Первый тайм

39' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

35' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

35' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

34' Г О О О О Л - Лаурсен Николай забивает с правой ноги!

34' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

31' Джакомо Квальята сделал результативную передачу.

31' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает отличный кросс...

31' Хераклес идет вперед с потенциально опасной атакой.

29' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Томаш Суслов предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

29' Касанвирджо Нерайшо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Петер Леувенбург отбил мяч на угловой после удара Схоофс Лукас из штрафной площади.

28' Басачикоглу Билал имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

27' Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

26' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Джакомо Квальята из команды Хераклес сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

24' Томаш Суслов из команды Гронинген делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

24' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Матч возобновлен

23' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

22' Удар от ворот произведет Гронинген

21' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

21' Даммерс Вессель выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Джакомо Квальята из команды Хераклес подал угловой слева.

20' Ренте Марко нанес удар головой, но Петер Леувенбург перевел мяч на угловой!

18' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

17' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

17' Игра в одни ворота сейчас. Хераклес доминирует и владеет мячом

15' Схоофс Лукас из команды Хераклес направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

14' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

12' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Ренте Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

12' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

11' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Томаш Суслов сделал результативную передачу.

10' Г О О О О Л - Ларсен Йорген забивает с правой ноги!

9' Томаш Суслов из команды Гронинген делает отличный кросс...

9' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

8' Сверко Марин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Леувенбург Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

7' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

6' Дуарте Ларос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

3' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Удар от ворот произведет Гронинген

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля