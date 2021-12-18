Польша: Экстракласса 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Городской стадион Вроцлава
43' Желтая карточкаЛевкот Шимон
45' Желтая карточкаРакочи Михал
45' Желтая карточкаМончиньски Кжиштоф
45' Желтая карточкаВан Амерсфоорт Пелле
0:1
45' ГолРыпэ Корнел
0:2
54' ГолКакабадзе Отар
72' Желтая карточкаЯнасик Патрик
Ход матча
43'
45'
45'
0:1
54'
0:2
72'
21
Бейгер
Лукаш
39
Левкот
Шимон
14
Голла
Войцех
17
Шварц
Петр
88
Родин
Матай
24
Югас
Якуб
11
Ракочи
Михал
20
Karol
Knap
- Основной состав
- Вратарь
-
21 Бейгер ЛукашЗащитник
-
39 Левкот ШимонЗащитник
-
14 Голла ВойцехЗащитник
- Полузащитник
-
17 Шварц ПетрПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
33 Лыщаш АдрианПолузащитник
-
24 Кинтана КайеНападающий
-
-
Главный тренер: Магера Яцек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
88 Родин МатайЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Югас ЯкубПолузащитник
-
11 Ракочи МихалПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Karol KnapНападающий
- Запасные игроки
-
30 Вильк АдамВратарь
-
18 Роша ЛуишЗащитник
-
33 Пестка КамилПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
38 Мишор ЯкубПолузащитник
-
26 Пищек ФилипНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Зелиньски Яцек
История личных встреч
Шлёнск
Краковия
19 матчей
78.9%
21.1%
15 побед 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
52.6%
42.1%
5.3%
10 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
63.2%
36.8%
12 побед 7 ничьих 0 побед
11 матчей
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 6 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
30 матчей
50%
30%
20%
15 побед 9 ничьих 6 побед
Первый тайм
33.3%
46.7%
20%
10 побед 14 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
43.3%
16.7%
12 побед 13 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Шлёнск
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Экспозито Эрик
|9 (1)
|0.47
|Пих Роберт
|5 (3)
|0.26
|Прашелик Матеуш
|4
|0.21
|Лыщаш Адриан
|4
|0.21
|Штиглец Дино
|1
|0.05
|Маковски Рафал
|1
|0.05
|Гарсия Виктор III
|1
|0.05
|Вердаска Диогу
|1
|0.05
|Цилла Марсель
|1
|0.05
|Шварц Петр
|1
|0.05
|Левкот Шимон
|1
|0.05
|Голла Войцех
|0
|0
|Павловски Бартоломей
|0
|0
|Мончиньски Кжиштоф
|0
|0
|Собота Вальдемар
|0
|0
Краковия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ван Амерсфоорт Пелле
|8 (1)
|0.42
|Какабадзе Отар
|3
|0.16
|Рыпэ Корнел
|2
|0.11
|Ханка Серджу
|2
|0.11
|Пищек Филип
|2
|0.11
|Родин Матай
|2
|0.11
|Альварес Маркос
|1
|0.05
|Мишор Якуб
|1
|0.05
|Хебо Матиас
|1
|0.05
|Ракочи Михал
|1
|0.05
|Сиплак Михал
|0
|0
|Лосаж Флорьян
|0
|0
|Роша Луиш
|0
|0
|Пестка Камил
|0
|0
|Karol Knap
|0
|0
Карточки
Шлёнск
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Левкот Шимон
|6
|0
|Экспозито Эрик
|4
|0
|Шварц Петр
|2
|1
|Мончиньски Кжиштоф
|3
|0
|Вердаска Диогу
|3
|0
|Поправа Конрад
|1
|1
|Штиглец Дино
|2
|0
|Голла Войцех
|2
|0
|Маковски Рафал
|2
|0
|Тамаш Марк
|0
|1
|Собота Вальдемар
|1
|0
|Павловски Бартоломей
|1
|0
|Шромник Михал
|1
|0
|Кинтана Кайе
|1
|0
|Янасик Патрик
|1
|0
|Бергер Себастиан
|1
|0
|Бейгер Лукаш
|1
|0
Краковия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Амерсфоорт Пелле
|6
|0
|Лосаж Флорьян
|5
|0
|Сиплак Михал
|4
|0
|Родин Матай
|4
|0
|Ханка Серджу
|3
|0
|Лусюш Сильвестер
|3
|0
|Рыпэ Корнел
|2
|0
|Альварес Маркос
|2
|0
|Грошшо Лукаш
|2
|0
|Югас Якуб
|2
|0
|Какабадзе Отар
|1
|0
|Роша Луиш
|1
|0
|Хебо Матиас
|1
|0
|Ривалдиньо
|1
|0
|Пищек Филип
|1
|0
|Балай Филип
|1
|0
|Пестка Камил
|1
|0
|Ракочи Михал
