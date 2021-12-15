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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Фейеноорд
 
Позже

Стадион:
Аякс
Прогнозы 54
Фейеноорд 13% (7)
X 14.8% (8)
Аякс 72.2% (39)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Фейеноорд
Ничья
Аякс
4.50
4.32
1.82
Все Коэффициенты

История личных встреч

Фейеноорд
Аякс

9 матчей

33.3%
66.7%
3 победы 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

44.4%
55.6%
4 победы 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

66.7%
44.4%
6 побед 4 ничьи 0 побед

23 матча

8.7%
91.3%
0 побед 2 ничьи 21 победа

Первый тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 17 побед

Второй тайм

26.1%
73.9%
0 побед 6 ничьих 16 побед

32 матча

9.4%
25%
65.6%
3 победы 8 ничьих 21 победа

Первый тайм

12.5%
34.4%
53.1%
4 победы 11 ничьих 17 побед

Второй тайм

18.8%
31.3%
49.9%
6 побед 10 ничьих 16 побед

История матчей

Э
0:3
Э
1:0
Э
4:0
К
0:3
Э
6:2
Э
3:0
Э
2:0
Э
1:4
Э
2:1
Э
1:1
Э
2:1
Э
1:1
К
1:0
Э
0:0
Э
0:1
Э
1:2
К
3:1
Э
2:1
Э
3:0
Э
2:2
Э
4:2
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
К
1:4
К
2:0
Э
1:1
Э
5:1
ПЛ
2:0
ПЛ
2:2
ПЛ
3:0
ПЛ
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 10 0.63
Тиль Гус 9 0.56
Синистерра Луис 7 0.44
Дессерс Сириль 4 0.25
Тоорнстра Йенс 3 0.19
Кекчю Оркун 1 (1) 0.06
Джаханбакш Алиреза 1 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.06
Сенеси Маркос 1 0.06
Маласиа Тирелл 1 0.06
Баннис Науфаль 1 0.06
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0
Аякс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Алле Себастьян 10 0.63
Тадич Душан 6 0.38
Бергёйс Стивен 5 0.31
Антони 5 0.31
Мазрауи Нуссер 4 0.25
Нерес Давид 3 0.19
Классен Дэви 3 0.19
Альварес Эдсон 2 0.13
Перейра Данило II 2 0.13
Тимбер Юррьен 2 0.13
Мартинес Лисандро 1 0.06
Дарами Мохаммед 1 0.06
Гравенберх Райан 1 0.06
Тальяфико Николас 1 0.06
Кудус Мохаммед 1 0.06
Блинд Дэйли 0 0
Шуурс Перр 0 0
Тейлор Кеннет 0 0
Ренсх Девайн 0 0

Карточки

Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Тоорнстра Йенс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Линссен Брайан 1 0
Нелсон Райс 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0
Аякс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Мартинес Лисандро 3 0
Гравенберх Райан 3 0
Алле Себастьян 2 0
Альварес Эдсон 2 0
Антони 1 0
Классен Дэви 1 0
Мазрауи Нуссер 1 0
Нерес Давид 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
11 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 6
8 Не забивали 10
5
21%
1
6%
1-15
2
8%
4
25%
16-30
4
17%
3
19%
31-45
4
17%
2
13%
46-60
2
8%
4
25%
61-75
7
29%
29%
2
13%
76-90

Пропущено

7
1
5 В 1-м тайме 0
2 Во 2-м тайме 1
1 Пропускали первыми 0
4 Не пропускали 1
1
14%
0
0%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
4
57%
0
0%
31-45
0
0%
0
0%
46-60
1
14%
0
0%
61-75
1
14%
1
100%
76-90

Забито

15
31
7 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 15
5 Забивали первыми 6
9 Не забивали 9
0
0%
4
13%
1-15
4
27%
7
23%
16-30
3
20%
5
16%
31-45
3
20%
3
10%
46-60
1
7%
6
19%
61-75
4
27%
6
19%
76-90

Пропущено

8
5
3 В 1-м тайме 1
5 Во 2-м тайме 4
2 Пропускали первыми 2
4 Не пропускали 4
1
13%
1
20%
1-15
1
13%
0
0%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
4
50%
2
40%
46-60
1
13%
0
0%
61-75
0
0%
2
40%
76-90

Забито

39
47
18 В 1-м тайме 24
21 Во 2-м тайме 23
12 Забивали первыми 12
1 Не забивали 3
5
13%
5
11%
1-15
6
15%
11
23%
16-30
7
18%
8
17%
31-45
7
18%
5
11%
46-60
3
8%
10
21%
61-75
11
28%
8
17%
76-90

