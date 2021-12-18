Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Первый тайм: 41'
Стадион: АФАС
1:0
9' ГолДе Вит Дани
32' Желтая карточкаСаддики Дрейс
1:1
36' ГолКабангу Элтон
Ход матча
9'
32'
36'
1:1
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
3 Удары по воротам 1
-
1 Удары в створ 4
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
73 Владение мячом, % 27
Владение мячом
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
36 Поку ЭрнестПолузащитник
- Нападающий
-
44 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
-
30 Тел СамЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
31 Noah Lewis
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Виллем II
15 матчей
86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед
10 матчей
20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед
25 матчей
52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|7 (2)
|0.41
|Де Вит Дани
|7
|0.41
|Павлидис Вангелис
|6
|0.35
|Абухлал Закария
|3
|0.18
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.12
|Гудмундссон Альберт
|2 (1)
|0.12
|Вайндал Оуэн
|1
|0.06
|Павлидис Василис
|1
|0.06
|Класи Йорди
|1
|0.06
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.06
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.24
|Нуннели Че
|4
|0.24
|Кёлерт Матс
|3
|0.18
|Саглам Геркем
|1
|0.06
|Свенссон Макс
|1
|0.06
|Саддики Дрейс
|1
|0.06
|Кабангу Элтон
|1
|0.06
|Румерату Годфрид
|1
|0.06
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.06
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Павлидис Вангелис
|3
|0
|Вайндал Оуэн
|3
|0
|Инди Мартинс
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Класи Йорди
|0
|1
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|4
|0
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Велленройтер Тимон
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Йенссен Ульрик
|2
|0
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
10
10 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
2 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
4
21%
0
0%
1-15
2
11%
2
20%
16-30
4
21%
2
20%
31-45
4
21%
2
20%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
5
26%
2
20%
76-90
Пропущено
9
17
6 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
5
56%
3
18%
1-15
1
11%
3
18%
16-30
0
0%
1
6%
31-45
0
0%
1
6%
46-60
1
11%
3
18%
61-75
2
22%
6
35%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90
Пропущено
13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
6
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90
Забито
30
16
15 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 10
5 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
5
17%
1
6%
1-15
4
13%
3
19%
16-30
6
20%
2
13%
31-45
7
23%
4
25%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
8
27%
4
25%
76-90
Пропущено
22
32
12 В 1-м тайме 13
10 Во 2-м тайме 19
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 13
7
32%
3
9%
1-15
3
14%
9
28%
16-30
2
9%
1
3%
31-45
0
0%
5
16%
46-60
5
23%
5
16%
61-75
5
23%
9
28%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2
Виллем II
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|16
|12
|1
|3
|40 - 23
|37
|2.
|Аякс
|16
|11
|3
|2
|49 - 4
|36
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|4.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|24 - 25
|30
|5.
|Твенте
|16
|8
|4
|4
|24 - 20
|28
|6.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|7.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|17
|8
|3
|6
|31 - 23
|27
|8.
|Камбюр
|16
|9
|0
|7
|30 - 36
|27
|9.
|Херенвен
|16
|6
|4
|6
|18 - 21
|22
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Виллем II
|1:1
|17
|5
|4
|8
|18 - 32
|19
|13.
|Гронинген
|1:2
|17
|4
|7
|6
|19 - 24
|19
|14.
|Хераклес
|2:1
|17
|5
|2
|10
|18 - 24
|17
|15.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|16
|1
|3
|12
|8 - 28
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|5.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|8
|5
|2
|1
|20 - 10
|17
|6.
|Хераклес
|2:1
|9
|5
|1
|3
|12 - 10
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Камбюр
|8
|4
|0
|4
|16 - 18
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|1:1
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|1:2
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|8
|1
|2
|5
|3 - 8
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|ПСВ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|5.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|6.
|Твенте
|8
|4
|1
|3
|14 - 14
|13
|7.
|Херенвен
|7
|3
|2
|2
|7 - 7
|11
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|1:2
|9
|3
|1
|5
|12 - 18
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|1:1
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Виллем II
|1:1
|9
|2
|3
|4
|11 - 18
|9
|13.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|2:1
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1