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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Ракув
5:0
Конец матча

Стадион:
Ягеллония
0'
28' Желтая карточка
Папаниколау Яннис
37' Желтая карточка
Andrzej Trubeha
44' Желтая карточка
Нивулис Анджей
1:0
52' Гол
Стургеон Фабиу
2:0
64' Гол
Нивулис Анджей
67' Желтая карточка
Струски Кароль
3:0
80' Гол
Иви Лопес
4:0
82' Гол
Вдовяк Матеуш
5:0
88' Гол
Арсенич Зоран
90'+1
1
Ковачевич
Владан
24
Арсенич
Зоран
6
Нивулис
Анджей
3
Рундич
Милан
7
Тудор
Фран
8
Лидерман
Бен
66
Папаниколау
Яннис
23
Кун
Патрик
17
Вдовяк
Матеуш
70
Стургеон
Фабиу
11
Иви
Лопес
1
Стейнбор
Павел
32
Milosz
Matysik
4
Пуэрто
Исраэль
25
Цэру
Богдан
19
Ольшевски
Павел
26
Поспишил
Мартин
2
Паздан
Михал
5
Настич
Боян
7
Налепа
Михал
II
9
Бида
Бартош
10
Черных
Фёдор
Ракув
3-4-2-1
Ягеллония
3-4-1-2

История личных встреч

Ракув
Ягеллония

3 матча

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

2 матча

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 1 победа

5 матчей

60%
20%
20%
3 победы 1 ничья 1 победа

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 1 победа

История матчей

Э
3:0
Э
0:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Ракув
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иви Лопес 10 (3) 0.53
Гутковский Владислав 5 0.26
Вдовяк Матеуш 5 0.26
Цебуля Марчин 3 (1) 0.16
Нивулис Анджей 2 0.11
Мусёлик Себастьян 2 0.11
Тудор Фран 1 0.05
Лидерман Бен 1 0.05
Рундич Милан 1 0.05
Стургеон Фабиу 1 0.05
Петрашек Томаш 1 0.05
Арсенич Зоран 1 0.05
Длугош Виктор 1 0.05
Полетанович Марко 1 (1) 0.05
Кун Патрик 0 0
Папаниколау Яннис 0 0
Гедеш Алешандре 0 0
Ягеллония
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Имас Хесус 7 0.37
Пржикрыл Томаш 4 0.21
Черных Фёдор 4 (1) 0.21
Романчук Тарас 3 0.16
Пуэрто Исраэль 2 0.11
Бида Бартош 2 0.11
Жиро Михал 1 0.05
Августин Блажей 1 0.05
Поспишил Мартин 0 0
Настич Боян 0 0
Струски Кароль 0 0

Карточки

Ракув
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Папаниколау Яннис 5 1
Нивулис Анджей 5 0
Петрашек Томаш 5 0
Тудор Фран 4 0
Стургеон Фабиу 2 1
Полетанович Марко 2 0
Цебуля Марчин 2 0
Гутковский Владислав 2 0
Вдовяк Матеуш 2 0
Лидерман Бен 2 0
Кун Патрик 1 0
Гедеш Алешандре 1 0
Рундич Милан 1 0
Иви Лопес 1 0
Мусёлик Себастьян 1 0
Арак Якуб 1 0
Арсенич Зоран 1 0
Сапала Игор 1 0
Кортни-Перкинс Джордан 1 0
Ягеллония
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Августин Блажей 6 1
Пуэрто Исраэль 4 1
Черных Фёдор 5 0
Пржикрыл Томаш 4 0
Романчук Тарас 4 0
Настич Боян 3 0
Kacper Tabis 3 0
Поспишил Мартин 2 0
Квецень Бартош 2 0
Цэру Богдан 2 0
Имас Хесус 2 0
Струски Кароль 2 0
Топоркевич Кшиштоф 2 0
Паздан Михал 1 0
Andrzej Trubeha 1 0
Бида Бартош 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
8
6 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 13
2
10%
0
0%
1-15
3
15%
1
13%
16-30
1
5%
1
13%
31-45
4
20%
4
50%
46-60
2
10%
1
13%
61-75
8
40%
1
13%
76-90

