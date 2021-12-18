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Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022

2021-2022
Зульте-Варегем
3:2
Конец матча

Стадион:
Мехелен
0'
0:1
37' Гол
Мрабти Керим
44' Желтая карточка
Бойя Франк
1:1
53' Гол
Воссен Йелле
1:2
74' Гол
Сторм Никола
90' Желтая карточка
Гуэ Самюэль
2:2
90' Гол
Dion De Neve
3:2
90' Гол
Жан-Люк Домпе
90' Желтая карточка
Жан-Люк Домпе
90'+6
1
Боссут
Сэмми
14
Сиранни
Алессандро
24
Плетинкс
Эвауд
33
Хамфриз
Кэмерон
27
Де
Бок
Лоренс
23
Фадера
Алию
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
17
Жан-Люк
Домпе
19
Кутеса
Дерек
9
Воссен
Йелле
1
Куке
Гетан
5
Уолш
Сэнди
23
Пейре
Тибо
18
Ван
Хоренбек
Алек
3
Бейкер
Лукас
17
Гуэ
Самюэль
6
Ван
Хеке
Яннес
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
10
Де
Камарго
Игор
Зульте-Варегем
4-4-2
Мехелен
4-2-3-1

История личных встреч

Зульте-Варегем
Мехелен

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед

9 матчей

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед

Второй тайм

44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы

17 матчей

35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед

Первый тайм

23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы

История матчей

ПДА
2:2
ПДА
4:2
ПДА
1:2
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
0:2
ПДА
2:1
ЛП
0:0
ЛП
2:3
ЛП
2:3
ЛП
3:4
ЛЖ
3:0
ЛЖ
0:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1
ЛЖ
2:3
ЛЖ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Зульте-Варегем
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Воссен Йелле 12 (2) 0.6
Гано Зиньо 10 0.5
Жан-Люк Домпе 2 0.1
Кутеса Дерек 2 0.1
Сиссако Абдулайе 2 0.1
Dion De Neve 1 0.05
Плетинкс Эвауд 1 0.05
Сиранни Алессандро 0 0
Срарфи Бассем 0 0
Юбер Давид 0 0
Де Бок Лоренс 0 0
Кристенсен Лассе 0 0
Говеа Омар 0 0
Хамфриз Кэмерон 0 0
Мехелен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Сторм Никола 11 0.55
Мрабти Керим 8 (2) 0.4
Кейперс Уго 5 0.25
Уолш Сэнди 2 0.1
Дрёйф Ферди 2 0.1
Схоофс Роб 1 0.05
Хайреманс Джеффри 1 0.05
Швед Марьян 1 0.05
Vinicius de Souza Costa 1 0.05
Кайя Онур 1 0.05
Ванлерберге Йорди 1 0.05
Бато Шелдон 0 0
Гуэ Самюэль 0 0

Карточки

Зульте-Варегем
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сиссако Абдулайе 4 1
Де Бок Лоренс 5 0
Бойя Франк 3 1
Юбер Давид 4 0
Хамфриз Кэмерон 4 0
Срарфи Бассем 4 0
Фадера Алию 4 0
Воссен Йелле 2 1
Думбия Идрисса 3 0
Ван Акен Йост 1 1
Гано Зиньо 2 0
Жан-Люк Домпе 2 0
Сиранни Алессандро 2 0
Сек Ибраима 1 0
Кристенсен Лассе 1 0
Сормо Бент 1 0
Плетинкс Эвауд 1 0
Мехелен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Vinicius de Souza Costa 5 0
Хайреманс Джеффри 4 0
Схоофс Роб 4 0
Уолш Сэнди 4 0
Мрабти Керим 4 0
Бейкер Лукас 3 0
Бато Шелдон 3 0
Ван Дамме Йоахим 2 0
Сторм Никола 2 0
Ванлерберге Йорди 2 0
Гуэ Самюэль 2 0
Куке Гетан 0 1
Энгвалль Густав 1 0
Швед Марьян 1 0
Кейперс Уго 1 0
Дрёйф Ферди 1 0
Ван Хоренбек Алек 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
14
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
12%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
7
41%
3
21%
76-90

