Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Геламко
1:0
27' ГолДепуатр Лоран
51' Желтая карточкаБезус Роман
56' Желтая карточкаКастро-Монтес Алессио
2:0
64' ГолТиссудали Тарик
70' Желтая карточкаДе Сар Жюльен
83' Желтая карточкаКойта Абубакари
2:1
85' ГолХара Таити
Ход матча
27'
1:0
51'
64'
2:0
70'
80'
83'
85'
2:1
20
Бауэр
Роберт
40
Пий
Джуниор
18
Хара
Таити
15
Хаяси
Даити
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Бауэр РобертЗащитник
- Защитник
-
40 Пий ДжуниорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Хара ТаитиНападающий
-
15 Хаяси ДаитиНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Холлербах Бернд
История личных встреч
Гент
Сент-Трейден
13 матчей
84.6%
15.4%
5.3290705182008E-15%
11 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
84.6%
23.1%
11 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
84.6%
30.8%
11 побед 4 ничьи 0 побед
12 матчей
25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
25 матчей
44%
20%
36%
11 побед 5 ничьих 9 побед
Первый тайм
44%
32%
24%
11 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
44%
24%
32%
11 побед 6 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гент
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тиссудали Тарик
|10
|0.5
|Депуатр Лоран
|6
|0.3
|Де Сар Жюльен
|3 (1)
|0.15
|Фортуна Нуриу
|2
|0.1
|Безус Роман
|2 (1)
|0.1
|Кастро-Монтес Алессио
|2
|0.1
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|1
|0.05
|Нгадеу Майкл
|1
|0.05
|Самуаз Матисс
|1
|0.05
|Бруно Джанни
|1
|0.05
|Ханше-Ольсен Андреас
|1
|0.05
|Лемайич Дарко
|1
|0.05
|Чакветадзе Георгий
|0
|0
|Опери Кристофер
|0
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Брюлс Кристиан
|3 (1)
|0.15
|Хаяси Даити
|2
|0.1
|Конате Мори
|2
|0.1
|Хара Таити
|2
|0.1
|Де Риддер Стив
|1
|0.05
|Номбе Мбойо
|1
|0.05
|Судзуки Юма
|1
|0.05
|Ляйстнер Тони
|1
|0.05
|Бауэр Роберт
|1
|0.05
|Койта Абубакари
|1
|0.05
|Лавале Димитри
|1
|0.05
|Балонго Нельсон
|1
|0.05
|Райтц Рокко
|1
|0.05
|Мацубара Ко
|0
|0
|Янсенс Вольке
|0
|0
|Дуркин Кристофер
|0
|0
|Хасиока Даики
|0
|0
Карточки
Гент
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Сар Жюльен
|7
|0
|Кумс Свен
|4
|0
|Нгадеу Майкл
|4
|0
|Годо Бруно
|3
|0
|Ханше-Ольсен Андреас
|3
|0
|Кастро-Монтес Алессио
|3
|0
|Безус Роман
|2
|0
|Болат Синан
|2
|0
|Вадис Оджиджа-Офоэ
|2
|0
|Тиссудали Тарик
|2
|0
|Овусу Элиша
|2
|0
|Самуаз Матисс
|2
|0
|Чакветадзе Георгий
|0
|1
|Номбе Мбойо
|1
|0
|Фортуна Нуриу
|1
|0
|Опери Кристофер
|1
|0
Сент-Трейден
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лавале Димитри
|8
|0
|Ляйстнер Тони
|4
|1
|Судзуки Юма
|4
|0
|Тейшейра Жорже
|3
|0
|Кофрие Максимилиано
|3
|0
|Койта Абубакари
|3
|0
|Дуркин Кристофер
|3
|0
|Конате Мори
|3
|0
|Хара Таити
|3
|0
|Бауэр Роберт
|1
|1
|Брюлс Кристиан
|2
|0
|Де Риддер Стив
|2
|0
|Хасиока Даики
|2
|0
|Райтц Рокко
|0
|1
|Янсенс Вольке
|1
|0
|Шмидт Даниэль
|1
|0
|Какас Либерато
|1
|0
|Пий Джуниор
|1
|0
|Ван Дессел Стан
|1
|0
|Хаяси Даити
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
21
7
10 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 14
2
10%
1
14%
1-15
5
24%
0
0%
16-30
3
14%
1
14%
31-45
2
10%
1
14%
46-60
7
33%
2
29%
61-75
2
10%
2
29%
76-90
Пропущено
12
14
5 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 7
3
25%
1
7%
1-15
0
0%
2
14%
