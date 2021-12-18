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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Спарта Роттердам
2:2
Конец матча

Стадион:
Витесс

Ход матча

15'
0:1
Фредериксен Николай
(Виттек Максимилиан)
37'
0:2
Фредериксен Николай
(Расмуссен Якоб)
46'
Mo Osman3
Эмега Эмануэль
 
46'
Ван Крой Вито
Сметс Бриан
 
46'
Энгельс Марио
Тай Леннарт
 
54'
 
Икома Луис
Фредериксен Николай
55'
 
Беро Матуш
Тронстад Сондре
55'
 
Домджони Тони
Уйсман Дан
70'
Мейнанс Свен
(Пинту Мика)
1:2
81'
 
Гайек Томаш
Манхуф Миллион
89'
 
Япи Ромарик
Бёйтинк Томас
90'
Мейнанс Свен
(Пинту Мика)
2:2

Статистика матча

  • 2 Голы 2
  • 3 Удары по воротам 0
  • 6 Удары в створ 3
  • 5 Угловые 3
  • 2 Офсайды 3
  • 4 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 56 Владение мячом, % 44

Владение мячом

1
Окойе
Мадука
2
Масурас
Яннис
3
Вриндс
Барт
4
Бёгелсдейк
Том
6
Оассар
Адиль
5
Пинту
Мика
7
Мейнанс
Свен
8
Абелс
Дирк
10
Сметс
Бриан
9
Тай
Леннарт
11
Эмега
Эмануэль
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
6
Расмуссен
Якоб
16
Ороз
Алоис
42
Манхуф
Миллион
36
Вруг
Патрик
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
32
Виттек
Максимилиан
29
Бёйтинк
Томас
11
Фредериксен
Николай
Спарта Роттердам
5-3-2
Витесс
3-5-2

История личных встреч

Спарта Роттердам
Витесс

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед

Первый тайм

36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед

Первый тайм

13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

К
2:1
Э
3:0
Э
2:0
Э
2:0
Э
7:0
Э
0:1
Э
5:0
К
1:2
Э
0:1
ТМС
0:0
Э
1:1
Э
2:0
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Спарта Роттердам
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вриндс Барт 3 0.18
Мейнанс Свен 2 0.12
Сметс Бриан 2 0.12
Тай Леннарт 2 0.12
Эмега Эмануэль 2 0.12
Ван Крой Вито 1 0.06
Оассар Адиль 1 0.06
Мейерс Арон 0 0
Пинту Мика 0 0
Энгельс Марио 0 0
Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 9 (2) 0.53
Фредериксен Николай 7 0.41
Тронстад Сондре 2 0.12
Гбоо Янн 2 0.12
Базур Рихедли 1 0.06
Дарфалу Усама 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Бёйтинк Томас 1 0.06
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0

Карточки

Спарта Роттердам
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Абелс Дирк 6 0
Оассар Адиль 4 0
Сметс Бриан 3 0
Ван Крой Вито 3 0
Окойе Мадука 3 0
Пинту Мика 1 1
Бёгелсдейк Том 2 0
Мейерс Арон 0 1
Вриндс Барт 1 0
Энгельс Марио 1 0
Хейлен Майкл 1 0
Масурас Яннис 1 0
Харрауи Абдау 1 0
Гаудмейн Кензо 1 0
Мейнанс Свен 1 0
Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 5 0
Виттек Максимилиан 4 0
Бёйтинк Томас 2 1
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
14
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
4
29%
16-30
3
50%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90

Пропущено

11
9
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Забито

6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
3
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
23%
76-90

Забито

12
23
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
1
8%
4
17%
1-15
5
42%
4
17%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
2
17%
2
9%
76-90

Пропущено

24
22
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
6
27%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
8
33%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1
Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0
Витесс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1
Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
7. АЗ Алкмаар 1:1 17 8 3 6 31 - 23 27
8. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Виллем II 1:1 17 5 4 8 18 - 32 19
13. Гронинген 1:2 17 4 7 6 19 - 24 19
14. Хераклес 2:1 17 5 2 10 18 - 24 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
5. АЗ Алкмаар 1:1 8 5 2 1 20 - 10 17
6. Хераклес 2:1 9 5 1 3 12 - 10 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 1:1 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 1:2 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
5. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 1:2 9 3 1 5 12 - 18 10
10. АЗ Алкмаар 1:1 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Виллем II 1:1 9 2 3 4 11 - 18 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 2:1 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sparta Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Спарта Роттердам 2:2 Витесс онлайн


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