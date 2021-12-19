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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Ваалвейк
0:1
Первый тайм: 45+'

Стадион:
ПСВ
0'
0:1
34' Гол
Вертессен Йорбе
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Гётце Марио
45'+4

Ход матча

26'
 
Винисиус Карлос
Доан Рицу
28'
 
Вертессен Йорбе
Брума Арминду
34'
0:1
Вертессен Йорбе
(Гакпо Коди)
42'
 
Гётце Марио

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 0 Удары по воротам 2
  • 2 Удары в створ 3
  • 1 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 2
  • 30 Владение мячом, % 70

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
ПСВ
9.50
7.20
1.20
Все Коэффициенты
1
Вассен
Этьенн
22
Бакари
Саид
3
Мёленстен
Мелле
24
Ван
ден
Бёйс
Дарио
59
Тоуба
Ахмед
28
Бюттнер
Александер
8
Азхиль
Айман
11
Бель-Хассани
Иллиас
6
Анита
Вурнон
7
Одгор
Йенс
9
Штоккерс
Финн
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
27
Гётце
Марио
6
Сангаре
Ибрахим
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
19
Брума
Арминду
Ваалвейк
5-3-2
ПСВ
4-3-3

История личных встреч

Ваалвейк
ПСВ

4 матча

100%
4 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

9 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед

Второй тайм

22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед

13 матчей

30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 побед

Первый тайм

15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед

История матчей

Э
2:0
Э
1:4
Э
1:3
К
2:3
ТМК
0:2
Э
2:0
Э
2:1
Э
2:0
Э
3:2
Э
2:1
Э
1:0
Э
5:1
Э
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ваалвейк
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Одгор Йенс 5 0.29
Крамер Михил 5 0.29
Бюттнер Александер 2 (1) 0.12
Ван дер Венне Рихард 1 0.06
Анита Вурнон 1 0.06
Бакари Саид 1 0.06
Мёленстен Мелле 1 0.06
Кёйперс Рой 1 0.06
Бель-Хассани Иллиас 0 0
Штоккерс Финн 0 0
Данеелс Леннерд 0 0
Тоуба Ахмед 0 0
Азхиль Айман 0 0
ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертессен Йорбе 5 0.29
Брума Арминду 5 0.29
Гакпо Коди 4 0.24
Винисиус Карлос 4 0.24
Захави Эран 4 0.24
Рамальо Андре 3 0.18
Доан Рицу 3 0.18
Боскальи Оливье 3 0.18
Сангаре Ибрахим 3 0.18
Мадуэке Нони 2 0.12
Ван Гинкел Марко 1 0.06
Мвене Филипп 1 0.06
Прёппер Дэви 1 0.06
Томас Райан 1 0.06
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Макс Филипп 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Жуниор Мауро 0 0

Карточки

Ваалвейк
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Михил 5 0
Тоуба Ахмед 5 0
Адевойе Шоун 1 1
Бюттнер Александер 2 0
Ван дер Венне Рихард 2 0
Вассен Этьенн 2 0
Одгор Йенс 2 0
Гаари Жюрьен 2 0
Мёлдер Ханс 1 0
Данеелс Леннерд 1 0
Бакари Саид 1 0
Мёленстен Мелле 1 0
Азхиль Айман 1 0
Августейнс Себбе 1 0
Joseph Oosting 1 0
ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0

Голы по времени матча

Забито

7
17
3 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 6
10 Не забивали 9
0
0%
3
18%
1-15
2
29%
2
12%
16-30
1
14%
2
12%
31-45
1
14%
1
6%
46-60
0
0%
3
18%
61-75
3
43%
6
35%
76-90

Пропущено

12
9
5 В 1-м тайме 2
7 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 2
6 Не пропускали 5
2
17%
1
11%
1-15
2
17%
1
11%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
4
33%
2
22%
46-60
2
17%
2
22%
61-75
1
8%
3
33%
76-90

