Тактическая замена. Айман Азхиль уходит с поля и его заменяет Яссин Оукили

Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

51' Команда ПСВ имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

51' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

51' Тоуба Ахмед выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Вертессен Йорбе из команды ПСВ сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней

49' Удар от ворот произведет ПСВ

48' Бюттнер Александер навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

47' Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' [team] вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

46' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

46' Бюттнер Александер пробует нанести удар издали, но Джоэл Дроммел держит все под контролем

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

44' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПСВ отменен из-за положения "вне игры".

43' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

41' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

40' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

38' Игрок Гакпо Коди из команды ПСВ неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

37' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

37' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

36' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

35' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

34' Г О О О О Л - Вертессен Йорбе забивает ударом с левой ноги!

34' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

33' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

32' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

32' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

31' Какой промах! Вертессен Йорбе имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

30' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

30' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Бакари Саид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

29' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

29' Матч возобновлен

28' Брума Арминду на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

27' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Вассен Этьенн взял и забрал мяч на выходе

26' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

25' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Матч возобновлен

21' Бюттнер Александер на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Доан Рицу на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

21' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Доан Рицу нанес удар головой, но Этьен Вассен спокойно отбил мяч.

20' Ваалвейк вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

18' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

16' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

16' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Ваалвейк вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

15' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

14' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

14' Ваалвейк выполняет удар от ворот.

13' Мёленстен Мелле выносит мяч и сбавляет давление на ворота

11' Одгор Йенс из команды Ваалвейк получает хорошую возможность пробить, но делает передачу одноклубнику, Джоэл Дроммел все предвидел и спас команду!

11' Боскальи Оливье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

10' Гутьеррес Эрик из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

9' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

7' Мвене Филипп выносит мяч и сбавляет давление на ворота

5' Удар от ворот произведет Ваалвейк

5' Брума Арминду имел отличный шанс забить, но голкипер спас!

4' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Доан Рицу из команды ПСВ делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Ваалвейк начинает с центра поля