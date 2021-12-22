Голландия: Эредивизие 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Конинг Виллем II
0:1
38' ГолМаттссон Магнус
89' Красная карточкаЙенссен Ульрик
Ход матча
38'
0:1
89'
Статистика матча
-
0 Голы 1
-
6 Удары по воротам 2
-
1 Удары в створ 4
-
4 Угловые 2
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
1 Красные карточки 0
-
5 Замены 2
-
60 Владение мячом, % 40
Владение мячом
13
Овюсу
Лерой
27
Кён
Деррик
28
Ван
Рой
Барт
26
Одентал
Кас
20
Шоне
Лассе
71
Пропер
Дирк
- Основной состав
- Вратарь
-
13 Овюсу ЛеройЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
27 Кён ДеррикЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
26 Брондел ЙорнВратарь
- Вратарь
-
18 Нелом МикелЗащитник
- Защитник
-
30 Тел СамЗащитник
- Полузащитник
-
11 Кёлерт МатсПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
19 Замора ДжонНападающий
-
31 Noah Lewis
-
Главный тренер: Грим Фред
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
-
28 Ван Рой БартЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Одентал КасЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Шоне ЛассеПолузащитник
-
71 Пропер ДиркПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Руфс РобинВратарь
- Полузащитник
-
15 Вет ХавьерПолузащитник
- Нападающий
-
23 Бекман ТомасНападающий
-
17 Ромени ОлеНападающий
-
-
Главный тренер: Rogier Meijer
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Виллем II
НЕК Неймеген
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
100%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
200%
50%
4 победы 1 ничья 0 побед
12 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 4 ничьи 8 побед
Первый тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 5 побед
Второй тайм
41.7%
58.3%
0 побед 5 ничьих 4 победы
14 матчей
7.1%
35.7%
57.2%
1 победа 5 ничьих 8 побед
Первый тайм
14.3%
50%
35.7%
2 победы 7 ничьих 5 побед
Второй тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виллем II
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вридт Квази
|4
|0.22
|Нуннели Че
|4
|0.22
|Кёлерт Матс
|3
|0.17
|Саглам Геркем
|1
|0.06
|Свенссон Макс
|1
|0.06
|Саддики Дрейс
|1
|0.06
|Кабангу Элтон
|1
|0.06
|Румерату Годфрид
|1
|0.06
|Спиерингс Уэсли
|1
|0.06
|Кампецис Анаргирос
|0
|0
|Мервелд Ринго
|0
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ali Akman
|5
|0.28
|Окита Жонатан
|4
|0.22
|Брюин Джорди
|4 (1)
|0.22
|Тавшан Элаис
|4
|0.22
|Маттссон Магнус
|3
|0.17
|Вет Хавьер
|1
|0.06
|Вердонк Калвин
|1
|0.06
|Баррето Эдгар
|1
|0.06
|Одентал Кас
|1
|0.06
|Дуэлунд Миккель
|0
|0
|Шоне Лассе
|0
|0
|Ван Рой Барт
|0
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|0
|0
Карточки
Виллем II
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Саддики Дрейс
|4
|0
|Йенссен Ульрик
|2
|1
|Льонч Поль
|3
|0
|Вридт Квази
|3
|0
|Велленройтер Тимон
|3
|0
|Нелом Микел
|1
|1
|Кён Деррик
|1
|1
|Бергстрём Эмиль
|0
|1
|Брондел Йорн
|0
|1
|Михелис Николаос
|0
|1
|Овюсу Лерой
|1
|0
|Саглам Геркем
|1
|0
|Кёлерт Матс
|1
|0
|Кабангу Элтон
|1
|0
|Свенссон Макс
|1
|0
|Нуннели Че
