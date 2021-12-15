Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
4:3
Конец матча
Стадион: Аргосштадион Ахтер де Казерне
26' Желтая карточкаСторм Никола
0:1
33' ГолТиссудали Тарик
1:1
36' ГолМрабти Керим
1:2
50' ГолДепуатр Лоран
2:2
54' ГолСторм Никола
3:2
60' ПенальтиМрабти Керим
3:3
68' ГолТиссудали Тарик
4:3
70' ГолСторм Никола
87' Желтая карточкаVinicius de Souza Costa
Ход матча
26'
33'
0:1
36'
1:1
50'
1:2
54'
60'
3:2
68'
3:3
70'
4:3
72'
23
Пейре
Тибо
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
24
Кумс
Свен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Joseph Amuzu
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Кумс СвенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
33 Руф ДавиВратарь
-
31 Годо БруноЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
23 Маледе ЙонасНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
История личных встреч
Мехелен
Гент
8 матчей
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед
Второй тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
19 матчей
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|10
|0.53
|Мрабти Керим
|7 (2)
|0.37
|Кейперс Уго
|5
|0.26
|Уолш Сэнди
|2
|0.11
|Дрёйф Ферди
|2
|0.11
|Схоофс Роб
|1
|0.05
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.05
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.05
|Кайя Онур
|1
|0.05
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.05
|Швед Марьян
|1
|0.05
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|9
|0.47
|Депуатр Лоран
|5
|0.26
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.16
|Фортуна Нуриу
|2
|0.11
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.11
|Безус Роман
|2 (1)
|0.11
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.05
|Нгадеу Майкл
|1
|0.05
|Самуаз Матисс
|1
|0.05
|Бруно Джанни
|1
|0.05
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.05
|Лемайич Дарко
|1
|0.05
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Карточки
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|5
|0
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Куке Гетан
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Гуэ Самюэль
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|6
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Безус Роман
|1
|0
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 13
6
29%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
3
27%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
2
10%
1
9%
76-90
Пропущено
15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
5
33%
3
27%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90
Забито
12
19
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
8%
2
11%
1-15
4
33%
4
21%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
3
25%
2
11%
76-90
Пропущено
19
11
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
5%
3
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
6
32%
2
18%
76-90
Забито
33
30
19 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
7
21%
4
13%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
7
21%
6
20%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
4
12%
8
27%
61-75
5
15%
3
10%
76-90
Пропущено
34
22
11 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
9%
5
23%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
4
12%
3
14%
31-45
10
29%
29%
4
18%
46-60
4
12%
6
27%
61-75
9
26%
4
18%
76-90
Результаты последних матчей
Мехелен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1
Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0
Гент
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2
Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|19
|14
|1
|4
|47 - 18
|43
|2.
|Брюгге
|18
|10
|6
|2
|35 - 23
|36
|3.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|4.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|5.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|6.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|7.
|Мехелен
|19
|9
|3
|7
|33 - 34
|30
|8.
|Кортрейк
|19
|7
|7
|5
|24 - 22
|28
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|12.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|13.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|14.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|15.
|Остенде
|19
|6
|2
|11
|21 - 39
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|19
|6
|1
|12
|23 - 38
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|19
|4
|5
|10
|27 - 43
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|2.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|3.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|4.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|6.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|2
|6
|14 - 25
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Кортрейк
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3