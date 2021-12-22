Второй тайм

95' Фейеноорд заслуженно побеждает в отличном матче

95' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

94' Матч возобновится спорным мячом

94' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

93' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

93' Димерс Марк из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

92' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

90' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

90' Кекчю Оркун наносит хороший удар издали, но голкипер начеку и спасает команду!

90' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

89' Дрешевич Ибрахим предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

89' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

87' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

86' Димерс Марк оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

86' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Сенеси Маркос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

85' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Фейеноорд

82' Баккер Ник выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

81' Кайб Рами навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

78' Удар от ворот произведет Херенвен

77' Кекчю Оркун не смог попасть в створ ударом издали

77' Тиль Гус из команды Фейеноорд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

76' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

76' Выглядело как неплохой момент. Маласиа Тирелл из команды Фейеноорд закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было

75' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

75' Херенвен выполняет удар от ворот.

74' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

74' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

73' Бейло Юстин взял и забрал мяч на выходе

73' Команды играют дружелюбно, и судья почти незаметен.

72' Херенвен вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

71' Удар от ворот произведет Херенвен

71' Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали

70' Маус Ксавье выносит мяч и сбавляет давление на ворота

69' Линссен Брайан видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!

69' ШАНС! Линссен Брайан вышел один на один с голкипером...

69' Кекчю Оркун из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

68' Джаханбакш Алиреза из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

67' Удар от ворот произведет Фейеноорд

67' Отличные скиллы показывает Стеванович Филип , обводя своих соперников

66' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Фейеноорд отменен из-за положения "вне игры".

65' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

64' Маласиа Тирелл выносит мяч и сбавляет давление на ворота

64' Удар от ворот произведет Херенвен

63' Джаханбакш Алиреза не смог попасть в створ ударом издали

63' Дрешевич Ибрахим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Кайб Рами предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

62' Фейеноорд вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

61' Отличные скиллы показывает Джаханбакш Алиреза , обводя своих соперников

60' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

60' Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

58' Отличные скиллы показывает Маласиа Тирелл , обводя своих соперников

58' Халилович Тибор предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

58' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

56' НЕТ ГОЛА! - После повторной проверки ситуации судья объявляет, что гол команды Херенвен отменен из-за положения "вне игры".

54' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

53' Верман Йоэй навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

53' Гертрейда Лютсхарел выносит мяч и сбавляет давление на ворота

52' Херенвен выполняет удар от ворот.

52' Как он промахнулся? Нелсон Райс имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

50' Херенвен вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Матч возобновлен

50' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

50' Удар от ворот произведет Фейеноорд

48' Де Йонг Сим выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Ван Эвейк Милан выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Игрок из команды Фейеноорд вбрасывает мяч с левой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Верман Хенк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Эурснес Фредрик из команды Фейеноорд делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.