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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Беерсхот-Вильрейк
0:2
Конец матча

Стадион:
Остенде
0'
0:1
41' Гол
Амброз Тьерри
0:2
42' Гол
Гейе Махтар
64' Желтая карточка
Фортес Стивен
66' Желтая карточка
Амаде Альфонс
74' Вторая желтая карточка
Фортес Стивен
79' Желтая карточка
Бэтцнер Ник
81' Красная карточка
Stipe Radic
90' Желтая карточка
Роша Кенни
90'+7
31
Ванхамел
Майк
27
Халемия
Мохамед
Реда
55
Stipe
Radic
15
Бурден
Пьер
2
Берг
Ян
5
Дом
Джорен
16
Питермат
Том
6
Кайседо
Мойсес
20
Вака
Рамиро
8
Хольцхаузер
Рафаэль
10
Судзуки
Мусаси
28
Юбер
Гийом
15
Якель
Фредерик
17
Фортес
Стивен
3
Медли
Зех
36
Siebe
Wylin
34
Бэтцнер
Ник
10
Роша
Кенни
23
Амаде
Альфонс
7
Матам
Тео
Ндика
68
Амброз
Тьерри
9
Гейе
Махтар
Беерсхот-Вильрейк
4-4-2
Остенде
3-5-2

История личных встреч

Беерсхот-Вильрейк
Остенде

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 2 ничьи 0 побед

6 матчей

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

8 матчей

12.5%
25%
62.5%
1 победа 2 ничьи 5 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
2 победы 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

62.5%
37.5%
0 побед 5 ничьих 3 победы

История матчей

ПДА
3:1
ПДА
1:2
ПДА
1:2
ПДАТЗПВЛЕПО
1:2
ПДАТЗПВЛЕПО
2:1
ПДА
0:2
ПДА
2:2
ТМК
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Хольцхаузер Рафаэль 3 (1) 0.16
Нубисси Мариус 3 0.16
Дом Джорен 2 0.11
Шенклэнд Лоуренс 2 0.11
Кайседо Мойсес 1 0.05
Берг Ян 1 0.05
Саньянг Абдулия 1 0.05
Сумаре Исса 1 0.05
Вака Рамиро 0 0
Исмаила Кулибали 0 0
Ванхамел Майк 0 0
Бурден Пьер 0 0
Остенде
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гейе Махтар 11 (1) 0.55
Амброз Тьерри 4 0.2
Бэтцнер Ник 2 0.1
Якель Фредерик 2 0.1
Амаде Альфонс 2 0.1
Квасина Марко 1 0.05
Капон Брехт 1 0.05
Роша Кенни 0 0
Матам Тео Ндика 0 0
Д'Арпино Максим 0 0

Карточки

Беерсхот-Вильрейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Де Смет Тибо 6 2
Берг Ян 4 1
Stipe Radic 2 2
Хольцхаузер Рафаэль 5 0
Питермат Том 4 0
Халемия Мохамед Реда 4 0
Франс Фредерик 2 1
Бурден Пьер 3 0
Исмаила Кулибали 3 0
Сумаре Исса 3 0
Дом Джорен 2 0
Ванхамел Майк 1 0
Шенклэнд Лоуренс 1 0
Лемос Маурисио 1 0
Вака Рамиро 1 0
Нубисси Мариус 1 0
Кайседо Мойсес 1 0
Константопулос Апостолос 1 0
Остенде
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Амаде Альфонс 6 1
Фортес Стивен 3 2
Гейе Махтар 6 0
Матам Тео Ндика 6 0
Амброз Тьерри 4 0
Бэтцнер Ник 4 0
Козьелло Венсан 2 1
Квасина Марко 3 0
Роша Кенни 3 0
Якель Фредерик 3 0
Танье Антон 3 0
Теате Артур 1 1
Хендри Джек 2 0
Д'Хасе Робби 2 0
Капон Брехт 1 0
Д'Арпино Максим 1 0
Боонен Инди 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
10
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 1
17 Не забивали 16
1
20%
0
0%
1-15
1
20%
0
0%
16-30
0
0%
3
30%
31-45
0
0%
4
40%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
3
60%
1
10%
76-90

