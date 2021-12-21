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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
АЗ Алкмаар
1:0
Конец матча

Стадион:
Гронинген
0'
4' Красная карточка
Касанвирджо Нерайшо
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Сугавара Юкинари
12' Желтая карточка
Бёйс Данни
28' Желтая карточка
Де Леув Михаэль
1:0
68' Гол
Карлссон Йеспер
78' Желтая карточка
Дуарте Ларос
87' Желтая карточка
Даммерс Вессель
90'+5

Ход матча

4'
 
Касанвирджо Нерайшо
10'
Сугавара Юкинари
 
11'
 
Данкерлёй Дамил
Paulos Abraham
12'
 
Бёйс Данни
28'
 
Де Леув Михаэль
46'
Бёкема Сэм
Хацидиакос Пантелис
 
53'
Бараси Юсуф
Витри Аслак Фонн
 
68'
Карлссон Йеспер
(Вайндал Оуэн)
1:0
69'
 
Даммерс Вессель
Ван Кам Даниэль
69'
 
Постема Романо
Де Леув Михаэль
78'
 
Дуарте Ларос
83'
Абухлал Закария
Вайндал Оуэн
 
83'
 
Нгонж Сириль
Дуарте Ларос
83'
 
Сверко Марин
Ван Хинтум Барт
87'
 
Даммерс Вессель

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 6 Удары по воротам 4
  • 5 Удары в створ 3
  • 4 Угловые 3
  • 1 Офсайды 3
  • 8 Нарушения правил 7
  • 0 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 3 Замены 5
  • 83 Владение мячом, % 17

Владение мячом

1
Виндаль-Йенсен
Петер
15
Витри
Аслак
Фонн
3
Хацидиакос
Пантелис
4
Инди
Мартинс
5
Вайндал
Оуэн
24
Рейндерс
Тиджани
10
Де
Вит
Дани
20
Класи
Йорди
2
Сугавара
Юкинари
28
Гудмундссон
Альберт
11
Карлссон
Йеспер
III
1
Леувенбург
Петер
5
Те
Вирик
Мик
21
Касанвирджо
Нерайшо
3
Ван
Хинтум
Барт
40
Bjorn
Meijer
26
Ван
Кам
Даниэль
6
Дуарте
Ларос
7
Суслов
Томаш
8
Де
Леув
Михаэль
19
Paulos
Abraham
9
Ларсен
Йорген
АЗ Алкмаар
4-3-3
Гронинген
4-2-3-1

История личных встреч

АЗ Алкмаар
Гронинген

19 матчей

73.7%
26.3%
14 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

42.1%
47.4%
10.5%
8 побед 9 ничьих 0 побед

Второй тайм

73.7%
31.6%
14 побед 6 ничьих 0 побед

13 матчей

23.1%
76.9%
0 побед 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

38.5%
61.5%
0 побед 5 ничьих 10 побед

Второй тайм

30.8%
69.2%
0 побед 4 ничьи 8 побед

32 матча

43.8%
25%
31.2%
14 побед 8 ничьих 10 побед

Первый тайм

25%
43.8%
31.2%
8 побед 14 ничьих 10 побед

Второй тайм

43.8%
31.3%
24.9%
14 побед 10 ничьих 8 побед

История матчей

Э
2:0
Э
0:0
Э
1:2
Э
0:0
Э
1:0
Э
1:3
Э
3:2
Э
1:1
ЛЕ
4:1
ЛЕ
1:4
Э
0:0
Э
2:0
Э
4:1
Э
2:0
Э
2:4
Э
2:2
Э
3:0
Э
0:0
Э
2:0
Э
2:1
Э
0:1
Э
1:1
Э
1:0
К
4:2
Э
0:3
Э
2:0
Э
1:1
Э
0:1
Э
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
0:2
ПЛ
2:1

Бомбардиры внутри турнира

АЗ Алкмаар
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Карлссон Йеспер III 8 (2) 0.44
Де Вит Дани 7 0.39
Павлидис Вангелис 6 0.33
Гудмундссон Альберт 4 (1) 0.22
Абухлал Закария 3 0.17
Рейндерс Тиджани 2 0.11
Вайндал Оуэн 1 0.06
Павлидис Василис 1 0.06
Класи Йорди 1 0.06
Витри Аслак Фонн 1 0.06
Мидтше Фредрик 0 0
Сугавара Юкинари 0 0
Эвьен Хэкон 0 0
Поку Эрнест 0 0
Гронинген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Нгонж Сириль 7 0.39
Ларсен Йорген 6 0.33
Суслов Томаш 1 0.06
Ирандуст Далехо 1 0.06
Де Леув Михаэль 1 0.06
Эль-Мессауди Ахмед 1 0.06
Постема Романо 1 0.06
Эль-Ханкури Мохамед 0 0
Даммерс Вессель 0 0
Дуарте Ларос 0 0
Данкерлёй Дамил 0 0

