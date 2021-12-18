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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Гент
2:1
Конец матча

Стадион:
Сент-Трейден
0'
1:0
27' Гол
Депуатр Лоран
51' Желтая карточка
Безус Роман
56' Желтая карточка
Кастро-Монтес Алессио
2:0
64' Гол
Тиссудали Тарик
70' Желтая карточка
Де Сар Жюльен
83' Желтая карточка
Койта Абубакари
2:1
85' Гол
Хара Таити
90'+4
1
Болат
Синан
21
Ханше-Ольсен
Андреас
5
Нгадеу
Майкл
2
Окуму
Джозеф
14
Кастро-Монтес
Алессио
13
Де
Сар
Жюльен
6
Овусу
Элиша
3
Опери
Кристофер
9
Безус
Роман
29
Депуатр
Лоран
34
Тиссудали
Тарик
21
Шмидт
Даниэль
20
Бауэр
Роберт
37
Ляйстнер
Тони
40
Пий
Джуниор
4
Хасиока
Даики
6
Конате
Мори
27
Лавале
Димитри
44
Брюлс
Кристиан
13
Какас
Либерато
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
Гент
3-4-1-2
Сент-Трейден
3-5-2

История личных встреч

Гент
Сент-Трейден

13 матчей

84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

25 матчей

44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед

История матчей

ПДА
2:1
ПДА
1:1
ПДА
2:1
ПДА
4:1
ПДА
0:0
ТМК
4:2
ПДА
0:2
К
1:3
ПДА
1:2
ПДА
3:0
ПДА
3:2
ЛП
3:1
ЛП
2:1
ЛП
0:2
ЛП
1:0
ПЛ
6:0
ПЛ
3:4
ПЛ
1:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
0:1
ПЛ
1:2
ПЛ
2:3
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Гент
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тиссудали Тарик 10 0.5
Депуатр Лоран 6 0.3
Де Сар Жюльен 3 (1) 0.15
Фортуна Нуриу 2 0.1
Безус Роман 2 (1) 0.1
Кастро-Монтес Алессио 2 0.1
Вадис Оджиджа-Офоэ 1 0.05
Нгадеу Майкл 1 0.05
Самуаз Матисс 1 0.05
Бруно Джанни 1 0.05
Ханше-Ольсен Андреас 1 0.05
Лемайич Дарко 1 0.05
Чакветадзе Георгий 0 0
Опери Кристофер 0 0
Сент-Трейден
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Брюлс Кристиан 3 (1) 0.15
Хаяси Даити 2 0.1
Конате Мори 2 0.1
Хара Таити 2 0.1
Де Риддер Стив 1 0.05
Номбе Мбойо 1 0.05
Судзуки Юма 1 0.05
Ляйстнер Тони 1 0.05
Бауэр Роберт 1 0.05
Койта Абубакари 1 0.05
Лавале Димитри 1 0.05
Балонго Нельсон 1 0.05
Райтц Рокко 1 0.05
Мацубара Ко 0 0
Янсенс Вольке 0 0
Дуркин Кристофер 0 0
Хасиока Даики 0 0

Карточки

Гент
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Сар Жюльен 7 0
Кумс Свен 4 0
Нгадеу Майкл 4 0
Годо Бруно 3 0
Ханше-Ольсен Андреас 3 0
Кастро-Монтес Алессио 3 0
Безус Роман 2 0
Болат Синан 2 0
Вадис Оджиджа-Офоэ 2 0
Тиссудали Тарик 2 0
Овусу Элиша 2 0
Самуаз Матисс 2 0
Чакветадзе Георгий 0 1
Номбе Мбойо 1 0
Фортуна Нуриу 1 0
Опери Кристофер 1 0
Сент-Трейден
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лавале Димитри 8 0
Ляйстнер Тони 4 1
Судзуки Юма 4 0
Тейшейра Жорже 3 0
Кофрие Максимилиано 3 0
Койта Абубакари 3 0
Дуркин Кристофер 3 0
Конате Мори 3 0
Хара Таити 3 0
Бауэр Роберт 1 1
Брюлс Кристиан 2 0
Де Риддер Стив 2 0
Хасиока Даики 2 0
Райтц Рокко 0 1
Янсенс Вольке 1 0
Шмидт Даниэль 1 0
Какас Либерато 1 0
Пий Джуниор 1 0
Ван Дессел Стан 1 0
Хаяси Даити 1 0

Голы по времени матча

Забито

21
7
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
10%
1
14%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
7
33%
2
29%
61-75
2
10%
2
29%
76-90

Пропущено

12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90

Забито

11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90

Пропущено

11
19
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
3
27%
4
21%
61-75
2
18%
6
32%
76-90

Забито

32
18
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
13%
2
11%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
9
28%
4
22%
61-75
3
9%
3
17%
76-90

Пропущено

23
33
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
5
22%
4
12%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
6
26%
7
21%
61-75
5
22%
9
27%
76-90

Результаты последних матчей

Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1
Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0
Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
5. Гент 20 10 3 7 33 - 22 33
6. Шарлеруа 19 9 5 5 34 - 26 32
7. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Эйпен 19 7 4 8 30 - 30 25
10. Генк 19 7 4 8 35 - 32 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
13. Серкль Брюгге 20 6 4 10 27 - 28 22
14. Сент-Трейден 20 6 3 11 20 - 31 21
15. Зульте-Варегем 20 5 5 10 30 - 45 20
16. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Гент 10 7 1 2 22 - 11 22
2. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
3. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
4. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
5. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Генк 9 4 2 3 19 - 14 14
10. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
11. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
12. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
15. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
16. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 10 5 3 2 21 - 17 18
4. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
5. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
7. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 10 4 1 5 8 - 13 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
14. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    27'
    Г О О О О Л - Депуатр Лоран бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Гент 2:1 Сент-Трейден онлайн


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