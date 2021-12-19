Второй тайм

95' Верман Хенк из команды Херенвен сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

95' Херенвен заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Удар от ворот произведет Камбюр

93' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

93' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Маус Ксавье из команды Херенвен

93' Бангура Алекс имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

93' ШАНС! Бангура Алекс вышел один на один с голкипером...

92' Матч возобновится спорным мячом

92' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Ван Бик Свен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

91' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

91' Удар от ворот произведет Херенвен

91' Матч возобновлен

91' Ох, нехорошо это выглядит. Ван Бик Свен получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Бангура Алекс из команды Камбюр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

90' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

90' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

89' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

89' Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

88' Макинтош Келвин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

88' Игрок Верман Хенк из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

88' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

87' Удар от ворот произведет Камбюр

87' Халилович Тибор не смог попасть в створ ударом издали

85' Максим Гуллит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

83' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

83' Стивенс Сонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

83' Вратарь парирует удар, который нанес Акуджоби Хамди , и мяч снова в игре

83' ПЕРЕКЛАДИНА! Удар нанес Халилович Тибор и попал в перекладину!

82' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

82' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

82' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

81' Вратарь парирует удар, который нанес Робертс Улдрикис , и мяч снова в игре

81' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

81' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

80' Тактическая замена. Схаутен Эрик уходит с поля и его заменяет Максим Гуллит

79' Отличный пас сделал Маулун Робин из команды Камбюр . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

79' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

78' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

77' Отличный пас сделал Беньямин Нюгрен из команды Херенвен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

77' Удар от ворот произведет Камбюр

76' Маус Ксавье взял и забрал мяч на выходе

75' Игра в одни ворота сейчас. Херенвен доминирует и владеет мячом

74' Робертс Улдрикис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

74' Схаутен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

73' Удар от ворот произведет Камбюр

73' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

72' Хорошую попытку сделал Верман Хенк . Удар в створ, но вратарь начеку

72' Херенвен выполняет удар от ворот.

71' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Камбюр

70' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

70' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

70' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

69' Бангура Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

68' Удар от ворот произведет Камбюр

68' Мадсен Николас оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

67' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Стивенс Сонни из команды Камбюр

67' Хороший удар издали нанес Верман Йоэй , но отличный сейв сделал Сонни Стивенс. Угловой.

66' Игрок Худемакерс Меес из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Отличные скиллы показывает Худемакерс Меес , обводя своих соперников

66' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

66' Ван Бик Свен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Удар от ворот произведет Камбюр

64' Халилович Тибор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

64' Удар от ворот произведет Камбюр

63' Акуджоби Хамди оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

63' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

63' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

62' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

61' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

60' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Матч возобновлен

60' Ох, нехорошо это выглядит. Де Йонг Сим получил травму и медбригада забирает его с поля.

60' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

60' Де Йонг Сим на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

59' Схаутен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Хорошую попытку сделал Макинтош Келвин . Удар в створ, но вратарь начеку

58' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Баккер Ник предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

57' Удар от ворот произведет Камбюр

56' Кайб Рами оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

56' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

56' Мусаба Антони не смог попасть в створ ударом издали

56' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

56' Игрок Верман Хенк из команды Херенвен неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

53' Удар от ворот произведет Камбюр

52' Халилович Тибор из команды Херенвен делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

52' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Камбюр выполняет удар от ворот.

51' Верман Хенк из команды Херенвен не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

51' Плохо сыграл Макинтош Келвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Игрок Маулун Робин из команды Камбюр неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

48' Удар от ворот произведет Камбюр

47' Верман Хенк из команды Херенвен сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

47' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Удар от ворот произведет Камбюр

46' Отличный пас сделал Акуджоби Хамди из команды Херенвен . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.