|1
|0
|Зауха Патрик
|1
|0
|Мишор Якуб
|1
|0
|Karol Knap
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
11
4 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 2
12 Не забивали 13
0
0%
0
0%
1-15
1
8%
1
9%
16-30
3
25%
2
18%
31-45
1
8%
4
36%
46-60
2
17%
2
18%
61-75
5
42%
2
18%
76-90
Пропущено
11
15
3 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 9
0
0%
2
13%
1-15
2
18%
1
7%
16-30
1
9%
3
20%
31-45
2
18%
4
27%
46-60
2
18%
1
7%
61-75
4
36%
4
27%
76-90
Забито
19
12
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
10 Не забивали 11
4
21%
1
8%
1-15
4
21%
1
8%
16-30
1
5%
1
8%
31-45
1
5%
1
8%
46-60
1
5%
4
33%
61-75
8
42%
4
33%
76-90
Пропущено
18
13
5 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 4
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
2
11%
2
15%
1-15
3
17%
4
31%
16-30
0
0%
3
23%
31-45
8
44%
0
0%
46-60
2
11%
1
8%
61-75
3
17%
3
23%
76-90
Забито
31
23
13 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 17
10 Забивали первыми 7
3 Не забивали 5
4
13%
1
4%
1-15
5
16%
2
9%
16-30
4
13%
3
13%
31-45
2
6%
5
22%
46-60
3
10%
6
26%
61-75
13
42%
6
26%
76-90
Пропущено
29
28
8 В 1-м тайме 15
21 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 12
15 Не пропускали 15
2
7%
4
14%
1-15
5
17%
5
18%
16-30
1
3%
6
21%
31-45
10
34%
4
14%
46-60
4
14%
2
7%
61-75
7
24%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Шлёнск
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Варта Познань - Шлёнск 2:1 Гурник Забже - Шлёнск 3:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Погонь Щецин - Шлёнск 2:1
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Брук-Бет Термалица - Шлёнск 4:3 Висла Краков - Шлёнск 0:5 Шлёнск - Ракув 1:2 РБ Лейпциг - Шлёнск 1:2 Лех - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Висла Плоцк 3:1 Шлёнск - Брук-Бет Термалица 0:1 Радомьяк Радом - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Легия 1:0 Заглембе Любин - Шлёнск 1:3 Пяст - Шлёнск 1:1 Шлёнск - Гурник Ленчна 0:0 Хапоэль Беэр-Шева - Шлёнск 4:0 Шлёнск - Лехия Гданьск 1:1 Шлёнск - Хапоэль Беэр-Шева 2:1
Краковия
(20 матчей)
35%
25%
40%
7 побед 5 ничьих 8 поражений
Краковия - Гурник Ленчна 0:2 Краковия - Легия 1:0 Висла Плоцк - Краковия 2:1 Краковия - Ракув 1:0
Висла Краков - Краковия 1:0 Краковия - Радомьяк Радом 1:2 Заглембе Любин - Краковия 1:1 Краковия - Варта Познань 2:0 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Пяст - Краковия 2:4 ЛКС Лодзь - Краковия 0:0 Погонь Щецин - Краковия 1:1 Краковия - Гурник Забже 2:2 Брук-Бет Термалица - Краковия 1:2 Краковия - Ягеллония 2:1 Лехия Гданьск - Краковия 3:0 Лех - Краковия 2:0 Краковия - Шлёнск 1:2 Гурник Ленчна - Краковия 1:1 Штурм - Краковия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|7
|2
|35 - 16
|37
|3.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|4.
|Ракув
|0:0
|19
|9
|6
|4
|31 - 22
|33
|5.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|0:0
|19
|6
|7
|6
|24 - 26
|25
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|16.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|3.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|0:0
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|0:0
|9
|4
|4
|1
|16 - 8
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|0:0
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|7.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Ягеллония
|0:0
|9
|2
|3
|4
|8 - 14
|9
|11.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|13.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|14.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|15.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3