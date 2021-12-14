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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Уотфорд
 
Позже

Стадион:
Кристал Пэлас
Прогнозы 43
Уотфорд 41.9% (18)
X 44.2% (19)
Кристал Пэлас 14% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Уотфорд
Ничья
Кристал Пэлас
3.13
3.62
2.52
Все Коэффициенты

История личных встреч

Уотфорд
Кристал Пэлас

15 матчей

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

46.7%
53.3%
7 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

60%
26.7%
13.3%
9 побед 4 ничьи 0 побед

14 матчей

7.1%
92.9%
0 побед 1 ничья 13 побед

Первый тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 12 побед

29 матчей

34.5%
20.7%
44.8%
10 побед 6 ничьих 13 побед

Первый тайм

24.1%
41.4%
34.5%
7 побед 12 ничьих 10 побед

Второй тайм

31%
27.6%
41.4%
9 побед 8 ничьих 12 побед

История матчей

КЛ
1:0
ТМК
3:1
ПЛ
1:0
ПЛ
0:0
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:1
К
2:1
ПЛ
1:2
ПЛ
0:1
Ч
1:0
Ч
2:2
Ч
2:3
Ч
4:0
Ч
0:2
Ч
1:1
Ч
3:2
Ч
1:3
Ч
3:0
Ч
2:0
К
4:3
Ч
0:0
Ч
0:2
К
2:0
Ч
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Уотфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Деннис Эммануэль 7 0.44
Кинг Джошуа 5 (1) 0.31
Сарр Исмаила 5 0.31
Эрнандес Хуан 2 0.13
Педро Жоао 1 0.06
Куцка Юрай 1 0.06
Клеверли Том 0 0
Фемения Кико 0 0
Каткарт Крейг 0 0
Фостер Бен 0 0
Сиссоко Мусса 0 0
Кристал Пэлас
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галлахер Конор 6 0.38
Бентеке Кристиан 4 0.25
Заха Уилфрид 4 (2) 0.25
Эдуар Одсонн 3 0.19
Гехи Марк 2 0.13
Олисе Майкл 1 0.06
Томкинс Джеймс 1 0.06
Шлупп Джеффри 1 0.06
Айю Джордан 0 0
Макартур Джеймс 0 0
Куйяте Шейку 0 0
Хьюз Уилл 0 0
Андерсен Йоаким 0 0
Митчелл Тайрик 0 0

Карточки

Уотфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Деннис Эммануэль 6 0
Куцка Юрай 3 1
Роуз Дэнни 4 0
Каткарт Крейг 3 0
Кинг Джошуа 3 0
Трост-Эконг Виллиам 3 0
Этебо Огенекаро 3 0
Сиссоко Мусса 2 0
Луза Имран 2 0
Клеверли Том 1 0
Фемения Кико 1 0
Педро Жоао 1 0
Сема Кен 1 0
Сарр Исмаила 1 0
Кристал Пэлас
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Уорд Джоэл 5 0
Галлахер Конор 4 0
Бентеке Кристиан 3 0
Заха Уилфрид 3 0
Андерсен Йоаким 3 0
Гехи Марк 3 0
Макартур Джеймс 2 0
Олисе Майкл 2 0
Миливоевич Лука 1 0
Гуаита Висенте 1 0
Клайн Натаниэль 1 0
Айю Джордан 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
9
5 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 12
1
9%
2
22%
1-15
1
9%
0
0%
16-30
3
27%
2
22%
31-45
0
0%
2
22%
46-60
4
36%
2
22%
61-75
2
18%
1
11%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
13%
1
7%
1-15
3
19%
3
20%
16-30
2
13%
3
20%
31-45
3
19%
2
13%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Забито

11
13
4 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
1
9%
0
0%
1-15
3
27%
0
0%
16-30
0
0%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
2
18%
4
31%
61-75
5
45%
6
46%
76-90

Пропущено

14
7
9 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
14%
1
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
5
36%
2
29%
31-45
1
7%
0
0%
46-60
2
14%
2
29%
61-75
2
14%
2
29%
76-90

Забито

22
22
9 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 16
5 Забивали первыми 7
6 Не забивали 5
2
9%
2
9%
1-15
4
18%
0
0%
16-30
3
14%
4
18%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
6
27%
6
27%
61-75
7
32%
7
32%
76-90

Пропущено

30
22
16 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 12
11 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 12
4
13%
2
9%
1-15
5
17%
3
14%
16-30
7
23%
5
23%
31-45
4
13%
2
9%
46-60
5
17%
3
14%
61-75
5
17%
7
32%
76-90

Результаты последних матчей

Уотфорд
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
Брентфорд - Уотфорд 2:1 Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Уотфорд - Челси 1:2 Лестер - Уотфорд 4:2
Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Арсенал - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Уотфорд - Ливерпуль 0:5 Лидс - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Ньюкасл 1:1 Уотфорд - Сток Сити 1:3 Норвич - Уотфорд 1:3 Уотфорд - Вулверхэмптон 0:2 Тоттенхэм - Уотфорд 1:0 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Брайтон - Уотфорд 2:0 Уотфорд - Астон Вилла 3:2 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Стивенэйдж - Уотфорд 1:1
Кристал Пэлас
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Лидс - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Астон Вилла 1:2
Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3 Кристал Пэлас - Вулверхэмптон 2:0 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Кристал Пэлас - Ньюкасл 1:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Ливерпуль - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Тоттенхэм 3:0 Вест Хэм - Кристал Пэлас 2:2 Уотфорд - Кристал Пэлас 1:0 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Челси - Кристал Пэлас 3:0 Кристал Пэлас - Уотфорд 3:1 Рединг - Кристал Пэлас 1:3 Кристал Пэлас - Чарльтон 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
9. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
10. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
11. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Уотфорд - Кристал Пэлас от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 дня 21 час 12 минут.

    Главный судья: Питер Банкс

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 43
    Уотфорд 41.9% (18)
    X 44.2% (19)
    Кристал Пэлас 14% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Уотфорд
    Ничья
    Кристал Пэлас
    3.13
    3.62
    2.52
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Уотфорд - Кристал Пэлас онлайн


    Прогнозы на матч Уотфорд - Кристал Пэлас

    Исход игры
    Уотфорд
    41.9% (18)
    Ничья
    44.2% (19)
    Кристал Пэлас
    14% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    46.34% (19)
    Меньше
    53.66% (22)
    Обе команды забьют
    Да
    82.93% (34)
    Нет
    17.07% (7)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    34.9% (15)
    2:1 Уотфорд
    25.6% (11)
    1:0 Уотфорд
    11.6% (5)
    1:2 Кристал Пэлас
    9.3% (4)
    2:2 Ничья
    7% (3)
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    Уотфорд
    Кристал Пэлас

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