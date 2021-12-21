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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Витесс
1:0
Конец матча

Стадион:
ПЕК Зволле
0'
6' Желтая карточка
Вут Симен
9' Желтая карточка
Базур Рихедли
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Саймак Мустафа
1:0
47' Гол
Икома Луис
50' Желтая карточка
Фредериксен Николай
55' Желтая карточка
Саймак Мустафа
61' Желтая карточка
Ван Ден Белт Томас
81' Желтая карточка
Вруг Патрик
90'+5

Ход матча

6'
 
Вут Симен
9'
Базур Рихедли
 
45'
 
Саймак Мустафа
47'
Икома Луис
(Фредериксен Николай)
1:0
50'
Фредериксен Николай
 
55'
 
Саймак Мустафа
61'
 
Ван Ден Белт Томас
68'
 
Rav van der Berg
Ван Полен Брам
68'
 
Клемент Пелле
Саймак Мустафа
68'
 
Elikia Mbinga
Штридер Рико
71'
Вруг Патрик
Фредериксен Николай
 
78'
Гайек Томаш
Базур Рихедли
 
81'
Вруг Патрик
 
82'
 
Samir Lagsir
Аджич Лука
84'
 
Кастанер Жервейн
Ван Ден Белт Томас
88'
Бёйтинк Томас
Уйсман Дан
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 6
  • 4 Удары в створ 6
  • 2 Угловые 7
  • 3 Офсайды 5
  • 15 Нарушения правил 15
  • 3 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 5
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

24
Хауэн
Йерун
3
Духи
Данило
10
Базур
Рихедли
6
Расмуссен
Якоб
2
Даса
Элазар
21
Беро
Матуш
8
Тронстад
Сондре
40
Уйсман
Дан
32
Виттек
Максимилиан
7
Икома
Луис
11
Фредериксен
Николай
1
Лампру
Костантинос
6
Саймак
Мустафа
4
Накаяма
Юта
3
Вут
Симен
2
Ван
Полен
Брам
23
Рейндерс
Элиано
20
Ван
Ден
Белт
Томас
13
Штридер
Рико
34
Mees
de
Wit
9
Тедич
Слободан
11
Аджич
Лука
Витесс
3-5-2
ПЕК Зволле
3-5-2

История личных встреч

Витесс
ПЕК Зволле

17 матчей

82.4%
17.6%
14 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
7.105427357601E-15%
12 побед 5 ничьих 0 побед

Второй тайм

47.1%
23.5%
29.4%
8 побед 4 ничьи 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 4 ничьи 5 побед

21 матч

66.7%
14.3%
19%
14 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

57.1%
33.3%
9.6%
12 побед 7 ничьих 2 победы

Второй тайм

38.1%
38.1%
23.8%
8 побед 8 ничьих 5 побед

История матчей

Э
0:1
Э
2:1
Э
2:1
Э
4:3
Э
3:0
Э
4:1
Э
0:2
Э
1:2
Э
0:0
Э
3:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
1:5
ЛЕ
1:1
ЛЕ
1:2
Э
2:1
Э
2:1
Э
1:2
Э
3:0
Э
2:1
Э
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Витесс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Икома Луис 10 (2) 0.56
Фредериксен Николай 7 0.39
Тронстад Сондре 2 0.11
Гбоо Янн 2 0.11
Базур Рихедли 1 0.06
Дарфалу Усама 1 0.06
Духи Данило 1 0.06
Бёйтинк Томас 1 0.06
Виттек Максимилиан 0 0
Расмуссен Якоб 0 0
Даса Элазар 0 0
Фон Моос Юлиан 0 0
Манхуф Миллион 0 0
ПЕК Зволле
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Mees de Wit 3 0.17
Редан Дайшон 2 0.11
Саймак Мустафа 1 0.06
Хюйбертс Дин 1 0.06
Samir Lagsir 1 0.06
Ван Полен Брам 1 (1) 0.06
Накаяма Юта 0 0
Пабай Марк 0 0
Штридер Рико 0 0
Паал Кеннет 0 0
Ван Ден Белт Томас 0 0
Рейндерс Элиано 0 0

Карточки

Витесс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Беро Матуш 6 1
Базур Рихедли 6 0
Виттек Максимилиан 4 0
Бёйтинк Томас 2 1
Расмуссен Якоб 3 0
Тронстад Сондре 3 0
Икома Луис 3 0
Духи Данило 1 1
Таннан Уссама 2 0
Ороз Алоис 2 0
Дарфалу Усама 1 0
Шуберт Маркус 1 0
Фредериксен Николай 1 0
Вруг Патрик 1 0
Уйсман Дан 1 0
Манхуф Миллион 1 0
ПЕК Зволле
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Керстен Сэм 3 1
Накаяма Юта 3 0
Mees de Wit 3 0
Ван Полен Брам 2 0
Саймак Мустафа 2 0
Штридер Рико 2 0
Кастанер Жервейн 2 0
Тедич Слободан 2 0
Ван Ден Белт Томас 2 0
Рейндерс Элиано 2 0
Хюйбертс Дин 2 0
Вут Симен 2 0
Клемент Пелле 1 0
Редан Дайшон 1 0
Пабай Марк 1 0
Elikia Mbinga 1 0

