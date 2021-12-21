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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
0:0
Первый тайм: 28'

Стадион:
Гронинген
0'
4' Красная карточка
Касанвирджо Нерайшо
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Сугавара Юкинари
12' Желтая карточка
Бёйс Данни
28'

Ход матча

4'
 
Касанвирджо Нерайшо
10'
Сугавара Юкинари
 
12'
 
Данкерлёй Дамил
Paulos Abraham
12'
 
Бёйс Данни

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 1 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 0 Замены 1
  • 69 Владение мячом, % 31

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Гронинген
1.36
7.20
8.78
Все Коэффициенты
1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
28
Гудмундссон
Альберт
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
26
Ван
Кам
Даниэль
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
АЗ Алкмаар
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Гронинген

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

32 матча

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:2
Э
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
К
4:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 7 (2) 0.39
Де Вит Дани 7 0.39
Павлидис Вангелис 6 0.33
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.22
Абухлал Закария 3 0.17
Рейндерс Тиджани 2 0.11
Вайндал Оуэн 1 0.06
Павлидис Василис 1 0.06
Класи Йорди 1 0.06
Витри Аслак Фонн 1 0.06
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.39
Ларсен Йорген 6 0.33
Суслов Томаш 1 0.06
Ирандуст Далехо 1 0.06
Де Леув Михаэль 1 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.06
Постема Романо 1 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Хацидиакос Пантелис 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Вайндал Оуэн 3 0
Класи Йорди 1 1
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 6 0
Те Вирик Мик 2 2
Касанвирджо Нерайшо 3 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Леувенбург Петер 1 0
Даммерс Вессель 1 0
Дуарте Ларос 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Постема Романо 1 0
Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
14
11 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 4
10 Не забивали 10
5
23%
2
14%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
4
18%
1
7%
31-45
4
18%
2
14%
46-60
0
0%
1
7%
61-75
7
32%
4
29%
76-90

Пропущено

11
19
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
5
45%
2
11%
1-15
1
9%
2
11%
16-30
1
9%
7
37%
31-45
0
0%
3
16%
46-60
1
9%
1
5%
61-75
3
27%
4
21%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
12 Не забивали 12
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
15%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

33
20
16 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
6 Забивали первыми 6
5 Не забивали 5
6
18%
3
15%
1-15
4
12%
5
25%
16-30
6
18%
1
5%
31-45
7
21%
2
10%
46-60
0
0%
4
20%
61-75
10
30%
5
25%
76-90

Пропущено

24
26
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
15 Не пропускали 14
7
29%
29%
4
15%
1-15
3
13%
3
12%
16-30
3
13%
8
31%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
5
21%
3
12%
61-75
6
25%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2
Гронинген
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
2. Аякс 17 12 3 2 51 - 4 39
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
6. АЗ Алкмаар 0:0 18 9 3 6 34 - 23 30
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 17 9 0 8 31 - 38 27
9. Херенвен 17 7 4 6 20 - 22 25
10. НЕК Неймеген 17 6 4 7 23 - 26 22
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 0:0 18 4 8 6 20 - 26 20
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
2. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
3. АЗ Алкмаар 0:0 9 6 2 1 23 - 10 20
4. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 0:0 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
8. НЕК Неймеген 9 4 2 3 14 - 16 14
9. Гронинген 0:0 10 3 2 5 13 - 20 11
10. АЗ Алкмаар 0:0 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Лучшие коэффициенты
АЗ Алкмаар
Ничья
Гронинген
1.36
7.20
8.78
Все Коэффициенты
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 0:0 Гронинген онлайн


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Гронинген

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