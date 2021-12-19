Голландия: Эредивизие 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
10
Кекчю
Оркун
26
Тиль
Гус
32
Пасвер
Ремко
17
Блинд
Дэйли
11
Антони
10
Тадич
Душан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
-
32 Пасвер РемкоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Блинд ДэйлиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 АнтониПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Тадич ДушанПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Гортер ДжейВратарь
-
24 Онана АндреВратарь
-
15 Ренсх ДевайнЗащитник
- Защитник
-
44 Регер ЮриЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Тен Хаг Эрик
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Фейеноорд
Аякс
9 матчей
33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед
Первый тайм
44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед
23 матча
8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа
Первый тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед
Второй тайм
26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед
32 матча
9.4%
25%
65.6%
3 победы 8 ничьих 21 победа
Первый тайм
12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед
Второй тайм
18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|10
|0.63
|Тиль Гус
|9
|0.56
|Синистерра Луис
|7
|0.44
|Дессерс Сириль
|4
|0.25
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.19
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.06
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.06
|Сенеси Маркос
|1
|0.06
|Маласиа Тирелл
|1
|0.06
|Баннис Науфаль
|1
|0.06
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Аякс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Алле Себастьян
|10
|0.63
|Тадич Душан
|6
|0.38
|Бергёйс Стивен
|5
|0.31
|Антони
|5
|0.31
|Мазрауи Нуссер
|4
|0.25
|Нерес Давид
|3
|0.19
|Классен Дэви
|3
|0.19
|Альварес Эдсон
|2
|0.13
|Перейра Данило II
|2
|0.13
|Тимбер Юррьен
|2
|0.13
|Мартинес Лисандро
|1
|0.06
|Дарами Мохаммед
|1
|0.06
|Гравенберх Райан
|1
|0.06
|Тальяфико Николас
|1
|0.06
|Кудус Мохаммед
|1
|0.06
|Блинд Дэйли
|0
|0
|Шуурс Перр
|0
|0
|Тейлор Кеннет
|0
|0
|Ренсх Девайн
|0
|0
Карточки
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|3
|0
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Тоорнстра Йенс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Линссен Брайан
|1
|0
|Нелсон Райс
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Аякс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Мартинес Лисандро
|3
|0
|Гравенберх Райан
|3
|0
|Алле Себастьян
|2
|0
|Альварес Эдсон
|2
|0
|Антони
|1
|0
|Классен Дэви
|1
|0
|Мазрауи Нуссер
|1
|0
|Нерес Давид
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
5
21%
1
6%
1-15
2
8%
4
25%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90
Пропущено
7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90
Забито
15
31
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
4
13%
1-15
4
27%
7
23%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
4
27%
6
19%
76-90
Пропущено
8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90
Забито
39
47
18 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
5
13%
5
11%
1-15
6
15%
11
23%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
5
11%
46-60
3
8%
10
21%
61-75
11
28%
8
17%
76-90
Пропущено
15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
4
27%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90
Результаты последних матчей
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|16
|12
|1
|3
|40 - 23
|37
|2.
|Аякс
|16
|11
|3
|2
|49 - 4
|36
|3.
|Фейеноорд
|16
|11
|3
|2
|39 - 15
|36
|4.
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|24 - 25
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|9
|2
|6
|34 - 23
|29
|7.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|8.
|Камбюр
|17
|9
|0
|8
|31 - 38
|27
|9.
|Херенвен
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|16
|6
|3
|7
|19 - 25
|21
|11.
|НЕК Неймеген
|16
|5
|4
|7
|21 - 26
|19
|12.
|Гронинген
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|13.
|Виллем II
|17
|5
|3
|9
|18 - 35
|18
|14.
|Хераклес
|17
|5
|2
|10
|20 - 25
|17
|15.
|Ваалвейк
|16
|3
|6
|7
|17 - 25
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|1
|3
|13
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|8
|7
|1
|0
|24 - 7
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|23 - 10
|19
|5.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|6.
|Хераклес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|4
|0
|4
|13 - 11
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|8
|3
|1
|4
|7 - 12
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|2.
|Аякс
|7
|5
|2
|0
|16 - 1
|17
|3.
|ПСВ
|8
|5
|1
|2
|15 - 11
|16
|4.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|6.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|НЕК Неймеген
|8
|3
|2
|3
|12 - 16
|11
|9.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1
Прогнозы на матч Фейеноорд - Аякс
Исход игры
Фейеноорд
7.4% (10)
Ничья
19.9% (27)
Аякс
72.8% (99)
Тотал 2.5
Больше
79.53% (101)
Меньше
20.47% (26)
Обе команды забьют
Да
90.55% (115)
Нет
9.45% (12)
Популярный счёт
1:2 Аякс
47.8% (65)
1:1 Ничья
10.3% (14)
2:2 Ничья
7.4% (10)
1:3 Аякс
5.9% (8)
2:1 Фейеноорд
5.1% (7)
2:3 Аякс
5.1% (7)
0:1 Аякс
4.4% (6)
0:2 Аякс
3.7% (5)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!