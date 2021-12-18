Польша: Экстракласса 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Пяст
23' Желтая карточкаЛипски Патрик
39' Желтая карточкаЧорбаджийски Божидар
1:0
43' ГолХрапек Михал
1:1
56' ГолKoki Hinokio
58' Желтая карточкаВида Кристофер
63' Желтая карточкаХэйтли Том
70' Желтая карточкаГолубек Якуб
78' Желтая карточкаХрапек Михал
79' Желтая карточкаГлива Михал
89' Желтая карточкаМатрас Матеуш
90' Желтая карточкаКосцельны Камиль
Ход матча
23'
43'
1:0
56'
1:1
58'
63'
70'
78'
79'
89'
90'
14
Голубек
Якуб
22
Koki
Hinokio
10
Мак
Матеуш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Голубек ЯкубЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
22 Моква ТомашЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Хэйтли ТомПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Форналик Вальдемар
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
22 Koki HinokioПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Мак МатеушПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Корт ДавидПолузащитник
- Нападающий
-
17 Wiktor Klos
-
-
Главный тренер: Adam Majewski
История личных встреч
Пяст
Сталь Мелец
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
2 победы 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
300%
0 побед 3 ничьи 0 побед
5 матчей
80%
20%
4 победы 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Второй тайм
40%
60%
2 победы 3 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Пяст
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Alberto Toril
|5
|0.26
|Соколовски Патрик
|5
|0.26
|Храпек Михал
|4
|0.21
|Вида Кристофер
|3
|0.16
|Кадзиор Дамиан
|2 (1)
|0.11
|Пырка Аркадиуш
|2
|0.11
|Червински Якуб
|2
|0.11
|Стоилькович Никола
|1
|0.05
|Michael Ameyaw
|1
|0.05
|Липски Патрик
|0
|0
|Кончковски Мартин
|0
|0
|Катранис Александрос
|0
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мак Матеуш
|7
|0.37
|Томашевич Гжегож
|6 (5)
|0.32
|Пясецки Фабиан
|5 (1)
|0.26
|Ситек Максимилиан
|3
|0.16
|Koki Hinokio
|1
|0.05
|Де Амо Хонатан
|1
|0.05
|Колев Александар
|1
|0.05
|Флис Марцин
|1
|0.05
|Чорбаджийски Божидар
|1
|0.05
|Жиро Матеуш
|1
|0.05
|Гетингер Крыстян
|0
|0
|Урбаньчик Мацей
|0
|0
|Корт Давид
|0
|0
Карточки
Пяст
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Храпек Михал
|5
|0
|Вида Кристофер
|3
|0
|Соколовски Патрик
|3
|0
|Хэйтли Том
|2
|0
|Червински Якуб
|2
|0
|Кадзиор Дамиан
|2
|0
|Alberto Toril
|2
|0
|Стечик Доминик
|2
|0
|Голубек Якуб
|1
|0
|Кончковски Мартин
|1
|0
|Гук Томаш
|1
|0
|Моква Томаш
|1
|0
|Липски Патрик
|1
|0
|Плах Франтишек
|1
|0
|Miguel Munoz2
|1
|0
|Пырка Аркадиуш
|1
|0
Сталь Мелец
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гетингер Крыстян
|4
|1
|Жиро Матеуш
|4
|1
|Флис Марцин
|4
|0
|Пясецки Фабиан
|4
|0
|Мак Матеуш
|3
|0
|Чорбаджийски Божидар
|3
|0
|Стрончек Рафал
|3
|0
|Матрас Матеуш
|2
|0
|Глива Михал
|2
|0
|Урбаньчик Мацей
|2
|0
|Томашевич Гжегож
|2
|0
|Косцельны Камиль
|2
|0
|Ситек Максимилиан
|2
|0
|Будзински Марчин
