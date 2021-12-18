Польша: Экстракласса 2021-2022
5:0
Конец матча
Стадион: Stadion Rakow
28' Желтая карточкаПапаниколау Яннис
37' Желтая карточкаAndrzej Trubeha
44' Желтая карточкаНивулис Анджей
1:0
52' ГолСтургеон Фабиу
2:0
64' ГолНивулис Анджей
67' Желтая карточкаСтруски Кароль
3:0
80' ГолИви Лопес
4:0
82' ГолВдовяк Матеуш
5:0
88' ГолАрсенич Зоран
Ход матча
37'
44'
52'
1:0
64'
2:0
67'
80'
3:0
82'
4:0
88'
5:0
23
Кун
Патрик
11
Иви
Лопес
25
Цэру
Богдан
10
Черных
Фёдор
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Кун ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Иви ЛопесНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Арак ЯкубНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Папшун Марек
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Цэру БогданЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
10 Черных ФёдорНападающий
- Запасные игроки
-
39 Майстерек ЯнЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Жиро МихалНападающий
-
-
20 Kacper Tabis
-
-
-
Главный тренер: Мамрот Иренеуш
История личных встреч
Ракув
Ягеллония
3 матча
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
2 матча
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа
5 матчей
60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа
Первый тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ракув
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иви Лопес
|10 (3)
|0.53
|Гутковский Владислав
|5
|0.26
|Вдовяк Матеуш
|5
|0.26
|Цебуля Марчин
|3 (1)
|0.16
|Нивулис Анджей
|2
|0.11
|Мусёлик Себастьян
|2
|0.11
|Тудор Фран
|1
|0.05
|Лидерман Бен
|1
|0.05
|Рундич Милан
|1
|0.05
|Стургеон Фабиу
|1
|0.05
|Петрашек Томаш
|1
|0.05
|Арсенич Зоран
|1
|0.05
|Длугош Виктор
|1
|0.05
|Полетанович Марко
|1 (1)
|0.05
|Кун Патрик
|0
|0
|Папаниколау Яннис
|0
|0
|Гедеш Алешандре
|0
|0
Ягеллония
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Имас Хесус
|7
|0.37
|Пржикрыл Томаш
|4
|0.21
|Черных Фёдор
|4 (1)
|0.21
|Романчук Тарас
|3
|0.16
|Пуэрто Исраэль
|2
|0.11
|Бида Бартош
|2
|0.11
|Жиро Михал
|1
|0.05
|Августин Блажей
|1
|0.05
|Поспишил Мартин
|0
|0
|Настич Боян
|0
|0
|Струски Кароль
|0
|0
Карточки
Ракув
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Папаниколау Яннис
|5
|1
|Нивулис Анджей
|5
|0
|Петрашек Томаш
|5
|0
|Тудор Фран
|4
|0
|Стургеон Фабиу
|2
|1
|Полетанович Марко
|2
|0
|Цебуля Марчин
|2
|0
|Гутковский Владислав
|2
|0
|Вдовяк Матеуш
|2
|0
|Лидерман Бен
|2
|0
|Кун Патрик
|1
|0
|Гедеш Алешандре
|1
|0
|Рундич Милан
|1
|0
|Иви Лопес
|1
|0
|Мусёлик Себастьян
|1
|0
|Арак Якуб
|1
|0
|Арсенич Зоран
|1
|0
|Сапала Игор
|1
|0
|Кортни-Перкинс Джордан
|1
|0
Ягеллония
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Августин Блажей
|6
|1
|Пуэрто Исраэль
|4
|1
|Черных Фёдор
|5
|0
|Пржикрыл Томаш
|4
|0
|Романчук Тарас
|4
|0
|Настич Боян
|3
|0
|Kacper Tabis
|3
|0
|Поспишил Мартин
|2
|0
|Квецень Бартош
|2
|0
|Цэру Богдан
|2
|0
|Имас Хесус
|2
|0
|Струски Кароль
|2
|0
|Топоркевич Кшиштоф
|2
|0
|Паздан Михал
|1
|0
|Andrzej Trubeha
|1
|0
|Бида Бартош
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
8
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
20%
4
50%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
8
40%
1
13%
76-90
Пропущено
9
19
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
3
33%
4
21%
61-75
2
22%
6
32%
76-90
Забито
15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
4
25%
76-90
Пропущено
14
12
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
8%
76-90
Забито
35
24
10 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
6%
0
0%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
2
6%
5
21%
31-45
7
20%
7
29%
29%
46-60
7
20%
3
13%
61-75
11
31%
5
21%
76-90
Пропущено
23
31
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
9%
2
6%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
9
29%
29%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
7
30%
4
13%
61-75
5
22%
7
23%
76-90
Результаты последних матчей
Ракув
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2
Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|19
|10
|7
|2
|35 - 16
|37
|3.
|Ракув
|19
|10
|5
|4
|36 - 22
|35
|4.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|5.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Краковия
|19
|7
|5
|7
|25 - 26
|26
|10.
|Ягеллония
|19
|6
|6
|7
|24 - 31
|24
|11.
|Шлёнск
|19
|6
|6
|7
|30 - 30
|24
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Варта Познань
|19
|3
|7
|9
|14 - 24
|16
|16.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Погонь Щецин
|9
|7
|2
|0
|24 - 7
|23
|3.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Ракув
|9
|5
|3
|1
|21 - 8
|18
|8.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|9.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|9
|3
|4
|2
|12 - 11
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Краковия
|10
|3
|3
|4
|12 - 14
|12
|7.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|8.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|11.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|12.
|Ягеллония
|9
|2
|2
|5
|8 - 19
|8
|13.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|14.
|Варта Познань
|9
|2
|2
|5
|8 - 12
|8
|15.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3