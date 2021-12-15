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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Мехелен
4:3
Конец матча

Стадион:
Гент
0'
26' Желтая карточка
Сторм Никола
0:1
33' Гол
Тиссудали Тарик
1:1
36' Гол
Мрабти Керим
1:2
50' Гол
Депуатр Лоран
2:2
54' Гол
Сторм Никола
3:2
60' Пенальти
Мрабти Керим
3:3
68' Гол
Тиссудали Тарик
4:3
70' Гол
Сторм Никола
87' Желтая карточка
Vinicius de Souza Costa
90'+5
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
3
Бейкер
Лукас
33
Vinicius
de
Souza
Costa
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
10
Де
Камарго
Игор
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
14
Кастро-Монтес
Алессио
24
Кумс
Свен
13
Де
Сар
Жюльен
25
Фортуна
Нуриу
9
Безус
Роман
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
Мехелен
4-2-3-1
Гент
3-4-1-2

История личных встреч

Мехелен
Гент

8 матчей

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
62.5%
6 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 7 побед

Второй тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

19 матчей

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

31.6%
31.6%
36.8%
6 побед 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

26.3%
31.6%
42.1%
5 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:0
ПОЗПВЛЕ
1:2
ПОЗПВЛЕ
2:2
ПДА
1:1
ПДА
1:0
ПДА
0:3
ПДА
3:0
К
1:2
ПДА
2:2
ПДА
1:1
ЛП
3:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
К
1:0
ЛП
2:2
ЛЖ
0:0
ЛЖ
3:1
ЛЖ
1:0
ЛЖ
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 10 0.53
Мрабти Керим 7 (2) 0.37
Кейперс Уго 5 0.26
Уолш Сэнди 2 0.11
Дрёйф Ферди 2 0.11
Схоофс Роб 1 0.05
Хайреманс Джеффри 1 0.05
Vinicius de Souza Costa 1 0.05
Кайя Онур 1 0.05
Ванлерберге Йорди 1 0.05
Швед Марьян 1 0.05
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0
Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 9 0.47
Депуатр Лоран 5 0.26
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.16
Фортуна Нуриу 2 0.11
Кастро-Монтес Алессио 2 0.11
Безус Роман 2 (1) 0.11
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.05
Нгадеу Майкл 1 0.05
Самуаз Матисс 1 0.05
Бруно Джанни 1 0.05
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.05
Лемайич Дарко 1 0.05
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0

Карточки

Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 5 0
Хайреманс Джеффри 4 0
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бейкер Лукас 3 0
Бато Шелдон 3 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Куке Гетан 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Гуэ Самюэль 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0
Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 6 0
Кумс Свен 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Годо Бруно 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 3 0
Болат Синан 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Овусу Элиша 2 0
Кастро-Монтес Алессио 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Безус Роман 1 0
Номбе Мбойо 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Опери Кристофер 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
11
11 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 13
6
29%
2
18%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
4
19%
3
27%
31-45
4
19%
3
27%
46-60
4
19%
2
18%
61-75
2
10%
1
9%
76-90

Пропущено

15
11
6 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
13%
2
18%
1-15
2
13%
0
0%
16-30
2
13%
1
9%
31-45
5
33%
3
27%
46-60
1
7%
3
27%
61-75
3
20%
2
18%
76-90

Забито

12
19
8 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 10
4 Забивали первыми 6
13 Не забивали 11
1
8%
2
11%
1-15
4
33%
4
21%
16-30
3
25%
3
16%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
0
0%
6
32%
61-75
3
25%
2
11%
76-90

Пропущено

19
11
5 В 1-м тайме 5
14 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
1
5%
3
27%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
2
18%
31-45
5
26%
1
9%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
6
32%
2
18%
76-90

Забито

33
30
19 В 1-м тайме 14
14 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 12
3 Не забивали 5
7
21%
4
13%
1-15
5
15%
4
13%
16-30
7
21%
6
20%
31-45
5
15%
5
17%
46-60
4
12%
8
27%
61-75
5
15%
3
10%
76-90

Пропущено

34
22
11 В 1-м тайме 8
23 Во 2-м тайме 14
10 Пропускали первыми 6
15 Не пропускали 13
3
9%
5
23%
1-15
4
12%
0
0%
16-30
4
12%
3
14%
31-45
10
29%
29%
4
18%
46-60
4
12%
6
27%
61-75
9
26%
4
18%
76-90

Результаты последних матчей

Мехелен
(20 матчей)
50%
15%
35%
10 побед 3 ничьи 7 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Мехелен 3:1
Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3 Серен Юнайтед - Мехелен 1:0
Гент
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1 Ломмель - Гент 0:2
Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0 Флора Таллин - Гент 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 19 14 1 4 47 - 18 43
2. Брюгге 18 10 6 2 35 - 23 36
3. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
4. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
5. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
6. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
7. Мехелен 19 9 3 7 33 - 34 30
8. Кортрейк 19 7 7 5 24 - 22 28
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
12. Генк 18 6 4 8 31 - 30 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
15. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
16. Серен Юнайтед 19 6 1 12 23 - 38 19
17. Зульте-Варегем 19 4 5 10 27 - 43 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
2. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
3. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
4. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
6. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 10 2 2 6 14 - 25 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Кортрейк 10 3 4 3 12 - 12 13
9. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    36'
    Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
  • Описание гола
    33'
    Г О О О О Л - Тиссудали Тарик бьет в цель!
  • Желтая карточка
    26'
    Сторм Никола получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Мехелен 4:3 Гент онлайн


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