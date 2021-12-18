  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
2:1
Первый тайм: 39'

Стадион:
Гронинген

Ход матча

10'
0:1
Ларсен Йорген
(Суслов Томаш)
31'
Басачикоглу Билал
(Кваглиата Джакомо)
1:1
34'
Лаурсен Николай
(Сирхейс Кай)
2:1

Статистика матча

  • 2 Голы 1
  • 1 Удары по воротам 0
  • 5 Удары в створ 1
  • 4 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 65 Владение мячом, % 35

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Гронинген
4.18
3.43
4.20
Все Коэффициенты
1
Бласвих
Янис
5
Ренте
Марко
6
Киомурцоглу
Орестис
13
Кнустер
Матс
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
7
Басачикоглу
Билал
16
Сирхейс
Кай
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
4
Даммерс
Вессель
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
Хераклес
3-4-2-1
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Гронинген

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

40.6%
12.5%
46.9%
13 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
ТМС
1:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
4:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:0
ЛЕ
5:1
ЛЕ
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:4
Э
3:0
Э
4:3
Э
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.24
Аззауи Исмаил 3 0.18
Влут Рай 3 (1) 0.18
Сирхейс Кай 2 0.12
Бакыш Синан 2 0.12
Лаурсен Николай 2 0.12
Басачикоглу Билал 1 0.06
Ренте Марко 1 0.06
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.41
Ларсен Йорген 6 0.35
Суслов Томаш 1 0.06
Ирандуст Далехо 1 0.06
Де Леув Михаэль 1 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0
Дуарте Ларос 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 6 0
Де ла Торре Лука 4 0
Фадига Ноа 4 0
Влут Рай 3 0
Ренте Марко 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Кнустер Матс 2 0
Бласвих Янис 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 6 0
Те Вирик Мик 1 2
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Леувенбург Петер 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Постема Романо 1 0
Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90

Пропущено

9
16
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
3
19%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
5
28%
3
18%
76-90

Пропущено

21
23
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
5
24%
3
13%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2
Гронинген
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
7. АЗ Алкмаар 1:1 17 8 3 6 31 - 23 27
8. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Виллем II 1:1 17 5 4 8 18 - 32 19
13. Гронинген 1:2 17 4 7 6 19 - 24 19
14. Хераклес 2:1 17 5 2 10 18 - 24 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
5. АЗ Алкмаар 1:1 8 5 2 1 20 - 10 17
6. Хераклес 2:1 9 5 1 3 12 - 10 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 1:1 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 1:2 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
5. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 1:2 9 3 1 5 12 - 18 10
10. АЗ Алкмаар 1:1 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Виллем II 1:1 9 2 3 4 11 - 18 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 2:1 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Хераклес
Ничья
Гронинген
4.18
3.43
4.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Хераклес 2:1 Гронинген онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Хераклес
Гронинген

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 