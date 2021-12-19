Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Первый тайм

47' Команда НЕК Неймеген играла лучше в этом тайме.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Хорошую попытку сделал Брауэрс Люк . Удар в створ, но вратарь начеку

45' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

42' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

38' Не самый очевидный пенальти. Спорно!

37' Г О О О О О Л - Брюин Джорди из команды НЕК Неймеген забивает с точки! Удар был нанесен правой ногой! Уорнер Хан прыгнул не в ту сторону.

36' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

35' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

31' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Г О О О О Л - Тавшан Элаис левой ногой классно пробил с лета.

29' Плохо сыграл Лидберг Исак - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

29' Кюйперс Бас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

27' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

26' Шоне Лассе решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

24' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

23' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

23' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

22' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

21' Матч возобновлен

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Тавшан Элаис пробует нанести удар издали, но Уорнер Хан держит все под контролем

20' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

19' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Брюин Джорди пробует нанести удар издали, но Уорнер Хан держит все под контролем

15' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

14' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

11' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

10' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Над стадионом сейчас сгущаются тучи.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре