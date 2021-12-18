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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Шлёнск
0:2
Конец матча

Стадион:
Краковия
0'
43' Желтая карточка
Левкот Шимон
45' Желтая карточка
Ракочи Михал
45' Желтая карточка
Мончиньски Кжиштоф
45' Желтая карточка
Ван Амерсфоорт Пелле
0:1
45' Гол
Рыпэ Корнел
0:2
54' Гол
Какабадзе Отар
72' Желтая карточка
Янасик Патрик
90'+4
22
Шромник
Михал
21
Бейгер
Лукаш
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
19
Янасик
Патрик
17
Шварц
Петр
29
Мончиньски
Кжиштоф
23
Гарсия
Виктор
III
5
Собота
Вальдемар
7
Пих
Роберт
9
Экспозито
Эрик
23
Немчикски
Карол
2
Рыпэ
Корнел
88
Родин
Матай
3
Сиплак
Михал
25
Какабадзе
Отар
8
Хебо
Матиас
10
Ван
Амерсфоорт
Пелле
24
Югас
Якуб
11
Ракочи
Михал
4
Ханка
Серджу
20
Karol
Knap
Шлёнск
3-4-2-1
Краковия
3-4-2-1

История личных встреч

Шлёнск
Краковия

19 матчей

78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед

11 матчей

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

30 матчей

50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед

Первый тайм

33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:1
Э
3:1
ЭГА
3:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
1:1
Э
3:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
2:1
ЭГБ
2:0
Э
1:0
Э
2:2
Э
2:1
Э
4:1
Э
1:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
0:3
Э
0:1
Э
0:0
Э
2:3
Э
1:0
Э
2:0
OE
1:1
КЛ
1:0
OE
1:1
КЛ
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Шлёнск
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Экспозито Эрик 9 (1) 0.47
Пих Роберт 5 (3) 0.26
Прашелик Матеуш 4 0.21
Лыщаш Адриан 4 0.21
Штиглец Дино 1 0.05
Маковски Рафал 1 0.05
Гарсия Виктор III 1 0.05
Вердаска Диогу 1 0.05
Цилла Марсель 1 0.05
Шварц Петр 1 0.05
Левкот Шимон 1 0.05
Голла Войцех 0 0
Павловски Бартоломей 0 0
Мончиньски Кжиштоф 0 0
Собота Вальдемар 0 0
Краковия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Амерсфоорт Пелле 8 (1) 0.42
Какабадзе Отар 3 0.16
Рыпэ Корнел 2 0.11
Ханка Серджу 2 0.11
Пищек Филип 2 0.11
Родин Матай 2 0.11
Альварес Маркос 1 0.05
Мишор Якуб 1 0.05
Хебо Матиас 1 0.05
Ракочи Михал 1 0.05
Сиплак Михал 0 0
Лосаж Флорьян 0 0
Роша Луиш 0 0
Пестка Камил 0 0
Karol Knap 0 0

Карточки

Шлёнск
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Левкот Шимон 6 0
Экспозито Эрик 4 0
Шварц Петр 2 1
Мончиньски Кжиштоф 3 0
Вердаска Диогу 3 0
Поправа Конрад 1 1
Штиглец Дино 2 0
Голла Войцех 2 0
Маковски Рафал 2 0
Тамаш Марк 0 1
Собота Вальдемар 1 0
Павловски Бартоломей 1 0
Шромник Михал 1 0
Кинтана Кайе 1 0
Янасик Патрик 1 0
Бергер Себастиан 1 0
Бейгер Лукаш 1 0
Краковия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Амерсфоорт Пелле 6 0
Лосаж Флорьян 5 0
Сиплак Михал 4 0
Родин Матай 4 0
Ханка Серджу 3 0
Лусюш Сильвестер 3 0
Рыпэ Корнел 2 0
Альварес Маркос 2 0
Грошшо Лукаш 2 0
Югас Якуб 2 0
Какабадзе Отар 1 0
Роша Луиш 1 0
Хебо Матиас 1 0
Ривалдиньо 1 0
Пищек Филип 1 0
Балай Филип 1 0
Пестка Камил 1 0
Ракочи Михал 1 0
Зауха Патрик 1 0
Мишор Якуб 1 0
Karol Knap 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90

Пропущено

11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
4
27%
76-90

Забито

19
12
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
21%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
8
42%
4
33%
76-90

Пропущено

18
13
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
8
44%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
3
23%
76-90

Забито

31
23
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
13%
1
4%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
13
42%
6
26%
76-90

Пропущено

29
28
8 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
7%
4
14%
1-15
5
17%
5
18%
16-30
1
3%
6
21%
31-45
10
34%
4
14%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
7
24%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Шлёнск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0
Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
4. Ракув 0:0 19 9 6 4 31 - 22 33
5. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 0:0 19 6 7 6 24 - 26 25
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
16. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
3. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 0:0 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 0:0 9 4 4 1 16 - 8 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
7. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Ягеллония 0:0 9 2 3 4 8 - 14 9
11. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
12. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
13. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
14. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
15. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Где смотреть матч Шлёнск 0:2 Краковия онлайн


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