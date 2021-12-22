Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Абе Ленстра
0:1
32' ГолТиль Гус
0:2
44' ГолСенеси Маркос
53' Undefined phrase: football_event_Верман Хенк
0:3
58' ГолЛинссен Брайан
65' Undefined phrase: football_event_Джаханбакш Алиреза
Ход матча
32'
0:1
44'
0:2
53'
58'
0:3
Статистика матча
-
0 Голы 3
-
5 Удары по воротам 11
-
1 Удары в створ 10
-
3 Угловые 9
-
1 Офсайды 2
-
4 Нарушения правил 5
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
5 Замены 3
-
47 Владение мячом, % 53
Владение мячом
22
Маус
Ксавье
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
20
Верман
Йоэй
- Основной состав
-
22 Маус КсавьеВратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Баккер НикЗащитник
-
13 Кайб РамиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Верман ЙоэйПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
23 Беккема ЯнВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Хаяль РамиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Янсен Джонни
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
10 Кекчю ОркунПолузащитник
- Полузащитник
-
26 Тиль ГусПолузащитник
-
14 Нелсон РайсПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
30 Янсен ТейсВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Слот Арне
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
История личных встреч
Херенвен
Фейеноорд
10 матчей
80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
30%
15 побед 3 ничьи 0 побед
24 матча
33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед
Первый тайм
29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 6 ничьих 10 побед
34 матча
23.5%
29.4%
47.1%
8 побед 10 ничьих 16 побед
Первый тайм
20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед
Второй тайм
44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Херенвен
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Верман Хенк
|7 (2)
|0.39
|Верман Йоэй
|3
|0.17
|Халилович Тибор
|3
|0.17
|Стеванович Филип
|1
|0.06
|Баккер Ник
|1
|0.06
|Хаяль Рами
|1
|0.06
|Ван Эвейк Милан
|1
|0.06
|Конголо Родни
|0
|0
|Кайб Рами
|0
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|0
|0
|Беньямин Нюгрен
|0
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Линссен Брайан
|11
|0.61
|Тиль Гус
|10
|0.56
|Синистерра Луис
|7
|0.39
|Дессерс Сириль
|4
|0.22
|Тоорнстра Йенс
|3
|0.17
|Сенеси Маркос
|2
|0.11
|Кекчю Оркун
|1 (1)
|0.06
|Маласиа Тирелл
|1
|0.06
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0.06
|Эурснес Фредрик
|1
|0.06
|Баннис Науфаль
|1
|0.06
|Педерсен Маркус Гольмгрен
|0
|0
|Траунер Гернот
|0
|0
|Димерс Марк
|0
|0
|Хапс Ридгесиано
|0
|0
|Нелсон Райс
|0
|0
Карточки
Херенвен
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дрешевич Ибрахим
|3
|1
|Мусаба Антони
|3
|1
|Кайб Рами
|4
|0
|Ван Эвейк Милан
|4
|0
|Ван Бик Свен
|2
|0
|Мадсен Николас
|2
|0
|Стеванович Филип
|2
|0
|Баккер Ник
|1
|0
|Вауденберг Лукас
|1
|0
|Конголо Родни
|1
|0
|Халилович Тибор
|1
|0
|Верман Йоэй
|1
|0
|Ван дер Хейде Арьен
|1
|0
Фейеноорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Эурснес Фредрик
|4
|0
|Тоорнстра Йенс
|3
|0
|Сенеси Маркос
|3
|0
|Кекчю Оркун
|3
|0
|Линссен Брайан
|2
|0
|Нелсон Райс
|2
|0
|Тиль Гус
|2
|0
|Маласиа Тирелл
|2
|0
|Слот Арне
|1
|0
|Джаханбакш Алиреза
|1
|0
|Гертрейда Лютсхарел
|1
|0
|Бургер Ваутер
|1
|0
|Хендрикс Рамон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
27%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
4
22%
76-90
Пропущено
17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
18%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
3
18%
4
50%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
3
18%
0
0%
76-90
Забито
7
25
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
2
29%
5
20%
1-15
1
14%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
1
14%
2
8%
61-75
3
43%
7
28%
76-90
Пропущено
10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90
Забито
18
43
9 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
5
28%
5
12%
1-15
1
6%
6
14%
16-30
3
17%
10
23%
31-45
0
0%
8
19%
46-60
4
22%
3
7%
61-75
5
28%
11
26%
76-90
Пропущено
27
16
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
4
15%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
11%
5
31%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
5
19%
2
13%
76-90
Результаты последних матчей
Херенвен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1
Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|17
|13
|1
|3
|44 - 24
|40
|2.
|Аякс
|17
|12
|3
|2
|51 - 4
|39
|3.
|Фейеноорд
|18
|12
|3
|3
|42 - 17
|39
|4.
|Витесс
|18
|10
|3
|5
|25 - 25
|33
|5.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|6.
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Камбюр
|0:0
|18
|9
|1
|8
|31 - 38
|28
|8.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|9.
|Херенвен
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|18
|7
|4
|7
|24 - 26
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Хераклес
|0:0
|18
|5
|3
|10
|20 - 25
|18
|14.
|Виллем II
|18
|5
|3
|10
|18 - 36
|18
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|18
|1
|3
|14
|9 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|3.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|4.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|5.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|6.
|Хераклес
|0:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|0:0
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Камбюр
|0:0
|9
|5
|1
|3
|14 - 18
|16
|7.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|8.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1
|18.
|Хераклес
|0:0
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1