Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Olympisch Stadion
0:1
41' ГолАмброз Тьерри
0:2
42' ГолГейе Махтар
64' Желтая карточкаФортес Стивен
66' Желтая карточкаАмаде Альфонс
74' Вторая желтая карточкаФортес Стивен
79' Желтая карточкаБэтцнер Ник
81' Красная карточкаStipe Radic
90' Желтая карточкаРоша Кенни
Ход матча
41'
0:1
42'
0:2
64'
66'
74'
79'
81'
90'
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
16
Питермат
Том
20
Вака
Рамиро
28
Юбер
Гийом
36
Siebe
Wylin
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
55 Stipe RadicЗащитник
-
15 Бурден ПьерЗащитник
-
2 Берг ЯнЗащитник
- Полузащитник
-
16 Питермат ТомПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Вака РамироПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
-
Главный тренер: Javier Torrente
- Основной состав
-
28 Юбер ГийомВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
36 Siebe WylinПолузащитник
-
34 Бэтцнер НикПолузащитник
-
10 Роша КенниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
29 Д'Хасе РоббиЗащитник
- Защитник
- Нападающий
-
77 Атанга ДавидНападающий
-
-
-
Главный тренер: Alexander Blessin
История личных встреч
Беерсхот-Вильрейк
Остенде
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 2 ничьи 0 побед
6 матчей
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
8 матчей
12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Хольцхаузер Рафаэль
|3 (1)
|0.16
|Нубисси Мариус
|3
|0.16
|Дом Джорен
|2
|0.11
|Шенклэнд Лоуренс
|2
|0.11
|Кайседо Мойсес
|1
|0.05
|Берг Ян
|1
|0.05
|Саньянг Абдулия
|1
|0.05
|Сумаре Исса
|1
|0.05
|Вака Рамиро
|0
|0
|Исмаила Кулибали
|0
|0
|Ванхамел Майк
|0
|0
|Бурден Пьер
|0
|0
Остенде
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гейе Махтар
|11 (1)
|0.55
|Амброз Тьерри
|4
|0.2
|Бэтцнер Ник
|2
|0.1
|Якель Фредерик
|2
|0.1
|Амаде Альфонс
|2
|0.1
|Квасина Марко
|1
|0.05
|Капон Брехт
|1
|0.05
|Роша Кенни
|0
|0
|Матам Тео Ндика
|0
|0
|Д'Арпино Максим
|0
|0
Карточки
Беерсхот-Вильрейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Де Смет Тибо
|6
|2
|Берг Ян
|4
|1
|Stipe Radic
|2
|2
|Хольцхаузер Рафаэль
|5
|0
|Питермат Том
|4
|0
|Халемия Мохамед Реда
|4
|0
|Франс Фредерик
|2
|1
|Бурден Пьер
|3
|0
|Исмаила Кулибали
|3
|0
|Сумаре Исса
|3
|0
|Дом Джорен
|2
|0
|Ванхамел Майк
|1
|0
|Шенклэнд Лоуренс
|1
|0
|Лемос Маурисио
|1
|0
|Вака Рамиро
|1
|0
|Нубисси Мариус
|1
|0
|Кайседо Мойсес
|1
|0
|Константопулос Апостолос
|1
|0
Остенде
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Амаде Альфонс
|6
|1
|Фортес Стивен
|3
|2
|Гейе Махтар
|6
|0
|Матам Тео Ндика
|6
|0
|Амброз Тьерри
|4
|0
|Бэтцнер Ник
|4
|0
|Козьелло Венсан
|2
|1
|Квасина Марко
|3
|0
|Роша Кенни
|3
|0
|Якель Фредерик
|3
|0
|Танье Антон
|3
|0
|Теате Артур
|1
|1
|Хендри Джек
|2
|0
|Д'Хасе Робби
|2
|0
|Капон Брехт
|1
|0
|Д'Арпино Максим
|1
|0
|Боонен Инди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
17 Не забивали 16
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90
Пропущено
13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90
Забито
10
13
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
4
40%
3
23%
76-90
Пропущено
21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
5
24%
6
26%
76-90
Забито
15
23
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
27%
5
22%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
7
47%
4
17%
76-90
Пропущено
34
39
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 18
7
21%
4
10%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
7
21%
6
15%
31-45
7
21%
7
18%
46-60
4
12%
6
15%
61-75
6
18%
11
28%
76-90
Результаты последних матчей
Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0
Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|19
|14
|1
|4
|47 - 18
|43
|2.
|Брюгге
|19
|11
|6
|2
|39 - 24
|39
|3.
|Антверпен
|19
|11
|3
|5
|36 - 23
|36
|4.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|5.
|Шарлеруа
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|7.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|8.
|Мехелен
|19
|9
|3
|7
|33 - 34
|30
|9.
|Эйпен
|19
|7
|4
|8
|30 - 30
|25
|10.
|Генк
|19
|7
|4
|8
|35 - 32
|25
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|13.
|Серкль Брюгге
|19
|6
|4
|9
|25 - 25
|22
|14.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|15.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|16.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|17.
|Зульте-Варегем
|19
|4
|5
|10
|27 - 43
|17
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|2.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|3.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|4.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|5.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|6.
|Унион Сент-Жиллуаз
|9
|6
|0
|3
|20 - 9
|18
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|11.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|15.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|16.
|Зульте-Варегем
|10
|2
|2
|6
|14 - 25
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|7.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|9
|4
|2
|3
|15 - 11
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|9
|3
|1
|5
|12 - 19
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3