Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:2
Конец матча
Стадион: Де Аделарсхорст
0:1
29' ГолТавшан Элаис
0:2
37' ПенальтиБрюин Джорди
40' Желтая карточкаПропер Дирк
79' Желтая карточкаДейл Матс
Ход матча
29'
0:1
37'
0:2
40'
79'
Статистика матча
-
0 Голы 2
-
9 Удары по воротам 3
-
2 Удары в створ 5
-
7 Угловые 3
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 10
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 4
-
61 Владение мячом, % 39
Владение мячом
20
Дейл
Матс
26
Одентал
Кас
28
Ван
Рой
Барт
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
20 Дейл МатсЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
-
17 Росс ФренсисНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
-
28 Ван Рой БартЗащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Гоу Эхед Иглс
НЕК Неймеген
7 матчей
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 5 побед
13 матчей
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
Первый тайм
38.5%
15.4%
46.1%
5 побед 2 ничьи 6 побед
Второй тайм
30.8%
30.8%
38.4%
4 победы 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|6
|0.35
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.29
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.12
|Крамер Йорис
|1
|0.06
|Дейл Матс
|1
|0.06
|Люкассен Бойд
|1
|0.06
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.06
|Кардона Марк
|1
|0.06
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|5
|0.29
|Окита Жонатан
|4
|0.24
|Брюин Джорди
|4 (1)
|0.24
|Тавшан Элаис
|4
|0.24
|Маттссон Магнус
|2
|0.12
|Вет Хавьер
|1
|0.06
|Вердонк Калвин
|1
|0.06
|Баррето Эдгар
|1
|0.06
|Одентал Кас
|1
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Крамер Йорис
|2
|1
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
12
15
3 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 5
4 Забивали первыми 7
11 Не забивали 8
1
8%
2
13%
1-15
1
8%
5
33%
16-30
1
8%
3
20%
31-45
3
25%
3
20%
46-60
2
17%
1
7%
61-75
4
33%
1
7%
76-90
Пропущено
14
15
7 В 1-м тайме 9
7 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 7
3
21%
3
20%
1-15
2
14%
3
20%
16-30
2
14%
3
20%
31-45
3
21%
1
7%
46-60
1
7%
0
0%
61-75
3
21%
5
33%
76-90
Забито
6
9
2 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
13 Не забивали 12
1
17%
2
22%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
1
17%
4
44%
31-45
2
33%
2
22%
46-60
0
0%
0
0%
61-75
2
33%
1
11%
76-90
Пропущено
14
10
4 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 7
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 5
2
14%
1
10%
1-15
1
7%
2
20%
16-30
1
7%
0
0%
31-45
5
36%
1
10%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
4
29%
3
30%
76-90
Забито
18
24
5 В 1-м тайме 16
13 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 11
7 Не забивали 3
2
11%
4
17%
1-15
1
6%
5
21%
16-30
2
11%
7
29%
29%
31-45
5
28%
5
21%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
6
33%
2
8%
76-90
Пропущено
28
25
11 В 1-м тайме 12
17 Во 2-м тайме 13
8 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 12
5
18%
4
16%
1-15
3
11%
5
20%
16-30
3
11%
3
12%
31-45
8
29%
2
8%
46-60
2
7%
3
12%
61-75
7
25%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1
Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0 Фейеноорд - Гоу Эхед Иглс 2:0
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 НЕК Неймеген - Камбюр 2:3
АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0 НЕК Неймеген - ОФИ 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|17
|13
|1
|3
|41 - 23
|40
|2.
|Аякс
|17
|12
|3
|2
|51 - 4
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|24 - 25
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|9
|2
|6
|34 - 23
|29
|7.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|8.
|Камбюр
|17
|9
|0
|8
|31 - 38
|27
|9.
|Херенвен
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|13.
|Виллем II
|17
|5
|3
|9
|18 - 35
|18
|14.
|Хераклес
|17
|5
|2
|10
|20 - 25
|17
|15.
|Ваалвейк
|0:1
|17
|3
|6
|8
|17 - 26
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|1
|3
|13
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|2.
|ПСВ
|1:0
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|23 - 10
|19
|5.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|6.
|Хераклес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|0:1
|9
|3
|1
|5
|7 - 13
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|1:0
|9
|6
|1
|2
|16 - 11
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|6.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|НЕК Неймеген
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|9.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|0:1
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1