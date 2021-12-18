Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Первый тайм

47' Команда Твенте играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

46' Удар от ворот произведет Твенте

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

44' Смал Гийс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

43' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

43' Удар от ворот произведет Твенте

42' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

41' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

39' Г О О О О О О Л - Манфред Угалде из команды Твенте с близкого расстояния головой расстреливает ворота.

39' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

37' Проппер Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

35' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

34' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

34' Твенте выполняет удар от ворот.

34' Тедич Слободан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

34' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

33' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

30' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

30' Матч возобновлен

29' Плегесуэло Хулио на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

29' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

28' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

27' Команда Твенте довольна результатом к этому моменту.

27' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

26' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

24' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

23' Удар от ворот произведет Твенте

22' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

21' Хорошую попытку сделал Манфред Угалде . Удар в створ, но вратарь начеку

20' Трупе Джованни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

19' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Твенте выполняет удар от ворот.

19' Матч возобновлен

18' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

18' Тедич Слободан оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' Г О О О О Л - Лимниос Димитрис первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

15' Плохо сыграл Рав ван дер Берг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

14' Удар от ворот произведет Твенте

14' Аджич Лука не смог попасть в створ ударом издали

13' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

12' Матч возобновится спорным мячом

12' Матч возобновлен

12' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

11' Твенте выполняет удар от ворот.

9' О, нет. Из многообещающей позиции Трупе Джованни из команды Твенте наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.

8' Штридер Рико предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

8' Твенте идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Твенте вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

7' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

3' Твенте вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Уннерсталл Ларс взял и забрал мяч на выходе

2' Плегесуэло Хулио выносит мяч и сбавляет давление на ворота

1' ПЕК Зволле идет вперед с потенциально опасной атакой.

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре