Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
0:1
19' ГолВанзейр Данте
25' Желтая карточкаМитома Каору
0:2
39' ГолБёрджесс Кристиан
50' Желтая карточкаБёрджесс Кристиан
74' Желтая карточкаLoic Lapoussin
88' Желтая карточкаНиукоп Барт
Ход матча
19'
0:1
25'
39'
74'
88'
15
Бойя
Франк
19
Кутеса
Дерек
23
Фадера
Алию
93
Гано
Зиньо
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Бойя ФранкЗащитник
- Защитник
-
19 Кутеса ДерекПолузащитник
- Полузащитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
93 Гано ЗиньоНападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
67 Lukas Willen
-
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Дюри Франки
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
24 Ilyes Ziani
-
Главный тренер: Маццу Феличе
История личных встреч
Зульте-Варегем
Унион Сент-Жиллуаз
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|11 (2)
|0.58
|Гано Зиньо
|10
|0.53
|Кутеса Дерек
|2
|0.11
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.11
|Жан-Люк Домпе
|1
|0.05
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.05
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Dion De Neve
|0
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|15 (1)
|0.79
|Ванзейр Данте
|12
|0.63
|Митома Каору
|4
|0.21
|Casper Nielsen2
|3
|0.16
|Теума Тедди
|3 (1)
|0.16
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.16
|Loic Lapoussin
|2
|0.11
|Senne Lynen
|1
|0.05
|Ниукоп Барт
|1
|0.05
|Амани Жан
|1
|0.05
|Matthew Sorinola
|1
|0.05
|Багер Йонас
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Бойя Франк
|2
|1
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Сиранни Алессандро
|2
|0
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Жан-Люк Домпе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|6
|0
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Siebe van der Heyden
|5
|0
|Loic Lapoussin
|3
|0
|Ismael Kandouss
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Casper Nielsen2
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Теума Тедди
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
27
4 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 9
11 Не забивали 9
2
14%
5
19%
1-15
0
0%
4
15%
16-30
2
14%
5
19%
31-45
2
14%
4
15%
46-60
3
21%
4
15%
61-75
5
36%
5
19%
76-90
Пропущено
25
9
7 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 1
9 Не пропускали 6
1
4%
1
11%
1-15
3
12%
1
11%
16-30
3
12%
1
11%
31-45
7
28%
1
11%
46-60
7
28%
3
33%
61-75
4
16%
2
22%
76-90
Забито
14
19
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 6
11 Не забивали 11
2
14%
1
5%
1-15
3
21%
2
11%
16-30
1
7%
5
26%
31-45
1
7%
6
32%
46-60
2
14%
2
11%
61-75
5
36%
3
16%
76-90
Пропущено
17
10
8 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 6
4
24%
1
10%
1-15
1
6%
0
0%
16-30
3
18%
3
30%
31-45
3
18%
0
0%
46-60
4
24%
2
20%
61-75
2
12%
4
40%
76-90
Забито
28
46
10 В 1-м тайме 22
18 Во 2-м тайме 24
7 Забивали первыми 15
3 Не забивали 1
4
14%
6
13%
1-15
3
11%
6
13%
16-30
3
11%
10
22%
31-45
3
11%
10
22%
46-60
5
18%
6
13%
61-75
10
36%
8
17%
76-90
Пропущено
42
19
15 В 1-м тайме 7
27 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 4
16 Не пропускали 12
5
12%
2
11%
1-15
4
10%
1
5%
16-30
6
14%
4
21%
31-45
10
24%
1
5%
46-60
11
26%
5
26%
61-75
6
14%
6
32%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3 Зульте-Варегем - Стандард 1:2
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7
Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3 Ланс - Унион Сент-Жиллуаз 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|19
|14
|1
|4
|47 - 18
|43
|2.
|Брюгге
|18
|10
|6
|2
|35 - 23
|36
|3.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|4.
|Антверпен
|18
|10
|3
|5
|32 - 21
|33
|5.
|Шарлеруа
|18
|9
|5
|4
|32 - 22
|32
|6.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|7.
|Мехелен
|19
|9
|3
|7
|33 - 34
|30
|8.
|Кортрейк
|19
|7
|7
|5
|24 - 22
|28
|9.
|Эйпен
|18
|7
|4
|7
|28 - 26
|25
|10.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|11.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|12.
|Генк
|18
|6
|4
|8
|31 - 30
|22
|13.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|14.
|АХ Лёвен
|18
|4
|8
|6
|23 - 29
|20
|15.
|Остенде
|19
|6
|2
|11
|21 - 39
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|19
|6
|1
|12
|23 - 38
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|19
|4
|5
|10
|27 - 43
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|18
|2
|3
|13
|15 - 33
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|2.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|3.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|4.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|5.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|6.
|Антверпен
|9
|5
|2
|2
|17 - 10
|17
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|10.
|Серен Юнайтед
|9
|4
|1
|4
|13 - 14
|13
|11.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|12.
|АХ Лёвен
|9
|3
|3
|3
|11 - 12
|12
|13.
|Генк
|8
|3
|2
|3
|15 - 12
|11
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|2
|6
|14 - 25
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|2
|0
|7
|5 - 12
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Шарлеруа
|9
|5
|3
|1
|19 - 13
|18
|3.
|Брюгге
|9
|5
|2
|2
|15 - 13
|17
|4.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|5.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|6.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|7.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|8.
|Кортрейк
|10
|3
|4
|3
|12 - 12
|13
|9.
|Эйпен
|9
|4
|1
|4
|15 - 13
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|15.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|16.
|Остенде
|9
|2
|1
|6
|8 - 16
|7
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3