|1
|0
|Янковски Мацей
|1
|0
|Де Амо Хонатан
|1
|0
|Колев Александар
|1
|0
|Корт Давид
|1
|0
|Доманьски Мацей
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
13
7 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 6
7 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
5
31%
2
15%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
2
13%
4
31%
31-45
3
19%
3
23%
46-60
4
25%
0
0%
61-75
2
13%
3
23%
76-90
Пропущено
17
12
7 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 8
0
0%
1
8%
1-15
3
18%
1
8%
16-30
4
24%
3
25%
31-45
2
12%
1
8%
46-60
4
24%
3
25%
61-75
4
24%
3
25%
76-90
Забито
9
16
7 В 1-м тайме 10
2 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 7
14 Не забивали 12
1
11%
4
25%
1-15
3
33%
2
13%
16-30
3
33%
4
25%
31-45
0
0%
2
13%
46-60
1
11%
3
19%
61-75
1
11%
1
6%
76-90
Пропущено
10
11
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
1
10%
0
0%
1-15
0
0%
2
18%
16-30
3
30%
3
27%
31-45
3
30%
3
27%
46-60
1
10%
0
0%
61-75
2
20%
3
27%
76-90
Забито
25
29
14 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 12
12 Забивали первыми 9
6 Не забивали 5
6
24%
6
21%
1-15
3
12%
3
10%
16-30
5
20%
8
28%
31-45
3
12%
5
17%
46-60
5
20%
3
10%
61-75
3
12%
4
14%
76-90
Пропущено
27
23
11 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 13
7 Пропускали первыми 8
16 Не пропускали 14
1
4%
1
4%
1-15
3
11%
3
13%
16-30
7
26%
6
26%
31-45
5
19%
4
17%
46-60
5
19%
3
13%
61-75
6
22%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Пяст
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Радомьяк Радом - Пяст 2:2 Ракув - Пяст 1:0 Пяст - Брук-Бет Термалица 2:1 Лех - Пяст 1:0
Пяст - Варта Познань 0:1 Ягеллония - Пяст 3:3 Заглембе Сосновец - Пяст 0:1 Пяст - Легия 4:1 Гурник Ленчна - Пяст 1:1 Пяст - Висла Краков 1:0 Пяст - Краковия 2:4 Wloclavia Wloclawek - Пяст 0:2 Лехия Гданьск - Пяст 1:0 Пяст - Заглембе Любин 0:1 Гурник Забже - Пяст 0:1 Пяст - Шлёнск 1:1 Пяст - Висла Плоцк 4:3 Погонь Щецин - Пяст 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Пяст - Ракув 2:3
Сталь Мелец
(20 матчей)
35%
35%
30%
7 побед 7 ничьих 6 поражений
Сталь Мелец - Брук-Бет Термалица 1:0 Сталь Мелец - Висла Плоцк 2:1 Шлёнск - Сталь Мелец 2:1 Сталь Мелец - Лехия Гданьск 3:3
Легия - Сталь Мелец 1:3 Сталь Мелец - Лех 0:0 Варта Познань - Сталь Мелец 0:0 Сталь Мелец - Заглембе Любин 4:2 Краковия - Сталь Мелец 3:3 Сталь Мелец - Радомьяк Радом 1:0 Сталь Мелец - Висла Краков 1:3 Сталь Мелец - Ракув 0:3 Ягеллония - Сталь Мелец 1:1 Сталь Мелец - Гурник Ленчна 2:0 Погонь Щецин - Сталь Мелец 4:1 Сталь Мелец - Висла Краков 2:1 Гурник Забже - Сталь Мелец 1:0 Сталь Мелец - Пяст 0:2 Брук-Бет Термалица - Сталь Мелец 1:1 Шлёнск - Сталь Мелец 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лех
|18
|11
|5
|2
|35 - 12
|38
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|19
|10
|7
|2
|34 - 15
|37
|3.
|Лехия Гданьск
|19
|9
|6
|4
|33 - 23
|33
|4.
|Радомьяк Радом
|18
|8
|8
|2
|25 - 16
|32
|5.
|Ракув
|18
|9
|5
|4
|31 - 22
|32
|6.
|Висла Плоцк
|19
|9
|2
|8
|29 - 26
|29
|7.
|Гурник Забже
|18
|8
|4
|6
|26 - 24
|28
|8.