Пропущено

27
22
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
7
26%
6
27%
46-60
8
30%
30%
3
14%
61-75
4
15%
8
36%
76-90

Забито

14
21
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
6
29%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
5
36%
2
10%
76-90

Пропущено

17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
24%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
5
33%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
3
20%
76-90

Забито

31
35
10 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
13%
7
20%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
3
10%
8
23%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
12
39%
5
14%
76-90

Пропущено

44
37
16 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
5
11%
3
8%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
10
23%
11
30%
30%
46-60
12
27%
4
11%
61-75
6
14%
11
30%
30%
76-90

Результаты последних матчей

Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2
Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 20 15 1 4 50 - 20 46
2. Брюгге 19 11 6 2 39 - 24 39
3. Антверпен 19 11 3 5 36 - 23 36
4. Андерлехт 19 9 7 3 41 - 24 34
5. Шарлеруа 19 9 5 5 34 - 26 32
6. Кортрейк 20 8 7 5 26 - 22 31
7. Гент 19 9 3 7 31 - 21 30
8. Мехелен 20 9 3 8 35 - 37 30
9. Эйпен 19 7 4 8 30 - 30 25
10. Генк 19 7 4 8 35 - 32 25
11. Стандард 18 6 5 7 21 - 31 23
12. Остенде 20 7 2 11 23 - 39 23
13. Серкль Брюгге 20 6 4 10 27 - 28 22
14. Сент-Трейден 19 6 3 10 19 - 29 21
15. Зульте-Варегем 20 5 5 10 30 - 45 20
16. АХ Лёвен 19 4 8 7 24 - 33 20
17. Серен Юнайтед 20 6 1 13 23 - 40 19
18. Беерсхот-Вильрейк 19 2 3 14 15 - 35 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 7 0 3 23 - 11 21
2. Мехелен 10 6 2 2 21 - 15 20
3. Антверпен 10 6 2 2 21 - 12 20
4. Гент 9 6 1 2 20 - 10 19
5. Брюгге 9 5 4 0 20 - 10 19
6. Андерлехт 10 5 4 1 25 - 14 19
7. Кортрейк 9 4 3 2 12 - 10 15
8. Шарлеруа 9 4 2 3 13 - 9 14
9. Генк 9 4 2 3 19 - 14 14
10. Остенде 10 4 1 5 13 - 23 13
11. Серен Юнайтед 10 4 1 5 13 - 16 13
12. Эйпен 9 3 3 3 13 - 13 12
13. АХ Лёвен 10 3 3 4 12 - 16 12
14. Зульте-Варегем 11 3 2 6 17 - 27 11
15. Стандард 9 2 3 4 9 - 15 9
16. Серкль Брюгге 10 2 2 6 10 - 14 8
17. Сент-Трейден 10 2 2 6 12 - 18 8
18. Беерсхот-Вильрейк 10 2 0 8 5 - 14 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Унион Сент-Жиллуаз 10 8 1 1 27 - 9 25
2. Брюгге 10 6 2 2 19 - 14 20
3. Шарлеруа 10 5 3 2 21 - 17 18
4. Кортрейк 11 4 4 3 14 - 12 16
5. Антверпен 9 5 1 3 15 - 11 16
6. Андерлехт 9 4 3 2 16 - 10 15
7. Стандард 9 4 2 3 12 - 16 14
8. Серкль Брюгге 10 4 2 4 17 - 14 14
9. Эйпен 10 4 1 5 17 - 17 13
10. Сент-Трейден 9 4 1 4 7 - 11 13
11. Гент 10 3 2 5 11 - 11 11
12. Генк 10 3 2 5 16 - 18 11
13. Мехелен 10 3 1 6 14 - 22 10
14. Остенде 10 3 1 6 10 - 16 10
15. Зульте-Варегем 9 2 3 4 13 - 18 9
16. АХ Лёвен 9 1 5 3 12 - 17 8
17. Серен Юнайтед 10 2 0 8 10 - 24 6
18. Беерсхот-Вильрейк 9 0 3 6 10 - 21 3
  • Первый тайм
  • 50'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    Бойя Франк получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Мрабти Керим бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Зульте-Варегем 3:2 Мехелен онлайн


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