Забито

10
24
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
10 Не забивали 9
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
6
25%
16-30
4
40%
2
8%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
1
10%
7
29%
29%
76-90

Пропущено

13
13
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90

Забито

17
41
10 В 1-м тайме 17
7 Во 2-м тайме 24
3 Забивали первыми 10
4 Не забивали 2
2
12%
5
12%
1-15
3
18%
8
20%
16-30
5
29%
29%
4
10%
31-45
2
12%
6
15%
46-60
1
6%
5
12%
61-75
4
24%
13
32%
76-90

Пропущено

25
22
13 В 1-м тайме 10
12 Во 2-м тайме 12
12 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 12
6
24%
5
23%
1-15
3
12%
3
14%
16-30
4
16%
2
9%
31-45
7
28%
2
9%
46-60
3
12%
4
18%
61-75
2
8%
6
27%
76-90

Результаты последних матчей

Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0
Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1
Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 17 13 1 3 41 - 23 40
2. Аякс 17 12 3 2 51 - 4 39
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 17 9 3 5 24 - 25 30
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 17 9 0 8 31 - 38 27
9. Херенвен 17 7 4 6 20 - 22 25
10. НЕК Неймеген 17 6 4 7 23 - 26 22
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 0:1 17 3 6 8 17 - 26 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 17 1 3 13 9 - 31 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
2. ПСВ 1:0 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
9. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
10. Витесс 8 3 2 3 9 - 13 11
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 0:1 9 3 1 5 7 - 13 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 1:0 9 6 1 2 16 - 11 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
8. НЕК Неймеген 9 4 2 3 14 - 16 14
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 0:1 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 8 0 1 7 5 - 20 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • Первый тайм
  • 49'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 49'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
  • 49'
    Вертессен Йорбе из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 49'
    Гакпо Коди нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 49'
    Удар от ворот произведет ПСВ
  • 48'
    Анита Вурнон из команды Ваалвейк сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • Угловой
    48'
    Бюттнер Александер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.
  • 48'
    Одгор Йенс из команды Ваалвейк отдал передачу, которая была заблокирована.
  • 47'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 47'
    Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • 47'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 47'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 47'
    [team] вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 46'
    Бюттнер Александер пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем
  • 46'
    Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)
  • Фол, нарушение
    45'
    Гётце Марио наказан за толчок Одгор Йенс
  • 44'
    ПСВ контролирует мяч.
  • Офсайд
    44'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ в офсайде
  • 44'
    НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".
  • Описание гола
    43'
    VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.
  • 42'
    Винисиус Карлос сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    42'
    Г О О О О О Л! ПСВ забивает! Гётце Марио отличился.
  • 42'
    Винисиус Карлос из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 42'
    Мвене Филипп нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 42'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Мвене Филипп и Гакпо Коди из команды ПСВ.
  • 41'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 41'
    Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 41'
    Мвене Филипп из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 41'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 40'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 40'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 30%, ПСВ: 70%.
  • 40'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 39'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 38'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 38'
    Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.
  • Фол, нарушение
    38'
    Бюттнер Александер наказан за толчок Вертессен Йорбе
  • 37'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 37'
    Гакпо Коди нанес удар, но промахнулся очень сильно.
  • 37'
    Гакпо Коди из команды ПСВ идет с мячом вперед на обострение...
  • 37'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 36'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • Офсайд
    36'
    Штоккерс Финн из команды Ваалвейк в офсайде
  • 35'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 28%, ПСВ: 72%.
  • 35'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 35'
    Отличный гол забил Вертессен Йорбе
  • 34'
    Гакпо Коди сделал результативную передачу.
  • Описание гола
    34'
    Г О О О О Л - Вертессен Йорбе забивает с левой ноги!
  • 34'
    Гакпо Коди из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 34'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 33'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 32'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 32'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 31'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 31'
