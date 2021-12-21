Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Конец матча
Стадион: АФАС
4' Красная карточкаКасанвирджо Нерайшо
10' Undefined phrase: football_event_Сугавара Юкинари
12' Желтая карточкаБёйс Данни
28' Желтая карточкаДе Леув Михаэль
1:0
68' ГолКарлссон Йеспер
78' Желтая карточкаДуарте Ларос
87' Желтая карточкаДаммерс Вессель
Ход матча
10'
12'
28'
68'
1:0
78'
87'
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
6 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 3
-
4 Угловые 3
-
1 Офсайды 3
-
8 Нарушения правил 7
-
0 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 1
-
3 Замены 5
-
83 Владение мячом, % 17
Владение мячом
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Де Вит ДаниПолузащитник
-
20 Класи ЙордиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
16 Реус БоВратарь
-
31 Бёкема СэмЗащитник
- Полузащитник
-
18 Эвьен ХэконПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
36 Поку ЭрнестНападающий
-
44 Бараси ЮсуфНападающий
-
Главный тренер: Pascal Jansen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
40 Bjorn MeijerЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
16 Хукстра ЯнВратарь
-
25 Де Бур ЯнВратарь
- Защитник
-
20 Сверко МаринЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Каллей ЯхьяПолузащитник
-
27 Нгонж СирильПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Бёйс Данни
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
АЗ Алкмаар
Гронинген
19 матчей
73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед
Второй тайм
73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед
13 матчей
23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед
Второй тайм
30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед
32 матча
43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед
Первый тайм
25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед
Второй тайм
43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Карлссон Йеспер III
|8 (2)
|0.44
|Де Вит Дани
|7
|0.39
|Павлидис Вангелис
|6
|0.33
|Гудмундссон Альберт
|4 (1)
|0.22
|Абухлал Закария
|3
|0.17
|Рейндерс Тиджани
|2
|0.11
|Вайндал Оуэн
|1
|0.06
|Павлидис Василис
|1
|0.06
|Класи Йорди
|1
|0.06
|Витри Аслак Фонн
|1
|0.06
|Мидтше Фредрик
|0
|0
|Сугавара Юкинари
|0
|0
|Эвьен Хэкон
|0
|0
|Поку Эрнест
|0
|0
Гронинген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Нгонж Сириль
|7
|0.39
|Ларсен Йорген
|6
|0.33
|Суслов Томаш
|1
|0.06
|Ирандуст Далехо
|1
|0.06
|Де Леув Михаэль
|1
|0.06
|Эль-Мессауди Ахмед
|1
|0.06
|Постема Романо
|1
|0.06
|Эль-Ханкури Мохамед
|0
|0
|Даммерс Вессель
|0
|0
|Дуарте Ларос
|0
|0
|Данкерлёй Дамил
|0
|0
Карточки
АЗ Алкмаар
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Павлидис Вангелис
|4
|0
|Гудмундссон Альберт
|4
|0
|Хацидиакос Пантелис
|4
|0
|Мидтше Фредрик
|3
|0
|Вайндал Оуэн
|3
|0
|Класи Йорди
|1
|1
|Инди Мартинс
|2
|0
|Де Вит Дани
|2
|0
|Сугавара Юкинари
|2
|0
|Летсерт Тимо
|1
|0
|Абухлал Закария
|1
|0
|Рейндерс Тиджани
|1
|0
|Карлссон Йеспер III
|1
|0
Гронинген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Суслов Томаш
|6
|0
|Те Вирик Мик
|2
|2
|Касанвирджо Нерайшо
|3
|1
|Нгонж Сириль
|4
|0
|Ван Хинтум Барт
|3
|0
|Даммерс Вессель
|2
|0
|Дуарте Ларос
|2
|0
|Ван Кам Даниэль
|0
|1
|Бёйс Данни
|1
|0
|Де Леув Михаэль
|1
|0
|Леувенбург Петер
|1
|0
|Эль-Ханкури Мохамед
|1
|0
|Матусива Азор
|1
|0
|Постема Романо
|1
|0
|Paulos Abraham
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
5
22%
2
14%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
7
30%
4
29%
76-90
Пропущено
11
20
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
5
45%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
1
9%
7
35%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90
Забито
11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90
Пропущено
13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
15%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90
Забито
34
20
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
6
18%
3
15%
1-15
4
12%
5
25%
16-30
6
18%
1
5%
31-45
7
21%
2
10%
46-60
1
3%
4
20%
61-75
10
29%
29%
5
25%
76-90
Пропущено
24
27
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
7
29%
29%
4
15%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
3
13%
8
30%
30%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
6
25%
4
15%
76-90
Результаты последних матчей
АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2
Гронинген
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|17
|13
|1
|3
|44 - 24
|40
|2.
|Аякс
|17
|12
|3
|2
|51 - 4
|39
|3.
|Фейеноорд
|17
|11
|3
|3
|39 - 17
|36
|4.
|Витесс
|18
|10
|3
|5
|25 - 25
|33
|5.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|6.
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|8.
|Камбюр
|17
|9
|0
|8
|31 - 38
|27
|9.
|Херенвен
|17
|7
|4
|6
|20 - 22
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|17
|6
|4
|7
|23 - 26
|22
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Виллем II
|17
|5
|3
|9
|18 - 35
|18
|14.
|Хераклес
|17
|5
|2
|10
|20 - 25
|17
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|18
|1
|3
|14
|9 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|3.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|4.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|5.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|6.
|Хераклес
|9
|5
|1
|3
|14 - 11
|16
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|9
|3
|2
|4
|11 - 14
|11
|12.
|Виллем II
|8
|3
|1
|4
|7 - 14
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|5.
|Камбюр
|8
|5
|0
|3
|14 - 18
|15
|6.
|Фейеноорд
|8
|4
|2
|2
|15 - 8
|14
|7.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|8.
|НЕК Неймеген
|9
|4
|2
|3
|14 - 16
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1