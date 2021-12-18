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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
1:1
Первый тайм: 41'

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
9' Гол
Де Вит Дани
32' Желтая карточка
Саддики Дрейс
1:1
36' Гол
Кабангу Элтон
41'

Ход матча

9'
Де Вит Дани
(Карлссон Йеспер III)
1:0
32'
 
Саддики Дрейс
36'
1:1
Кабангу Элтон
(Мервелд Ринго)

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 3 Удары по воротам 1
  • 1 Удары в створ 4
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 73 Владение мячом, % 27

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Виллем II
1.48
9.00
9.58
Все Коэффициенты
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
25
Михелис
Николаос
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
16
Мервелд
Ринго
15
Свенссон
Макс
14
Кабангу
Элтон
АЗ Алкмаар
4-3-3
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Виллем II

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
5:3
Э
1:3
Э
1:1
К
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
0:3
Э
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 7 (2) 0.41
Де Вит Дани 7 0.41
Павлидис Вангелис 6 0.35
Абухлал Закария 3 0.18
Рейндерс Тиджани 2 0.12
Гудмундссон Альберт 2 (1) 0.12
Вайндал Оуэн 1 0.06
Павлидис Василис 1 0.06
Класи Йорди 1 0.06
Витри Аслак Фонн 1 0.06
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.24
Нуннели Че 4 0.24
Кёлерт Матс 3 0.18
Саглам Геркем 1 0.06
Свенссон Макс 1 0.06
Саддики Дрейс 1 0.06
Кабангу Элтон 1 0.06
Румерату Годфрид 1 0.06
Спиерингс Уэсли 1 0.06
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гудмундссон Альберт 4 0
Хацидиакос Пантелис 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Павлидис Вангелис 3 0
Вайндал Оуэн 3 0
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Класи Йорди 0 1
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Велленройтер Тимон 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Замора Джон 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90

Пропущено

9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
5
56%
3
18%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
6
35%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
6
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Забито

30
16
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
5
17%
1
6%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
7
23%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
8
27%
4
25%
76-90

Пропущено

22
32
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
7
32%
3
9%
1-15
3
14%
9
28%
16-30
2
9%
1
3%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
5
23%
5
16%
61-75
5
23%
9
28%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2
Виллем II
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
7. АЗ Алкмаар 1:1 17 8 3 6 31 - 23 27
8. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Виллем II 1:1 17 5 4 8 18 - 32 19
13. Гронинген 1:2 17 4 7 6 19 - 24 19
14. Хераклес 2:1 17 5 2 10 18 - 24 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
5. АЗ Алкмаар 1:1 8 5 2 1 20 - 10 17
6. Хераклес 2:1 9 5 1 3 12 - 10 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 1:1 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 1:2 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
5. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 1:2 9 3 1 5 12 - 18 10
10. АЗ Алкмаар 1:1 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Виллем II 1:1 9 2 3 4 11 - 18 9
13. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 2:1 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Виллем II
1.48
9.00
9.58
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:1 Виллем II онлайн


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Виллем II

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