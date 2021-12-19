Первый тайм

36' Мадсен Николас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

36' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Удар от ворот произведет Камбюр

34' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Отличные скиллы показывает Мусаба Антони , обводя своих соперников

34' Кайб Рами из команды Херенвен наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

33' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

31' Команда Камбюр сравняла счет! Игра продолжается!

30' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

29' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

28' Мадсен Николас из команды Херенвен сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

28' Игрок из команды Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

27' Херенвен выполняет удар от ворот.

27' Игрок Якобс Ями из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

27' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

27' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

26' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' Худемакерс Меес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Удар от ворот произведет Камбюр

24' Отличный пас сделал Халилович Тибор из команды Херенвен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

24' Херенвен выполняет удар от ворот.

23' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

22' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

21' Ван Эвейк Милан совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

21' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Стивенс Сонни из команды Камбюр

19' Сонни Стивенс не дал случится голу! Мусаба Антони должен был забивать, но Сонни Стивенс сделал отличный сейв

19' Голкипер мог бы сыграть и получше

19' Халилович Тибор нанес удар издали, а Сонни Стивенс отбил его обратно в игру!

17' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

14' Матч возобновлен

14' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

13' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

13' VAR - КАРТОЧКА ! - Судья остановил игру. Идет проверка VAR, возможно карточка.

11' Команда Херенвен забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

10' Г О О О О О Л - Верман Хенк из команды Херенвен забивает пенальти правой ногой! Удар был по центру, но Сонни Стивенс прыгнул вправо!

10' После проверки VAR судья изменил решение - Херенвен пробьет пенальти!

9' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

8' Робертс Улдрикис из команды Камбюр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

7' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

5' Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

5' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Домашняя команда сейчас реально начинает давить на соперника

4' Херенвен выполняет удар от ворот.

4' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

4' Якобс Ями из команды Камбюр сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

4' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

2' Херенвен выполняет удар от ворот.

1' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Сегодня прохладно для игры в футбол.

1' Камбюр начинает с центра поля