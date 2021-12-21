Первый тайм

28' Дуарте Ларос бьет в створ ворот со свободного удара и вратарь делает сейв

27' Томаш Суслов нанес удар, но тот был заблокирован.

27' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

25' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

25' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

23' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

21' Удар от ворот произведет Гронинген

21' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

20' Плохо сыграл Бьорн Мейер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

19' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Бьорн Мейер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

15' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

15' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

13' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды АЗ Алкмаар отменен из-за положения "вне игры".

13' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

12' Рефери не любит споров - именно за это Danny Buijs сейчас получил желтую

12' Тактическая замена. Паулос Абрахам уходит с поля и его заменяет Данкерлёй Дамил

10' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Хацидиакос Пантелис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

7' Ван Хинтум Барт навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

5' Матч возобновлен

4' Де Вит Дани на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

4' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

3' Гронинген выполняет удар от ворот.

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Гронинген начинает с центра поля