Бельгия: Первый дивизион А 2021-2022
3:2
Конец матча
Стадион: Elindus Arena
0:1
37' ГолМрабти Керим
44' Желтая карточкаБойя Франк
1:1
53' ГолВоссен Йелле
1:2
74' ГолСторм Никола
90' Желтая карточкаГуэ Самюэль
2:2
90' ГолDion De Neve
3:2
90' ГолЖан-Люк Домпе
90' Желтая карточкаЖан-Люк Домпе
Ход матча
37'
0:1
44'
53'
67'
74'
1:2
79'
90'
90'
2:2
90'
3:2
90'
23
Фадера
Алию
15
Бойя
Франк
21
Сек
Ибраима
19
Кутеса
Дерек
23
Пейре
Тибо
17
Гуэ
Самюэль
35
Швед
Марьян
19
Мрабти
Керим
11
Сторм
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Фадера АлиюПолузащитник
-
15 Бойя ФранкПолузащитник
-
21 Сек ИбраимаПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Кутеса ДерекНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Бостин ЛуиВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
93 Гано ЗиньоНападающий
-
54 Dion De Neve
-
Главный тренер: Timmy Simons
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
23 Пейре ТибоЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Гуэ СамюэльПолузащитник
- Полузащитник
-
35 Швед МарьянПолузащитник
-
19 Мрабти КеримПолузащитник
-
11 Сторм НиколаПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
15 Тулен ЯнникВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
40 Joseph Amuzu
-
Главный тренер: Wouter Vrancken
История личных встреч
Зульте-Варегем
Мехелен
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
25%
25%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
37.5%
6 побед 3 ничьи 0 побед
9 матчей
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 7 побед
Второй тайм
44.4%
55.6%
0 побед 4 ничьи 4 победы
17 матчей
35.3%
23.5%
41.2%
6 побед 4 ничьи 7 побед
Первый тайм
23.5%
35.3%
41.2%
4 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
35.3%
41.2%
23.5%
6 побед 7 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Зульте-Варегем
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Воссен Йелле
|12 (2)
|0.6
|Гано Зиньо
|10
|0.5
|Жан-Люк Домпе
|2
|0.1
|Кутеса Дерек
|2
|0.1
|Сиссако Абдулайе
|2
|0.1
|Dion De Neve
|1
|0.05
|Плетинкс Эвауд
|1
|0.05
|Сиранни Алессандро
|0
|0
|Срарфи Бассем
|0
|0
|Юбер Давид
|0
|0
|Де Бок Лоренс
|0
|0
|Кристенсен Лассе
|0
|0
|Говеа Омар
|0
|0
|Хамфриз Кэмерон
|0
|0
Мехелен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Сторм Никола
|11
|0.55
|Мрабти Керим
|8 (2)
|0.4
|Кейперс Уго
|5
|0.25
|Уолш Сэнди
|2
|0.1
|Дрёйф Ферди
|2
|0.1
|Схоофс Роб
|1
|0.05
|Хайреманс Джеффри
|1
|0.05
|Швед Марьян
|1
|0.05
|Vinicius de Souza Costa
|1
|0.05
|Кайя Онур
|1
|0.05
|Ванлерберге Йорди
|1
|0.05
|Бато Шелдон
|0
|0
|Гуэ Самюэль
|0
|0
Карточки
Зульте-Варегем
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сиссако Абдулайе
|4
|1
|Де Бок Лоренс
|5
|0
|Бойя Франк
|3
|1
|Юбер Давид
|4
|0
|Хамфриз Кэмерон
|4
|0
|Срарфи Бассем
|4
|0
|Фадера Алию
|4
|0
|Воссен Йелле
|2
|1
|Думбия Идрисса
|3
|0
|Ван Акен Йост
|1
|1
|Гано Зиньо
|2
|0
|Жан-Люк Домпе
|2
|0
|Сиранни Алессандро
|2
|0
|Сек Ибраима
|1
|0
|Кристенсен Лассе
|1
|0
|Сормо Бент
|1
|0
|Плетинкс Эвауд
|1
|0
Мехелен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Vinicius de Souza Costa
