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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Унион Сент-Жиллуаз
3:2
Конец матча

Стадион:
Серкль Брюгге
0'
0:1
8' Гол
Уткус Эдгарас
0:2
24' Гол
Матондо Рабби
27' Желтая карточка
Ismael Kandouss
29' Желтая карточка
Даланн Йеспер
45' Желтая карточка
Теума Тедди
45' Желтая карточка
Casper Nielsen2
54' Желтая карточка
Siebe van der Heyden
1:2
57' Гол
Митома Каору
68' Желтая карточка
Сомерс Тибо
2:2
75' Гол
Ниукоп Барт
77' Желтая карточка
Лопес Леонардо
3:2
90' Гол в свои ворота
Даланн Йеспер
90'+9
49
Морис
Антони
4
Багер
Йонас
59
Ismael
Kandouss
44
Siebe
van
der
Heyden
2
Ниукоп
Барт
94
Loic
Lapoussin
6
Casper
Nielsen2
17
Теума
Тедди
18
Митома
Каору
9
Deniz
Undav
13
Ванзейр
Данте
1
Дидийон
Томас
8
Декостере
Роббе
4
Даланн
Йеспер
6
Уткус
Эдгарас
19
Велковски
Димитар
10
Хотич
Дино
28
Ван
дер
Брюгген
Ханнес
22
Лопес
Леонардо
34
Сомерс
Тибо
11
Матондо
Рабби
23
Деман
Оливье
Унион Сент-Жиллуаз
3-5-2
Серкль Брюгге
4-3-3

История личных встреч

Унион Сент-Жиллуаз
Серкль Брюгге

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

71.4%
14.3%
14.3%
5 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

13 матчей

46.2%
23.1%
30.7%
6 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

38.5%
53.8%
7.7%
5 побед 7 ничьих 1 победа

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПДА
0:3
ПДАТЗПВЛЕПО
2:3
ПДАТЗПВЛЕПО
3:1
ПДБ
1:1
ПДБ
2:2
ПДБ
1:2
ПДБ
2:0
ПДБВЭ
0:1
ПДБВЭ
1:2
ВД
3:2
ВД
2:1
ВД
1:1
ВД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Deniz Undav 15 (1) 0.75
Ванзейр Данте 12 0.6
Митома Каору 5 0.25
Casper Nielsen2 3 0.15
Теума Тедди 3 (1) 0.15
Бёрджесс Кристиан 3 0.15
Loic Lapoussin 2 0.1
Ниукоп Барт 2 0.1
Senne Lynen 1 0.05
Амани Жан 1 0.05
Matthew Sorinola 1 0.05
Багер Йонас 0 0
Серкль Брюгге
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Матондо Рабби 5 0.25
Хотич Дино 3 (1) 0.15
Миллан Алехандро 3 (2) 0.15
Деман Оливье 3 0.15
Уткус Эдгарас 3 0.15
Рубио Вальдо 2 0.1
Даланн Йеспер 2 0.1
Сомерс Тибо 2 0.1
Витиньо Виктор II 1 0.05
Лопес Леонардо 1 0.05
Ванхутт Шарль 1 0.05
Попович Борис 1 0.05
Велковски Димитар 0 0
Декостере Роббе 0 0
Ван дер Брюгген Ханнес 0 0

Карточки

Унион Сент-Жиллуаз
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ниукоп Барт 6 0
Бёрджесс Кристиан 5 0
Siebe van der Heyden 5 0
Ismael Kandouss 4 0
Casper Nielsen2 4 0
Теума Тедди 3 0
Loic Lapoussin 3 0
Matthew Sorinola 3 0
Амани Жан 1 1
Франсуа Гийом 2 0
Авенатти Фелипе 2 0
Deniz Undav 2 0
Ванзейр Данте 2 0
Митома Каору 2 0
Багер Йонас 0 1
Марк Дамьен 1 0
Серкль Брюгге
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лопес Леонардо 9 0
Уткус Эдгарас 7 0
Даланн Йеспер 5 0
Деман Оливье 4 0
Матондо Рабби 2 1
Хотич Дино 3 0
Миллан Алехандро 3 0
David Sousa 2 0
Велковски Димитар 2 0
Рубио Вальдо 2 0
Ванхутт Шарль 2 0
Сомерс Тибо 2 0
Ван дер Брюгген Ханнес 1 0
Витиньо Виктор II 1 0
Кануте Франк 1 0
Декостере Роббе 1 0
Денкей Кевин 1 0
Попович Борис 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
14
8 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 7
11 Не забивали 10
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
6
32%
1
7%
46-60
2
11%
5
36%
61-75
3
16%
3
21%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 7
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
3
30%
2
18%
31-45
0
0%
3
27%
46-60
2
20%
3
27%
61-75
4
40%
3
27%
76-90