16-30
2
17%
2
14%
31-45
1
8%
3
21%
46-60
3
25%
3
21%
61-75
3
25%
3
21%
76-90
Забито
11
11
5 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 3
14 Не забивали 12
2
18%
1
9%
1-15
0
0%
1
9%
16-30
3
27%
3
27%
31-45
3
27%
3
27%
46-60
2
18%
2
18%
61-75
1
9%
1
9%
76-90
Пропущено
11
19
3 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 15
3 Пропускали первыми 7
7 Не пропускали 10
2
18%
3
16%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
3
27%
5
26%
46-60
3
27%
4
21%
61-75
2
18%
6
32%
76-90
Забито
32
18
15 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
13 Забивали первыми 5
5 Не забивали 6
4
13%
2
11%
1-15
5
16%
1
6%
16-30
6
19%
4
22%
31-45
5
16%
4
22%
46-60
9
28%
4
22%
61-75
3
9%
3
17%
76-90
Пропущено
23
33
8 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 24
6 Пропускали первыми 14
14 Не пропускали 17
5
22%
4
12%
1-15
0
0%
2
6%
16-30
3
13%
3
9%
31-45
4
17%
8
24%
46-60
6
26%
7
21%
61-75
5
22%
9
27%
76-90
Результаты последних матчей
Гент
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Мехелен - Гент 4:3 Гент - Генк 1:0 Гент - Флора Таллин 1:0 АХ Лёвен - Гент 0:1
Ломмель - Гент 0:2 Гент - Стандард 3:1 Анортосис - Гент 1:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Серен Юнайтед - Гент 0:0 Гент - Партизан 1:1 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Гент - Спувен-Мопертинген 4:0 Генк - Гент 0:3 Партизан - Гент 0:1 Гент - Эйпен 2:0 Антверпен - Гент 1:0 Гент - Анортосис 2:0 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Андерлехт - Гент 1:1 Кортрейк - Гент 1:0
Сент-Трейден
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Андерлехт - Сент-Трейден 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 2:0
Сент-Трейден - Антверпен 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Брюгге 1:2 Серен Юнайтед - Сент-Трейден 3:2 АХ Лёвен - Сент-Трейден 4:1 Сент-Трейден - Андерлехт 2:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Стандард - Сент-Трейден 1:2 Сент-Трейден - Генк 1:2 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Вестерло - Сент-Трейден 0:5 Фортуна - Сент-Трейден 1:0 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Сент-Трейден - Кортрейк 0:2 Эйпен - Сент-Трейден 2:1 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|19
|11
|6
|2
|39 - 24
|39
|3.
|Антверпен
|19
|11
|3
|5
|36 - 23
|36
|4.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|5.
|Гент
|20
|10
|3
|7
|33 - 22
|33
|6.
|Шарлеруа
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|7.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Эйпен
|19
|7
|4
|8
|30 - 30
|25
|10.
|Генк
|19
|7
|4
|8
|35 - 32
|25
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|13.
|Серкль Брюгге
|20
|6
|4
|10
|27 - 28
|22
|14.
|Сент-Трейден
|20
|6
|3
|11
|20 - 31
|21
|15.
|Зульте-Варегем
|20
|5
|5
|10
|30 - 45
|20
|16.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Гент
|10
|7
|1
|2
|22 - 11
|22
|2.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|3.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|4.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|5.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|11.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|7.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|10
|4
|1
|5
|8 - 13
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3