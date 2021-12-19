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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Камбюр
1:2
Конец матча

Стадион:
Херенвен
0'
0:1
10' Пенальти
Верман Хенк
12' Красная карточка
Шмидт Доке
21' Желтая карточка
Ван Эвейк Милан
1:1
30' Гол
Робертс Улдрикис
1:2
83' Гол
Верман Хенк
90'+5

Ход матча

10'
0:1
Верман Хенк
12'
Шмидт Доке
 
16'
Ван дер Мер Йондли
Доодеман Ник
 
21'
 
Ван Эвейк Милан
30'
Робертс Улдрикис
(Маулун Робин)
1:1
46'
 
Акуджоби Хамди
Ван Эвейк Милан
65'
Паулиссен Митчелл
Якобс Ями
 
70'
 
Беньямин Нюгрен
Де Йонг Сим
80'
 
Стеванович Филип
Мусаба Антони
80'
Гюллит Максим
Схаутен Эрик
 
80'
Тол Марко
Каллон Исса
 
83'
1:2
Верман Хенк
(Кайб Рами)

Статистика матча

  • 1 Голы 2
  • 2 Удары по воротам 12
  • 4 Удары в створ 7
  • 3 Угловые 7
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 13
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 3
  • 38 Владение мячом, % 62

Владение мячом

1
Стивенс
Сонни
5
Шмидт
Доке
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
6
Де
Йонг
Сим
Камбюр
4-3-3
Херенвен
4-3-3

История личных встреч

Камбюр
Херенвен

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
100%
1 победа 2 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 1 победа

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Второй тайм

16.7%
66.7%
16.6%
1 победа 4 ничьи 1 победа

История матчей

Э
0:1
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:2
Э
3:1
Э
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.29
Робертс Улдрикис 5 0.29
Каллон Исса 3 0.18
Маулун Робин 3 (1) 0.18
Tom Boere 3 0.18
Бангура Алекс 3 0.18
Самбисса Давид 2 0.12
Тол Марко 2 0.12
Худемакерс Меес 2 0.12
Брей Майкл 1 0.06
Киш Тамаш 1 0.06
Паулиссен Митчелл 1 0.06
Доодеман Ник 0 0
Схаутен Эрик 0 0
Шмидт Доке 0 0
Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.41
Верман Йоэй 3 0.18
Халилович Тибор 3 0.18
Стеванович Филип 1 0.06
Баккер Ник 1 0.06
Хаяль Рами 1 0.06
Ван Эвейк Милан 1 0.06
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0

Карточки

Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 4 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Якобс Ями 2 0
Шмидт Доке 0 1
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0
Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
7
6 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 4
8 Не забивали 11
0
0%
2
29%
1-15
4
24%
1
14%
16-30
2
12%
0
0%
31-45
6
35%
0
0%
46-60
4
24%
1
14%
61-75
1
6%
3
43%
76-90

Пропущено

20
10
11 В 1-м тайме 4
9 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
8 Не пропускали 6
1
5%
1
10%
1-15
4
20%
3
30%
16-30
6
30%
0
0%
31-45
3
15%
2
20%
46-60
1
5%
2
20%
61-75
5
25%
2
20%
76-90

Забито

14
11
3 В 1-м тайме 6
11 Во 2-м тайме 5
5 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
0
0%
3
27%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
1
7%
3
27%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
6
43%
3
27%
61-75
2
14%
2
18%
76-90

Пропущено

18
14
8 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 9
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 7
0
0%
3
21%
1-15
5
28%
1
7%
16-30
3
17%
1
7%
31-45
2
11%
2
14%
46-60
2
11%
4
29%
61-75
6
33%
3
21%
76-90

Забито

31
18
9 В 1-м тайме 9
22 Во 2-м тайме 9
9 Забивали первыми 8
2 Не забивали 4
0
0%
5
28%
1-15
6
19%
1
6%
16-30
3
10%
3
17%
31-45
9
29%
29%
0
0%
46-60
10
32%
4
22%
61-75
3
10%
5
28%
76-90

Пропущено

38
24
19 В 1-м тайме 9
19 Во 2-м тайме 15
8 Пропускали первыми 8
14 Не пропускали 13
1
3%
4
17%
1-15
9
24%
4
17%
16-30
9
24%
1
4%
31-45
5
13%
4
17%
46-60
3
8%
6
25%
61-75
11
29%
5
21%
76-90

Результаты последних матчей

Камбюр
(20 матчей)
55%
45%
11 побед 0 ничьих 9 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1 Моленбек - Камбюр 0:1
Херенвен
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1 Херенвен - ПСВ 1:1
Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1 Херенвен - Лечче 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 17 9 0 8 31 - 38 27
9. Херенвен 17 7 4 6 20 - 22 25
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 17 1 3 13 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Cambuur Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Камбюр 1:2 Херенвен онлайн


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