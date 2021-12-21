Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:0
Первый тайм: 10'
Стадион: Гелредом
6' Желтая карточкаВут Симен
Ход матча
6'
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
46 Владение мячом, % 54
Владение мячом
24
Хауэн
Йерун
21
Беро
Матуш
40
Уйсман
Дан
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
11
Аджич
Лука
- Основной состав
-
24 Хауэн ЙерунВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
21 Беро МатушПолузащитник
- Полузащитник
-
40 Уйсман ДанПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
18 Гайек ТомашЗащитник
- Защитник
-
20 Гбоо ЯннПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Япи РомарикПолузащитник
-
36 Вруг ПатрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Летш Томас
- Травмы и дисквалификации
- Не уточняется
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
13 Штридер РикоПолузащитник
-
34 Mees de WitПолузащитник
- Нападающий
-
11 Аджич ЛукаНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
21 Samir Lagsir
-
-
-
45 Chardi Landu
-
Главный тренер: Dick Schreuder
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Витесс
ПЕК Зволле
17 матчей
82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед
Второй тайм
47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 4 ничьи 5 побед
21 матч
66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы
Второй тайм
38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Витесс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Икома Луис
|9 (2)
|0.53
|Фредериксен Николай
|7
|0.41
|Тронстад Сондре
|2
|0.12
|Гбоо Янн
|2
|0.12
|Базур Рихедли
|1
|0.06
|Дарфалу Усама
|1
|0.06
|Духи Данило
|1
|0.06
|Бёйтинк Томас
|1
|0.06
|Виттек Максимилиан
|0
|0
|Расмуссен Якоб
|0
|0
|Даса Элазар
|0
|0
|Фон Моос Юлиан
|0
|0
|Манхуф Миллион
|0
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Mees de Wit
|3
|0.18
|Редан Дайшон
|2
|0.12
|Саймак Мустафа
|1
|0.06
|Хюйбертс Дин
|1
|0.06
|Samir Lagsir
|1
|0.06
|Ван Полен Брам
|1 (1)
|0.06
|Накаяма Юта
|0
|0
|Пабай Марк
|0
|0
|Штридер Рико
|0
|0
|Паал Кеннет
|0
|0
|Ван Ден Белт Томас
|0
|0
|Рейндерс Элиано
|0
|0
Карточки
Витесс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Беро Матуш
|6
|1
|Базур Рихедли
|5
|0
|Виттек Максимилиан
|4
|0
|Бёйтинк Томас
|2
|1
|Расмуссен Якоб
|3
|0
|Тронстад Сондре
|3
|0
|Икома Луис
|3
|0
|Духи Данило
|1
|1
|Таннан Уссама
|2
|0
|Ороз Алоис
|2
|0
|Дарфалу Усама
|1
|0
|Шуберт Маркус
|1
|0
|Уйсман Дан
|1
|0
|Манхуф Миллион
|1
|0
ПЕК Зволле
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Керстен Сэм
|3
|1
|Накаяма Юта
|3
|0
|Mees de Wit
|3
|0
|Ван Полен Брам
|2
|0
|Штридер Рико
|2
|0
|Кастанер Жервейн
|2
|0
|Тедич Слободан
|2
|0
|Рейндерс Элиано
|2
|0
|Хюйбертс Дин
|2
|0
|Саймак Мустафа
|1
|0
|Клемент Пелле
|1
|0
|Редан Дайшон
|1
|0
|Ван Ден Белт Томас
|1
|0
|Пабай Марк
|1
|0
|Вут Симен
|1
|0
|Elikia Mbinga
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
33%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90
Пропущено
13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
5
26%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90
Забито
16
5
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
1
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
2
13%
3
60%
76-90
Пропущено
11
10
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90
Забито
25
11
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
20%
5
45%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
2
8%
3
27%
76-90
Пропущено
24
29
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
13%
7
24%
1-15
6
25%
3
10%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
4
17%
5
17%
76-90
Результаты последних матчей
Витесс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0
Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|17
|13
|1
|3
|44 - 24
|40
|2.
|Аякс
|17
|12
|3
|2
|51 - 4
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|5.
|Витесс
|0:0
|18
|9
|4
|5
|24 - 25
|31
|6.
|АЗ Алкмаар
|17
|9
|2
|6
|34 - 23
|29
|7.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|8.
|Камбюр
|17
|9
|0
|8
|31 - 38
|27
|9.
|Херенвен
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|17
|4
|7
|6
|20 - 26
|19
|13.
|Виллем II
|17
|5
|3
|9
|18 - 35
|18
|14.
|Хераклес
|17
|5
|2
|10
|20 - 25
|17
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|18
|1
|4
|13
|9 - 31
|7
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|2.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|3.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|4.
|АЗ Алкмаар
|8
|6
|1
|1
|23 - 10
|19
|5.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|6.
|Хераклес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|0:0
|9
|3
|3
|3
|9 - 13
|12
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|0:0
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|0:0
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|6.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|НЕК Неймеген
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|9.
|Гронинген
|9
|3
|1
|5
|13 - 20
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|0:0
|9
|0
|2
|7
|5 - 20
|2
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1