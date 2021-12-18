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Польша: Экстракласса 2021-2022

2021-2022
Пяст
0:0
Первый тайм: 42'

Стадион:
Сталь Мелец
0'
23' Желтая карточка
Липски Патрик
38' Желтая карточка
Чорбаджийски Божидар
42'

Ход матча

23'
Липски Патрик
 
38'
 
Чорбаджийски Божидар
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Сталь Мелец
1.89
3.95
6.20
Все Коэффициенты
26
Плах
Франтишек
20
Кончковски
Мартин
4
Червински
Якуб
2
Мосур
Ариэль
14
Голубек
Якуб
18
Соколовски
Патрик
17
Липски
Патрик
10
Вида
Кристофер
6
Храпек
Михал
92
Кадзиор
Дамиан
9
Alberto
Toril
13
Стрончек
Рафал
4
Чорбаджийски
Божидар
21
Матрас
Матеуш
5
Жиро
Матеуш
2
Гранлунд Альбин
22
Koki
Hinokio
20
Томашевич
Гжегож
6
Флис
Марцин
11
Ситек
Максимилиан
10
Мак
Матеуш
99
Пясецки
Фабиан
Пяст
4-2-3-1
Сталь Мелец
3-4-2-1

История личных встреч

Пяст
Сталь Мелец

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

300%
0 побед 3 ничьи 0 побед

5 матчей

80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Второй тайм

40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед

История матчей

Э
0:2
Э
2:1
К
1:1
Э
3:2
К
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Пяст
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Alberto Toril 5 0.26
Соколовски Патрик 5 0.26
Храпек Михал 3 0.16
Вида Кристофер 3 0.16
Кадзиор Дамиан 2 (1) 0.11
Пырка Аркадиуш 2 0.11
Червински Якуб 2 0.11
Стоилькович Никола 1 0.05
Michael Ameyaw 1 0.05
Липски Патрик 0 0
Кончковски Мартин 0 0
Катранис Александрос 0 0
Сталь Мелец
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мак Матеуш 7 0.37
Томашевич Гжегож 6 (5) 0.32
Пясецки Фабиан 5 (1) 0.26
Ситек Максимилиан 3 0.16
Де Амо Хонатан 1 0.05
Колев Александар 1 0.05
Флис Марцин 1 0.05
Чорбаджийски Божидар 1 0.05
Жиро Матеуш 1 0.05
Гетингер Крыстян 0 0
Урбаньчик Мацей 0 0
Корт Давид 0 0
Koki Hinokio 0 0

Карточки

Пяст
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Храпек Михал 4 0
Соколовски Патрик 3 0
Червински Якуб 2 0
Кадзиор Дамиан 2 0
Вида Кристофер 2 0
Alberto Toril 2 0
Стечик Доминик 2 0
Хэйтли Том 1 0
Кончковски Мартин 1 0
Гук Томаш 1 0
Моква Томаш 1 0
Липски Патрик 1 0
Плах Франтишек 1 0
Miguel Munoz2 1 0
Пырка Аркадиуш 1 0
Сталь Мелец
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гетингер Крыстян 4 1
Жиро Матеуш 4 1
Флис Марцин 4 0
Пясецки Фабиан 4 0
Мак Матеуш 3 0
Чорбаджийски Божидар 3 0
Стрончек Рафал 3 0
Урбаньчик Мацей 2 0
Томашевич Гжегож 2 0
Ситек Максимилиан 2 0
Будзински Марчин 1 0
Янковски Мацей 1 0
Матрас Матеуш 1 0
Глива Михал 1 0
Де Амо Хонатан 1 0
Колев Александар 1 0
Корт Давид 1 0
Доманьски Мацей 1 0
Косцельны Камиль 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
12
6 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
5
33%
2
17%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
7%
4
33%
31-45
3
20%
2
17%
46-60
4
27%
0
0%
61-75
2
13%
3
25%
76-90

Пропущено

16
11
7 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 7
0
0%
1
9%
1-15
3
19%
1
9%
16-30
4
25%
2
18%
31-45
1
6%
1
9%
46-60
4
25%
3
27%
61-75
4
25%
3
27%
76-90

