Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Erve Asito
28' Желтая карточкаБангура Алекс
0:1
59' ГолБрей Майкл
60' Желтая карточкаЛаурсен Николай
1:1
77' ГолКиомурцоглу Орестис
90' Желтая карточкаРенте Марко
Ход матча
28'
46'
59'
0:1
60'
77'
90'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
9 Удары по воротам 2
-
7 Удары в створ 4
-
5 Угловые 4
-
3 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 6
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
3 Замены 3
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
23
Фадига
Ноа
13
Кнустер
Матс
15
Схоофс
Лукас
16
Сирхейс
Кай
20
Маулун
Робин
17
Доодеман
Ник
- Основной состав
- Вратарь
-
23 Фадига НоаЗащитник
- Защитник
-
13 Кнустер МатсЗащитник
- Защитник
-
15 Схоофс ЛукасПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
16 Сирхейс КайНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Букер КунВратарь
- Вратарь
-
12 Роскен РубенЗащитник
- Защитник
-
22 Лес МатеоЗащитник
-
25 Поллей РобинЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
31 Агка РохатПолузащитник
- Нападающий
-
17 Сзоке АдрианНападающий
-
-
Главный тренер: Вормут Франк
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Маулун РобинПолузащитник
-
17 Доодеман НикНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Бос ПитерВратарь
- Вратарь
- Защитник
-
15 Тол МаркоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Брей МайклНападающий
-
21 Киш ТамашНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Pascal Bosschaart
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Хераклес
Камбюр
3 матча
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
3 победы 0 ничьих 0 побед
5 матчей
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 6 побед
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
8 матчей
25%
12.5%
62.5%
2 победы 1 ничья 5 побед
Первый тайм
12.5%
12.5%
75%
1 победа 1 ничья 6 побед
Второй тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Хераклес
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бюргзорг Делано
|4
|0.22
|Аззауи Исмаил
|3
|0.17
|Влут Рай
|3 (1)
|0.17
|Сирхейс Кай
|2
|0.11
|Бакыш Синан
|2
|0.11
|Лаурсен Николай
|2
|0.11
|Киомурцоглу Орестис
|2
|0.11
|Басачикоглу Билал
|1
|0.06
|Ренте Марко
|1
|0.06
|Кваглиата Джакомо
|0
|0
|Сиерра Элиас
|0
|0
Камбюр
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Якобс Ями
|5
|0.28
|Робертс Улдрикис
|5
|0.28
|Каллон Исса
|3
|0.17
|Маулун Робин
|3 (1)
|0.17
|Tom Boere
|3
|0.17
|Бангура Алекс
|3
|0.17
|Брей Майкл
|2
|0.11
|Самбисса Давид
|2
|0.11
|Тол Марко
|2
|0.11
|Худемакерс Меес
|2
|0.11
|Киш Тамаш
|1
|0.06
|Паулиссен Митчелл
|1
|0.06
|Доодеман Ник
|0
|0
|Схаутен Эрик
|0
|0
|Шмидт Доке
|0
|0
Карточки
Хераклес
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кваглиата Джакомо
|6
|0
|Ренте Марко
|5
|0
|Фадига Ноа
|5
|0
|Де ла Торре Лука
|4
|0
|Влут Рай
|3
|0
|Бюргзорг Делано
|3
|0
|Бакыш Синан
|1
|1
|Басачикоглу Билал
|2
|0
|Кнустер Матс
|2
|0
|Бласвих Янис
|1
|0
|Лаурсен Николай
|1
|0
|Схоофс Лукас
|1
|0
|Киомурцоглу Орестис
|1
|0
|Сирхейс Кай
|1
|0
|Бакбоорд Навайо
|1
|0
Камбюр
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бангура Алекс
|5
|1
|Макинтош Келвин
|3
|0
|Каллон Исса
|2
|0
|Маулун Робин
|2
|0
|Якобс Ями
|2
|0
|Шмидт Доке
|0
|1
|Схаутен Эрик
|1
|0
|Паулиссен Митчелл
|1
