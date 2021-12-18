Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Спарта
0:1
15' ГолФредериксен Николай
0:2
37' ГолФредериксен Николай
1:2
70' ГолМейнанс Свен
2:2
90' ГолМейнанс Свен
Ход матча
15'
37'
70'
1:2
90'
2:2
Статистика матча
-
2 Голы 2
-
3 Удары по воротам 0
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 3
-
2 Офсайды 3
-
4 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 5
-
56 Владение мячом, % 44
Владение мячом
10
Сметс
Бриан
24
Хауэн
Йерун
16
Ороз
Алоис
36
Вруг
Патрик
40
Уйсман
Дан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Сметс БрианПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
20 Кореманс ТимВратарь
-
12 Жанс ЛоранЗащитник
-
14 Хейлен МайклЗащитник
-
15 Мейерс АронЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
30 Rijk Janse
-
-
16 Mo Osman3
-
21 Achraf Madi
-
Главный тренер: Фрэзер Хенк
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
-
16 Ороз АлоисЗащитник
- Полузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
54 Gyan de Regt
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
История личных встреч
Спарта Роттердам
Витесс
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 9 побед
Первый тайм
36.4%
63.6%
0 побед 4 ничьи 5 побед
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
26.7%
60%
2 победы 4 ничьи 9 побед
Первый тайм
13.3%
53.3%
33.4%
2 победы 8 ничьих 5 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Спарта Роттердам
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вриндс Барт
|3
|0.18
|Мейнанс Свен
|2
|0.12
|Сметс Бриан
|2
|0.12
|Тай Леннарт
|2
|0.12
|Эмега Эмануэль
|2
|0.12
|Ван Крой Вито
|1
|0.06
|Оассар Адиль
|1
|0.06
|Мейерс Арон
|0
|0
|Пинту Мика
|0
|0
|Энгельс Марио
|0
|0
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|9 (2)
|0.53
|Фредериксен Николай
|7
|0.41
|Тронстад Сондре
|2
|0.12
|Гбоо Янн
|2
|0.12
|Базур Рихедли
|1
|0.06
|Дарфалу Усама
|1
|0.06
|Духи Данило
|1
|0.06
|Бёйтинк Томас
|1
|0.06
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
Карточки
Спарта Роттердам
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Абелс Дирк
|6
|0
|Оассар Адиль
|4
|0
|Сметс Бриан
|3
|0
|Ван Крой Вито
|3
|0
|Окойе Мадука
|3
|0
|Пинту Мика
|1
|1
|Бёгелсдейк Том
|2
|0
|Мейерс Арон
|0
|1
|Вриндс Барт
|1
|0
|Энгельс Марио
|1
|0
|Хейлен Майкл
|1
|0
|Масурас Яннис
|1
|0
|Харрауи Абдау
|1
|0
|Гаудмейн Кензо
|1
|0
|Мейнанс Свен
|1
|0
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|5
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Икома Луис
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
14
5 В 1-м тайме 7
1 Во 2-м тайме 7
2 Забивали первыми 5
12 Не забивали 9
0
0%
1
7%
1-15
2
33%
4
29%
16-30
3
50%
2
14%
31-45
0
0%
4
29%
46-60
1
17%
1
7%
61-75
0
0%
2
14%
76-90
Пропущено
11
9
4 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 1
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
2
18%
3
33%
16-30
2
18%
4
44%
31-45
1
9%
0
0%
46-60
2
18%
1
11%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Забито
6
9
4 В 1-м тайме 5
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
17%
3
33%
1-15
3
50%
0
0%
16-30
0
0%
2
22%
31-45
0
0%
3
33%
46-60
0
0%
1
11%
61-75
2
33%
0
0%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
3
23%
2
15%
1-15
1
8%
3
23%
16-30
1
8%
2
15%
31-45
2
15%
3
23%
46-60
2
15%
0
0%
61-75
4
31%
3
23%
76-90
Забито
12
23
9 В 1-м тайме 12
3 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 8
8 Не забивали 3
1
8%
4
17%
1-15
5
42%
4
17%
16-30
3
25%
4
17%
31-45
0
0%
7
30%
46-60
1
8%
2
9%
61-75
2
17%
2
9%
76-90
Пропущено
24
22
9 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 12
3
13%
3
14%
1-15
3
13%
6
27%
16-30
3
13%
6
27%
31-45
3
13%
3
14%
46-60
4
17%
1
5%
61-75
8
33%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Спарта Роттердам
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 Спарта Роттердам - Аякс 0:1
Спарта Роттердам - Квик Бойс 3:1 Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Ноордвейк - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - ТЕК 4:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Эксельсиор Масслёйс - Спарта Роттердам 0:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Спарта Роттердам - Харденберг 2:1 Гелдерс Венендалсе - Спарта Роттердам 0:2 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Эйсселмервогелс - Спарта Роттердам 2:0 Спарта Роттердам - Амстердамсхе 1:4 Утрехт - Спарта Роттердам 3:2 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Катвийк - Спарта Роттердам 5:0
Витесс
(20 матчей)
35%
40%
25%
7 побед 8 ничьих 5 поражений
Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0 Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1
Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Витесс - Тоттенхэм 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|16
|12
|1
|3
|40 - 23
|37
|2.
|Аякс
|16
|11
|3
|2
|49 - 4
|36
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|4.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|24 - 25
|30
|5.
|Твенте
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|17
|8
|3
|6
|31 - 23
|27
|8.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Виллем II
|1:1
|17
|5
|4
|8
|18 - 32
|19
|13.
|Гронинген
|1:2
|17
|4
|7
|6
|19 - 24
|19
|14.
|Хераклес
|2:1
|17
|5
|2
|10
|18 - 24
|17
|15.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|8
|5
|2
|1
|20 - 10
|17
|6.
|Хераклес
|2:1
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|1:2
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|ПСВ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|5.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|1:2
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Виллем II
|1:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|2:1
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1