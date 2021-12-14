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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Манчестер Юнайтед
 
Позже

Стадион:
Брайтон
Прогнозы 48
Манчестер Юнайтед 95.8% (46)
X 2.1% (1)
Брайтон 2.1% (1)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Манчестер Юнайтед
Ничья
Брайтон
1.60
4.74
6.36
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Манчестер Юнайтед
Брайтон

8 матчей

100%
8 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед

2 матча

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

10 матчей

80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы

Первый тайм

50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы

Второй тайм

70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы

История матчей

ПЛ
2:1
КЛ
0:3
ПЛ
2:3
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
3:2
ПЛ
1:0
К
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Манчестер Юнайтед
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Роналду Криштиану 7 (2) 0.44
Фернандеш Бруну 5 0.31
Гринвуд Мэйсон 4 0.25
Фред Сантос 2 0.13
Рэшфорд Маркус 2 0.13
Лингард Джесси 2 0.13
Кавани Эдинсон 1 0.06
Марсьяль Антони 1 0.06
Ван де Бек Донни 1 0.06
Санчо Джедон 1 0.06
Погба Поль 0 0
Матич Неманья 0 0
Линделоф Виктор 0 0
Варан Рафаэль 0 0
Шоу Люк 0 0
Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 6 (1) 0.4
Троссар Леандро 3 (1) 0.2
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.13
Уэлбек Данни 1 0.07
Даффи Шейн 1 0.07
Мвепу Энок 1 0.07
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0

Карточки

Манчестер Юнайтед
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Магуайр Гарри 4 1
Погба Поль 4 1
Фернандеш Бруну 4 0
Шоу Люк 4 0
Фред Сантос 4 0
Мактоминай Скотт 4 0
Роналду Криштиану 3 0
Линделоф Виктор 2 0
Далот Диогу 2 0
Уан-Биссака Аарон 2 0
Байи Эрик 1 0
Рэшфорд Маркус 1 0
Гринвуд Мэйсон 1 0
Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 5 0
Лаллана Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Биссума Ив 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Бёрн Дэн 1 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
3
20%
5
63%
76-90

Пропущено

12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
25%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90

Забито

13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
5
50%
1
13%
76-90

Забито

28
14
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
4%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
3
21%
31-45
7
25%
1
7%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
7
25%
6
43%
76-90

Пропущено

22
16
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
14%
4
25%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
27%
3
19%
76-90

Результаты последних матчей

Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 16 11 4 1 45 - 12 37
3. Челси Заявка 16 11 3 2 38 - 11 36
4. Вест Хэм Заявка 16 8 4 4 28 - 19 28
5. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
6. Арсенал Заявка 16 8 2 6 21 - 22 26
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
9. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
10. Вулверхэмптон Заявка 16 6 3 7 12 - 14 21
11. Брайтон Заявка 15 4 8 3 14 - 16 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 16 4 7 5 22 - 22 19
14. Эвертон Заявка 16 5 3 8 20 - 28 18
15. Саутгемптон Заявка 16 3 7 6 14 - 24 16
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 16 1 7 8 17 - 34 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
3. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
4. Ливерпуль Заявка 8 5 3 0 19 - 5 18
5. Челси Заявка 8 5 2 1 21 - 6 17
6. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
7. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
8. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
9. Кристал Пэлас Заявка 8 3 4 1 13 - 7 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 7 2 3 2 6 - 8 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 12 - 7 14
6. Вулверхэмптон Заявка 8 3 2 3 7 - 7 11
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
14. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
15. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
16. Эвертон Заявка 8 1 2 5 7 - 15 5
17. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
18. Саутгемптон Заявка 8 1 2 5 6 - 17 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 8 0 3 5 5 - 17 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Манчестер Юнайтед - Брайтон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 дня 18 часов 42 минуты.

    Главный судья: Эттуэлл Стюарт

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 48
    Манчестер Юнайтед 95.8% (46)
    X 2.1% (1)
    Брайтон 2.1% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Манчестер Юнайтед
    Ничья
    Брайтон
    1.60
    4.74
    6.36
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Манчестер Юнайтед - Брайтон онлайн


    Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон

    Исход игры
    Манчестер Юнайтед
    95.8% (46)
    Ничья
    2.1% (1)
    Брайтон
    2.1% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    36.17% (17)
    Меньше
    63.83% (30)
    Обе команды забьют
    Да
    38.3% (18)
    Нет
    61.7% (29)
    Популярный счёт
    2:0 Манчестер Юнайтед
    54.2% (26)
    3:1 Манчестер Юнайтед
    18.8% (9)
    2:1 Манчестер Юнайтед
    14.6% (7)
    1:0 Манчестер Юнайтед
    6.3% (3)
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    Манчестер Юнайтед
    Брайтон

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