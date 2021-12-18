Голландия: Эредивизие 2021-2022
2:1
Первый тайм: 39'
Стадион: Erve Asito
0:1
10' ГолЛарсен Йорген
1:1
31' ГолБасачикоглу Билал
2:1
34' ГолЛаурсен Николай
Ход матча
10'
0:1
31'
34'
2:1
Статистика матча
-
2 Голы 1
-
1 Удары по воротам 0
-
5 Удары в створ 1
-
4 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
65 Владение мячом, % 35
Владение мячом
13
Кнустер
Матс
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
-
23 Фадига НоаПолузащитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
40 Bjorn Meijer
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Хераклес
Гронинген
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
17 матчей
11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед
Первый тайм
47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед
Второй тайм
29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед
32 матча
40.6%
12.5%
46.9%
13 побед 4 ничьи 15 побед
Первый тайм
25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед
Второй тайм
31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.24
|Аззауи Исмаил
|3
|0.18
|Влут Рай
|3 (1)
|0.18
|Сирхейс Кай
|2
|0.12
|Бакыш Синан
|2
|0.12
|Лаурсен Николай
|2
|0.12
|Басачикоглу Билал
|1
|0.06
|Ренте Марко
|1
|0.06
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.41
|Ларсен Йорген
|6
|0.35
|Суслов Томаш
|1
|0.06
|Ирандуст Далехо
|1
|0.06
|Де Леув Михаэль
|1
|0.06
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.06
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
|Дуарте Ларос
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|6
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Фадига Ноа
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Ренте Марко
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Басачикоглу Билал
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|6
|0
|Те Вирик Мик
|1
|2
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Даммерс Вессель
|1
|0
|Дуарте Ларос
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
10
11
4 В 1-м тайме 6
6 Во 2-м тайме 5
3 Забивали первыми 3
12 Не забивали 10
1
10%
1
9%
1-15
1
10%
4
36%
16-30
2
20%
1
9%
31-45
2
20%
2
18%
46-60
2
20%
1
9%
61-75
2
20%
2
18%
76-90
Пропущено
9
16
3 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 7
4 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
11%
2
13%
1-15
1
11%
2
13%
16-30
1
11%
5
31%
31-45
1
11%
3
19%
46-60
2
22%
1
6%
61-75
3
33%
3
19%
76-90
Забито
8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
10 Не забивали 11
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
3
38%
1
17%
76-90
Пропущено
12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90
Забито
18
17
7 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
6 Не забивали 5
2
11%
2
12%
1-15
2
11%
5
29%
29%
16-30
3
17%
1
6%
31-45
3
17%
2
12%
46-60
3
17%
4
24%
61-75
5
28%
3
18%
76-90
Пропущено
21
23
9 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 13
2
10%
4
17%
1-15
3
14%
3
13%
16-30
4
19%
6
26%
31-45
3
14%
4
17%
46-60
4
19%
3
13%
61-75
5
24%
3
13%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2
Гронинген
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|16
|12
|1
|3
|40 - 23
|37
|2.
|Аякс
|16
|11
|3
|2
|49 - 4
|36
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|4.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|24 - 25
|30
|5.
|Твенте
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|17
|8
|3
|6
|31 - 23
|27
|8.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Виллем II
|1:1
|17
|5
|4
|8
|18 - 32
|19
|13.
|Гронинген
|1:2
|17
|4
|7
|6
|19 - 24
|19
|14.
|Хераклес
|2:1
|17
|5
|2
|10
|18 - 24
|17
|15.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|8
|5
|2
|1
|20 - 10
|17
|6.
|Хераклес
|2:1
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|1:2
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|ПСВ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|5.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|1:2
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Виллем II
|1:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|2:1
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1