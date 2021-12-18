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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
0:0
Первый тайм: 40'

Стадион:
Ягеллония
0'
28' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
37' Желтая карточка
Andrzej Trubeha
40'

Ход матча

21'
Длугош Виктор
Рундич Милан
 
28'
Папаниколау Яннис
 
34'
 
Andrzej Trubeha
Бида Бартош
37'
 
Andrzej Trubeha
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Ягеллония
1.78
4.10
6.00
Все Коэффициенты
1
Ковачевич
Владан
24
Арсенич
Зоран
6
Нивулис
Анджей
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
70
Стургеон
Фабиу
11
Иви
Лопес
1
Стейнбор
Павел
32
Milosz
Matysik
4
Пуэрто
Исраэль
25
Цэру
Богдан
19
Ольшевски
Павел
26
Поспишил
Мартин
2
Паздан
Михал
5
Настич
Боян
7
Налепа
Михал
II
9
Бида
Бартош
10
Черных
Фёдор
Ракув
3-4-2-1
Ягеллония
3-4-1-2

История личных встреч

Ракув
Ягеллония

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 9 (3) 0.47
Гутковский Владислав 5 0.26
Вдовяк Матеуш 4 0.21
Цебуля Марчин 3 (1) 0.16
Мусёлик Себастьян 2 0.11
Тудор Фран 1 0.05
Нивулис Анджей 1 0.05
Рундич Милан 1 0.05
Лидерман Бен 1 0.05
Петрашек Томаш 1 0.05
Длугош Виктор 1 0.05
Полетанович Марко 1 (1) 0.05
Кун Патрик 0 0
Папаниколау Яннис 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Стургеон Фабиу 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.37
Пржикрыл Томаш 4 0.21
Черных Фёдор 4 (1) 0.21
Романчук Тарас 3 0.16
Пуэрто Исраэль 2 0.11
Бида Бартош 2 0.11
Жиро Михал 1 0.05
Августин Блажей 1 0.05
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Струски Кароль 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 4 1
Петрашек Томаш 5 0
Нивулис Анджей 4 0
Тудор Фран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Лидерман Бен 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Пуэрто Исраэль 4 1
Черных Фёдор 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Романчук Тарас 4 0
Настич Боян 3 0
Kacper Tabis 3 0
Поспишил Мартин 2 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Паздан Михал 1 0
Бида Бартош 1 0
Струски Кароль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
6 В 1-м тайме 2
9 Во 2-м тайме 6
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
2
13%
0
0%
1-15
3
20%
1
13%
16-30
1
7%
1
13%
31-45
3
20%
4
50%
46-60
1
7%
1
13%
61-75
5
33%
1
13%
76-90

Пропущено

9
14
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 8
1 Пропускали первыми 6
4 Не пропускали 7
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
7%
16-30
0
0%
5
36%
31-45
2
22%
2
14%
46-60
3
33%
3
21%
61-75
2
22%
3
21%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
11 Не забивали 8
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

30
24
10 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
4 Не забивали 2
2
7%
0
0%
1-15
6
20%
4
17%
16-30
2
7%
5
21%
31-45
6
20%
7
29%
29%
46-60
6
20%
3
13%
61-75
8
27%
5
21%
76-90

Пропущено

23
26
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 11
5 Пропускали первыми 11
12 Не пропускали 14
2
9%
2
8%
1-15
2
9%
4
15%
16-30
4
17%
9
35%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
7
30%
3
12%
61-75
5
22%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2
Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
4. Ракув 0:0 19 9 6 4 31 - 22 33
5. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 0:0 19 6 7 6 24 - 26 25
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
16. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
3. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 0:0 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 0:0 9 4 4 1 16 - 8 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 0:0 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
7. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Ягеллония 0:0 9 2 3 4 8 - 14 9
11. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
12. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
13. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
14. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
15. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Лучшие коэффициенты
Ракув
Ничья
Ягеллония
1.78
4.10
6.00
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ракув 0:0 Ягеллония онлайн


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Ягеллония

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