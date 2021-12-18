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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
4:2
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
0:1
9' Гол
Ларсен Йорген
1:1
31' Гол
Басачикоглу Билал
2:1
34' Гол
Лаурсен Николай
44' Желтая карточка
Ренте Марко
77' Желтая карточка
Фадига Ноа
2:2
78' Гол
Постема Романо
85' Желтая карточка
Те Вирик Мик
3:2
87' Гол
Киомурцоглу Орестис
4:2
89' Гол в свои ворота
Касанвирджо Нерайшо
90'+3
1
Бласвих
Янис
5
Ренте
Марко
6
Киомурцоглу
Орестис
13
Кнустер
Матс
23
Фадига
Ноа
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
3
Кваглиата
Джакомо
11
Лаурсен
Николай
7
Басачикоглу
Билал
16
Сирхейс
Кай
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
20
Сверко
Марин
3
Ван
Хинтум
Барт
4
Даммерс
Вессель
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
27
Нгонж
Сириль
8
Де
Леув
Михаэль
9
Ларсен
Йорген
Хераклес
3-4-2-1
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

Хераклес
Гронинген

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

53.3%
53.3%
8 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

47.1%
52.9%
0 побед 8 ничьих 8 побед

Второй тайм

29.4%
70.6%
0 побед 5 ничьих 12 побед

32 матча

40.6%
12.5%
46.9%
13 побед 4 ничьи 15 побед

Первый тайм

25%
50%
25%
8 побед 16 ничьих 8 побед

Второй тайм

31.3%
31.3%
37.4%
10 побед 10 ничьих 12 побед

История матчей

Э
1:0
Э
0:1
ТМС
1:0
Э
1:2
Э
3:0
Э
4:1
Э
3:3
Э
2:1
Э
1:4
Э
0:0
ЛЕ
5:1
ЛЕ
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
3:1
Э
0:3
Э
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
3:2
Э
1:4
Э
3:0
Э
4:3
Э
4:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.24
Аззауи Исмаил 3 0.18
Влут Рай 3 (1) 0.18
Сирхейс Кай 2 0.12
Бакыш Синан 2 0.12
Лаурсен Николай 2 0.12
Басачикоглу Билал 1 0.06
Киомурцоглу Орестис 1 0.06
Ренте Марко 1 0.06
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.41
Ларсен Йорген 6 0.35
Суслов Томаш 1 0.06
Ирандуст Далехо 1 0.06
Де Леув Михаэль 1 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.06
Постема Романо 1 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 6 0
Фадига Ноа 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Ренте Марко 4 0
Влут Рай 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Кнустер Матс 2 0
Бласвих Янис 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 6 0
Те Вирик Мик 2 2
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Касанвирджо Нерайшо 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Леувенбург Петер 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Постема Романо 1 0
Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 10
1
8%
2
14%
1-15
1
8%
4
29%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
2
15%
2
14%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Пропущено

12
19
4 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
2
17%
2
11%
1-15
1
8%
2
11%
16-30
1
8%
7
37%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
5
42%
4
21%
76-90

Забито

8
6
3 В 1-м тайме 2
5 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 12
1
13%
1
17%
1-15
1
13%
1
17%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
1
13%
0
0%
46-60
1
13%
3
50%
61-75
3
38%
1
17%
76-90

Пропущено

12
7
6 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
1
8%
2
29%
1-15
2
17%
1
14%
16-30
3
25%
1
14%
31-45
2
17%
1
14%
46-60
2
17%
2
29%
61-75
2
17%
0
0%
76-90

Забито

21
20
9 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
6 Не забивали 5
2
10%
3
15%
1-15
2
10%
5
25%
16-30
5
24%
1
5%
31-45
3
14%
2
10%
46-60
3
14%
4
20%
61-75
6
29%
5
25%
76-90

Пропущено

24
26
10 В 1-м тайме 15
14 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 14
3
13%
4
15%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
4
17%
8
31%
31-45
3
13%
4
15%
46-60
4
17%
3
12%
61-75
7
29%
29%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
25%
10%
65%
5 побед 2 ничьи 13 поражений
АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1 Фейеноорд - Хераклес 2:1
Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1 Хераклес - ПСВ 0:2
Гронинген
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0 Боруссия М - Гронинген 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Твенте 3:1 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 1:3 17 1 3 13 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 3:1 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 1:3 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Твенте 3:1 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 1:3 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хераклес 4:2 Гронинген онлайн


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