Забито

27
10
14 В 1-м тайме 6
13 Во 2-м тайме 4
9 Забивали первыми 3
9 Не забивали 12
5
19%
1
10%
1-15
4
15%
2
20%
16-30
5
19%
3
30%
31-45
4
15%
0
0%
46-60
4
15%
2
20%
61-75
5
19%
2
20%
76-90

Пропущено

9
14
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 5
1 Пропускали первыми 7
6 Не пропускали 9
1
11%
5
36%
1-15
1
11%
3
21%
16-30
1
11%
1
7%
31-45
1
11%
2
14%
46-60
3
33%
0
0%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

46
24
22 В 1-м тайме 11
24 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 10
1 Не забивали 3
6
13%
2
8%
1-15
6
13%
3
13%
16-30
10
22%
6
25%
31-45
10
22%
1
4%
46-60
6
13%
7
29%
29%
61-75
8
17%
5
21%
76-90

Пропущено

19
25
7 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 14
4 Пропускали первыми 9
12 Не пропускали 16
2
11%
5
20%
1-15
1
5%
3
12%
16-30
4
21%
3
12%
31-45
1
5%
5
20%
46-60
5
26%
3
12%
61-75
6
32%
6
24%
76-90

Результаты последних матчей

Унион Сент-Жиллуаз
(20 матчей)
70%
5%
25%
14 побед 1 ничья 5 поражений
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Сент-Трейден - Унион Сент-Жиллуаз 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - АХ Лёвен 1:3
Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Унион Сент-Жиллуаз - Шарлеруа 4:0 Гент - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Эйпен - Унион Сент-Жиллуаз 2:3 Унион Сент-Жиллуаз - Серен Юнайтед 4:2 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Антверпен 1:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Генк - Унион Сент-Жиллуаз 1:1 Унион Сент-Жиллуаз - Стандард 4:0 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Унион Сент-Жиллуаз - Кортрейк 2:0 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Унион Сент-Жиллуаз - Брюгге 0:1 Андерлехт - Унион Сент-Жиллуаз 1:3
Серкль Брюгге
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Серкль Брюгге - Серен Юнайтед 2:0 Сент-Трейден - Серкль Брюгге 1:2 Кортрейк - Серкль Брюгге 0:2 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Серкль Брюгге - Шарлеруа 1:2 Генк - Серкль Брюгге 1:1 Серкль Брюгге - Антверпен 0:1 Серкль Брюгге - Тинен 3:0 Серкль Брюгге - Стандард 1:1 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Эйпен 1:2 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Утрехт - Серкль Брюгге 3:1 Серкль Брюгге - Сент-Трейден 0:1 Серен Юнайтед - Серкль Брюгге 2:1 Серкль Брюгге - Андерлехт 1:2 Брюгге - Серкль Брюгге 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
5. Шарлеруа 19 9 5 5 34 - 26 32
6. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
7. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Эйпен 19 7 4 8 30 - 30 25
10. Генк 19 7 4 8 35 - 32 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
13. Серкль Брюгге 20 6 4 10 27 - 28 22
14. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
15. Зульте-Варегем 20 5 5 10 30 - 45 20
16. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
2. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
3. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
4. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
5. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Генк 9 4 2 3 19 - 14 14
10. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
11. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
12. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
15. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
16. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 10 5 3 2 21 - 17 18
4. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
5. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
7. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
14. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    49'
    Каспер Нильсен получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    45'
    Теума Тедди получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    29'
    Даланн Йеспер получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Ismael Kandouss получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    24'
    Г О О О О Л - Матондо Рабби бьет в цель!
  • 20'
    Уткус Эдгарас уходит с поля. David Sousa выходит вместо него
  • Описание гола
    8'
    Г О О О О Л - Уткус Эдгарас бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Унион Сент-Жиллуаз 3:2 Серкль Брюгге онлайн


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