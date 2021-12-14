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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Норвич
Прогнозы 43
Вест Хэм 97.7% (42)
X 0% (0)
Норвич 2.3% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Норвич
1.37
5.65
9.90
Все Коэффициенты

История личных встреч

Вест Хэм
Норвич

6 матчей

83.3%
16.7%
3.5527136788005E-15%
5 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
16.7%
16.6%
4 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 2 победы

9 матчей

55.6%
33.3%
11.1%
5 побед 3 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 2 победы

История матчей

ПЛ
0:4
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
2:2
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.38
Форнальс Пабло 4 0.25
Боуэн Джаррод 3 0.19
Бенрахма Саид 3 0.19
Соучек Томаш 2 0.13
Лансини Мануэль 2 (1) 0.13
Райс Деклан 1 0.06
Крессуэлл Арон 1 0.06
Огбонна Анджело 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Масуаку Артур 1 0.06
Джонсон Бен 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0
Норвич
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пукки Теэму 5 (2) 0.29
Норманн Матиас 1 0.06
Хэнли Грант 1 0.06
Омобамиделе Эндрю 1 0.06
Рашица Милот 0 0
Яннулис Димитрис 0 0
Гилмор Билли 0 0
Ааронс Макс 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 4 0
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Цоуфал Владимир 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Норвич
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лис-Мелу Пьерр 4 0
Уильямс Брендон 4 0
Ааронс Макс 4 0
Норманн Матиас 4 0
Гибсон Бен 2 1
Пукки Теэму 2 0
Кабак Озан 2 0
Кантуэлл Тодд 2 0
Гилмор Билли 2 0
Крул Тим 1 0
Маклин Кенни 1 0
Хэнли Грант 1 0
Байрам Сэм 1 0
Яннулис Димитрис 1 0
Омобамиделе Эндрю 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
5
5 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 2
5 Забивали первыми 2
8 Не забивали 13
1
7%
2
40%
1-15
2
13%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
1
20%
61-75
4
27%
1
20%
76-90

Пропущено

13
18
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
2
11%
1-15
2
15%
3
17%
16-30
3
23%
1
6%
31-45
1
8%
2
11%
46-60
2
15%
5
28%
61-75
4
31%
5
28%
76-90

Забито

11
5
3 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 0
11 Не забивали 13
1
9%
1
20%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
1
9%
2
40%
31-45
1
9%
1
20%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
1
20%
76-90

Пропущено

8
14
5 В 1-м тайме 5
3 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 7
1
13%
2
14%
1-15
1
13%
2
14%
16-30
3
38%
1
7%
31-45
1
13%
2
14%
46-60
1
13%
4
29%
61-75
1
13%
3
21%
76-90

Забито

26
10
8 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 4
7 Забивали первыми 2
3 Не забивали 9
2
8%
3
30%
1-15
3
12%
1
10%
16-30
3
12%
2
20%
31-45
3
12%
1
10%
46-60
7
27%
1
10%
61-75
8
31%
2
20%
76-90

Пропущено

21
32
11 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
2
10%
4
13%
1-15
3
14%
5
16%
16-30
6
29%
2
6%
31-45
2
10%
4
13%
46-60
3
14%
9
28%
61-75
5
24%
8
25%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1 Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1
Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Динамо Загреб - Вест Хэм 0:2
Норвич
(20 матчей)
15%
20%
65%
3 победы 4 ничьи 13 поражений
Норвич - Астон Вилла 0:2 Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Тоттенхэм - Норвич 3:0 Ньюкасл - Норвич 1:1
Норвич - Вулверхэмптон 0:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Брентфорд - Норвич 1:2 Норвич - Лидс 1:2 Челси - Норвич 7:0 Норвич - Брайтон 0:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Эвертон - Норвич 2:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Арсенал - Норвич 1:0 Норвич - Лестер 1:2 Норвич - Борнмут 6:0 Манчестер Сити - Норвич 5:0 Норвич - Ливерпуль 0:3 Ньюкасл - Норвич 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
9. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
10. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
11. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Норвич от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час 12 минут.

    Главный судья: Хупер Саймон

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Вест Хэм 97.7% (42)
    X 0% (0)
    Норвич 2.3% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Норвич
    1.37
    5.65
    9.90
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Вест Хэм - Норвич онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Норвич

    Исход игры
    Вест Хэм
    97.7% (42)
    Ничья
    0% (0)
    Норвич
    2.3% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.66% (22)
    Меньше
    46.34% (19)
    Обе команды забьют
    Да
    51.22% (21)
    Нет
    48.78% (20)
    Популярный счёт
    2:0 Вест Хэм
    39.5% (17)
    2:1 Вест Хэм
    32.6% (14)
    3:1 Вест Хэм
    11.6% (5)
    1:0 Вест Хэм
    4.7% (2)
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    Вест Хэм
    Норвич

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