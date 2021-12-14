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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Саутгемптон
 
Позже

Стадион:
Брентфорд
Прогнозы 42
Саутгемптон 61.9% (26)
X 28.6% (12)
Брентфорд 9.5% (4)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Саутгемптон
Ничья
Брентфорд
2.13
3.74
3.58
Все Коэффициенты

История личных встреч

Саутгемптон
Брентфорд

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед

4 матча

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

6 матчей

16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа

История матчей

КЛ
0:2
ТМК
2:2
ПЛ
0:3
ПЛ
0:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Адамс Че 3 0.19
Броя Армандо 3 0.19
Армстронг Адам 2 0.13
Уорд-Праус Джеймс 2 (2) 0.13
Эльюнусси Мохамед 1 0.06
Беднарек Ян 1 0.06
Ливраменто Валентино 1 0.06
Редмонд Натан 0 0
Диалло Ибраима 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.25
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.19
Каньос Серхи 2 0.13
Генри Рико 2 0.13
Висса Йоан 2 0.13
Янссон Понтус 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Йоргенсен Матиас 1 0.06
Янельт Витали 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ромеу Ориоль 5 0
Салису Мохаммед 5 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Ливраменто Валентино 1 0
Телла Нейтан 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каньос Серхи 5 0
Норгор Кристиан 4 0
Янссон Понтус 3 0
Гуд Чарли 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Тони Айвен 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Пропущено

8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90

Забито

6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90

Пропущено

17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
6
35%
1
10%
76-90

Забито

13
21
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
3
23%
3
14%
1-15
3
23%
5
24%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
1
8%
5
24%
76-90

Пропущено

25
22
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
16%
5
23%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
7
28%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Саутгемптон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
9. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
10. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
11. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Саутгемптон - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час 12 минут.

    Главный судья: Michael Salisbury

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 42
    Саутгемптон 61.9% (26)
    X 28.6% (12)
    Брентфорд 9.5% (4)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Саутгемптон
    Ничья
    Брентфорд
    2.13
    3.74
    3.58
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Саутгемптон - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Саутгемптон - Брентфорд

    Исход игры
    Саутгемптон
    61.9% (26)
    Ничья
    28.6% (12)
    Брентфорд
    9.5% (4)
    Тотал 2.5
    Больше
    43.9% (18)
    Меньше
    56.1% (23)
    Обе команды забьют
    Да
    73.17% (30)
    Нет
    26.83% (11)
    Популярный счёт
    2:1 Саутгемптон
    28.6% (12)
    1:1 Ничья
    28.6% (12)
    1:0 Саутгемптон
    19% (8)
    2:0 Саутгемптон
    7.1% (3)
    1:2 Брентфорд
    7.1% (3)
    3:1 Саутгемптон
    7.1% (3)
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    Саутгемптон
    Брентфорд

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