|0
|Самбисса Давид
|1
|0
|Робертс Улдрикис
|1
|0
|Худемакерс Меес
|1
|0
|Брей Майкл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
14
15
6 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 12
3 Забивали первыми 6
12 Не забивали 11
1
7%
0
0%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
4
29%
1
7%
31-45
2
14%
4
27%
46-60
2
14%
6
40%
61-75
4
29%
2
13%
76-90
Пропущено
13
19
4 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 3
8 Не пропускали 7
2
15%
0
0%
1-15
1
8%
5
26%
16-30
1
8%
3
16%
31-45
2
15%
2
11%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
5
38%
7
37%
76-90
Забито
8
17
3 В 1-м тайме 6
5 Во 2-м тайме 11
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
4
24%
16-30
1
13%
2
12%
31-45
1
13%
6
35%
46-60
1
13%
4
24%
61-75
3
38%
1
6%
76-90
Пропущено
12
20
6 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 8
1
8%
1
5%
1-15
2
17%
4
20%
16-30
3
25%
6
30%
31-45
2
17%
3
15%
46-60
2
17%
1
5%
61-75
2
17%
5
25%
76-90
Забито
22
32
9 В 1-м тайме 9
13 Во 2-м тайме 23
6 Забивали первыми 10
6 Не забивали 2
2
9%
0
0%
1-15
2
9%
6
19%
16-30
5
23%
3
9%
31-45
3
14%
10
31%
46-60
3
14%
10
31%
61-75
7
32%
3
9%
76-90
Пропущено
25
39
10 В 1-м тайме 19
15 Во 2-м тайме 20
11 Пропускали первыми 8
15 Не пропускали 15
3
12%
1
3%
1-15
3
12%
9
23%
16-30
4
16%
9
23%
31-45
4
16%
5
13%
46-60
4
16%
3
8%
61-75
7
28%
12
31%
76-90
Результаты последних матчей
Хераклес
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Хераклес - Гронинген 4:2 АЗ Алкмаар - Хераклес 4:1 Витесс - Хераклес 2:1 Хераклес - Херенвен 0:1
Фейеноорд - Хераклес 2:1 Утрехт - Хераклес 1:0 Хераклес - Фортуна Ситтард 3:1 Фортуна - Хераклес 2:1 Твенте - Хераклес 1:0 Хераклес - Аякс 0:0 АСВХ - Хераклес 1:3 ПЕК Зволле - Хераклес 1:0 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Хераклес - Виллем II 3:2 Хераклес - Ваалвейк 1:0 Камбюр - Хераклес 2:1 Хераклес - АЗ Алкмаар 3:2 Вердер - Хераклес 2:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 Спарта Роттердам - Хераклес 1:1
Камбюр
(20 матчей)
50%
50%
10 побед 0 ничьих 10 поражений
Камбюр - Херенвен 1:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 Виллем II - Камбюр 1:3 Камбюр - Витесс 1:6
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 Камбюр - Утрехт 2:1 ПЕК Зволле - Камбюр 1:2 Ваалвейк - Камбюр 0:1 Аякс (аматоры) - Камбюр 0:5 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фортуна Ситтард - Камбюр 1:0 Камбюр - АЗ Алкмаар 1:3 Спарта Роттердам - Камбюр 0:4 Камбюр - Хераклес 2:1 Аякс - Камбюр 9:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Камбюр - Твенте 2:0 ПСВ - Камбюр 4:1 Камбюр - Гронинген 1:2 ПЕК Зволле - Камбюр 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|2.
|ПСВ
|17
|13
|1
|3
|44 - 24
|40
|3.
|Фейеноорд
|18
|12
|3
|3
|42 - 17
|39
|4.
|Витесс
|18
|10
|3
|5
|25 - 25
|33
|5.
|Твенте
|18
|9
|5
|4
|28 - 22
|32
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|Херенвен
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|18
|7
|4
|7
|24 - 26
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Хераклес
|18
|5
|3
|10
|21 - 26
|18
|14.
|Виллем II
|18
|5
|3
|10
|18 - 36
|18
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|18
|1
|3
|14
|9 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|2.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1