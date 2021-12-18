Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Stade Joseph Marien
0:1
8' ГолУткус Эдгарас
0:2
24' ГолМатондо Рабби
27' Желтая карточкаIsmael Kandouss
29' Желтая карточкаДаланн Йеспер
45' Желтая карточкаТеума Тедди
45' Желтая карточкаCasper Nielsen2
54' Желтая карточкаSiebe van der Heyden
1:2
57' ГолМитома Каору
68' Желтая карточкаСомерс Тибо
2:2
75' ГолНиукоп Барт
77' Желтая карточкаЛопес Леонардо
3:2
90' Гол в свои воротаДаланн Йеспер
Ход матча
8'
0:1
24'
0:2
27'
29'
45'
45'
46'
57'
1:2
68'
75'
2:2
77'
90'
3:2
49
Морис
Антони
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
10
Хотич
Дино
34
Сомерс
Тибо
23
Деман
Оливье
- Основной состав
-
49 Морис АнтониВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Теума ТеддиПолузащитник
-
18 Митома КаоруПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
21 Пирар ЛюкаВратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Марк ДамьенПолузащитник
- Нападающий
-
-
10 Marcel Lewis
-
14 Noa Wyns
-
24 Ilyes Ziani
-
Главный тренер: Маццу Феличе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Хотич ДиноПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
34 Сомерс ТибоНападающий
- Нападающий
-
23 Деман ОливьеНападающий
- Запасные игроки
-
21 ВарлесонВратарь
- Защитник
-
98 Кануте ФранкПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
42 Aske Sampers
-
Главный тренер: Тальхаммер Доминик
История личных встреч
Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге
7 матчей
85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
13 матчей
46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Deniz Undav
|15 (1)
|0.75
|Ванзейр Данте
|12
|0.6
|Митома Каору
|5
|0.25
|Casper Nielsen2
|3
|0.15
|Теума Тедди
|3 (1)
|0.15
|Бёрджесс Кристиан
|3
|0.15
|Loic Lapoussin
|2
|0.1
|Ниукоп Барт
|2
|0.1
|Senne Lynen
|1
|0.05
|Амани Жан
|1
|0.05
|Matthew Sorinola
|1
|0.05
|Багер Йонас
|0
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Матондо Рабби
|5
|0.25
|Хотич Дино
|3 (1)
|0.15
|Миллан Алехандро
|3 (2)
|0.15
|Деман Оливье
|3
|0.15
|Уткус Эдгарас
|3
|0.15
|Рубио Вальдо
|2
|0.1
|Даланн Йеспер
|2
|0.1
|Сомерс Тибо
|2
|0.1
|Витиньо Виктор II
|1
|0.05
|Лопес Леонардо
|1
|0.05
|Ванхутт Шарль
|1
|0.05
|Попович Борис
|1
|0.05
|Велковски Димитар
|0
|0
|Декостере Роббе
|0
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|0
|0
Карточки
Унион Сент-Жиллуаз
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ниукоп Барт
|6
|0
|Бёрджесс Кристиан
|5
|0
|Siebe van der Heyden
|5
|0
|Ismael Kandouss
|4
|0
|Casper Nielsen2
|4
|0
|Теума Тедди
|3
|0
|Loic Lapoussin
|3
|0
|Matthew Sorinola
|3
|0
|Амани Жан
|1
|1
|Франсуа Гийом
|2
|0
|Авенатти Фелипе
|2
|0
|Deniz Undav
|2
|0
|Ванзейр Данте
|2
|0
|Митома Каору
|2
|0
|Багер Йонас
|0
|1
|Марк Дамьен
|1
|0
Серкль Брюгге
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лопес Леонардо
|9
|0
|Уткус Эдгарас
|7
|0
|Даланн Йеспер
|5
|0
|Деман Оливье
|4
|0
|Матондо Рабби
|2
|1
|Хотич Дино
|3
|0
|Миллан Алехандро
|3
|0
|David Sousa
|2
|0
|Велковски Димитар
|2
|0
|Рубио Вальдо
|2
|0
|Ванхутт Шарль
|2
|0
|Сомерс Тибо
|2
|0
|Ван дер Брюгген Ханнес
|1
|0
|Витиньо Виктор II
|1
|0
|Кануте Франк
|1
|0
|Декостере Роббе
|1
|0
|Денкей Кевин
|1
|0
|Попович Борис
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
6
32%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
3
16%
3
21%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90
Забито
27
10
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
5
19%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
5
19%
2
20%
76-90
Пропущено
9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
5
36%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90
Забито
46
24
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 3
6
13%
2
8%
1-15
6
13%
3
13%
16-30
10
22%
6
25%
31-45
10
22%
1
4%
46-60
6
13%
7
29%
29%
61-75
8
17%
5
21%
76-90
Пропущено
19
25
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
2
11%
5
20%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
6
32%
6
24%
76-90
Результаты последних матчей
Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|19
|11
|6
|2
|39 - 24
|39
|3.
|Антверпен
|19
|11
|3
|5
|36 - 23
|36
|4.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|5.
|Шарлеруа
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|7.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Эйпен
|19
|7
|4
|8
|30 - 30
|25
|10.
|Генк
|19
|7
|4
|8
|35 - 32
|25
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|13.
|Серкль Брюгге
|20
|6
|4
|10
|27 - 28
|22
|14.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|15.
|Зульте-Варегем
|20
|5
|5
|10
|30 - 45
|20
|16.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|2.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|3.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|4.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|5.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|11.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|7.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3