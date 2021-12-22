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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Херенвен
0:3
Конец матча

Стадион:
Фейеноорд
0'
0:1
32' Гол
Тиль Гус
0:2
44' Гол
Сенеси Маркос
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Верман Хенк
0:3
58' Гол
Линссен Брайан
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Джаханбакш Алиреза
90'+5

Ход матча

32'
0:1
Тиль Гус
(Линссен Брайан)
44'
0:2
Сенеси Маркос
(Кекчю Оркун)
46'
Дрешевич Ибрахим
Ван Бик Свен
 
53'
Верман Хенк
 
58'
0:3
Линссен Брайан
(Маласиа Тирелл)
62'
Беньямин Нюгрен
Мусаба Антони
 
62'
Стеванович Филип
Де Йонг Сим
 
65'
 
Джаханбакш Алиреза
71'
Конголо Родни
Верман Йоэй
 
75'
 
Тоорнстра Йенс
Джаханбакш Алиреза
78'
Хаяль Рами
Мадсен Николас
 
86'
 
Димерс Марк
Линссен Брайан
86'
 
Дессерс Сириль
Нелсон Райс

Статистика матча

  • 0 Голы 3
  • 5 Удары по воротам 11
  • 1 Удары в створ 10
  • 3 Угловые 9
  • 1 Офсайды 2
  • 4 Нарушения правил 5
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 5 Замены 3
  • 47 Владение мячом, % 53

Владение мячом

22
Маус
Ксавье
27
Ван
Эвейк
Милан
4
Ван
Бик
Свен
15
Баккер
Ник
13
Кайб
Рами
29
Мадсен
Николас
10
Халилович
Тибор
20
Верман
Йоэй
11
Мусаба
Антони
9
Верман
Хенк
6
Де
Йонг
Сим
1
Бейло
Юстин
2
Педерсен
Маркус
Гольмгрен
3
Гертрейда
Лютсхарел
4
Сенеси
Маркос
5
Маласиа
Тирелл
17
Эурснес
Фредрик
10
Кекчю
Оркун
9
Джаханбакш
Алиреза
26
Тиль
Гус
14
Нелсон
Райс
11
Линссен
Брайан
Херенвен
4-3-3
Фейеноорд
4-2-3-1

История личных встреч

Херенвен
Фейеноорд

10 матчей

80%
20%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

70%
60%
7 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
30%
15 побед 3 ничьи 0 побед

24 матча

33.3%
66.7%
0 побед 8 ничьих 16 побед

Первый тайм

29.2%
70.8%
0 побед 7 ничьих 14 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 6 ничьих 10 побед

34 матча

23.5%
29.4%
47.1%
8 побед 10 ничьих 16 побед

Первый тайм

20.6%
38.2%
41.2%
7 побед 13 ничьих 14 побед

Второй тайм

44.1%
26.5%
29.4%
15 побед 9 ничьих 10 побед

История матчей

Э
3:1
К
4:3
Э
3:0
Э
3:0
К
0:1
Э
3:1
Э
1:1
Э
3:0
Э
3:5
Э
2:3
Э
1:1
Э
1:2
Э
2:2
Э
1:2
Э
2:5
ЛЕ
2:2
ЛЕ
1:0
Э
3:1
Э
1:1
Э
2:0
Э
1:2
Э
2:0
К
2:2
Э
1:1
Э
2:3
Э
2:2
Э
0:1
Э
2:2
Э
6:2
Э
0:2
К
0:3
ПЛ
3:1
ПЛ
2:2
ПЛ
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Херенвен
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Верман Хенк 7 (2) 0.39
Верман Йоэй 3 0.17
Халилович Тибор 3 0.17
Стеванович Филип 1 0.06
Баккер Ник 1 0.06
Хаяль Рами 1 0.06
Ван Эвейк Милан 1 0.06
Конголо Родни 0 0
Кайб Рами 0 0
Ван дер Хейде Арьен 0 0
Беньямин Нюгрен 0 0
Фейеноорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Линссен Брайан 11 0.61
Тиль Гус 10 0.56
Синистерра Луис 7 0.39
Дессерс Сириль 4 0.22
Тоорнстра Йенс 3 0.17
Сенеси Маркос 2 0.11
Кекчю Оркун 1 (1) 0.06
Маласиа Тирелл 1 0.06
Джаханбакш Алиреза 1 0.06
Эурснес Фредрик 1 0.06
Баннис Науфаль 1 0.06
Педерсен Маркус Гольмгрен 0 0
Траунер Гернот 0 0
Димерс Марк 0 0
Хапс Ридгесиано 0 0
Нелсон Райс 0 0

