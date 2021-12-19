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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:1
Первый тайм: 36'

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
10' Пенальти
Верман Хенк
12' Красная карточка
Шмидт Доке
21' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
1:1
30' Гол
Робертс Улдрикис
36'

Ход матча

10'
0:1
Верман Хенк
12'
Шмидт Доке
 
16'
Ван дер Мер Йондли
Доодеман Ник
 
21'
 
Ван Эвейк Милан
30'
Робертс Улдрикис
(Маулун Робин)
1:1

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 2
  • 0 Офсайды 2
  • 5 Нарушения правил 9
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 44 Владение мячом, % 56

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Херенвен
2.38
7.29
2.71
Все Коэффициенты
1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
6
Де
Йонг
Сим
Камбюр
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
Херенвен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.29
Робертс Улдрикис 5 0.29
Каллон Исса 3 0.18
Маулун Робин 3 (1) 0.18
Tom Boere 3 0.18
Бангура Алекс 3 0.18
Самбисса Давид 2 0.12
Тол Марко 2 0.12
Худемакерс Меес 2 0.12
Брей Майкл 1 0.06
Киш Тамаш 1 0.06
Паулиссен Митчелл 1 0.06
Доодеман Ник 0 0
Схаутен Эрик 0 0
Шмидт Доке 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 6 (2) 0.35
Верман Йоэй 3 0.18
Халилович Тибор 3 0.18
Стеванович Филип 1 0.06
Баккер Ник 1 0.06
Хаяль Рами 1 0.06
Ван Эвейк Милан 1 0.06
Конголо Родни 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Якобс Ями 2 0
Шмидт Доке 0 1
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
5
5 В 1-м тайме 2
11 Во 2-м тайме 3
4 Забивали первыми 3
8 Не забивали 11
0
0%
1
20%
1-15
3
19%
1
20%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
0
0%
46-60
4
25%
1
20%
61-75
1
6%
2
40%
76-90

Пропущено

18
9
10 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 6
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 5
0
0%
1
11%
1-15
4
22%
2
22%
16-30
6
33%
0
0%
31-45
3
17%
2
22%
46-60
1
6%
2
22%
61-75
4
22%
2
22%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
6
43%
3
27%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
33%
3
21%
76-90

Забито

30
16
8 В 1-м тайме 8
22 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 7
2 Не забивали 4
0
0%
4
25%
1-15
5
17%
1
6%
16-30
3
10%
3
19%
31-45
9
30%
0
0%
46-60
10
33%
4
25%
61-75
3
10%
4
25%
76-90

Пропущено

36
23
18 В 1-м тайме 8
18 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
0
0%
4
17%
1-15
9
25%
3
13%
16-30
9
25%
1
4%
31-45
5
14%
4
17%
46-60
3
8%
6
26%
61-75
10
28%
5
22%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1
Херенвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1
Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Камбюр 1:1 17 9 1 7 31 - 37 28
8. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
9. Херенвен 1:1 17 6 5 6 19 - 22 23
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 17 1 3 13 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 1:1 9 4 1 4 17 - 19 13
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 1:1 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 1:1 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 1:1 8 3 3 2 8 - 8 12
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Камбюр
Ничья
Херенвен
2.38
7.29
2.71
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Камбюр 1:1 Херенвен онлайн


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Камбюр
Херенвен

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