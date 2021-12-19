Второй тайм

96' НЕК Неймеген владели мячом большую часть игры, но все равно проиграли.

96' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

93' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

93' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

93' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

91' Хан Уорнер взял и забрал мяч на выходе

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

90' Хорошую попытку сделал Дуэлунд Миккель . Удар в створ, но вратарь начеку

89' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

89' Матч возобновлен

89' Ох, нехорошо это выглядит. Пропер Дирк получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Пропер Дирк на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

87' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

86' ШТАНГА! Пробил головой Огечика Хейл прямо в каркас ворот!

86' Ромменс Филипп навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

86' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

83' Брауэрс Люк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

81' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Кордоба Иньиго оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

78' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

74' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

73' Огечика Хейл нанес удар головой, но Маттийс Брандерхорст перевел мяч на угловой!

71' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

69' Ромменс Филипп не смог попасть в створ ударом издали

69' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

67' Брандерхорст Маттейс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Брандерхорст Маттейс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

65' Пропер Дирк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

64' Как он промахнулся? Ботос Яннис-Фивос имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

59' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

56' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Шоне Лассе навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Матч возобновлен

50' Ох, нехорошо это выглядит. Эль-Каруани Суфьян получил травму и медбригада забирает его с поля.

49' Эль-Каруани Суфьян на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

49' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

49' Оратмангун Рагнар не смог попасть в створ ударом издали

46' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля