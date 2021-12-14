Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Олд Траффорд
История личных встреч
Манчестер Юнайтед
Брайтон
8 матчей
100%
8 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
62.5%
12.5%
25%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
87.5%
12.5%
7 побед 1 ничья 0 побед
2 матча
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
10 матчей
80%
20%
8 побед 0 ничьих 2 победы
Первый тайм
50%
30%
20%
5 побед 3 ничьи 2 победы
Второй тайм
70%
10%
20%
7 побед 1 ничья 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Роналду Криштиану
|7 (2)
|0.44
|Фернандеш Бруну
|5
|0.31
|Гринвуд Мэйсон
|4
|0.25
|Фред Сантос
|2
|0.13
|Рэшфорд Маркус
|2
|0.13
|Лингард Джесси
|2
|0.13
|Кавани Эдинсон
|1
|0.06
|Марсьяль Антони
|1
|0.06
|Ван де Бек Донни
|1
|0.06
|Санчо Джедон
|1
|0.06
|Погба Поль
|0
|0
|Матич Неманья
|0
|0
|Линделоф Виктор
|0
|0
|Варан Рафаэль
|0
|0
|Шоу Люк
|0
|0
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|6 (1)
|0.4
|Троссар Леандро
|3 (1)
|0.2
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.13
|Уэлбек Данни
|1
|0.07
|Даффи Шейн
|1
|0.07
|Мвепу Энок
|1
|0.07
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Карточки
Манчестер Юнайтед
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Магуайр Гарри
|4
|1
|Погба Поль
|4
|1
|Фернандеш Бруну
|4
|0
|Шоу Люк
|4
|0
|Фред Сантос
|4
|0
|Мактоминай Скотт
|4
|0
|Роналду Криштиану
|3
|0
|Линделоф Виктор
|2
|0
|Далот Диогу
|2
|0
|Уан-Биссака Аарон
|2
|0
|Байи Эрик
|1
|0
|Рэшфорд Маркус
|1
|0
|Гринвуд Мэйсон
|1
|0
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Биссума Ив
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Бёрн Дэн
|1
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 1
10 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
10 Не забивали 9
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
3
20%
1
13%
31-45
4
27%
0
0%
46-60
3
20%
2
25%
61-75
3
20%
5
63%
76-90
Пропущено
12
8
6 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 2
3 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 6
3
25%
3
38%
1-15
0
0%
2
25%
16-30
3
25%
1
13%
31-45
4
33%
0
0%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
1
8%
2
25%
76-90
Забито
13
6
4 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 2
6 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
17%
1-15
2
15%
1
17%
16-30
2
15%
2
33%
31-45
3
23%
1
17%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
1
17%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
0
0%
1
13%
1-15
2
20%
1
13%
16-30
2
20%
2
25%
31-45
0
0%
1
13%
46-60
1
10%
2
25%
61-75
5
50%
1
13%
76-90
Забито
28
14
9 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 4
2 Не забивали 5
1
4%
1
7%
1-15
3
11%
1
7%
16-30
5
18%
3
21%
31-45
7
25%
1
7%
46-60
5
18%
2
14%
61-75
7
25%
6
43%
76-90
Пропущено
22
16
10 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 10
3
14%
4
25%
1-15
2
9%
3
19%
16-30
5
23%
3
19%
31-45
4
18%
1
6%
46-60
2
9%
2
13%
61-75
6
27%
3
19%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Юнайтед
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Норвич - Манчестер Юнайтед 0:1 Манчестер Юнайтед - Янг Бойз 1:1 Манчестер Юнайтед - Кристал Пэлас 1:0 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Челси - Манчестер Юнайтед 1:1 Вильярреал - Манчестер Юнайтед 0:2 Уотфорд - Манчестер Юнайтед 4:1 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Аталанта - Манчестер Юнайтед 2:2 Тоттенхэм - Манчестер Юнайтед 0:3 Манчестер Юнайтед - Ливерпуль 0:5 Манчестер Юнайтед - Аталанта 3:2 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Манчестер Юнайтед - Вильярреал 2:1 Манчестер Юнайтед - Астон Вилла 0:1 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Манчестер Юнайтед 1:2 Янг Бойз - Манчестер Юнайтед 2:1 Манчестер Юнайтед - Ньюкасл 4:1
Брайтон
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0 Астон Вилла - Брайтон 2:0
Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0 Лутон Таун - Брайтон 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|17
|13
|2
|2
|40 - 9
|41
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|45 - 12
|37
|3.
|Челси
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|38 - 11
|36
|4.
|Вест Хэм
|Заявка
|16
|8
|4
|4
|28 - 19
|28
|5.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|6.
|Арсенал
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|21 - 22
|26
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|14
|8
|1
|5
|16 - 17
|25
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|9.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|10.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|12 - 14
|21
|11.
|Брайтон
|Заявка
|15
|4
|8
|3
|14 - 16
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 22
|19
|14.
|Эвертон
|Заявка
|16
|5
|3
|8
|20 - 28
|18
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|16
|3
|7
|6
|14 - 24
|16
|16.
|Лидс
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|17 - 32
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|16
|1
|7
|8
|17 - 34
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|8
|6
|0
|2
|11 - 8
|18
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|5
|3
|0
|19 - 5
|18
|5.
|Челси
|Заявка
|8
|5
|2
|1
|21 - 6
|17
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|7.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|8.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|9.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|3
|4
|1
|13 - 7
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|13.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|14.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|5 - 7
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|9 - 11
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|7
|2
|3
|2
|6 - 8
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|1
|4
|3
|12 - 17
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|15 - 6
|19
|2.
|Челси
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|17 - 5
|19
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|8
|6
|1
|1
|26 - 7
|19
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 7
|14
|6.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|8
|3
|2
|3
|7 - 7
|11
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|10.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|11.
|Арсенал
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|6 - 16
|7
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|14.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|15.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|16.
|Эвертон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|7 - 15
|5
|17.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|18.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|6 - 17
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|8
|0
|3
|5
|5 - 17
|3
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Прогнозы на матч Манчестер Юнайтед - Брайтон
Исход игры
Манчестер Юнайтед
95.8% (46)
Ничья
2.1% (1)
Брайтон
2.1% (1)
Тотал 2.5
Больше
36.17% (17)
Меньше
63.83% (30)
Обе команды забьют
Да
38.3% (18)
Нет
61.7% (29)
Популярный счёт
2:0 Манчестер Юнайтед
54.2% (26)
3:1 Манчестер Юнайтед
18.8% (9)
2:1 Манчестер Юнайтед
14.6% (7)
1:0 Манчестер Юнайтед
6.3% (3)
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