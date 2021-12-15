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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
0:2
Конец матча

Стадион:
Унион Сент-Жиллуаз
0'
0:1
19' Гол
Ванзейр Данте
25' Желтая карточка
Митома Каору
0:2
39' Гол
Бёрджесс Кристиан
50' Желтая карточка
Бёрджесс Кристиан
74' Желтая карточка
Loic Lapoussin
88' Желтая карточка
Ниукоп Барт
90'+4
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
24
Плетинкс
Эвауд
15
Бойя
Франк
27
Де
Бок
Лоренс
19
Кутеса
Дерек
98
Думбия
Идрисса
23
Фадера
Алию
17
Жан-Люк
Домпе
9
Воссен
Йелле
93
Гано
Зиньо
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
16
Бёрджесс
Кристиан
59
Ismael
Kandouss
2
Ниукоп
Барт
94
Loic
Lapoussin
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
13
Ванзейр
Данте
9
Deniz
Undav
Зульте-Варегем
4-4-2
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2

История личных встреч

Зульте-Варегем
Унион Сент-Жиллуаз

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

ПДА
2:1
ТМК
0:4
ПДАТЗПВЛЕПО
2:1
ПДАТЗПВЛЕПО
2:2
К
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 11 (2) 0.58
Гано Зиньо 10 0.53
Кутеса Дерек 2 0.11
Сиссако Абдулайе 2 0.11
Жан-Люк Домпе 1 0.05
Плетинкс Эвауд 1 0.05
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Сиранни Алессандро 0 0
Dion De Neve 0 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 15 (1) 0.79
Ванзейр Данте 12 0.63
Митома Каору 4 0.21
Casper Nielsen2 3 0.16
Теума Тедди 3 (1) 0.16
Бёрджесс Кристиан 3 0.16
Loic Lapoussin 2 0.11
Senne Lynen 1 0.05
Ниукоп Барт 1 0.05
Амани Жан 1 0.05
Matthew Sorinola 1 0.05
Багер Йонас 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Бойя Франк 2 1
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Сиранни Алессандро 2 0
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Жан-Люк Домпе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 6 0
Бёрджесс Кристиан 5 0
Siebe van der Heyden 5 0
Loic Lapoussin 3 0
Ismael Kandouss 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Casper Nielsen2 3 0
Амани Жан 1 1
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Теума Тедди 2 0
Митома Каору 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
27
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
2
14%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
5
36%
5
19%
76-90

Пропущено

25
9
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
7
28%
1
11%
46-60
7
28%
3
33%
61-75
4
16%
2
22%
76-90

Забито

14
19
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
3
16%
76-90

Пропущено

17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
24%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
2
12%
4
40%
76-90

Забито

28
46
10 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 15
3 Не забивали 1
4
14%
6
13%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
3
11%
10
22%
31-45
3
11%
10
22%
46-60
5
18%
6
13%
61-75
10
36%
8
17%
76-90

Пропущено

42
19
15 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
5
12%
2
11%
1-15
4
10%
1
5%
16-30
6
14%
4
21%
31-45
10
24%
1
5%
46-60
11
26%
5
26%
61-75
6
14%
6
32%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 19 14 1 4 47 - 18 43
2. Брюгге 18 10 6 2 35 - 23 36
3. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
4. Антверпен 18 10 3 5 32 - 21 33
5. Шарлеруа 18 9 5 4 32 - 22 32
6. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
7. Мехелен 19 9 3 7 33 - 34 30
8. Кортрейк 19 7 7 5 24 - 22 28
9. Эйпен 18 7 4 7 28 - 26 25
10. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
11. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
12. Генк 18 6 4 8 31 - 30 22
13. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
14. АХ Лёвен 18 4 8 6 23 - 29 20
15. Остенде 19 6 2 11 21 - 39 20
16. Серен Юнайтед 19 6 1 12 23 - 38 19
17. Зульте-Варегем 19 4 5 10 27 - 43 17
18. Беерсхот-Вильрейк 18 2 3 13 15 - 33 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
2. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
3. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
4. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
5. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
6. Антверпен 9 5 2 2 17 - 10 17
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
10. Серен Юнайтед 9 4 1 4 13 - 14 13
11. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
12. АХ Лёвен 9 3 3 3 11 - 12 12
13. Генк 8 3 2 3 15 - 12 11
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 10 2 2 6 14 - 25 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 9 2 0 7 5 - 12 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Шарлеруа 9 5 3 1 19 - 13 18
3. Брюгге 9 5 2 2 15 - 13 17
4. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
5. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
6. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
7. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
8. Кортрейк 10 3 4 3 12 - 12 13
9. Эйпен 9 4 1 4 15 - 13 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
15. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
16. Остенде 9 2 1 6 8 - 16 7
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    39'
    Г О О О О Л - Бёрджесс Кристиан бьет в цель!
  • Желтая карточка
    25'
    Митома Каору получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    19'
    Г О О О О Л - Ванзейр Данте бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 0:2 Унион Сент-Жиллуаз онлайн


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