Карточки

Херенвен
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дрешевич Ибрахим 3 1
Мусаба Антони 3 1
Кайб Рами 4 0
Ван Эвейк Милан 4 0
Ван Бик Свен 2 0
Мадсен Николас 2 0
Стеванович Филип 2 0
Баккер Ник 1 0
Вауденберг Лукас 1 0
Конголо Родни 1 0
Халилович Тибор 1 0
Верман Йоэй 1 0
Ван дер Хейде Арьен 1 0
Фейеноорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Эурснес Фредрик 4 0
Тоорнстра Йенс 3 0
Сенеси Маркос 3 0
Кекчю Оркун 3 0
Линссен Брайан 2 0
Нелсон Райс 2 0
Тиль Гус 2 0
Маласиа Тирелл 2 0
Слот Арне 1 0
Джаханбакш Алиреза 1 0
Гертрейда Лютсхарел 1 0
Бургер Ваутер 1 0
Хендрикс Рамон 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
18
6 В 1-м тайме 9
5 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 6
11 Не забивали 10
3
27%
0
0%
1-15
0
0%
4
22%
16-30
3
27%
5
28%
31-45
0
0%
4
22%
46-60
3
27%
1
6%
61-75
2
18%
4
22%
76-90

Пропущено

17
8
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 4
3
18%
1
13%
1-15
1
6%
1
13%
16-30
3
18%
1
13%
31-45
3
18%
4
50%
46-60
4
24%
1
13%
61-75
3
18%
0
0%
76-90

Забито

7
25
3 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 13
4 Забивали первыми 8
12 Не забивали 9
2
29%
5
20%
1-15
1
14%
2
8%
16-30
0
0%
5
20%
31-45
0
0%
4
16%
46-60
1
14%
2
8%
61-75
3
43%
7
28%
76-90

Пропущено

10
8
4 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 3
4 Пропускали первыми 1
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
3
30%
0
0%
16-30
0
0%
4
50%
31-45
2
20%
0
0%
46-60
2
20%
1
13%
61-75
2
20%
2
25%
76-90

Забито

18
43
9 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 22
8 Забивали первыми 14
5 Не забивали 1
5
28%
5
12%
1-15
1
6%
6
14%
16-30
3
17%
10
23%
31-45
0
0%
8
19%
46-60
4
22%
3
7%
61-75
5
28%
11
26%
76-90

Пропущено

27
16
11 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 8
9 Пропускали первыми 3
14 Не пропускали 9
4
15%
2
13%
1-15
4
15%
1
6%
16-30
3
11%
5
31%
31-45
5
19%
4
25%
46-60
6
22%
2
13%
61-75
5
19%
2
13%
76-90

Результаты последних матчей

Херенвен
(20 матчей)
45%
20%
35%
9 побед 4 ничьи 7 поражений
Камбюр - Херенвен 1:2 Херенвен - Де Трефферс 2:0 Херенвен - Спарта Роттердам 0:0 Хераклес - Херенвен 0:1
Херенвен - ПСВ 1:1 Херенвен - Виллем II 2:1 Оснабрюк - Херенвен 2:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 Херенвен - Витесс 1:2 Амстердамсхе - Херенвен 1:2 Утрехт - Херенвен 2:1 Херенвен - Аякс 0:2 ПЕК Зволле - Херенвен 0:1 Херенвен - Твенте 2:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 Херенвен - Фортуна Ситтард 1:0 Гронинген - Херенвен 1:1 Херенвен - АЗ Алкмаар 1:3 Херенвен - Ваалвейк 3:2 Гоу Эхед Иглс - Херенвен 0:1
Фейеноорд
(20 матчей)
65%
20%
15%
13 побед 4 ничьи 3 поражения
Фейеноорд - Аякс 0:2 Твенте - Фейеноорд 2:1 Гронинген - Фейеноорд 1:1 Фейеноорд - Маккаби Хайфа 2:1
Фейеноорд - Фортуна Ситтард 5:0 Фейеноорд - Хераклес 2:1 Твенте - Фейеноорд 0:0 Славия Прага - Фейеноорд 2:2 Фейеноорд - ПЕК Зволле 4:0 Фейеноорд - АЗ Алкмаар 1:0 Унион Берлин - Фейеноорд 1:2 Спарта Роттердам - Фейеноорд 0:1 Камбюр - Фейеноорд 2:3 Фейеноорд - Унион Берлин 3:1 Фейеноорд - Ваалвейк 2:2 Витесс - Фейеноорд 2:1 Фейеноорд - Славия Прага 2:1 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 Фейеноорд - Херенвен 3:1 ПСВ - Фейеноорд 0:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
2. Аякс 17 12 3 2 51 - 4 39
3. Фейеноорд 18 12 3 3 42 - 17 39
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
6. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Камбюр 0:0 18 9 1 8 31 - 38 28
8. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
9. Херенвен 18 7 4 7 20 - 25 25
10. НЕК Неймеген 18 7 4 7 24 - 26 25
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Хераклес 0:0 18 5 3 10 20 - 25 18
14. Виллем II 18 5 3 10 18 - 36 18
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
2. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
3. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
4. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 0:0 10 5 2 3 14 - 11 17
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 0:0 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Камбюр 0:0 9 5 1 3 14 - 18 16
7. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
8. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 0:0 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Abe Lenstra Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Херенвен 0:3 Фейеноорд онлайн


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