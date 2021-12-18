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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
4:1
Конец матча

Стадион:
Виллем II
0'
1:0
9' Гол
Де Вит Дани
31' Желтая карточка
Саддики Дрейс
1:1
36' Гол
Кабангу Элтон
62' Желтая карточка
Класи Йорди
75' Красная карточка
Михелис Николаос
1:1
76' Не забитый пенальти
Гудмундссон Альберт
2:1
76' Гол в свои ворота
Велленройтер Тимон
80' Желтая карточка
Павлидис Вангелис
3:1
86' Гол
Гудмундссон Альберт
4:1
89' Гол
Гудмундссон Альберт
90'+4
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
6
Мидтше
Фредрик
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
9
Павлидис
Вангелис
11
Карлссон
Йеспер
III
21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
25
Михелис
Николаос
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
16
Мервелд
Ринго
15
Свенссон
Макс
14
Кабангу
Элтон
АЗ Алкмаар
4-3-3
Виллем II
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Виллем II

15 матчей

86.7%
13.3%
13 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

73.3%
26.7%
3.5527136788005E-15%
11 побед 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
33.3%
10 побед 5 ничьих 0 побед

10 матчей

20%
80%
0 побед 2 ничьи 8 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

30%
70%
0 побед 3 ничьи 7 побед

25 матчей

52%
16%
32%
13 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

40%
32%
28%
10 побед 8 ничьих 7 побед

История матчей

Э
0:1
Э
5:3
Э
1:3
Э
1:1
К
1:1
Э
2:1
Э
0:2
Э
0:2
Э
3:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
0:2
Э
0:0
Э
2:0
Э
3:0
Э
2:0
Э
0:0
Э
2:1
Э
3:0
Э
0:3
Э
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:5
ПЛ
3:0
ПЛ
2:0

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 7 (2) 0.41
Де Вит Дани 7 0.41
Павлидис Вангелис 6 0.35
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.24
Абухлал Закария 3 0.18
Рейндерс Тиджани 2 0.12
Вайндал Оуэн 1 0.06
Павлидис Василис 1 0.06
Класи Йорди 1 0.06
Витри Аслак Фонн 1 0.06
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Поку Эрнест 0 0
Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.24
Нуннели Че 4 0.24
Кёлерт Матс 3 0.18
Саглам Геркем 1 0.06
Свенссон Макс 1 0.06
Саддики Дрейс 1 0.06
Кабангу Элтон 1 0.06
Румерату Годфрид 1 0.06
Спиерингс Уэсли 1 0.06
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Хацидиакос Пантелис 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Вайндал Оуэн 3 0
Класи Йорди 1 1
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 4 0
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Велленройтер Тимон 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Йенссен Ульрик 2 0
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Замора Джон 1 0
Fred Grim 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
12
11 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
5
23%
0
0%
1-15
2
9%
2
17%
16-30
4
18%
3
25%
31-45
4
18%
2
17%
46-60
0
0%
2
17%
61-75
7
32%
3
25%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 8
4 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
5
45%
4
20%
1-15
1
9%
3
15%
16-30
1
9%
1
5%
31-45
0
0%
1
5%
46-60
1
9%
3
15%
61-75
3
27%
8
40%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
2
33%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
3
27%
2
33%
76-90

Пропущено

13
15
6 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
2
15%
6
40%
16-30
2
15%
0
0%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
4
31%
2
13%
61-75
3
23%
3
20%
76-90

Забито

33
18
16 В 1-м тайме 7
17 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 5
5 Не забивали 5
6
18%
1
6%
1-15
4
12%
3
17%
16-30
6
18%
3
17%
31-45
7
21%
4
22%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
10
30%
5
28%
76-90

Пропущено

24
35
13 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 14
7
29%
29%
4
11%
1-15
3
13%
9
26%
16-30
3
13%
1
3%
31-45
0
0%
5
14%
46-60
5
21%
5
14%
61-75
6
25%
11
31%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
60%
20%
20%
12 побед 4 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0 АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1
АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Раннерс - АЗ Алкмаар 2:2
Виллем II
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Херенвен - Виллем II 2:1
Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1 Виллем II - Льерс Кемпензонен 4:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Твенте 3:1 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 1:3 17 1 3 13 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 3:1 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 1:3 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Твенте 3:1 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 1:3 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 4:1 Виллем II онлайн


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