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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Лидс
 
Позже

Стадион:
Арсенал

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 167
Лидс 5.4% (9)
X 15.6% (26)
Арсенал 79% (132)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Лидс
Ничья
Арсенал
5.65
4.40
1.66
Все Коэффициенты
Новости
1
Меслье
Иллан
37
Драме
Коди
2
Эйлинг
Люк
5
Кох
Робин
15
Даллас
Стюарт
4
Форшоу
Адам
43
Клих
Матеуш
10
Рафинья
Диас
11
Робертс
Тайлер
22
Харрисон
Джек
30
Джелхардт
Джо
32
Ремсдейл
Аарон
18
Томиясу
Такэхиро
4
Уайт
Бен
6
Габриэль
дос
Сантос
3
Тирни
Киран
7
Сака
Букайо
5
Парти
Томас
34
Джака
Гранит
35
Мартинелли
Габриэл
8
Эдегор
Мартин
9
Ляказетт
Александр
Лидс
4-2-3-1
Арсенал
4-4-1-1

История личных встреч

Лидс
Арсенал

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 4 победы

7 матчей

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
0 побед 5 ничьих 2 победы

Второй тайм

14.3%
28.6%
57.1%
1 победа 2 ничьи 4 победы

История матчей

КЛ
2:0
ПЛ
4:2
ПЛ
0:0
К
1:0
К
1:0
К
1:3
К
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Лидс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Рафинья Диас 7 (2) 0.41
Бэмфорд Патрик 2 0.12
Морено Родриго 2 (1) 0.12
Эйлинг Люк 1 0.06
Клих Матеуш 1 0.06
Робертс Тайлер 1 0.06
Джеймс Дэниэл 1 0.06
Льоренте Диего 1 0.06
Джелхардт Джо 1 0.06
Купер Лиам 0 0
Даллас Стюарт 0 0
Филлипс Кэлвин 0 0
Харрисон Джек 0 0
Арсенал
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Смит-Роу Эмил 6 0.35
Обамеянг Пьер-Эмерик 4 0.24
Эдегор Мартин 4 0.24
Сака Букайо 2 0.12
Мартинелли Габриэл 2 0.12
Ляказетт Александр 2 0.12
Габриэль дос Сантос 2 0.12
Парти Томас 1 0.06
Тирни Киран 0 0
Эльнени Мохамед 0 0
Пепе Николя 0 0
Томиясу Такэхиро 0 0
Тавареш Нуну 0 0

Карточки

Лидс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фирпо Жуниор 5 0
Стрёйк Паскаль 3 1
Купер Лиам 4 0
Морено Родриго 4 0
Льоренте Диего 4 0
Робертс Тайлер 4 0
Рафинья Диас 4 0
Шеклтон Джейми 4 0
Клих Матеуш 2 0
Форшоу Адам 2 0
Бэмфорд Патрик 2 0
Филлипс Кэлвин 2 0
Харрисон Джек 2 0
Меслье Иллан 2 0
Даллас Стюарт 1 0
Джелхардт Джо 1 0
Драме Коди 1 0
Арсенал
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Самби Локонга Альберт-Мбойо 4 0
Обамеянг Пьер-Эмерик 3 0
Джака Гранит 1 1
Эдегор Мартин 2 0
Парти Томас 2 0
Габриэль дос Сантос 2 0
Сака Букайо 2 0
Артета Микель 1 0
Мари Пабло 1 0
Седрик Соареш 1 0
Колашинац Сеад 1 0
Холдинг Роб 1 0
Томиясу Такэхиро 1 0
Ремсдейл Аарон 1 0
Уайт Бен 1 0
Тавареш Нуну 1 0
Мартинелли Габриэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 1
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 13
0
0%
2
33%
1-15
4
40%
2
33%
16-30
1
10%
1
17%
31-45
0
0%
1
17%
46-60
2
20%
0
0%
61-75
3
30%
0
0%
76-90

Пропущено

10
16
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 10
3 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
2
13%
1-15
3
30%
1
6%
16-30
0
0%
3
19%
31-45
3
30%
3
19%
46-60
1
10%
3
19%
61-75
2
20%
4
25%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
11 Не забивали 9
1
13%
2
12%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
3
38%
4
24%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
2
25%
2
12%
76-90

Пропущено

21
6
6 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 1
8 Не пропускали 4
2
10%
1
17%
1-15
1
5%
0
0%
16-30
3
14%
1
17%
31-45
8
38%
1
17%
46-60
5
24%
1
17%
61-75
2
10%
2
33%
76-90