Забито

9
16
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
13 Не забивали 11
1
11%
4
25%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
1
6%
76-90

Пропущено

10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90

Забито

24
28
13 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 11
11 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
6
25%
6
21%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
4
17%
8
29%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
5
21%
3
11%
61-75
3
13%
4
14%
76-90

Пропущено

26
22
11 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 7
15 Не пропускали 13
1
4%
1
5%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
7
27%
5
23%
31-45
4
15%
4
18%
46-60
5
19%
3
14%
61-75
6
23%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0
Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лех 18 11 5 2 35 - 12 38
2. Погонь Щецин 18 10 6 2 34 - 15 36
3. Лехия Гданьск 19 9 6 4 33 - 23 33
4. Радомьяк Радом 18 8 8 2 25 - 16 32
5. Ракув 18 9 5 4 31 - 22 32
6. Висла Плоцк 19 9 2 8 29 - 26 29
7. Гурник Забже 18 8 4 6 26 - 24 28
8. Сталь Мелец 0:0 19 7 7 5 25 - 25 28
9. Ягеллония 18 6 6 6 24 - 26 24
10. Шлёнск 18 6 6 6 30 - 28 24
11. Краковия 18 6 5 7 23 - 26 23
12. Пяст 0:0 19 6 5 8 25 - 25 23
13. Висла Краков 19 6 3 10 21 - 30 21
14. Заглембе Любин 18 6 2 10 19 - 34 20
15. Легия 17 5 0 12 19 - 27 15
16. Варта Познань 18 3 6 9 13 - 23 15
17. Гурник Ленчна 18 3 6 9 17 - 35 15
18. Брук-Бет Термалица 18 2 6 10 20 - 32 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Висла Плоцк 10 8 2 0 17 - 3 26
2. Лех 9 7 2 0 21 - 2 23
3. Погонь Щецин 8 7 1 0 23 - 6 22
4. Лехия Гданьск 9 6 2 1 17 - 8 20
5. Сталь Мелец 0:0 10 6 2 2 15 - 12 20
6. Радомьяк Радом 9 5 4 0 15 - 8 19
7. Гурник Забже 10 5 2 3 15 - 12 17
8. Ягеллония 10 4 4 2 16 - 12 16
9. Ракув 8 4 3 1 16 - 8 15
10. Краковия 9 4 2 3 13 - 12 14
11. Пяст 0:0 10 4 2 4 16 - 15 14
12. Шлёнск 8 3 4 1 12 - 9 13
13. Висла Краков 9 4 1 4 11 - 11 13
14. Заглембе Любин 9 4 1 4 13 - 13 13
15. Легия 8 4 0 4 12 - 10 12
16. Брук-Бет Термалица 9 2 3 4 14 - 18 9
17. Варта Познань 10 1 5 4 6 - 12 8
18. Гурник Ленчна 9 1 4 4 8 - 18 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Ракув 10 5 2 3 15 - 14 17
2. Лех 9 4 3 2 14 - 10 15
3. Погонь Щецин 10 3 5 2 11 - 9 14
4. Радомьяк Радом 9 3 4 2 10 - 8 13
5. Лехия Гданьск 10 3 4 3 16 - 15 13
6. Гурник Забже 8 3 2 3 11 - 12 11
7. Шлёнск 10 3 2 5 18 - 19 11
8. Краковия 9 2 3 4 10 - 14 9
9. Пяст 0:0 9 2 3 4 9 - 10 9
10. Сталь Мелец 0:0 9 1 5 3 10 - 13 8
11. Висла Краков 10 2 2 6 10 - 19 8
12. Гурник Ленчна 9 2 2 5 9 - 17 8
13. Ягеллония 8 2 2 4 8 - 14 8
14. Заглембе Любин 9 2 1 6 6 - 21 7
15. Варта Познань 8 2 1 5 7 - 11 7
16. Легия 9 1 0 8 7 - 17 3
17. Брук-Бет Термалица 9 0 3 6 6 - 14 3
18. Висла Плоцк 9 1 0 8 12 - 23 3
Лучшие коэффициенты
Пяст
Ничья
Сталь Мелец
1.89
3.95
6.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Пяст 0:0 Сталь Мелец онлайн


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Пяст
Сталь Мелец

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