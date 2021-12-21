Второй тайм

95' АЗ Алкмаар владели мячом большую часть игры и выиграли.

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

95' Нгонж Сириль оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

95' Бьорн Мейер из команды Гронинген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

95' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

95' Де Вит Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Де Вит Дани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

93' Инди Мартинс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Бёкема Сэм выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93' Томаш Суслов навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

91' Бьорн Мейер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

89' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

88' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

87' Рефери не любит споров - именно за это Даммерс Вессель сейчас получил желтую

87' Даммерс Вессель оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

87' Томаш Суслов из команды Гронинген подал угловой справа.

86' Питер Виндал Йенсен не дал случится голу! Данкерлёй Дамил должен был забивать, но Питер Виндал Йенсен сделал отличный сейв

86' Гронинген идет вперед с потенциально опасной атакой.

85' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

85' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Удар от ворот произведет Гронинген

81' Виндаль-Йенсен Петер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Гудмундссон Альберт предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

81' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

81' Сугавара Юкинари выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Игрок из команды Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

80' Рейндерс Тиджани выносит мяч и сбавляет давление на ворота

80' Томаш Суслов из команды Гронинген отправил кросс в штрафную...

79' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

78' Дуарте Ларос получил желтую карточку от судьи

76' Постема Романо пробует нанести удар издали, но Питер Виндал Йенсен держит все под контролем

76' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

75' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

75' Гронинген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

73' Удар от ворот произведет Гронинген

70' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

68' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

67' Рейндерс Тиджани пробует нанести удар издали, но Петер Леувенбург держит все под контролем

67' Дуарте Ларос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Бьорн Мейер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

65' Рейндерс Тиджани нанес удар издали, а Петер Леувенбург отбил его обратно в игру!

64' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Матч возобновлен

64' Ох, нехорошо это выглядит. Ларсен Йорген получил травму и медбригада забирает его с поля.

63' Ларсен Йорген на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

63' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

62' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

62' Удар от ворот произведет Гронинген

62' Игра в одни ворота сейчас. АЗ Алкмаар доминирует и владеет мячом

61' Как он промахнулся? Юсуф Бараси имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

61' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

60' Удар от ворот произведет Гронинген

60' Шанс! Юсуф Бараси из команды АЗ Алкмаар пробил головой, но мимо

59' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

59' Томаш Суслов возвращается на поле.

59' Матч возобновлен

58' Ох, нехорошо это выглядит. Томаш Суслов получил травму и медбригада забирает его с поля.

58' Томаш Суслов на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

57' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

55' Удар от ворот произведет Гронинген

54' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

54' АЗ Алкмаар вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

53' Гронинген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

53' Тактическая замена. Витри Аслак Фонн уходит с поля и его заменяет Юсуф Бараси

53' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Те Вирик Мик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ван Кам Даниэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Ван Хинтум Барт выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Леувенбург Петер взял и забрал мяч на выходе

46' Виндаль-Йенсен Петер взял и забрал мяч на выходе