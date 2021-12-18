Второй тайм

94' Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол

94' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' СЧЕТ РАВНЫЙ! Они смогли забить гол на последней минуте! Вот это триллер!

93' Г О О О О Л - Мейнанс Свен наносит удар левой ногой, который получает в полете удачный рикошет.

93' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Ван Крой Вито навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

92' Ромарик Япи наказан за толчок Мохаммед Осман

91' Ромарик Япи задерживает мяч рукой

91' Фредериксен Николай из команды Витесс сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

90' Игрок из команды Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

90' Виттек Максимилиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Удар от ворот произведет Витесс

89' Тактическая замена. Бёйтинк Томас уходит с поля и его заменяет Ромарик Япи

88' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

85' ШАНС! Икома Луис вышел один на один с голкипером...

84' Духи Данило выносит мяч и сбавляет давление на ворота

84' Мохаммед Осман пробил со штрафного прямо в стенку

83' Хорошую попытку сделал Ван Крой Вито . Удар в створ, но вратарь начеку

81' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

79' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

77' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

77' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

76' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

75' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

73' Мейнанс Свен пробует нанести удар издали, но Джерон Хоувен держит все под контролем

73' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Ороз Алоис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

72' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

71' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

71' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

71' Забив гол, Спарта Роттердам сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

70' Г О О О О Л - Мейнанс Свен правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

69' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Манхуф Миллион выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

66' Витесс выполняет удар от ворот.

66' Мейнанс Свен оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

65' Матч возобновлен

65' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

63' Удар от ворот произведет Витесс

63' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

62' Удар от ворот произведет Витесс

59' Вруг Патрик из команды Витесс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

58' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

58' Мохаммед Осман выносит мяч и сбавляет давление на ворота

57' Окойе Мадука взял и забрал мяч на выходе

57' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

55' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

55' Матч возобновлен

55' Тактическая замена. Даан Хейсман уходит с поля и его заменяет Домджони Тони

53' Фредериксен Николай на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

53' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Витесс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

49' Удар от ворот произведет Витесс

48' Спарта Роттердам вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

47' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Манхуф Миллион предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...