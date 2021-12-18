Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Stadion Florian Krygier
54' Желтая карточкаСтолярски Павел
0:1
74' ГолЗреляк Адам
80' Желтая карточкаЧиж Шимон
1:1
90' ГолТриантафиллопулос Константинос
Ход матча
54'
74'
0:1
80'
23
Цех
Бенедикт
97
Мата
Луиш
10
Захович
Лука
20
Чиж
Шимон
77
Папо
Джейсон
99
Зреляк
Адам
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
23 Цех БенедиктЗащитник
-
97 Мата ЛуишЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Захович ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Бурштын ЯкубВратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Малец МариушЗащитник
-
55 Ласицки ИгорЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
74 Aron Stasiak
-
Главный тренер: Kosta Runjaic
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Чиж ШимонПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
77 Папо ДжейсонПолузащитник
-
99 Зреляк АдамНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
29 Малек ФилипЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
-
-
-
Главный тренер: Dawid Szulczek
История личных встреч
Погонь Щецин
Варта Познань
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
44.4%
33.3%
22.3%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
200%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 3 победы
10 матчей
70%
30%
7 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
40%
50%
10%
4 победы 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
30%
30%
4 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Погонь Щецин
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Захович Лука
|6
|0.32
|Ковальчик Себастьян
|5 (2)
|0.26
|Кухарчик Михал
|4
|0.21
|Гросицки Камил
|3
|0.16
|Козловски Кацпер
|3
|0.16
|Дрыгас Камил
|3 (3)
|0.16
|Салес Жеан Карлос
|2
|0.11
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0.11
|Бартковски Якуб
|1
|0.05
|Кужава Рафал
|1
|0.05
|Журавски Мачей
|1
|0.05
|Пажишек Пётр
|1
|0.05
|Дабровски Дамьян
|1 (1)
|0.05
|Мата Луиш
|0
|0
|Столярски Павел
|0
|0
|Смолиньски Кацпер
|0
|0
|Форнальчик Мариуш
|0
|0
Варта Познань
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Зреляк Адам
|5
|0.26
|Коррин Милан
|2
|0.11
|Гжесик Ян
|2
|0.11
|Иванов Роберт
|1
|0.05
|Кузимски Матеуш
|1
|0.05
|Чижички Матеуш
|1
|0.05
|Konrad Matuszewski
|1
|0.05
|Лавничак Алекс
|0
|0
|Чиж Шимон
|0
|0
Карточки
Погонь Щецин
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрыгас Камил
|4
|0
|Дабровски Дамьян
|4
|0
|Кухарчик Михал
|3
|0
|Журавски Мачей
|1
|1
|Салес Жеан Карлос
|2
|0
|Столярски Павел
|2
|0
|Кужава Рафал
|2
|0
|Ковальчик Себастьян
|2
|0
|Козловски Кацпер
|2
|0
|Триантафиллопулос Константинос
|2
|0
|Гросицки Камил
|1
|0
|Захович Лука
|1
|0
|Бартковски Якуб
|1
|0
|Пажишек Пётр
|1
|0
|Мата Луиш
|1
|0
|Малец Мариуш
|1
|0
|Бурштын Якуб
|1
|0
|Смолиньски Кацпер
|1
|0
|Ленговски Матеуш
|1
|0
Варта Познань
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тралка Лукаш
|4
|1
|Купчак Матеуш
|5
|0
|Иванов Роберт
|4
|0
|Папо Джейсон
|4
|0
|Konrad Matuszewski
|4
|0
|Кьельб Якуб
|2
|1
|Зреляк Адам
|3
|0
|Кузимски Матеуш
|2
|0
|Гжесик Ян
|2
|0
|Лавничак Алекс
|2
|0
|Родригез Марио
|1
|0
|Шимонович Давид
|1
|0
|Чижички Матеуш
|1
|0
|Чиж Шимон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
8
8 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 15
1
4%
0
0%
1-15
3
13%
2
25%
16-30
4
17%
0
0%
31-45
7
30%
1
13%
46-60
4
17%
2
25%
61-75
4
17%
3
38%
76-90
Пропущено
8
12
5 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
0
0%
0
0%
1-15
2
25%
1
8%
16-30
3
38%
2
17%
31-45
2
25%
4
33%
46-60
1
13%
2
17%
61-75
0
0%
3
25%
76-90
Забито
12
6
8 В 1-м тайме 1
4 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 3
12 Не забивали 14
5
42%
0
0%
1-15
1
8%
1
17%
16-30
2
17%
0
0%
31-45
2
17%
2
33%
46-60
1
8%
1
17%
61-75
1
8%
2
33%
76-90
Пропущено
8
12
2 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
3
25%
31-45
1
13%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
5
63%
4
33%
76-90
Забито
35
14
16 В 1-м тайме 3
19 Во 2-м тайме 11
14 Забивали первыми 7
3 Не забивали 10
6
17%
0
0%
1-15
4
11%
3
21%
16-30
6
17%
0
0%
31-45
9
26%
3
21%
46-60
5
14%
3
21%
61-75
5
14%
5
36%
76-90
Пропущено
16
24
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 17
4 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 15
0
0%
1
4%
1-15
3
19%
1
4%
16-30
4
25%
5
21%
31-45
3
19%
6
25%
46-60
1
6%
4
17%
61-75
5
31%
7
29%
29%
76-90
Результаты последних матчей
Погонь Щецин
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Гурник Забже - Погонь Щецин 2:2 Брук-Бет Термалица - Погонь Щецин 1:3 Погонь Щецин - Лехия Гданьск 5:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Ракув - Погонь Щецин 0:0 Легия - Погонь Щецин 0:2 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Висла Плоцк - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Ленчна 4:1 Висла Краков - Погонь Щецин 0:1 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Радомьяк Радом - Погонь Щецин 1:1 Лех - Погонь Щецин 1:1 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Заглембе Любин - Погонь Щецин 2:0 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Осиек - Погонь Щецин 1:0 Погонь Щецин - Гурник Забже 2:0 Погонь Щецин - Осиек 0:0
Варта Познань
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Варта Познань - Висла Краков 1:1 Лех - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Висла Плоцк 1:2
Пяст - Варта Познань 0:1 Варта Познань - Лехия Гданьск 0:2 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Краковия - Варта Познань 2:0 Ракув - Варта Познань 3:0 Олимпия Грудзёнз - Варта Познань 2:0 Варта Познань - Заглембе Любин 0:2 Гурник Забже - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Брук-Бет Термалица 0:0 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Радомьяк Радом - Варта Познань 1:0 Варта Познань - Легия 0:2 Гурник Ленчна - Варта Познань 0:4 Варта Познань - Погонь Щецин 1:1 Шлёнск - Варта Познань 2:2 Краковия - Варта Познань 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|7
|2
|35 - 16
|37
|3.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Краковия
|1:0
|19
|7
|5
|7
|24 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|11.
|Шлёнск
|0:1
|19
|6
|6
|7
|30 - 29
|24
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|16.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|3.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|1:0
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|0:1
|9
|3
|4
|2
|12 - 10
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Краковия
|1:0
|10
|3
|3
|4
|11 - 14
|12
|7.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|Шлёнск
|0:1
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3