Голы по времени матча

Забито

10
6
5 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 2
4 Забивали первыми 3
11 Не забивали 14
3
30%
4
67%
1-15
0
0%
0
0%
16-30
2
20%
0
0%
31-45
4
40%
0
0%
46-60
1
10%
2
33%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

13
20
7 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 8
2
15%
5
25%
1-15
3
23%
0
0%
16-30
2
15%
4
20%
31-45
3
23%
4
20%
46-60
0
0%
2
10%
61-75
3
23%
5
25%
76-90

Забито

16
5
9 В 1-м тайме 1
7 Во 2-м тайме 4
6 Забивали первыми 2
10 Не забивали 13
2
13%
1
20%
1-15
4
25%
0
0%
16-30
3
19%
0
0%
31-45
4
25%
0
0%
46-60
1
6%
1
20%
61-75
2
13%
3
60%
76-90

Пропущено

11
10
8 В 1-м тайме 6
3 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 6
6 Не пропускали 6
1
9%
2
20%
1-15
3
27%
3
30%
16-30
4
36%
1
10%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
18%
2
20%
61-75
1
9%
0
0%
76-90

Забито

26
11
14 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 5
3 Не забивали 9
5
19%
5
45%
1-15
4
15%
0
0%
16-30
5
19%
0
0%
31-45
8
31%
0
0%
46-60
2
8%
3
27%
61-75
2
8%
3
27%
76-90

Пропущено

24
30
15 В 1-м тайме 15
9 Во 2-м тайме 15
7 Пропускали первыми 12
13 Не пропускали 14
3
13%
7
23%
1-15
6
25%
3
10%
16-30
6
25%
5
17%
31-45
3
13%
6
20%
46-60
2
8%
4
13%
61-75
4
17%
5
17%
76-90

Результаты последних матчей

Витесс
(20 матчей)
35%
45%
20%
7 побед 9 ничьих 4 поражения
Сонабель Уагадугу - Витесс 1:3 Спарта Роттердам - Витесс 2:2 Витесс - Спарта Роттердам 2:1 Витесс - АСЕК Кудугу 0:0
Витесс - Хераклес 2:1 Витесс - Мура 3:1 Камбюр - Витесс 1:6 Фасо-Йенненга - Витесс 1:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Витесс - АСФ Бобо-Диуласо 0:0 Ренн - Витесс 3:3 ПСВ - Витесс 2:0 Koupela - Витесс 0:0 Витесс - Этуаль Филант 1:1 Витесс - Утрехт 2:1 Витесс - Кико 1:1 Тоттенхэм - Витесс 3:2 Херенвен - Витесс 1:2 Витесс - Мажестик 0:1 Расинг Бобо-Диулассо - Витесс 1:0
ПЕК Зволле
(20 матчей)
15%
15%
70%
3 победы 3 ничьи 14 поражений
ПЕК Зволле - Твенте 1:3 ПЕК Зволле - Маастрихт 4:0 ПЕК Зволле - Фортуна Ситтард 0:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
ПЕК Зволле - Ваалвейк 0:0 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 ПЕК Зволле - Де Графсхап 4:1 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Утрехт - ПЕК Зволле 5:1 ПЕК Зволле - Спарта Роттердам 1:1 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 ПЕК Зволле - Аякс 0:2 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 ПЕК Зволле - Витесс 0:1 Хераклес - ПЕК Зволле 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
2. Аякс 17 12 3 2 51 - 4 39
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
6. АЗ Алкмаар 0:0 18 9 3 6 34 - 23 30
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 17 9 0 8 31 - 38 27
9. Херенвен 17 7 4 6 20 - 22 25
10. НЕК Неймеген 17 6 4 7 23 - 26 22
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 0:0 18 4 8 6 20 - 26 20
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. АЗ Алкмаар 0:0 9 6 2 1 23 - 10 20
4. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 0:0 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
8. НЕК Неймеген 9 4 2 3 14 - 16 14
9. Гронинген 0:0 10 3 2 5 13 - 20 11
10. АЗ Алкмаар 0:0 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Gelredome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Витесс 1:0 ПЕК Зволле онлайн


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