Карточки

АЗ Алкмаар
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Павлидис Вангелис 4 0
Гудмундссон Альберт 4 0
Хацидиакос Пантелис 4 0
Мидтше Фредрик 3 0
Вайндал Оуэн 3 0
Класи Йорди 1 1
Инди Мартинс 2 0
Де Вит Дани 2 0
Сугавара Юкинари 2 0
Летсерт Тимо 1 0
Абухлал Закария 1 0
Рейндерс Тиджани 1 0
Карлссон Йеспер III 1 0
Гронинген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Суслов Томаш 6 0
Те Вирик Мик 2 2
Касанвирджо Нерайшо 3 1
Нгонж Сириль 4 0
Ван Хинтум Барт 3 0
Даммерс Вессель 2 0
Дуарте Ларос 2 0
Ван Кам Даниэль 0 1
Бёйс Данни 1 0
Де Леув Михаэль 1 0
Леувенбург Петер 1 0
Эль-Ханкури Мохамед 1 0
Матусива Азор 1 0
Постема Романо 1 0
Paulos Abraham 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
14
11 В 1-м тайме 7
12 Во 2-м тайме 7
4 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
5
22%
2
14%
1-15
2
9%
4
29%
16-30
4
17%
1
7%
31-45
4
17%
2
14%
46-60
1
4%
1
7%
61-75
7
30%
4
29%
76-90

Пропущено

11
20
7 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 6
7 Не пропускали 9
5
45%
2
10%
1-15
1
9%
2
10%
16-30
1
9%
7
35%
31-45
0
0%
3
15%
46-60
1
9%
2
10%
61-75
3
27%
4
20%
76-90

Забито

11
6
5 В 1-м тайме 2
6 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 2
13 Не забивали 13
1
9%
1
17%
1-15
2
18%
1
17%
16-30
2
18%
0
0%
31-45
3
27%
0
0%
46-60
0
0%
3
50%
61-75
3
27%
1
17%
76-90

Пропущено

13
7
6 В 1-м тайме 4
7 Во 2-м тайме 3
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 6
2
15%
2
29%
1-15
2
15%
1
14%
16-30
2
15%
1
14%
31-45
0
0%
1
14%
46-60
4
31%
2
29%
61-75
3
23%
0
0%
76-90

Забито

34
20
16 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 6
5 Не забивали 6
6
18%
3
15%
1-15
4
12%
5
25%
16-30
6
18%
1
5%
31-45
7
21%
2
10%
46-60
1
3%
4
20%
61-75
10
29%
29%
5
25%
76-90

Пропущено

24
27
13 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 12
10 Пропускали первыми 11
15 Не пропускали 15
7
29%
29%
4
15%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
3
13%
8
30%
30%
31-45
0
0%
4
15%
46-60
5
21%
4
15%
61-75
6
25%
4
15%
76-90

Результаты последних матчей

АЗ Алкмаар
(20 матчей)
65%
15%
20%
13 побед 3 ничьи 4 поражения
АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Аякс - АЗ Алкмаар 1:2 АЗ Алкмаар - Раннерс 1:0
АЗ Алкмаар - Спарта Роттердам 3:1 АЗ Алкмаар - Фортуна Ситтард 2:1 Витесс - АЗ Алкмаар 0:0 Яблонец - АЗ Алкмаар 1:1 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 АЗ Алкмаар - ЧФР Клуж 2:0 АЗ Алкмаар - ПЕК Зволле 3:2 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 ЧФР Клуж - АЗ Алкмаар 0:1 АЗ Алкмаар - Утрехт 5:1 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 АЗ Алкмаар - Яблонец 1:0 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Твенте - АЗ Алкмаар 3:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2
Гронинген
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Хераклес - Гронинген 4:2 Эксельсиор - Гронинген 2:4 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Гронинген - ПЕК Зволле 1:1
Фортуна Ситтард - Гронинген 1:4 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Гронинген - Ваалвейк 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Гронинген - Хелмонд Спорт 4:0 Гронинген - АЗ Алкмаар 2:0 Спарта Роттердам - Гронинген 1:1 Гронинген - Твенте 1:1 Аякс - Гронинген 3:0 Гронинген - Витесс 0:1 Виллем II - Гронинген 2:1 Гронинген - Херенвен 1:1 ПСВ - Гронинген 5:2 Гронинген - Утрехт 0:0 Камбюр - Гронинген 1:2 Гронинген - Венеция 0:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
2. Аякс 17 12 3 2 51 - 4 39
3. Фейеноорд 17 11 3 3 39 - 17 36
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
6. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
8. Камбюр 17 9 0 8 31 - 38 27
9. Херенвен 17 7 4 6 20 - 22 25
10. НЕК Неймеген 17 6 4 7 23 - 26 22
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Виллем II 17 5 3 9 18 - 35 18
14. Хераклес 17 5 2 10 20 - 25 17
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
2. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
3. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
4. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 9 5 1 3 14 - 11 16
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 9 3 2 4 11 - 14 11
12. Виллем II 8 3 1 4 7 - 14 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
5. Камбюр 8 5 0 3 14 - 18 15
6. Фейеноорд 8 4 2 2 15 - 8 14
7. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
8. НЕК Неймеген 9 4 2 3 14 - 16 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на AFAS Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч АЗ Алкмаар 1:0 Гронинген онлайн


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