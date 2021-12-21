Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

50' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

50' Удар от ворот произведет Витесс

50' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды ПЕК Зволле отменен из-за положения "вне игры".

48' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

47' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

45' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

45' Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

44' Удар от ворот произведет Витесс

43' Базур Рихедли выносит мяч и сбавляет давление на ворота

43' Ван Полен Брам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

41' Саймак Мустафа бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

40' Расмуссен Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Ван Полен Брам навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

39' Икома Луис оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

39' Даан Хейсман из команды Витесс навешивает в штрафную с рикошетом.

37' Базур Рихедли оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

35' Игрок Беро Матуш из команды Витесс неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

34' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

32' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

31' Штридер Рико выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Икома Луис имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

30' Витесс идет вперед с потенциально опасной атакой.

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

28' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

28' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

26' Матч возобновлен

25' Тедич Слободан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

25' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

21' Лампру Костантинос взял и забрал мяч на выходе

20' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

19' Удар от ворот произведет Витесс

16' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

15' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

13' Хауэн Йерун взял и забрал мяч на выходе

9' Судья подбегает и показывает Базур Рихедли из команды Витесс отложенную желтую карточку за фол.

9' Тедич Слободан нанес удар, мяч был парирован, но Джерон Хоувен не удержал его в руках.

8' Хауэн Йерун выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Матч возобновлен

7' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

6' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' ПЕК Зволле вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

2' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Витесс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Витесс начинает с центра поля