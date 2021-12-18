  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Польша
  4. Экстракласса 2021-2022

Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:1
Перерыв

Стадион:
Краковия
0'
39' Желтая карточка
Левкот Шимон
45' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
45' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
45' Желтая карточка
0:1
45' Гол
Рыпэ Корнел

Ход матча

39'
Левкот Шимон
 
45'
 
Ван Амерсфоорт Пелле
45'
Мончиньски Кжиштоф
 
45'
 
45'
0:1
Рыпэ Корнел
(Сиплак Михал)
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Краковия
3.16
3.45
3.56
Все Коэффициенты
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
23
Гарсия
Виктор
III
5
Собота
Вальдемар
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
8
Хебо
Матиас
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
24
Югас
Якуб
11
Ракочи
Михал
4
Ханка
Серджу
20
Karol
Knap
Шлёнск
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Шлёнск
Краковия

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
3:1
ЭГА
3:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:1
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
КЛ
1:0
OE
1:1
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.47
Пих Роберт 5 (3) 0.26
Прашелик Матеуш 4 0.21
Лыщаш Адриан 4 0.21
Штиглец Дино 1 0.05
Маковски Рафал 1 0.05
Гарсия Виктор III 1 0.05
Вердаска Диогу 1 0.05
Цилла Марсель 1 0.05
Шварц Петр 1 0.05
Левкот Шимон 1 0.05
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.42
Ханка Серджу 2 0.11
Какабадзе Отар 2 0.11
Пищек Филип 2 0.11
Родин Матай 2 0.11
Альварес Маркос 1 0.05
Мишор Якуб 1 0.05
Рыпэ Корнел 1 0.05
Хебо Матиас 1 0.05
Ракочи Михал 1 0.05
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 5 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Вердаска Диогу 3 0
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Голла Войцех 2 0
Мончиньски Кжиштоф 2 0
Маковски Рафал 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 5 0
Лосаж Флорьян 5 0
Сиплак Михал 4 0
Родин Матай 4 0
Ханка Серджу 3 0
Лусюш Сильвестер 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Югас Якуб 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Роша Луиш 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ривалдиньо 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
9
4 В 1-м тайме 2
8 Во 2-м тайме 7
5 Забивали первыми 1
11 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
11%
16-30
3
25%
1
11%
31-45
1
8%
3
33%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
5
42%
2
22%
76-90

Пропущено

9
15
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
6 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
22%
1
7%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
1
11%
4
27%
46-60
2
22%
1
7%
61-75
4
44%
4
27%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
9 Не забивали 10
4
21%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
8
42%
4
33%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
8
44%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Забито

31
21
13 В 1-м тайме 5
18 Во 2-м тайме 16
10 Забивали первыми 6
2 Не забивали 5
4
13%
1
5%
1-15
5
16%
2
10%
16-30
4
13%
2
10%
31-45
2
6%
4
19%
46-60
3
10%
6
29%
61-75
13
42%
6
29%
76-90

Пропущено

27
28
7 В 1-м тайме 15
20 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
2
7%
4
14%
1-15
5
19%
5
18%
16-30
0
0%
6
21%
31-45
9
33%
4
14%
46-60
4
15%
2
7%
61-75
7
26%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0
Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 1:0 19 7 5 7 24 - 26 26
10. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
11. Шлёнск 0:1 19 6 6 7 30 - 29 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
16. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
3. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 1:0 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 0:1 9 3 4 2 12 - 10 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 1:0 10 3 3 4 11 - 14 12
7. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
8. Шлёнск 0:1 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Бесплатные ставки
Сразу несколько выгодных вариантов фрибетов от наших партнёров:
  • Первый тайм
  • 53'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    51'
    Г О О О О Л - Рыпэ Корнел бьет в цель!
  • Желтая карточка
    47'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Мончиньски Кжиштоф получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    47'
    Ван Амерсфоорт Пелле получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    39'
    Левкот Шимон получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Шлёнск
Ничья
Краковия
3.16
3.45
3.56
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Шлёнск 0:1 Краковия онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Шлёнск
Краковия

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
1000 рублей для ставок АПЛ
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 