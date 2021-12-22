Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [4] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

47' Команда НЕК Неймеген имеет минимальное преимущество на конец первого тайма.

47' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

44' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

43' Шоне Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота

41' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

41' После штрафного удара,который нанес Кён Деррик мяч отбивается вратарем и возвращается в игру

40' Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Голкипер мог бы сыграть и получше

39' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

39' ПРОВЕРКА ВАР ЗАКОНЧЕНА - После проверки VAR не было предпринято никаких дальнейших действий.

39' VAR - ГОЛ! - Судья остановил игру. Идет просмотр VAR, решается судьба гола.

38' Г О О О О Л - Маттссон Магнус забивает с левой ноги!

38' ШАНС! Маттссон Магнус вышел один на один с голкипером...

38' Брюин Джорди разрезает оборону соперника отличным пасом

38' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

36' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

35' Пропер Дирк выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Мервелд Ринго навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

32' Велленройтер Тимон взял и забрал мяч на выходе

31' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

31' Одентал Кас выносит мяч и сбавляет давление на ворота

30' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

29' Пропер Дирк из команды НЕК Неймеген направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

28' Кён Деррик не смог попасть в створ ударом издали

28' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

27' Брандерхорст Маттейс взял и забрал мяч на выходе

27' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Тавшан Элаис выносит мяч и сбавляет давление на ворота

26' Свенссон Макс навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

25' Гут Родриго выносит мяч и сбавляет давление на ворота

23' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

22' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

21' Матч возобновится спорным мячом

20' Кён Деррик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

20' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

19' Брюин Джорди предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

19' Маркес Иван выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Вердонк Калвин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Румерату Годфрид выносит мяч и сбавляет давление на ворота

17' Тимон Велленройтер отбил мяч на угловой после удара Тавшан Элаис из штрафной площади.

16' НЕК Неймеген идет вперед с потенциально опасной атакой.

15' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

14' Брюин Джорди нанес удар головой, но Тимон Велленройтер спокойно отбил мяч.

14' Йенссен Ульрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота

12' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

11' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

10' Льонч Поль не смог попасть в створ ударом издали

10' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

9' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

7' Виллем II идет вперед с потенциально опасной атакой.

6' Виллем II вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' НЕК Неймеген вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

3' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

2' Виллем II вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру