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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
 
Позже

Стадион:
Аякс

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 0
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 0 Владение мячом, % 0
Прогнозы 139
Фейеноорд 7.2% (10)
X 20.1% (28)
Аякс 72.7% (101)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Аякс
4.10
4.20
1.90
Все Коэффициенты
Новости
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
10
Кекчю
Оркун
17
Эурснес
Фредрик
28
Тоорнстра
Йенс
26
Тиль
Гус
7
Синистерра
Луис
11
Линссен
Брайан
32
Пасвер
Ремко
2
Тимбер
Юррьен
3
Шуурс
Перр
21
Мартинес
Лисандро
17
Блинд
Дэйли
8
Гравенберх
Райан
4
Альварес
Эдсон
11
Антони
23
Бергёйс
Стивен
10
Тадич
Душан
22
Алле
Себастьян
Фейеноорд
4-2-3-1
Аякс
4-2-3-1

История личных встреч

Фейеноорд
Аякс

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

32 матча

9.4%
25%
65.6%
3 победы 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 10 0.63
Тиль Гус 9 0.56
Синистерра Луис 7 0.44
Дессерс Сириль 4 0.25
Тоорнстра Йенс 3 0.19
Кекчю Оркун 1 (1) 0.06
Джаханбакш Алиреза 1 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.06
Сенеси Маркос 1 0.06
Маласиа Тирелл 1 0.06
Баннис Науфаль 1 0.06
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 10 0.63
Тадич Душан 6 0.38
Бергёйс Стивен 5 0.31
Антони 5 0.31
Мазрауи Нуссер 4 0.25
Нерес Давид 3 0.19
Классен Дэви 3 0.19
Альварес Эдсон 2 0.13
Перейра Данило II 2 0.13
Тимбер Юррьен 2 0.13
Мартинес Лисандро 1 0.06
Дарами Мохаммед 1 0.06
Гравенберх Райан 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Кудус Мохаммед 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 3 0
Гравенберх Райан 3 0
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
5
21%
1
6%
1-15
2
8%
4
25%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

15
31
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
4
13%
1-15
4
27%
7
23%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
4
27%
6
19%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

39
47
18 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
5
13%
5
11%
1-15
6
15%
11
23%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
5
11%
46-60
3
8%
10
21%
61-75
11
28%
8
17%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
4
27%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 17 9 0 8 31 - 38 27
9. Херенвен 17 7 4 6 20 - 22 25
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 17 1 3 13 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добрый вечер, уважаемые любители футбола! Через несколько минут старт центрального поединка 17-го тура чемпионата Голландии. "Фейеноород" против "Аякса".
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на de Kuip. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 минуты.

    Главный судья: Хиглер Деннис

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Где смотреть матч Фейеноорд - Аякс онлайн


Прогнозы на матч Фейеноорд - Аякс

Исход игры
Фейеноорд
7.4% (10)
Ничья
19.9% (27)
Аякс
72.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
79.53% (101)
Меньше
20.47% (26)
Обе команды забьют
Да
90.55% (115)
Нет
9.45% (12)
Популярный счёт
1:2 Аякс
47.8% (65)
1:1 Ничья
10.3% (14)
2:2 Ничья
7.4% (10)
1:3 Аякс
5.9% (8)
2:1 Фейеноорд
5.1% (7)
2:3 Аякс
5.1% (7)
0:1 Аякс
4.4% (6)
0:2 Аякс
3.7% (5)
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Аякс

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