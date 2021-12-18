Первый тайм

40' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

40' Матч возобновлен

40' Ох, нехорошо это выглядит. Мидтше Фредрик получил травму и медбригада забирает его с поля.

39' Мидтше Фредрик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

39' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

39' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Г О О О О Л - Кабангу Элтон забивает с правой ноги!

36' ШАНС! Кабангу Элтон вышел один на один с голкипером...

36' Мервелд Ринго разрезает оборону соперника отличным пасом

34' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Саддики Дрейс получил желтую карточку от судьи

31' Близко! Свенссон Макс нанес отличный удар издали, но попал в штангу!

29' Питер Виндал Йенсен не дал случится голу! Свенссон Макс должен был забивать, но Питер Виндал Йенсен сделал отличный сейв

27' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

27' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

23' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

23' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

22' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

22' Льонч Поль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

20' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

20' Матч возобновится спорным мячом

20' Павлидис Вангелис на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Велленройтер Тимон выносит мяч и сбавляет давление на ворота

18' Плохо сыграл Овюсу Лерой - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

17' Михелис Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Льонч Поль предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

14' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Питер Виндал Йенсен не дал случится голу! Кабангу Элтон должен был забивать, но Питер Виндал Йенсен сделал отличный сейв

13' ШАНС! Кабангу Элтон вышел один на один с голкипером...

11' Свенссон Макс пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

10' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Отличный командный гол!

9' Г О О О О Л - Де Вит Дани забивает с левой ноги!

9' АЗ Алкмаар идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

6' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Михелис Николаос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

4' Овюсу Лерой выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре