
13%
46-60
4
36%
4
25%
61-75
4
36%
5
31%
76-90
Пропущено
12
12
6 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
17%
2
17%
1-15
2
17%
1
8%
16-30
2
17%
2
17%
31-45
1
8%
1
8%
46-60
3
25%
5
42%
61-75
2
17%
1
8%
76-90
Забито
13
20
7 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
3
23%
3
15%
1-15
1
8%
4
20%
16-30
3
23%
5
25%
31-45
1
8%
4
20%
46-60
2
15%
1
5%
61-75
3
23%
3
15%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 5
4 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
2
13%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
25%
5
50%
31-45
3
19%
2
20%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
5
31%
3
30%
76-90
Забито
24
36
8 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 15
4 Не забивали 0
3
13%
5
14%
1-15
1
4%
4
11%
16-30
4
17%
8
22%
31-45
3
13%
6
17%
46-60
6
25%
5
14%
61-75
7
29%
29%
8
22%
76-90
Пропущено
28
22
12 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 3
16 Не пропускали 12
4
14%
2
9%
1-15
2
7%
1
5%
16-30
6
21%
7
32%
31-45
4
14%
3
14%
46-60
5
18%
5
23%
61-75
7
25%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
АХ Лёвен
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кортрейк - АХ Лёвен 2:1 АХ Лёвен - Гент 0:1 Вестерло - АХ Лёвен 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3
АХ Лёвен - Серен Юнайтед 1:3 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Андерлехт - АХ Лёвен 2:2 Льерс Кемпензонен - АХ Лёвен 1:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Стандард - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 АХ Лёвен - Кортрейк 2:1 Антверпен - АХ Лёвен 2:2 АХ Лёвен - Эйпен 1:4 Генк - АХ Лёвен 4:0 АХ Лёвен - Шарлеруа 1:1 Серкль Брюгге - АХ Лёвен 1:1 АХ Лёвен - Зульте-Варегем 1:1
Брюгге
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 ПСЖ - Брюгге 4:1 Брюгге - Серен Юнайтед 3:2 Генк - Брюгге 3:3
Генк - Брюгге 2:3 Брюгге - РБ Лейпциг 0:5 Мехелен - Брюгге 2:1 Брюгге - Стандард 2:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Брюгге - Дейнзе 3:0 Антверпен - Брюгге 1:1 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Брюгге - Кортрейк 2:0 Андерлехт - Брюгге 1:1 РБ Лейпциг - Брюгге 1:2 Брюгге - АХ Лёвен 1:1 Шарлеруа - Брюгге 0:1 Брюгге - ПСЖ 1:1 Брюгге - Остенде 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|19
|14
|1
|4
|47 - 18
|43
|2.
|Брюгге
|19
|11
|6
|2
|39 - 24
|39
|3.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|4.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|5.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|6.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|7.
|Мехелен
|19
|9
|3
|7
|33 - 34
|30
|8.
|Кортрейк
|19
|7
|7
|5
|24 - 22
|28
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|12.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|13.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|14.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|15.
|Остенде
|19
|6
|2
|11
|21 - 39
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|19
|6
|1
|12
|23 - 38
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|19
|4
|5
|10
|27 - 43
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|2.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|3.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|4.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|6.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|2
|6
|14 - 25
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Кортрейк
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3