Пропущено

13
16
7 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
8 Не пропускали 9
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
3
19%
16-30
4
31%
2
13%
31-45
3
23%
4
25%
46-60
2
15%
2
13%
61-75
1
8%
5
31%
76-90

Забито

10
13
1 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 8
1 Забивали первыми 3
13 Не забивали 13
0
0%
3
23%
1-15
0
0%
2
15%
16-30
1
10%
0
0%
31-45
4
40%
1
8%
46-60
1
10%
4
31%
61-75
4
40%
3
23%
76-90

Пропущено

21
23
10 В 1-м тайме 10
11 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 9
5
24%
4
17%
1-15
2
10%
2
9%
16-30
3
14%
4
17%
31-45
4
19%
3
13%
46-60
2
10%
4
17%
61-75
5
24%
6
26%
76-90

Забито

15
23
3 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 9
1
7%
3
13%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
1
7%
3
13%
31-45
4
27%
5
22%
46-60
1
7%
6
26%
61-75
7
47%
4
17%
76-90

Пропущено

34
39
17 В 1-м тайме 15
17 Во 2-м тайме 24
15 Пропускали первыми 16
16 Не пропускали 18
7
21%
4
10%
1-15
3
9%
5
13%
16-30
7
21%
6
15%
31-45
7
21%
7
18%
46-60
4
12%
6
15%
61-75
6
18%
11
28%
76-90

Результаты последних матчей

Беерсхот-Вильрейк
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
Эйпен - Беерсхот-Вильрейк 1:0 Беерсхот-Вильрейк - Антверпен 0:1 Стандард - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0
Беерсхот-Вильрейк - Генк 2:0 Кортрейк - Беерсхот-Вильрейк 1:1 Беерсхот-Вильрейк - Серен Юнайтед 3:0 Франкс-Борен - Беерсхот-Вильрейк 0:4 Андерлехт - Беерсхот-Вильрейк 4:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 АХ Лёвен - Беерсхот-Вильрейк 0:0 Беерсхот-Вильрейк - Эйпен 0:3 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Беерсхот-Вильрейк - Сент-Трейден 0:1 Шарлеруа - Беерсхот-Вильрейк 5:2 Брюгге - Беерсхот-Вильрейк 3:2 Беерсхот-Вильрейк - Стандард 0:1 Беерсхот-Вильрейк - Унион Сент-Жиллуаз 0:3 Гент - Беерсхот-Вильрейк 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Серкль Брюгге 0:1
Остенде
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Остенде - Кортрейк 0:2 Шарлеруа - Остенде 1:0 Остенде - Эйпен 2:1 Кортрейк - Остенде 1:0
Антверпен - Остенде 3:0 Остенде - Унион Сент-Жиллуаз 1:7 Остенде - Дейнзе 4:4 АХ Лёвен - Остенде 1:0 Остенде - Мехелен 2:4 Остенде - Onhaye 8:1 Кортрейк - Остенде 1:0 Остенде - Серкль Брюгге 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Сент-Трейден - Остенде 1:1 Остенде - Андерлехт 2:2 Остенде - Беерсхот-Вильрейк 3:1 Брюгге - Остенде 3:0 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Стандард - Остенде 1:0 Серен Юнайтед - Остенде 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 19 14 1 4 47 - 18 43
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
5. Шарлеруа 19 9 5 5 34 - 26 32
6. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
7. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
8. Мехелен 19 9 3 7 33 - 34 30
9. Эйпен 19 7 4 8 30 - 30 25
10. Генк 19 7 4 8 35 - 32 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
13. Серкль Брюгге 19 6 4 9 25 - 25 22
14. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
15. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
16. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
17. Зульте-Варегем 19 4 5 10 27 - 43 17
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
2. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
3. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
4. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
5. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
6. Унион Сент-Жиллуаз 9 6 0 3 20 - 9 18
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Генк 9 4 2 3 19 - 14 14
10. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
11. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
12. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
15. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
16. Зульте-Варегем 10 2 2 6 14 - 25 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 10 5 3 2 21 - 17 18
4. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
5. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
7. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
8. Серкль Брюгге 9 4 2 3 15 - 11 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 9 3 1 5 12 - 19 10
14. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О Л - Гейе Махтар бьет в цель!
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Амброз Тьерри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Беерсхот-Вильрейк 0:2 Остенде онлайн


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