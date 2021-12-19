Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Мандемейкерс
0:1
34' ГолВертессен Йорбе
42' Undefined phrase: football_event_Гётце Марио
51' Желтая карточкаМёленстен Мелле
0:2
52' ПенальтиГакпо Коди
0:3
60' ГолМвене Филипп
0:4
72' ГолВертессен Йорбе
1:4
79' ГолОдгор Йенс
Ход матча
34'
0:1
42'
51'
52'
0:2
60'
0:3
72'
0:4
79'
1:4
Статистика матча
-
1 Голы 4
-
1 Удары по воротам 6
-
6 Удары в створ 14
-
2 Угловые 2
-
2 Офсайды 6
-
4 Нарушения правил 4
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
4 Замены 6
-
37 Владение мячом, % 63
Владение мячом
22
Бакари
Саид
59
Тоуба
Ахмед
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
17
Жуниор
Мауро
27
Гётце
Марио
25
Доан
Рицу
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
- Вратарь
-
22 Бакари СаидЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
59 Тоуба АхмедЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
13 Тенкен ЙенсВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
12 Мёлдер ХансЗащитник
-
34 Ваутерс ЛуукЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
29 Крамер МихилНападающий
-
-
Главный тренер: Joseph Oosting
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
- Полузащитник
-
25 Доан РицуНападающий
-
11 Гакпо КодиНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ваалвейк
ПСВ
4 матча
100%
4 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
100%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
9 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Второй тайм
22.2%
77.8%
0 побед 2 ничьи 7 побед
13 матчей
30.8%
69.2%
4 победы 0 ничьих 9 побед
Первый тайм
15.4%
46.2%
38.4%
2 победы 6 ничьих 5 побед
Второй тайм
23.1%
23.1%
53.8%
3 победы 3 ничьи 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ваалвейк
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Одгор Йенс
|6
|0.35
|Крамер Михил
|5
|0.29
|Бюттнер Александер
|2 (1)
|0.12
|Ван дер Венне Рихард
|1
|0.06
|Анита Вурнон
|1
|0.06
|Бакари Саид
|1
|0.06
|Мёленстен Мелле
|1
|0.06
|Кёйперс Рой
|1
|0.06
|Бель-Хассани Иллиас
|0
|0
|Штоккерс Финн
|0
|0
|Данеелс Леннерд
|0
|0
|Тоуба Ахмед
|0
|0
|Азхиль Айман
|0
|0
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертессен Йорбе
|6
|0.35
|Гакпо Коди
|5 (1)
|0.29
|Брума Арминду
|5
|0.29
|Винисиус Карлос
|4
|0.24
|Захави Эран
|4
|0.24
|Рамальо Андре
|3
|0.18
|Доан Рицу
|3
|0.18
|Боскальи Оливье
|3
|0.18
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.18
|Мвене Филипп
|2
|0.12
|Мадуэке Нони
|2
|0.12
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.06
|Прёппер Дэви
|1
|0.06
|Томас Райан
|1
|0.06
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Карточки
Ваалвейк
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Крамер Михил
|5
|0
|Тоуба Ахмед
|5
|0
|Адевойе Шоун
|1
|1
|Бюттнер Александер
|2
|0
|Ван дер Венне Рихард
|2
|0
|Вассен Этьенн
|2
|0
|Одгор Йенс
|2
|0
|Гаари Жюрьен
|2
|0
|Мёленстен Мелле
|2
|0
|Мёлдер Ханс
|1
|0
|Данеелс Леннерд
|1
|0
|Бакари Саид
|1
|0
|Азхиль Айман
|1
|0
|Августейнс Себбе
|1
|0
|Joseph Oosting
|1
|0
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
8
21
3 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 13
2 Забивали первыми 7
10 Не забивали 9
0
0%
3
14%
1-15
2
25%
2
10%
16-30
1
13%
3
14%
31-45
1
13%
3
14%
46-60
0
0%
4
19%
61-75
4
50%
6
29%
76-90
Пропущено
16
10
6 В 1-м тайме 2
10 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
7 Не пропускали 6
2
13%
1
10%
1-15
2
13%
1
10%
16-30
2
13%
0
0%
31-45
6
38%
2
20%
46-60
3
19%
2
20%
61-75
1
6%
4
40%
76-90
Забито
10
24
7 В 1-м тайме 10
3 Во 2-м тайме 14
1 Забивали первыми 4
11 Не забивали 10
2
20%
2
8%
1-15
1
10%
6
25%
16-30
4
40%
2
8%
31-45
1
10%
5
21%
46-60
1
10%
2
8%
61-75
1
10%
7
29%
29%
76-90
Пропущено
13
13
8 В 1-м тайме 8
5 Во 2-м тайме 5
6 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 7
4
31%
4
31%
1-15
1
8%
2
15%
16-30
3
23%
2
15%
31-45
3
23%
0
0%
46-60
1
8%
2
15%
61-75
1
8%
3
23%
76-90
Забито
18
45
10 В 1-м тайме 18
8 Во 2-м тайме 27
3 Забивали первыми 11
4 Не забивали 2
2
11%
5
11%
1-15
3
17%
8
18%
16-30
5
28%
5
11%
31-45
2
11%
8
18%
46-60
1
6%
6
13%
61-75
5
28%
13
29%
76-90
Пропущено
29
23
14 В 1-м тайме 10
15 Во 2-м тайме 13
13 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 13
6
21%
5
22%
1-15
3
10%
3
13%
16-30
5
17%
2
9%
31-45
9
31%
2
9%
46-60
4
14%
4
17%
61-75
2
7%
7
30%
76-90
Результаты последних матчей
Ваалвейк
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Харкемас Бойс - Ваалвейк 0:5 Твенте - Ваалвейк 2:1 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1 ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0
Ваалвейк - Аякс 0:5 Гронинген - Ваалвейк 1:1 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Ваалвейк - Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Утрехт - Ваалвейк 2:2 Ваалвейк - Витесс 1:2 Фортуна Ситтард - Ваалвейк 2:2 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Ваалвейк - АЗ Алкмаар 1:0 Ваалвейк - Ломмель 4:2 Хераклес - Ваалвейк 4:1
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0 ПСВ - Утрехт 4:1
Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2 АЗ Алкмаар - ПСВ 0:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|17
|13
|1
|3
|44 - 24
|40
|2.
|Аякс
|17
|12
|3
|2
|51 - 4
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|5.
|Витесс
|17
|9
|3
|5
|24 - 25
|30
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|9
|2
|6
|34 - 23
|29
|7.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|8.
|Камбюр
|17
|9
|0
|8
|31 - 38
|27
|9.
|Херенвен
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|13.
|Виллем II
|17
|5
|3
|9
|18 - 35
|18
|14.
|Хераклес
|17
|5
|2
|10
|20 - 25
|17
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|17
|1
|3
|13
|9 - 31
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|23 - 10
|19
|5.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|6.
|Хераклес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|9.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|10.
|Витесс
|8
|3
|2
|3
|9 - 13
|11
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|6.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|НЕК Неймеген
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|9.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|8
|0
|1
|7
|5 - 20
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1