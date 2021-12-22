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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
Виллем II
0:1
Конец матча

Стадион:
НЕК Неймеген
0'
0:1
38' Гол
Маттссон Магнус
89' Красная карточка
Йенссен Ульрик
90'+5

Ход матча

38'
0:1
Маттссон Магнус
(Брюин Джорди)
71'
Вридт Квази
Льонч Поль
 
71'
Саглам Геркем
Саддики Дрейс
 
71'
Кампецис Анаргирос
Кабангу Элтон
 
75'
 
Вет Хавьер
Брюин Джорди
84'
 
Дуэлунд Миккель
Маттссон Магнус
84'
Кёлерт Матс
Румерату Годфрид
 
84'
Замора Джон
Мервелд Ринго
 
89'
Йенссен Ульрик
 

Статистика матча

  • 0 Голы 1
  • 6 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 4 Угловые 2
  • 2 Офсайды 0
  • 6 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 1 Красные карточки 0
  • 5 Замены 2
  • 60 Владение мячом, % 40

Владение мячом

21
Велленройтер
Тимон
13
Овюсу
Лерой
20
Румерату
Годфрид
4
Йенссен
Ульрик
27
Кён
Деррик
17
Саддики
Дрейс
8
Льонч
Поль
7
Нуннели
Че
16
Мервелд
Ринго
15
Свенссон
Макс
14
Кабангу
Элтон
1
Брандерхорст
Маттейс
28
Ван
Рой
Барт
5
Гут
Родриго
4
Маркес
Иван
26
Одентал
Кас
24
Вердонк
Калвин
6
Брюин
Джорди
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
7
Тавшан
Элаис
11
Маттссон
Магнус
Виллем II
4-2-3-1
НЕК Неймеген
5-3-2

История личных встреч

Виллем II
НЕК Неймеген

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед

12 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед

Первый тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед

Второй тайм

41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы

14 матчей

7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед

Первый тайм

14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

История матчей

Э
0:0
Э
0:1
Э
0:0
Э
1:0
Э
0:1
Э
2:3
Э
0:0
Э
3:1
Э
3:5
Э
2:1
Э
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Виллем II
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вридт Квази 4 0.22
Нуннели Че 4 0.22
Кёлерт Матс 3 0.17
Саглам Геркем 1 0.06
Свенссон Макс 1 0.06
Саддики Дрейс 1 0.06
Кабангу Элтон 1 0.06
Румерату Годфрид 1 0.06
Спиерингс Уэсли 1 0.06
Кампецис Анаргирос 0 0
Мервелд Ринго 0 0
НЕК Неймеген
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ali Akman 5 0.28
Окита Жонатан 4 0.22
Брюин Джорди 4 (1) 0.22
Тавшан Элаис 4 0.22
Маттссон Магнус 3 0.17
Вет Хавьер 1 0.06
Вердонк Калвин 1 0.06
Баррето Эдгар 1 0.06
Одентал Кас 1 0.06
Дуэлунд Миккель 0 0
Шоне Лассе 0 0
Ван Рой Барт 0 0
Эль-Каруани Суфьян 0 0

Карточки

Виллем II
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Саддики Дрейс 4 0
Йенссен Ульрик 2 1
Льонч Поль 3 0
Вридт Квази 3 0
Велленройтер Тимон 3 0
Нелом Микел 1 1
Кён Деррик 1 1
Бергстрём Эмиль 0 1
Брондел Йорн 0 1
Михелис Николаос 0 1
Овюсу Лерой 1 0
Саглам Геркем 1 0
Кёлерт Матс 1 0
Кабангу Элтон 1 0
Свенссон Макс 1 0
Нуннели Че 1 0
Замора Джон 1 0
Fred Grim 1 0
НЕК Неймеген
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Маркес Иван 5 0
Шоне Лассе 3 0
Окита Жонатан 3 0
Одентал Кас 3 0
Баррето Эдгар 2 0
Ван Рой Барт 2 0
Тавшан Элаис 2 0
Пропер Дирк 2 0
Эль-Каруани Суфьян 2 0
Мейер Роджер 1 0
Брандерхорст Маттейс 1 0
Вет Хавьер 1 0
Вердонк Калвин 1 0
Дуэлунд Миккель 1 0
Брюин Джорди 1 0
Ali Akman 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
16
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
1
6%
76-90

Пропущено

16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
6
38%
3
20%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
5
33%
76-90

Забито

12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
44%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90

Пропущено

20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
20%
1
10%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
8
40%
3
30%
76-90

Забито

18
25
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
1
6%
4
16%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
3
17%
8
32%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
2
8%
76-90

Пропущено

36
25
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
4
11%
4
16%
1-15
9
25%
5
20%
16-30
2
6%
3
12%
31-45
5
14%
2
8%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
11
31%
8
32%
76-90

Результаты последних матчей

Виллем II
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1
Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 17 13 1 3 44 - 24 40
2. Аякс 17 12 3 2 51 - 4 39
3. Фейеноорд 18 12 3 3 42 - 17 39
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
6. Твенте 17 9 4 4 27 - 21 31
7. Камбюр 0:0 18 9 1 8 31 - 38 28
8. Утрехт 17 8 4 5 32 - 22 28
9. Херенвен 18 7 4 7 20 - 25 25
10. НЕК Неймеген 18 7 4 7 24 - 26 25
11. Гоу Эхед Иглс 17 6 3 8 19 - 27 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Хераклес 0:0 18 5 3 10 20 - 25 18
14. Виллем II 18 5 3 10 18 - 36 18
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 17 3 4 10 19 - 41 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
2. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
3. ПСВ 8 7 0 1 25 - 12 21
4. Утрехт 8 6 2 0 22 - 6 20
5. Аякс 9 6 1 2 33 - 3 19
6. Хераклес 0:0 10 5 2 3 14 - 11 17
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 0:0 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Камбюр 0:0 9 5 1 3 14 - 18 16
7. Твенте 9 5 1 3 17 - 15 16
8. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 8 2 3 3 6 - 14 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 9 1 2 6 9 - 20 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 0:0 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Koning Willem II Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч Виллем II 0:1 НЕК Неймеген онлайн


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