Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Викарадж Роад
История личных встреч
Уотфорд
Кристал Пэлас
15 матчей
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед
14 матчей
7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед
Первый тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед
29 матчей
34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед
Первый тайм
24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед
Второй тайм
31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Уотфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Деннис Эммануэль
|7
|0.44
|Кинг Джошуа
|5 (1)
|0.31
|Сарр Исмаила
|5
|0.31
|Эрнандес Хуан
|2
|0.13
|Педро Жоао
|1
|0.06
|Куцка Юрай
|1
|0.06
|Клеверли Том
|0
|0
|Фемения Кико
|0
|0
|Каткарт Крейг
|0
|0
|Фостер Бен
|0
|0
|Сиссоко Мусса
|0
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галлахер Конор
|6
|0.38
|Бентеке Кристиан
|4
|0.25
|Заха Уилфрид
|4 (2)
|0.25
|Эдуар Одсонн
|3
|0.19
|Гехи Марк
|2
|0.13
|Олисе Майкл
|1
|0.06
|Томкинс Джеймс
|1
|0.06
|Шлупп Джеффри
|1
|0.06
|Айю Джордан
|0
|0
|Макартур Джеймс
|0
|0
|Куйяте Шейку
|0
|0
|Хьюз Уилл
|0
|0
|Андерсен Йоаким
|0
|0
|Митчелл Тайрик
|0
|0
Карточки
Уотфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Деннис Эммануэль
|6
|0
|Куцка Юрай
|3
|1
|Роуз Дэнни
|4
|0
|Каткарт Крейг
|3
|0
|Кинг Джошуа
|3
|0
|Трост-Эконг Виллиам
|3
|0
|Этебо Огенекаро
|3
|0
|Сиссоко Мусса
|2
|0
|Луза Имран
|2
|0
|Клеверли Том
|1
|0
|Фемения Кико
|1
|0
|Педро Жоао
|1
|0
|Сема Кен
|1
|0
|Сарр Исмаила
|1
|0
Кристал Пэлас
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Уорд Джоэл
|5
|0
|Галлахер Конор
|4
|0
|Бентеке Кристиан
|3
|0
|Заха Уилфрид
|3
|0
|Андерсен Йоаким
|3
|0
|Гехи Марк
|3
|0
|Макартур Джеймс
|2
|0
|Олисе Майкл
|2
|0
|Миливоевич Лука
|1
|0
|Гуаита Висенте
|1
|0
|Клайн Натаниэль
|1
|0
|Айю Джордан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Забито
11
13
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
5
45%
6
46%
76-90
Пропущено
14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
2
14%
2
29%
76-90
Забито
22
22
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
9%
2
9%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
6
27%
6
27%
61-75
7
32%
7
32%
76-90
Пропущено
30
22
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
4
13%
2
9%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
7
23%
5
23%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
7
32%
76-90
Результаты последних матчей
Уотфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|11.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Уотфорд - Кристал Пэлас
Исход игры
Уотфорд
41.9% (18)
Ничья
44.2% (19)
Кристал Пэлас
14% (6)
Тотал 2.5
Больше
46.34% (19)
Меньше
53.66% (22)
Обе команды забьют
Да
82.93% (34)
Нет
17.07% (7)
Популярный счёт
1:1 Ничья
34.9% (15)
2:1 Уотфорд
25.6% (11)
1:0 Уотфорд
11.6% (5)
1:2 Кристал Пэлас
9.3% (4)
2:2 Ничья
7% (3)
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