Пропущено

15
6
8 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 5
2
13%
1
17%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
5
33%
0
0%
31-45
4
27%
2
33%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
1
7%
3
50%
76-90

Результаты последних матчей

Фейеноорд
(20 матчей)
65%
25%
10%
13 побед 5 ничьих 2 поражения
Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1 Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4 Маккаби Хайфа - Фейеноорд 0:0
Аякс
(20 матчей)
80%
10%
10%
16 побед 2 ничьи 2 поражения
Аякс - Барендрехт 4:0 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 Аякс - Спортинг Л 4:2 Аякс - Виллем II 5:0
Спарта Роттердам - Аякс 0:1 Бешикташ - Аякс 1:2 Ваалвейк - Аякс 0:5 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Боруссия Д - Аякс 1:3 Хераклес - Аякс 0:0 Аякс - ПСВ 5:0 Аякс - Боруссия Д 4:0 Херенвен - Аякс 0:2 Аякс - Утрехт 0:1 Аякс - Бешикташ 2:0 Аякс - Гронинген 3:0 Фортуна Ситтард - Аякс 0:5 Аякс - Камбюр 9:0 Спортинг Л - Аякс 1:5 ПЕК Зволле - Аякс 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 16 12 1 3 40 - 23 37
2. Аякс 16 11 3 2 49 - 4 36
3. Фейеноорд 16 11 3 2 39 - 15 36
4. Витесс 16 9 2 5 22 - 23 29
5. Твенте 16 8 4 4 24 - 20 28
6. Камбюр 16 9 0 7 30 - 36 27
7. Утрехт 16 8 3 5 30 - 20 27
8. АЗ Алкмаар 16 8 2 6 30 - 22 26
9. Херенвен 16 6 4 6 18 - 21 22
10. Гоу Эхед Иглс 16 6 3 7 19 - 25 21
11. НЕК Неймеген 16 5 4 7 21 - 26 19
12. Гронинген 16 4 7 5 18 - 22 19
13. Виллем II 16 5 3 8 17 - 31 18
14. Ваалвейк 16 3 6 7 17 - 25 15
15. Хераклес 16 4 2 10 16 - 23 14
16. Фортуна Ситтард 16 3 3 10 17 - 39 12
17. Спарта Роттердам 16 2 5 9 12 - 24 11
18. ПЕК Зволле 16 1 3 12 8 - 28 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 8 7 1 0 24 - 7 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
5. АЗ Алкмаар 7 5 1 1 19 - 9 16
6. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
7. Хераклес 8 4 1 3 10 - 9 13
8. Камбюр 8 4 0 4 16 - 18 12
9. Гоу Эхед Иглс 8 4 0 4 13 - 11 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 8 3 1 4 7 - 12 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 7 2 1 4 8 - 19 7
17. Спарта Роттердам 8 1 3 4 6 - 11 6
18. ПЕК Зволле 8 1 2 5 3 - 8 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Витесс 8 6 0 2 13 - 10 18
2. Аякс 7 5 2 0 16 - 1 17
3. ПСВ 8 5 1 2 15 - 11 16
4. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
5. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
6. Твенте 8 4 1 3 14 - 14 13
7. Херенвен 7 3 2 2 7 - 7 11
8. НЕК Неймеген 8 3 2 3 12 - 16 11
9. Гронинген 8 3 1 4 11 - 16 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Виллем II 8 2 2 4 10 - 17 8
13. Утрехт 8 2 1 5 8 - 14 7
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Фейеноорд - Аякс от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 19 декабря 2021, осталось 2 дня 4 часа 8 минут.

    Главный судья: Хиглер Деннис

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 54
    Фейеноорд 13% (7)
    X 14.8% (8)
    Аякс 72.2% (39)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Фейеноорд
    Ничья
    Аякс
    4.50
    4.32
    1.82
    Все Коэффициенты
    Где смотреть матч Фейеноорд - Аякс онлайн


    Прогнозы на матч Фейеноорд - Аякс

    Исход игры
    Фейеноорд
    13.2% (7)
    Ничья
    13.2% (7)
    Аякс
    73.6% (39)
    Тотал 2.5
    Больше
    86.54% (45)
    Меньше
    13.46% (7)
    Обе команды забьют
    Да
    92.31% (48)
    Нет
    7.69% (4)
    Популярный счёт
    1:2 Аякс
    50.9% (27)
    2:1 Фейеноорд
    9.4% (5)
    2:3 Аякс
    7.5% (4)
    1:3 Аякс
    5.7% (3)
    1:1 Ничья
    5.7% (3)
    0:1 Аякс
    5.7% (3)
    2:2 Ничья
    5.7% (3)
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    Фейеноорд
    Аякс

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