Забито

18
23
8 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 10
9 Забивали первыми 12
4 Не забивали 5
1
6%
4
17%
1-15
5
28%
6
26%
16-30
2
11%
3
13%
31-45
3
17%
5
22%
46-60
2
11%
3
13%
61-75
5
28%
2
9%
76-90

Пропущено

31
22
10 В 1-м тайме 8
21 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 4
14 Не пропускали 9
3
10%
3
14%
1-15
4
13%
1
5%
16-30
3
10%
4
18%
31-45
11
35%
4
18%
46-60
6
19%
4
18%
61-75
4
13%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Лидс
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Манчестер Сити - Лидс 7:0 Челси - Лидс 3:2 Лидс - Брентфорд 2:2 Лидс - Кристал Пэлас 1:0
Брайтон - Лидс 0:0 Тоттенхэм - Лидс 2:1 Лидс - Лестер 1:1 Норвич - Лидс 1:2 Арсенал - Лидс 2:0 Лидс - Вулверхэмптон 1:1 Саутгемптон - Лидс 1:0 Лидс - Уотфорд 1:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Фулхэм - Лидс 0:0 Ньюкасл - Лидс 1:1 Лидс - Ливерпуль 0:3 Бёрнли - Лидс 1:1 Лидс - Крю Александра 3:0 Лидс - Эвертон 2:2 Манчестер Юнайтед - Лидс 5:1
Арсенал
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Арсенал - Вест Хэм 2:0 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Эвертон - Арсенал 2:1 Манчестер Юнайтед - Арсенал 3:2
Арсенал - Ньюкасл 2:0 Ливерпуль - Арсенал 4:0 Арсенал - Уотфорд 1:0 Лестер - Арсенал 0:2 Арсенал - Лидс 2:0 Арсенал - Астон Вилла 3:1 Арсенал - Кристал Пэлас 2:2 Брайтон - Арсенал 0:0 Арсенал - Тоттенхэм 3:1 Арсенал - Уимблдон 3:0 Бёрнли - Арсенал 0:1 Арсенал - Норвич 1:0 Манчестер Сити - Арсенал 5:0 Вест Бромвич - Арсенал 0:6 Арсенал - Челси 0:2 Брентфорд - Арсенал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 17 13 2 2 40 - 9 41
2. Ливерпуль Заявка 17 12 4 1 48 - 13 40
3. Челси Заявка 17 11 4 2 39 - 12 37
4. Арсенал Заявка 17 9 2 6 23 - 22 29
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 14 8 1 5 16 - 17 25
8. Вулверхэмптон Заявка 17 7 3 7 13 - 14 24
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 17 3 7 7 17 - 32 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 17 1 7 9 18 - 37 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
5. Тоттенхэм Заявка 8 6 0 2 11 - 8 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
13. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
14. Вулверхэмптон Заявка 8 3 1 4 5 - 7 10
15. Лидс Заявка 8 2 4 2 9 - 11 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 8 1 4 3 12 - 17 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 8 6 1 1 15 - 6 19
2. Челси Заявка 8 6 1 1 17 - 5 19
3. Ливерпуль Заявка 8 6 1 1 26 - 7 19
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
10. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
11. Арсенал Заявка 8 2 1 5 6 - 16 7
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • До матча
  • Здравствуйте, дорогие друзья! Вашему вниманию предлагается прямая текстовая трансляция матча "Лидс" - "Арсенал", которую проведу я - Кирилл Дудник. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Elland Road. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Лидс - Арсенал от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 18 декабря 2021, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Марринер Андре

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

Где смотреть матч Лидс - Арсенал онлайн


Прогнозы на матч Лидс - Арсенал

Исход игры
Лидс
5.3% (9)
Ничья
15.2% (26)
Арсенал
79.5% (136)
Тотал 2.5
Больше
66.91% (91)
Меньше
33.09% (45)
Обе команды забьют
Да
80.15% (109)
Нет
19.85% (27)
Популярный счёт
1:2 Арсенал
44.4% (76)
1:1 Ничья
10.5% (18)
0:1 Арсенал
7.6% (13)
0:2 Арсенал
7% (12)
1:3 Арсенал
5.8% (10)
2:2 Ничья
1.8% (3)
1:0 Лидс
1.2% (2)
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Лидс
Арсенал

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