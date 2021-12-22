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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Хераклес
1:1
Конец матча

Стадион:
Камбюр
0'
28' Желтая карточка
Бангура Алекс
0:1
59' Гол
Брей Майкл
60' Желтая карточка
Лаурсен Николай
1:1
77' Гол
Киомурцоглу Орестис
90' Желтая карточка
Ренте Марко
90'+4

Ход матча

28'
 
Бангура Алекс
46'
 
Брей Майкл
Якобс Ями
59'
0:1
Брей Майкл
(Доодеман Ник)
60'
Лаурсен Николай
 
66'
Сиерра Элиас
Басачикоглу Билал
 
66'
Бакыш Синан
Схоофс Лукас
 
77'
Киомурцоглу Орестис
1:1
81'
 
Паулиссен Митчелл
Маулун Робин
87'
Сзоке Адриан
Лаурсен Николай
 
89'
 
Тол Марко
Доодеман Ник
90'
Ренте Марко
 

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 2
  • 7 Удары в створ 4
  • 5 Угловые 4
  • 3 Офсайды 0
  • 15 Нарушения правил 6
  • 2 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 3 Замены 3
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

1
Бласвих
Янис
23
Фадига
Ноа
5
Ренте
Марко
13
Кнустер
Матс
3
Кваглиата
Джакомо
15
Схоофс
Лукас
14
Де
ла
Торре
Лука
6
Киомурцоглу
Орестис
11
Лаурсен
Николай
16
Сирхейс
Кай
7
Басачикоглу
Билал
1
Стивенс
Сонни
33
Ван
дер
Мер
Йондли
3
Макинтош
Келвин
4
Схаутен
Эрик
16
Бангура
Алекс
8
Якобс
Ями
6
Худемакерс
Меес
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
28
Робертс
Улдрикис
7
Каллон
Исса
Хераклес
4-3-3
Камбюр
4-3-3

История личных встреч

Хераклес
Камбюр

3 матча

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
3 победы 0 ничьих 0 побед

5 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 6 побед

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

8 матчей

25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед

Первый тайм

12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед

Второй тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы

История матчей

Э
2:1
Э
3:1
Э
1:6
Э
1:0
К
0:3
Э
0:1
Э
1:1
Э
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Хераклес
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бюргзорг Делано 4 0.22
Аззауи Исмаил 3 0.17
Влут Рай 3 (1) 0.17
Сирхейс Кай 2 0.11
Бакыш Синан 2 0.11
Лаурсен Николай 2 0.11
Киомурцоглу Орестис 2 0.11
Басачикоглу Билал 1 0.06
Ренте Марко 1 0.06
Кваглиата Джакомо 0 0
Сиерра Элиас 0 0
Камбюр
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Якобс Ями 5 0.28
Робертс Улдрикис 5 0.28
Каллон Исса 3 0.17
Маулун Робин 3 (1) 0.17
Tom Boere 3 0.17
Бангура Алекс 3 0.17
Брей Майкл 2 0.11
Самбисса Давид 2 0.11
Тол Марко 2 0.11
Худемакерс Меес 2 0.11
Киш Тамаш 1 0.06
Паулиссен Митчелл 1 0.06
Доодеман Ник 0 0
Схаутен Эрик 0 0
Шмидт Доке 0 0

Карточки

Хераклес
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кваглиата Джакомо 6 0
Ренте Марко 5 0
Фадига Ноа 5 0
Де ла Торре Лука 4 0
Влут Рай 3 0
Бюргзорг Делано 3 0
Бакыш Синан 1 1
Басачикоглу Билал 2 0
Кнустер Матс 2 0
Бласвих Янис 1 0
Лаурсен Николай 1 0
Схоофс Лукас 1 0
Киомурцоглу Орестис 1 0
Сирхейс Кай 1 0
Бакбоорд Навайо 1 0
Камбюр
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бангура Алекс 5 1
Макинтош Келвин 3 0
Каллон Исса 2 0
Маулун Робин 2 0
Якобс Ями 2 0
Шмидт Доке 0 1
Схаутен Эрик 1 0
Паулиссен Митчелл 1 0
Самбисса Давид 1 0
Робертс Улдрикис 1 0
Худемакерс Меес 1 0
Брей Майкл 1 0

Голы по времени матча

Забито

14
15
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
6
40%
61-75
4
29%
2
13%
76-90

Пропущено

13
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
5
38%
7
37%
76-90

Забито

8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
6
35%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
3
38%
1
6%
76-90

Пропущено

12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
3
25%
6
30%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
5
25%
76-90

Забито

22
32
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
5
23%
3
9%
31-45
3
14%
10
31%
46-60
3
14%
10
31%
61-75
7
32%
3
9%
76-90

Пропущено

25
39
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
9
23%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
4
16%
3
8%
61-75
7
28%
12
31%
76-90

Результаты последних матчей

Хераклес
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1
Камбюр
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
2. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
3. Фейеноорд 18 12 3 3 42 - 17 39
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. Твенте 18 9 5 4 28 - 22 32
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. Херенвен 18 7 4 7 20 - 25 25
10. НЕК Неймеген 18 7 4 7 24 - 26 25
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Хераклес 18 5 3 10 21 - 26 18
14. Виллем II 18 5 3 10 18 - 36 18
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
2. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Erve Asito. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Хераклес 1:1 Камбюр онлайн


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