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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПЕК Зволле
1:3
Конец матча

Стадион:
Твенте
0'
0:1
15' Гол
Лимниос Димитрис
0:2
39' Гол
Manfred Ugalde
0:3
52' Гол
Мисиджан Вирджил
1:3
89' Гол
Samir Lagsir
90'+4

Ход матча

15'
0:1
Лимниос Димитрис
39'
0:2
Manfred Ugalde
(Садилек Михал)
52'
0:3
Мисиджан Вирджил
56'
Саймак Мустафа
Ван Полен Брам
 
60'
 
Черны Вацлав
Мисиджан Вирджил
60'
 
Бош Йессе
Влап Михел
65'
Колвейк Райан
Штридер Рико
 
66'
Samir Lagsir
Аджич Лука
 
78'
 
Ван Волфсвинкель Рикки
Зерруки Рамиз
78'
 
Клеонизе Денильо
Manfred Ugalde
81'
Кастанер Жервейн
Тедич Слободан
 
81'
Gabi Caschili
Ван Ден Белт Томас
 
87'
 
Daan Rots
Лимниос Димитрис
89'
Samir Lagsir
(Рейндерс Элиано)
1:3

Статистика матча

  • 1 Голы 3
  • 9 Удары по воротам 0
  • 2 Удары в створ 4
  • 8 Угловые 3
  • 1 Офсайды 1
  • 16 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 5
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

1
Лампру
Костантинос
33
Rav
van
der
Berg
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
2
Ван
Полен
Брам
23
Рейндерс
Элиано
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
9
Тедич
Слободан
11
Аджич
Лука
1
Уннерсталл
Ларс
2
Трупе
Джованни
4
Плегесуэло
Хулио
3
Проппер
Робин
5
Смал
Гийс
19
Зерруки
Рамиз
23
Садилек
Михал
10
Мисиджан
Вирджил
14
Влап
Михел
18
Лимниос
Димитрис
27
Manfred
Ugalde
ПЕК Зволле
3-5-2
Твенте
4-2-3-1

История личных встреч

ПЕК Зволле
Твенте

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

83.3%
50%
5 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
50%
4 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

25%
75%
0 побед 3 ничьи 9 побед

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 7 побед

18 матчей

22.2%
27.8%
50%
4 победы 5 ничьих 9 побед

Первый тайм

27.8%
38.9%
33.3%
5 побед 7 ничьих 6 побед

Второй тайм

22.2%
38.9%
38.9%
4 победы 7 ничьих 7 побед

История матчей

Э
1:0
Э
5:1
Э
2:1
Э
2:0
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
2:1
Э
2:1
К
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
1:1
Э
2:2
ТМС
0:2
ТМС
2:3

Бомбардиры внутри турнира

ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.18
Редан Дайшон 2 0.12
Саймак Мустафа 1 0.06
Хюйбертс Дин 1 0.06
Samir Lagsir 1 0.06
Ван Полен Брам 1 (1) 0.06
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Ван Ден Белт Томас 0 0
Рейндерс Элиано 0 0
Твенте
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ван Волфсвинкель Рикки 7 (3) 0.41
Проппер Робин 4 0.24
Влап Михел 3 0.18
Лимниос Димитрис 3 0.18
Manfred Ugalde 2 0.12
Мисиджан Вирджил 2 0.12
Daan Rots 2 0.12
Зерруки Рамиз 2 0.12
Mees Hilgers 1 0.06
Садилек Михал 0 0
Мениг Квинси 0 0
Трупе Джованни 0 0
Смал Гийс 0 0

Карточки

ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Накаяма Юта 3 0
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0
Твенте
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Зерруки Рамиз 5 1
Садилек Михал 4 0
Ван Волфсвинкель Рикки 3 0
Илич Лука 1 1
Проппер Робин 2 0
Мениг Квинси 2 0
Влап Михел 2 0
Manfred Ugalde 2 0
Брама Вут 1 0
Лимниос Димитрис 1 0
Трупе Джованни 1 0
Смал Гийс 1 0
Остерволде Джейден 1 0
Mees Hilgers 1 0
Daan Rots 1 0
Luca Everink 1 0
Рон Янс 1 0

Голы по времени матча

Забито

5
17
1 В 1-м тайме 9
4 Во 2-м тайме 8
2 Забивали первыми 6
12 Не забивали 9
1
20%
4
24%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
0
0%
5
29%
29%
31-45
0
0%
3
18%
46-60
1
20%
2
12%
61-75
3
60%
3
18%
76-90

Пропущено

10
15
6 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 8
2
20%
2
13%
1-15
3
30%
1
7%
16-30
1
10%
1
7%
31-45
2
20%
2
13%
46-60
2
20%
5
33%
61-75
0
0%
4
27%
76-90

Забито

6
10
4 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 5
13 Не забивали 10
4
67%
5
50%
1-15
0
0%
1
10%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
2
33%
0
0%
61-75
0
0%
3
30%
76-90

Пропущено

19
6
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 5
5
26%
1
17%
1-15
0
0%
1
17%
16-30
4
21%
1
17%
31-45
3
16%
2
33%
46-60
2
11%
0
0%
61-75
5
26%
1
17%
76-90

Забито

11
27
5 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 12
5 Забивали первыми 11
8 Не забивали 2
5
45%
9
33%
1-15
0
0%
1
4%
16-30
0
0%
5
19%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
3
27%
2
7%
61-75
3
27%
6
22%
76-90

Пропущено

29
21
15 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 14
11 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 13
7
24%
3
14%
1-15
3
10%
2
10%
16-30
5
17%
2
10%
31-45
5
17%
4
19%
46-60
4
14%
5
24%
61-75
5
17%
5
24%
76-90

Результаты последних матчей

ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0
Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:2
Твенте
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Твенте - Фейеноорд 2:1 Твенте - Ваалвейк 2:1 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Твенте - Фейеноорд 0:0
Спарта Роттердам - Твенте 0:1 Твенте - Хераклес 1:0 ПСВ - Твенте 5:2 Осс - Твенте 0:2 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 Твенте - Виллем II 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Херенвен - Твенте 2:3 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Витесс - Твенте 1:4 Твенте - Утрехт 1:0 Камбюр - Твенте 2:0 Твенте - Аякс 1:1 Фортуна Ситтард - Твенте 2:1 Твенте - Лацио 0:1 Твенте - Венеция 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 17 1 3 13 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MAC3PARK Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПЕК Зволле 1:3 Твенте онлайн


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