|Сталь Мелец
|19
|7
|7
|5
|26 - 26
|28
|9.
|Ягеллония
|18
|6
|6
|6
|24 - 26
|24
|10.
|Шлёнск
|18
|6
|6
|6
|30 - 28
|24
|11.
|Краковия
|18
|6
|5
|7
|23 - 26
|23
|12.
|Пяст
|19
|6
|5
|8
|26 - 26
|23
|13.
|Висла Краков
|19
|6
|3
|10
|21 - 30
|21
|14.
|Заглембе Любин
|18
|6
|2
|10
|19 - 34
|20
|15.
|Варта Познань
|0:0
|19
|3
|7
|9
|13 - 23
|16
|16.
|Легия
|17
|5
|0
|12
|19 - 27
|15
|17.
|Гурник Ленчна
|18
|3
|6
|9
|17 - 35
|15
|18.
|Брук-Бет Термалица
|18
|2
|6
|10
|20 - 32
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Висла Плоцк
|10
|8
|2
|0
|17 - 3
|26
|2.
|Погонь Щецин
|0:0
|9
|7
|2
|0
|23 - 6
|23
|3.
|Лех
|9
|7
|2
|0
|21 - 2
|23
|4.
|Лехия Гданьск
|9
|6
|2
|1
|17 - 8
|20
|5.
|Сталь Мелец
|10
|6
|2
|2
|15 - 12
|20
|6.
|Радомьяк Радом
|9
|5
|4
|0
|15 - 8
|19
|7.
|Гурник Забже
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|8.
|Ягеллония
|10
|4
|4
|2
|16 - 12
|16
|9.
|Ракув
|8
|4
|3
|1
|16 - 8
|15
|10.
|Краковия
|9
|4
|2
|3
|13 - 12
|14
|11.
|Пяст
|10
|4
|2
|4
|17 - 16
|14
|12.
|Шлёнск
|8
|3
|4
|1
|12 - 9
|13
|13.
|Висла Краков
|9
|4
|1
|4
|11 - 11
|13
|14.
|Заглембе Любин
|9
|4
|1
|4
|13 - 13
|13
|15.
|Легия
|8
|4
|0
|4
|12 - 10
|12
|16.
|Брук-Бет Термалица
|9
|2
|3
|4
|14 - 18
|9
|17.
|Варта Познань
|0:0
|10
|1
|5
|4
|6 - 12
|8
|18.
|Гурник Ленчна
|9
|1
|4
|4
|8 - 18
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ракув
|10
|5
|2
|3
|15 - 14
|17
|2.
|Лех
|9
|4
|3
|2
|14 - 10
|15
|3.
|Погонь Щецин
|0:0
|10
|3
|5
|2
|11 - 9
|14
|4.
|Радомьяк Радом
|9
|3
|4
|2
|10 - 8
|13
|5.
|Лехия Гданьск
|10
|3
|4
|3
|16 - 15
|13
|6.
|Гурник Забже
|8
|3
|2
|3
|11 - 12
|11
|7.
|Шлёнск
|10
|3
|2
|5
|18 - 19
|11
|8.
|Краковия
|9
|2
|3
|4
|10 - 14
|9
|9.
|Пяст
|9
|2
|3
|4
|9 - 10
|9
|10.
|Варта Познань
|0:0
|9
|2
|2
|5
|7 - 11
|8
|11.
|Сталь Мелец
|9
|1
|5
|3
|11 - 14
|8
|12.
|Гурник Ленчна
|9
|2
|2
|5
|9 - 17
|8
|13.
|Ягеллония
|8
|2
|2
|4
|8 - 14
|8
|14.
|Висла Краков
|10
|2
|2
|6
|10 - 19
|8
|15.
|Заглембе Любин
|9
|2
|1
|6
|6 - 21
|7
|16.
|Легия
|9
|1
|0
|8
|7 - 17
|3
|17.
|Брук-Бет Термалица
|9
|0
|3
|6
|6 - 14
|3
|18.
|Висла Плоцк
|9
|1
|0
|8
|12 - 23
|3