    Какой промах! Вертессен Йорбе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
  • 31'
    Сангаре Ибрахим нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 31'
    Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Сангаре Ибрахим и Гётце Марио из команды ПСВ.
  • 30'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 31%, ПСВ: 69%.
  • 30'
    Сангаре Ибрахим из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 30'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 30'
    Бакари Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 30'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 29'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 29'
    Матч возобновлен
  • 28'
    Брума Арминду получил травму и заменен. Вертессен Йорбе выходит на поле.
  • Травма, повреждение
    28'
    Брума Арминду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 27'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 27'
    Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе
  • 27'
    Боскальи Оливье делает длинную передачу вперед
  • 26'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 26'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 26'
    Доан Рицу получил травму и заменен. Винисиус Карлос выходит на поле.
  • 25'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 27%, ПСВ: 73%.
  • 25'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 24'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 24'
    Матч возобновлен
  • Травма, повреждение
    24'
    Бюттнер Александер возвращается на поле.
  • Травма, повреждение
    24'
    Доан Рицу из команды ПСВ покидает поле из-за того, что его нос кровоточит.
  • Травма, повреждение
    23'
    Бюттнер Александер из команды Ваалвейк покидает поле ради смены футболки.
  • Травма, повреждение
    21'
    Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • Травма, повреждение
    21'
    Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
  • 21'
    Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
  • 21'
    Доан Рицу нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.
  • 21'
    Жуниор Мауро из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 20'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля
  • 20'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 28%, ПСВ: 72%.
  • 19'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 19'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • Офсайд
    18'
    Гакпо Коди из команды ПСВ в офсайде
  • 18'
    Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе
  • 18'
    Одгор Йенс из команды Ваалвейк навешивает в штрафную с рикошетом.
  • 17'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 16'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 15'
    Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля
  • 15'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 27%, ПСВ: 73%.
  • 15'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • 14'
    Ваалвейк выполняет удар от ворот.
  • 14'
    Гётце Марио из команды ПСВ навешивает, но мяч уходит за линию ворот.
  • 13'
    Гакпо Коди из команды ПСВ делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
  • 13'
    Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 13'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 12'
    Доан Рицу нанес удар, но тот был заблокирован.
  • 12'
    Мвене Филипп из команды ПСВ делает пас партнеру.
  • 11'
    Одгор Йенс из команды Ваалвейк получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Джоэл Дроммел все предвидел и спас команду!
  • 11'
    Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 11'
    Бюттнер Александер из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...
  • 11'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 10'
    Гутьеррес Эрик из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
  • 10'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 27%, ПСВ: 73%.
  • 10'
    Ваалвейк контролирует мяч.
  • 9'
    ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля
  • 9'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Доан Рицу мяча так и не получил
  • 8'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 7'
    Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота
  • 7'
    Бюттнер Александер из команды Ваалвейк отправил кросс в штрафную...
  • 7'
    Ваалвейк пытается что-то создать.
  • 6'
    Контроль мяча: Ваалвейк: 26%, ПСВ: 74%.
  • 6'
    Гакпо Коди из команды ПСВ сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Брума Арминду мяча так и не получил
  • 5'
    Удар от ворот произведет Ваалвейк
  • Офсайд
    5'
    Брума Арминду имел отличный шанс забить, но голкипер спас!
  • 5'
    Доан Рицу из команды ПСВ отправил кросс в штрафную...
  • 4'
    ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля
  • 4'
    ПСВ контролирует мяч.
  • 3'
    Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
  • 2'
    ПСВ пытается что-то создать.
  • 2'
    Гакпо Коди из команды ПСВ в офсайде
  • 1'
    Брума Арминду из команды ПСВ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
  • 1'
    Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
  • 1'
    Добро пожаловать на сегодняшнюю игру
  • 1'
    Ваалвейк начинает с центра поля
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mandemakers Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Ваалвейк
Ничья
ПСВ
9.50
7.20
1.20
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Ваалвейк 0:1 ПСВ онлайн


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Ваалвейк
ПСВ

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