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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
0:0
Перерыв

Стадион:
Варта Познань
0'
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Варта Познань
1.70
4.33
8.50
Все Коэффициенты
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
18
Кухарчик
Михал
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
21
Салес
Жеан
Карлос
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
20
Чиж
Шимон
15
Копчински
Михал
3
Кьельб
Якуб
17
Чижички
Матеуш
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
Погонь Щецин
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Варта Познань

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
FL
1:2
FL
2:1
FL
1:2
FL
4:3
FL
1:1
FL
1:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 6 0.32
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.26
Кухарчик Михал 4 0.21
Гросицки Камил 3 0.16
Козловски Кацпер 3 0.16
Дрыгас Камил 3 (3) 0.16
Салес Жеан Карлос 2 0.11
Бартковски Якуб 1 0.05
Кужава Рафал 1 0.05
Журавски Мачей 1 0.05
Пажишек Пётр 1 0.05
Триантафиллопулос Константинос 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.05
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 4 0.21
Коррин Милан 2 0.11
Гжесик Ян 2 0.11
Иванов Роберт 1 0.05
Кузимски Матеуш 1 0.05
Чижички Матеуш 1 0.05
Konrad Matuszewski 1 0.05
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 4 0
Дабровски Дамьян 4 0
Кухарчик Михал 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Кужава Рафал 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Гросицки Камил 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Столярски Павел 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 4 1
Купчак Матеуш 5 0
Иванов Роберт 4 0
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Кьельб Якуб 2 1
Зреляк Адам 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
7
8 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
10 Не забивали 15
1
5%
0
0%
1-15
3
14%
2
29%
16-30
4
18%
0
0%
31-45
7
32%
1
14%
46-60
4
18%
1
14%
61-75
3
14%
3
43%
76-90

Пропущено

7
11
5 В 1-м тайме 3
2 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 5
5 Не пропускали 6
0
0%
0
0%
1-15
2
29%
1
9%
16-30
3
43%
2
18%
31-45
2
29%
4
36%
46-60
0
0%
2
18%
61-75
0
0%
2
18%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
63%
4
33%
76-90

Забито

34
13
16 В 1-м тайме 3
18 Во 2-м тайме 10
14 Забивали первыми 6
3 Не забивали 10
6
18%
0
0%
1-15
4
12%
3
23%
16-30
6
18%
0
0%
31-45
9
26%
3
23%
46-60
5
15%
2
15%
61-75
4
12%
5
38%
76-90

Пропущено

15
23
7 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 16
3 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 14
0
0%
1
4%
1-15
3
20%
1
4%
16-30
4
27%
5
22%
31-45
3
20%
6
26%
46-60
0
0%
4
17%
61-75
5
33%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 0:0 19 10 7 2 34 - 15 37
3. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 18 6 6 6 30 - 28 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Варта Познань 0:0 19 3 7 9 13 - 23 16
16. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Погонь Щецин 0:0 9 7 2 0 23 - 6 23
3. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 0:0 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 0:0 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
8. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Варта Познань 0:0 9 2 2 5 7 - 11 8
11. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
12. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
13. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
15. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
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    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Погонь Щецин
Ничья
Варта Познань
1.70
4.33
8.50
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Погонь Щецин 0:0 Варта Познань онлайн


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