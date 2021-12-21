  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Голландия
  4. Эредивизие 2021-2022

Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
0:0
Первый тайм: 10'

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
6' Желтая карточка
Вут Симен
10'

Ход матча

6'
 
Вут Симен

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 1
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
ПЕК Зволле
1.60
4.30
6.13
Все Коэффициенты
24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
1
Лампру
Костантинос
6
Саймак
Мустафа
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
2
Ван
Полен
Брам
23
Рейндерс
Элиано
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
9
Тедич
Слободан
11
Аджич
Лука
Витесс
3-5-2
ПЕК Зволле
3-5-2

История личных встреч

Витесс
ПЕК Зволле

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
3:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:5
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 9 (2) 0.53
Фредериксен Николай 7 0.41
Тронстад Сондре 2 0.12
Гбоо Янн 2 0.12
Базур Рихедли 1 0.06
Дарфалу Усама 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Бёйтинк Томас 1 0.06
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.18
Редан Дайшон 2 0.12
Саймак Мустафа 1 0.06
Хюйбертс Дин 1 0.06
Samir Lagsir 1 0.06
Ван Полен Брам 1 (1) 0.06
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Ван Ден Белт Томас 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 5 0
Виттек Максимилиан 4 0
Бёйтинк Томас 2 1
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Накаяма Юта 3 0
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Штридер Рико 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Саймак Мустафа 1 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Ван Ден Белт Томас 1 0
Пабай Марк 1 0
Вут Симен 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

9
6
5 В 1-м тайме 4
4 Во 2-м тайме 2
3 Забивали первыми 3
11 Не забивали 13
3
33%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
22%
0
0%
31-45
3
33%
0
0%
46-60
1
11%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
19
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
2
15%
5
26%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
21%
31-45
3
23%
3
16%
46-60
0
0%
2
11%
61-75
3
23%
5
26%
76-90

Забито

16
5
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
9 Не забивали 12
2
13%
1
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
2
13%
3
60%
76-90

Пропущено

11
10
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

25
11
14 В 1-м тайме 5
11 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 5
3 Не забивали 8
5
20%
5
45%
1-15
4
16%
0
0%
16-30
5
20%
0
0%
31-45
7
28%
0
0%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
2
8%
3
27%
76-90

Пропущено

24
29
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 14
7 Пропускали первыми 11
13 Не пропускали 13
3
13%
7
24%
1-15
6
25%
3
10%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
2
8%
4
14%
61-75
4
17%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0
Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
2. Аякс 17 12 3 2 51 - 4 39
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
5. Витесс 0:0 18 9 4 5 24 - 25 31
6. АЗ Алкмаар 17 9 2 6 34 - 23 29
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 17 9 0 8 31 - 38 27
9. Херенвен 17 7 4 6 20 - 22 25
10. НЕК Неймеген 17 6 4 7 23 - 26 22
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 17 4 7 6 20 - 26 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 0:0 18 1 4 13 9 - 31 7
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
4. АЗ Алкмаар 8 6 1 1 23 - 10 19
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 0:0 9 3 3 3 9 - 13 12
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 0:0 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 0:0 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
8. НЕК Неймеген 9 4 2 3 14 - 16 14
9. Гронинген 9 3 1 5 13 - 20 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 0:0 9 0 2 7 5 - 20 2
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
Витесс
Ничья
ПЕК Зволле
1.60
4.30
6.13
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Витесс 0:0 ПЕК Зволле онлайн


Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Витесс
ПЕК Зволле

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
1500 рублей для новых игроков!
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
1000 рублей для ставок АПЛ
30 000 рублей бонусы!
Фрибет для тебя!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 