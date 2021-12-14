Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Сент-Мэрис
История личных встреч
Саутгемптон
Брентфорд
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
150%
2 победы 3 ничьи 0 побед
4 матча
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
6 матчей
16.7%
50%
33.3%
1 победа 3 ничьи 2 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
50%
16.7%
2 победы 3 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Адамс Че
|3
|0.19
|Броя Армандо
|3
|0.19
|Армстронг Адам
|2
|0.13
|Уорд-Праус Джеймс
|2 (2)
|0.13
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.06
|Беднарек Ян
|1
|0.06
|Ливраменто Валентино
|1
|0.06
|Редмонд Натан
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.25
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.19
|Каньос Серхи
|2
|0.13
|Генри Рико
|2
|0.13
|Висса Йоан
|2
|0.13
|Янссон Понтус
|1
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.06
|Янельт Витали
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Салису Мохаммед
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Беднарек Ян
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Ливраменто Валентино
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каньос Серхи
|5
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
7
11
5 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
2
29%
3
27%
1-15
1
14%
2
18%
16-30
2
29%
2
18%
31-45
2
29%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
0
0%
2
18%
76-90
Пропущено
8
12
3 В 1-м тайме 7
5 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
13%
3
25%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
0
0%
3
25%
31-45
3
38%
0
0%
46-60
1
13%
3
25%
61-75
1
13%
2
17%
76-90
Забито
6
10
3 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 10
1
17%
0
0%
1-15
2
33%
3
30%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
33%
2
20%
61-75
1
17%
3
30%
76-90
Пропущено
17
10
7 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
18%
2
20%
1-15
2
12%
2
20%
16-30
2
12%
2
20%
31-45
3
18%
1
10%
46-60
1
6%
2
20%
61-75
6
35%
1
10%
76-90
Забито
13
21
8 В 1-м тайме 10
5 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
3
23%
3
14%
1-15
3
23%
5
24%
16-30
2
15%
2
10%
31-45
2
15%
3
14%
46-60
2
15%
3
14%
61-75
1
8%
5
24%
76-90
Пропущено
25
22
10 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
16%
5
23%
1-15
4
16%
3
14%
16-30
2
8%
5
23%
31-45
6
24%
1
5%
46-60
2
8%
5
23%
61-75
7
28%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2 Ливерпуль - Саутгемптон 4:0
Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Атлетик Б 1:3
Брентфорд
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0 Брентфорд - Эвертон 1:0
Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0 Брентфорд - Валенсия 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|11.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Саутгемптон - Брентфорд
Исход игры
Саутгемптон
61.9% (26)
Ничья
28.6% (12)
Брентфорд
9.5% (4)
Тотал 2.5
Больше
43.9% (18)
Меньше
56.1% (23)
Обе команды забьют
Да
73.17% (30)
Нет
26.83% (11)
Популярный счёт
2:1 Саутгемптон
28.6% (12)
1:1 Ничья
28.6% (12)
1:0 Саутгемптон
19% (8)
2:0 Саутгемптон
7.1% (3)
1:2 Брентфорд
7.1% (3)
3:1 Саутгемптон
7.1% (3)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!