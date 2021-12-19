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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Гоу Эхед Иглс
0:2
Конец матча

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
0:1
29' Гол
Тавшан Элаис
0:2
37' Пенальти
Брюин Джорди
40' Желтая карточка
Пропер Дирк
79' Желтая карточка
Дейл Матс
90'+6

Ход матча

29'
0:1
Тавшан Элаис
37'
0:2
Брюин Джорди
40'
 
Пропер Дирк
50'
 
Вердонк Калвин
Эль-Каруани Суфьян
68'
Ogechika Heil
Лидберг Исак
 
68'
Люкассен Бойд
Кюйперс Бас
 
74'
 
Ali Akman
Маттссон Магнус
75'
 
Дуэлунд Миккель
Брюин Джорди
79'
Дейл Матс
 
85'
Муленга Джейкоб
Ботос Яннис-Фивос
 
85'
Наубер Геррит
Оратмангун Рагнар
 
85'
Росс Френсис
Идзес Джей
 
85'
 
Вет Хавьер
Тавшан Элаис

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 9 Удары по воротам 3
  • 2 Удары в створ 5
  • 7 Угловые 3
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 10
  • 1 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 4
  • 61 Владение мячом, % 39

Владение мячом

1
Хан
Уорнер
20
Дейл
Матс
6
Идзес
Джей
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
8
Брауэрс
Люк
30
Ботос
Яннис-Фивос
10
Ромменс
Филипп
21
Кордоба
Иньиго
9
Лидберг
Исак
11
Оратмангун
Рагнар
1
Брандерхорст
Маттейс
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
16
Эль-Каруани
Суфьян
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
6
Брюин
Джорди
11
Маттссон
Магнус
Гоу Эхед Иглс
4-3-3
НЕК Неймеген
5-2-3

История личных встреч

Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген

7 матчей

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед

13 матчей

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

Первый тайм

38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед

Второй тайм

30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед

История матчей

ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
2:1
ПД
3:3
ПД
4:4
ПД
1:1
ПД
5:1
ПД
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:1
Э
4:3
ТМС
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.35
Брауэрс Люк 5 (1) 0.29
Ботос Яннис-Фивос 2 0.12
Крамер Йорис 1 0.06
Дейл Матс 1 0.06
Люкассен Бойд 1 0.06
Баккер Юстин 1 (1) 0.06
Кардона Марк 1 0.06
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.29
Окита Жонатан 4 0.24
Брюин Джорди 4 (1) 0.24
Тавшан Элаис 4 0.24
Маттссон Магнус 2 0.12
Вет Хавьер 1 0.06
Вердонк Калвин 1 0.06
Баррето Эдгар 1 0.06
Одентал Кас 1 0.06
Дуэлунд Миккель 0 0
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Крамер Йорис 2 1
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 0
Шоне Лассе 3 0
Окита Жонатан 3 0
Одентал Кас 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

12
15
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
1
7%
76-90

Пропущено

14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
5
33%
76-90

Забито

6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90

Пропущено

14
10
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
29%
3
30%
76-90

Забито

18
24
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
5
28%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
2
8%
76-90

Пропущено

28
25
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
5
18%
4
16%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
8
29%
2
8%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
7
25%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 17 13 1 3 41 - 23 40
2. Аякс 17 12 3 2 51 - 4 39
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 17 9 0 8 31 - 38 27
9. Херенвен 17 7 4 6 20 - 22 25
10. НЕК Неймеген 17 6 4 7 23 - 26 22
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 0:1 17 3 6 8 17 - 26 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 17 1 3 13 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
2. ПСВ 1:0 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
9. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 0:1 9 3 1 5 7 - 13 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 1:0 9 6 1 2 16 - 11 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
8. НЕК Неймеген 9 4 2 3 14 - 16 14
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 0:1 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на De Adelaarshorst. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Гоу Эхед Иглс 0:2 НЕК Неймеген онлайн


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