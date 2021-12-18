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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Погонь Щецин
1:1
Конец матча

Стадион:
Варта Познань
0'
54' Желтая карточка
Столярски Павел
0:1
74' Гол
Зреляк Адам
80' Желтая карточка
Чиж Шимон
1:1
90' Гол
Триантафиллопулос Константинос
90'+7
1
Стипица
Данте
41
Столярски
Павел
13
Триантафиллопулос
Константинос
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
54
Журавски
Мачей
27
Ковальчик
Себастьян
18
Кухарчик
Михал
10
Захович
Лука
11
Гросицки
Камил
21
Салес
Жеан
Карлос
1
Лис
Адриан
21
Купчак
Матеуш
44
Шимонович
Давид
4
Иванов
Роберт
2
Гжесик
Ян
20
Чиж
Шимон
15
Копчински
Михал
3
Кьельб
Якуб
17
Чижички
Матеуш
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
Погонь Щецин
4-2-3-1
Варта Познань
3-4-2-1

История личных встреч

Погонь Щецин
Варта Познань

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

200%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 3 победы

10 матчей

70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

Э
1:1
Э
1:1
Э
1:2
FL
1:2
FL
2:1
FL
1:2
FL
4:3
FL
1:1
FL
1:2
ТМС
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Погонь Щецин
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Захович Лука 6 0.32
Ковальчик Себастьян 5 (2) 0.26
Кухарчик Михал 4 0.21
Гросицки Камил 3 0.16
Козловски Кацпер 3 0.16
Дрыгас Камил 3 (3) 0.16
Салес Жеан Карлос 2 0.11
Триантафиллопулос Константинос 2 0.11
Бартковски Якуб 1 0.05
Кужава Рафал 1 0.05
Журавски Мачей 1 0.05
Пажишек Пётр 1 0.05
Дабровски Дамьян 1 (1) 0.05
Мата Луиш 0 0
Столярски Павел 0 0
Смолиньски Кацпер 0 0
Форнальчик Мариуш 0 0
Варта Познань
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Зреляк Адам 5 0.26
Коррин Милан 2 0.11
Гжесик Ян 2 0.11
Иванов Роберт 1 0.05
Кузимски Матеуш 1 0.05
Чижички Матеуш 1 0.05
Konrad Matuszewski 1 0.05
Лавничак Алекс 0 0
Чиж Шимон 0 0

Карточки

Погонь Щецин
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрыгас Камил 4 0
Дабровски Дамьян 4 0
Кухарчик Михал 3 0
Журавски Мачей 1 1
Салес Жеан Карлос 2 0
Столярски Павел 2 0
Кужава Рафал 2 0
Ковальчик Себастьян 2 0
Козловски Кацпер 2 0
Триантафиллопулос Константинос 2 0
Гросицки Камил 1 0
Захович Лука 1 0
Бартковски Якуб 1 0
Пажишек Пётр 1 0
Мата Луиш 1 0
Малец Мариуш 1 0
Бурштын Якуб 1 0
Смолиньски Кацпер 1 0
Ленговски Матеуш 1 0
Варта Познань
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тралка Лукаш 4 1
Купчак Матеуш 5 0
Иванов Роберт 4 0
Папо Джейсон 4 0
Konrad Matuszewski 4 0
Кьельб Якуб 2 1
Зреляк Адам 3 0
Кузимски Матеуш 2 0
Гжесик Ян 2 0
Лавничак Алекс 2 0
Родригез Марио 1 0
Шимонович Давид 1 0
Чижички Матеуш 1 0
Чиж Шимон 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
8
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
7
30%
1
13%
46-60
4
17%
2
25%
61-75
4
17%
3
38%
76-90

Пропущено

8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90

Забито

12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90

Пропущено

8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
63%
4
33%
76-90

Забито

35
14
16 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
6
17%
0
0%
1-15
4
11%
3
21%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
9
26%
3
21%
46-60
5
14%
3
21%
61-75
5
14%
5
36%
76-90

Пропущено

16
24
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90

Результаты последних матчей

Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 1:0 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
11. Шлёнск 0:1 19 6 6 7 30 - 29 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
16. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
3. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 1:0 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 0:1 9 3 4 2 12 - 10 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 1:0 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
8. Шлёнск 0:1 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Погонь Щецин 1:1 Варта Познань онлайн


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