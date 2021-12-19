Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
10' ПенальтиВерман Хенк
12' Красная карточкаШмидт Доке
21' Желтая карточкаВан Эвейк Милан
1:1
30' ГолРобертс Улдрикис
1:2
83' ГолВерман Хенк
Ход матча
10'
0:1
12'
21'
30'
1:1
80'
83'
1:2
Статистика матча
-
1 Голы 2
-
2 Удары по воротам 12
-
4 Удары в створ 7
-
3 Угловые 7
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 13
-
0 Жёлтые карточки 1
-
1 Красные карточки 0
-
4 Замены 3
-
38 Владение мячом, % 62
Владение мячом
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
14 Брей МайклНападающий
-
19 Хендрикс СэмНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Камбюр
Херенвен
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа
6 матчей
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы
Второй тайм
16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.29
|Робертс Улдрикис
|5
|0.29
|Каллон Исса
|3
|0.18
|Маулун Робин
|3 (1)
|0.18
|Tom Boere
|3
|0.18
|Бангура Алекс
|3
|0.18
|Самбисса Давид
|2
|0.12
|Тол Марко
|2
|0.12
|Худемакерс Меес
|2
|0.12
|Брей Майкл
|1
|0.06
|Киш Тамаш
|1
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.06
|Доодеман Ник
|0
|0
|Схаутен Эрик
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.41
|Верман Йоэй
|3
|0.18
|Халилович Тибор
|3
|0.18
|Стеванович Филип
|1
|0.06
|Баккер Ник
|1
|0.06
|Хаяль Рами
|1
|0.06
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.06
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Карточки
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|4
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Якобс Ями
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
1
6%
3
43%
76-90
Пропущено
20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
5%
1
10%
1-15
4
20%
3
30%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
25%
2
20%
76-90
Забито
14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
6
43%
3
27%
61-75
2
14%
2
18%
76-90
Пропущено
18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
33%
3
21%
76-90
Забито
31
18
9 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
0
0%
5
28%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
3
10%
3
17%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
10
32%
4
22%
61-75
3
10%
5
28%
76-90
Пропущено
38
24
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
1
3%
4
17%
1-15
9
24%
4
17%
16-30
9
24%
1
4%
31-45
5
13%
4
17%
46-60
3
8%
6
25%
61-75
11
29%
5
21%
76-90
Результаты последних матчей
Камбюр
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1
Херенвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1
Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|16
|12
|1
|3
|40 - 23
|37
|2.
|Аякс
|16
|11
|3
|2
|49 - 4
|36
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|4.
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|24 - 25
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|9
|2
|6
|34 - 23
|29
|7.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|8.
|Камбюр
|17
|9
|0
|8
|31 - 38
|27
|9.
|Херенвен
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Гронинген
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|13.
|Виллем II
|17
|5
|3
|9
|18 - 35
|18
|14.
|Хераклес
|17
|5
|2
|10
|20 - 25
|17
|15.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|1
|3
|13
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|23 - 10
|19
|5.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|6.
|Хераклес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|ПСВ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|6.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1