|5
|0
|Хайреманс Джеффри
|4
|0
|Схоофс Роб
|4
|0
|Уолш Сэнди
|4
|0
|Мрабти Керим
|4
|0
|Бейкер Лукас
|3
|0
|Бато Шелдон
|3
|0
|Ван Дамме Йоахим
|2
|0
|Сторм Никола
|2
|0
|Ванлерберге Йорди
|2
|0
|Гуэ Самюэль
|2
|0
|Куке Гетан
|0
|1
|Энгвалль Густав
|1
|0
|Швед Марьян
|1
|0
|Кейперс Уго
|1
|0
|Дрёйф Ферди
|1
|0
|Ван Хоренбек Алек
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
14
4 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 5
11 Не забивали 13
2
12%
1
7%
1-15
0
0%
4
29%
16-30
2
12%
4
29%
31-45
3
18%
1
7%
46-60
3
18%
1
7%
61-75
7
41%
3
21%
76-90
Пропущено
27
22
8 В 1-м тайме 5
19 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 8
1
4%
1
5%
1-15
3
11%
2
9%
16-30
4
15%
2
9%
31-45
7
26%
6
27%
46-60
8
30%
30%
3
14%
61-75
4
15%
8
36%
76-90
Забито
14
21
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 10
2
14%
6
29%
1-15
3
21%
1
5%
16-30
1
7%
4
19%
31-45
1
7%
4
19%
46-60
2
14%
4
19%
61-75
5
36%
2
10%
76-90
Пропущено
17
15
8 В 1-м тайме 6
9 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
4
24%
2
13%
1-15
1
6%
2
13%
16-30
3
18%
2
13%
31-45
3
18%
5
33%
46-60
4
24%
1
7%
61-75
2
12%
3
20%
76-90
Забито
31
35
10 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 10
3 Не забивали 3
4
13%
7
20%
1-15
3
10%
5
14%
16-30
3
10%
8
23%
31-45
4
13%
5
14%
46-60
5
16%
5
14%
61-75
12
39%
5
14%
76-90
Пропущено
44
37
16 В 1-м тайме 11
28 Во 2-м тайме 26
13 Пропускали первыми 10
17 Не пропускали 16
5
11%
3
8%
1-15
4
9%
4
11%
16-30
7
16%
4
11%
31-45
10
23%
11
30%
30%
46-60
12
27%
4
11%
61-75
6
14%
11
30%
30%
76-90
Результаты последних матчей
Зульте-Варегем
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Зульте-Варегем - Унион Сент-Жиллуаз 0:2 Брюгге - Зульте-Варегем 3:0 Андерлехт - Зульте-Варегем 3:2 Эйпен - Зульте-Варегем 3:2
Зульте-Варегем - Беерсхот-Вильрейк 2:0 Зульте-Варегем - Гент 1:2 Эйпен - Зульте-Варегем 1:1 Зульте-Варегем - Генк 2:6 Моленбек - Зульте-Варегем 1:2 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Зульте-Варегем - Антверпен 2:1 Остенде - Зульте-Варегем 5:2 Серен Юнайтед - Зульте-Варегем 5:1 Зульте-Варегем - Кортрейк 2:2 Унион Сент-Жиллуаз - Зульте-Варегем 2:1 Зульте-Варегем - Серкль Брюгге 2:4 Остенде - Зульте-Варегем 0:2 Зульте-Варегем - Шарлеруа 2:2 Зульте-Варегем - Брюгге 0:4 Сент-Трейден - Зульте-Варегем 1:3
Мехелен
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Мехелен - Гент 4:3 Унион Сент-Жиллуаз - Мехелен 2:0 Мехелен - Генк 1:1 Мехелен - Серкль Брюгге 2:1
Серкль Брюгге - Мехелен 3:1 Мехелен - Брюгге 2:1 Мехелен - Сент-Трейден 0:1 Остенде - Мехелен 2:4 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 2:1 Мехелен - Зульте-Варегем 2:2 Беерсхот-Вильрейк - Мехелен 0:1 Мехелен - Стандард 3:1 Шарлеруа - Мехелен 0:2 Мехелен - АХ Лёвен 2:0 Андерлехт - Мехелен 7:2 Виллем II - Мехелен 1:4 Кортрейк - Мехелен 2:2 Мехелен - Унион Сент-Жиллуаз 3:1 Гент - Мехелен 2:0 Мехелен - Эйпен 1:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|20
|15
|1
|4
|50 - 20
|46
|2.
|Брюгге
|19
|11
|6
|2
|39 - 24
|39
|3.
