Элиас Сиерра имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

Джакомо Квальята навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [3] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

46' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Лаурсен Николай имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.

45' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

44' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

43' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

42' Удар от ворот произведет Камбюр

41' Схоофс Лукас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

40' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Басачикоглу Билал из команды Хераклес делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.

39' Джакомо Квальята из команды Хераклес делает пас партнеру.

39' Бласвих Янис взял и забрал мяч на выходе

39' Робертс Улдрикис имеет отличный шанс забить, но его удар головой каким-то образом остановлен на линии ворот

39' Янис Бласвич отбил мяч на угловой после удара Каллон Исса из штрафной площади.

38' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

36' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' Фадига Ноа выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Бласвих Янис предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

34' Стивенс Сонни взял и забрал мяч на выходе

34' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

34' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

34' Лаурсен Николай имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует удар!

33' Камбюр выполняет удар от ворот.

33' Какой промах! Сирхейс Кай имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

33' Джакомо Квальята из команды Хераклес отправил кросс в штрафную...

31' Киомурцоглу Орестис из команды Хераклес делает заброс на партнера в штрафную, но мяч перехвачен соперником.

30' Басачикоглу Билал пробует нанести удар издали, но Сонни Стивенс держит все под контролем

30' Стивенс Сонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Джакомо Квальята из команды Хераклес подал угловой слева.

28' Бангура Алекс получил желтую карточку от судьи

27' Удар от ворот произведет Камбюр

25' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

25' Маулун Робин навешивает с левого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

25' Робертс Улдрикис оказался в свободной зоне и нанес удар головой, но Янис Бласвич перевел мяч на угловой.

24' Маулун Робин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

22' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Камбюр выполняет удар от ворот.

19' Схоофс Лукас решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

16' Макинтош Келвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

15' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

14' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

11' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

10' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Камбюр вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удар от ворот произведет Камбюр

8' Сирхейс Кай из команды Хераклес наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел чуууть мимо ворот. К сожалению, мимо!

8' Кнустер Матс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

6' Хераклес вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

6' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

5' Хераклес вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

4' Камбюр вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

3' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру

1' Хераклес начинает с центра поля