Пропущено

9
19
2 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 13
1 Пропускали первыми 7
4 Не пропускали 8
1
11%
0
0%
1-15
1
11%
1
5%
16-30
0
0%
5
26%
31-45
2
22%
3
16%
46-60
3
33%
4
21%
61-75
2
22%
6
32%
76-90

Забито

15
16
4 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
0
0%
1-15
3
20%
3
19%
16-30
1
7%
4
25%
31-45
3
20%
3
19%
46-60
5
33%
2
13%
61-75
3
20%
4
25%
76-90

Пропущено

14
12
6 В 1-м тайме 9
8 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
1
7%
2
17%
1-15
1
7%
3
25%
16-30
4
29%
4
33%
31-45
1
7%
2
17%
46-60
4
29%
0
0%
61-75
3
21%
1
8%
76-90

Забито

35
24
10 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 7
4 Не забивали 3
2
6%
0
0%
1-15
6
17%
4
17%
16-30
2
6%
5
21%
31-45
7
20%
7
29%
29%
46-60
7
20%
3
13%
61-75
11
31%
5
21%
76-90

Пропущено

23
31
8 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 16
5 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
9%
2
6%
1-15
2
9%
4
13%
16-30
4
17%
9
29%
29%
31-45
3
13%
5
16%
46-60
7
30%
4
13%
61-75
5
22%
7
23%
76-90

Результаты последних матчей

Ракув
(20 матчей)
55%
25%
20%
11 побед 5 ничьих 4 поражения
Ракув - Гурник Забже 1:2 Ракув - Пяст 1:0 Лехия Гданьск - Ракув 3:1 Брук-Бет Термалица - Ракув 0:2
Ракув - Заглембе Любин 4:0 Краковия - Ракув 1:0 Ракув - Погонь Щецин 0:0 Гурник Ленчна - Ракув 0:0 ККС 1925 Калиш - Ракув 1:2 Ракув - Брук-Бет Термалица 3:2 Шлёнск - Ракув 1:2 Ракув - Варта Познань 3:0 Ракув - Радомьяк Радом 2:2 Легия - Ракув 2:3 Сталь Жешув - Ракув 2:4 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ракув - Лех 2:2 Висла Плоцк - Ракув 1:1 Гент - Ракув 3:0 Ракув - Гент 1:0
Ягеллония
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Лехия Гданьск - Ягеллония 1:2 Ягеллония - Гурник Ленчна 1:2 Легия - Ягеллония 1:0 Ягеллония - Висла Краков 3:1
Шлёнск - Ягеллония 2:2 Ягеллония - Пяст 3:3 Погонь Щецин - Ягеллония 4:1 Ягеллония - Радомьяк Радом 1:1 Заглембе Любин - Ягеллония 0:1 Ягеллония - Лех 1:0 Висла Плоцк - Ягеллония 3:0 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Варта Познань - Ягеллония 1:1 Краковия - Ягеллония 2:1 Ягеллония - Гурник Забже 1:3 Ягеллония - Брук-Бет Термалица 1:0 Ягеллония - Ракув 3:0 Ягеллония - Лехия Гданьск 1:1 Ягеллония - Лехия Гданьск 2:1 Гурник Забже - Ягеллония 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 19 10 7 2 35 - 16 37
3. Ракув 19 10 5 4 36 - 22 35
4. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
5. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 19 7 7 5 26 - 26 28
9. Краковия 19 7 5 7 25 - 26 26
10. Ягеллония 19 6 6 7 24 - 31 24
11. Шлёнск 19 6 6 7 30 - 30 24
12. Пяст 19 6 5 8 26 - 26 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Варта Познань 19 3 7 9 14 - 24 16
16. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Погонь Щецин 9 7 2 0 24 - 7 23
3. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Ракув 9 5 3 1 21 - 8 18
8. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
9. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 10 4 2 4 17 - 16 14
12. Шлёнск 9 3 4 2 12 - 11 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Краковия 10 3 3 4 12 - 14 12
7. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
8. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
9. Пяст 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 9 1 5 3 11 - 14 8
11. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
12. Ягеллония 9 2 2 5 8 - 19 8
13. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
14. Варта Познань 9 2 2 5 8 - 12 8
15. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Где смотреть матч Ракув 5:0 Ягеллония онлайн


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