|Антверпен
|19
|11
|3
|5
|36 - 23
|36
|4.
|Андерлехт
|19
|9
|7
|3
|41 - 24
|34
|5.
|Шарлеруа
|19
|9
|5
|5
|34 - 26
|32
|6.
|Кортрейк
|20
|8
|7
|5
|26 - 22
|31
|7.
|Гент
|19
|9
|3
|7
|31 - 21
|30
|8.
|Мехелен
|20
|9
|3
|8
|35 - 37
|30
|9.
|Эйпен
|19
|7
|4
|8
|30 - 30
|25
|10.
|Генк
|19
|7
|4
|8
|35 - 32
|25
|11.
|Стандард
|18
|6
|5
|7
|21 - 31
|23
|12.
|Остенде
|20
|7
|2
|11
|23 - 39
|23
|13.
|Серкль Брюгге
|20
|6
|4
|10
|27 - 28
|22
|14.
|Сент-Трейден
|19
|6
|3
|10
|19 - 29
|21
|15.
|Зульте-Варегем
|20
|5
|5
|10
|30 - 45
|20
|16.
|АХ Лёвен
|19
|4
|8
|7
|24 - 33
|20
|17.
|Серен Юнайтед
|20
|6
|1
|13
|23 - 40
|19
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|19
|2
|3
|14
|15 - 35
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|7
|0
|3
|23 - 11
|21
|2.
|Мехелен
|10
|6
|2
|2
|21 - 15
|20
|3.
|Антверпен
|10
|6
|2
|2
|21 - 12
|20
|4.
|Гент
|9
|6
|1
|2
|20 - 10
|19
|5.
|Брюгге
|9
|5
|4
|0
|20 - 10
|19
|6.
|Андерлехт
|10
|5
|4
|1
|25 - 14
|19
|7.
|Кортрейк
|9
|4
|3
|2
|12 - 10
|15
|8.
|Шарлеруа
|9
|4
|2
|3
|13 - 9
|14
|9.
|Генк
|9
|4
|2
|3
|19 - 14
|14
|10.
|Остенде
|10
|4
|1
|5
|13 - 23
|13
|11.
|Серен Юнайтед
|10
|4
|1
|5
|13 - 16
|13
|12.
|Эйпен
|9
|3
|3
|3
|13 - 13
|12
|13.
|АХ Лёвен
|10
|3
|3
|4
|12 - 16
|12
|14.
|Зульте-Варегем
|11
|3
|2
|6
|17 - 27
|11
|15.
|Стандард
|9
|2
|3
|4
|9 - 15
|9
|16.
|Серкль Брюгге
|10
|2
|2
|6
|10 - 14
|8
|17.
|Сент-Трейден
|10
|2
|2
|6
|12 - 18
|8
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|10
|2
|0
|8
|5 - 14
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Унион Сент-Жиллуаз
|10
|8
|1
|1
|27 - 9
|25
|2.
|Брюгге
|10
|6
|2
|2
|19 - 14
|20
|3.
|Шарлеруа
|10
|5
|3
|2
|21 - 17
|18
|4.
|Кортрейк
|11
|4
|4
|3
|14 - 12
|16
|5.
|Антверпен
|9
|5
|1
|3
|15 - 11
|16
|6.
|Андерлехт
|9
|4
|3
|2
|16 - 10
|15
|7.
|Стандард
|9
|4
|2
|3
|12 - 16
|14
|8.
|Серкль Брюгге
|10
|4
|2
|4
|17 - 14
|14
|9.
|Эйпен
|10
|4
|1
|5
|17 - 17
|13
|10.
|Сент-Трейден
|9
|4
|1
|4
|7 - 11
|13
|11.
|Гент
|10
|3
|2
|5
|11 - 11
|11
|12.
|Генк
|10
|3
|2
|5
|16 - 18
|11
|13.
|Мехелен
|10
|3
|1
|6
|14 - 22
|10
|14.
|Остенде
|10
|3
|1
|6
|10 - 16
|10
|15.
|Зульте-Варегем
|9
|2
|3
|4
|13 - 18
|9
|16.
|АХ Лёвен
|9
|1
|5
|3
|12 - 17
|8
|17.
|Серен Юнайтед
|10
|2
|0
|8
|10 - 24
|6
|18.
|Беерсхот-Вильрейк
|9
|0
|3
|6
|10 - 21
|3