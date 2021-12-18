Польша: Экстракласса 2021-2022
0:0
Первый тайм: 42'
Стадион: Пяст
23' Желтая карточкаЛипски Патрик
38' Желтая карточкаЧорбаджийски Божидар
Ход матча
23'
14
Голубек
Якуб
22
Koki
Hinokio
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Пяст
Сталь Мелец
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.26
|Соколовски Патрик
|5
|0.26
|Храпек Михал
|3
|0.16
|Вида Кристофер
|3
|0.16
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.11
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.11
|Червински Якуб
|2
|0.11
|Стоилькович Никола
|1
|0.05
|Michael Ameyaw
|1
|0.05
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|7
|0.37
|Томашевич Гжегож
|6 (5)
|0.32
|Пясецки Фабиан
|5 (1)
|0.26
|Ситек Максимилиан
|3
|0.16
|Де Амо Хонатан
|1
|0.05
|Колев Александар
|1
|0.05
|Флис Марцин
|1
|0.05
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
|Koki Hinokio
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|4
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Вида Кристофер
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Хэйтли Том
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Жиро Матеуш
|4
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Матрас Матеуш
|1
|0
|Глива Михал
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
|Косцельны Камиль
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
5
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90
Пропущено
16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
3
27%
76-90
Забито
9
16
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
11%
4
25%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
24
28
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
6
25%
6
21%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
4
17%
8
29%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
3
13%
4
14%
76-90
Пропущено
26
22
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
7
27%
5
23%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
6
23%
6
27%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0
Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|18
|10
|6
|2
|34 - 15
|36
|3.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|0:0
|19
|7
|7
|5
|25 - 25
|28
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|0:0
|19
|6
|5
|8
|25 - 25
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|16.
|Варта Познань
|18
|3
|6
|9
|13 - 23
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|3.
|Погонь Щецин
|8
|7
|1
|0
|23 - 6
|22
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|0:0
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|0:0
|10
|4
|2
|4
|16 - 15
|14
|12.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|0:0
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Сталь Мелец
|0:0
|9
|1
|5
|3
|10 - 13
|8
|11.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|12.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|15.
|Варта Познань
|8
|2
|1
|5
|7 - 11
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3