|1
|0
|Замора Джон
|1
|0
|Fred Grim
|1
|0
НЕК Неймеген
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Маркес Иван
|5
|0
|Шоне Лассе
|3
|0
|Окита Жонатан
|3
|0
|Одентал Кас
|3
|0
|Баррето Эдгар
|2
|0
|Ван Рой Барт
|2
|0
|Тавшан Элаис
|2
|0
|Пропер Дирк
|2
|0
|Эль-Каруани Суфьян
|2
|0
|Мейер Роджер
|1
|0
|Брандерхорст Маттейс
|1
|0
|Вет Хавьер
|1
|0
|Вердонк Калвин
|1
|0
|Дуэлунд Миккель
|1
|0
|Брюин Джорди
|1
|0
|Ali Akman
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
16
2 В 1-м тайме 11
4 Во 2-м тайме 5
2 Забивали первыми 8
13 Не забивали 8
1
17%
2
13%
1-15
1
17%
5
31%
16-30
0
0%
4
25%
31-45
2
33%
3
19%
46-60
0
0%
1
6%
61-75
2
33%
1
6%
76-90
Пропущено
16
15
7 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 2
8 Не пропускали 7
0
0%
3
20%
1-15
6
38%
3
20%
16-30
1
6%
3
20%
31-45
4
25%
1
7%
46-60
2
13%
0
0%
61-75
3
19%
5
33%
76-90
Забито
12
9
5 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 3
3 Забивали первыми 4
11 Не забивали 13
0
0%
2
22%
1-15
2
17%
0
0%
16-30
3
25%
4
44%
31-45
2
17%
2
22%
46-60
2
17%
0
0%
61-75
3
25%
1
11%
76-90
Пропущено
20
10
8 В 1-м тайме 3
12 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
20%
1
10%
1-15
3
15%
2
20%
16-30
1
5%
0
0%
31-45
1
5%
1
10%
46-60
3
15%
3
30%
61-75
8
40%
3
30%
76-90
Забито
18
25
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 8
5 Забивали первыми 12
6 Не забивали 3
1
6%
4
16%
1-15
3
17%
5
20%
16-30
3
17%
8
32%
31-45
4
22%
5
20%
46-60
2
11%
1
4%
61-75
5
28%
2
8%
76-90
Пропущено
36
25
15 В 1-м тайме 12
21 Во 2-м тайме 13
12 Пропускали первыми 5
15 Не пропускали 12
4
11%
4
16%
1-15
9
25%
5
20%
16-30
2
6%
3
12%
31-45
5
14%
2
8%
46-60
5
14%
3
12%
61-75
11
31%
8
32%
76-90
Результаты последних матчей
Виллем II
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
АЗ Алкмаар - Виллем II 4:1 Виллем II - Камбюр 1:3 Аякс - Виллем II 5:0 Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1
Херенвен - Виллем II 2:1 Виллем II - Спарта Роттердам 0:3 Утрехт - Виллем II 5:1 Ваалвейк - Виллем II 3:0 Виллем II - Фортуна Ситтард 1:1 Твенте - Виллем II 1:1 Хераклес - Виллем II 3:2 Виллем II - ПСВ 2:1 Ваалвейк - Виллем II 1:2 Виллем II - Гронинген 2:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Виллем II - Мехелен 1:4 Виллем II - ПЕК Зволле 1:0 Витесс - Виллем II 0:3 Виллем II - Фейеноорд 0:4 Виллем II - Виртон 2:1
НЕК Неймеген
(20 матчей)
40%
20%
40%
8 побед 4 ничьи 8 поражений
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Камбюр - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Ваалвейк - НЕК Неймеген 2:1
НЕК Неймеген - Камбюр 2:3 АЗ Алкмаар - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Херенвен 1:1 НЕК Неймеген - Гронинген 3:0 Капелле - НЕК Неймеген 0:3 Твенте - НЕК Неймеген 1:2 НЕК Неймеген - Витесс 0:1 Бохум - НЕК Неймеген 5:4 Фортуна Ситтард - НЕК Неймеген 1:3 Фейеноорд - НЕК Неймеген 5:3 НЕК Неймеген - Утрехт 0:3 Спарта Роттердам - НЕК Неймеген 1:1 НЕК Неймеген - Виллем II 0:0 Хераклес - НЕК Неймеген 0:1 НЕК Неймеген - ПЕК Зволле 2:0 Аякс - НЕК Неймеген 5:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|17
|13
|1
|3
|44 - 24
|40
|2.
|Аякс
|17
|12
|3
|2
|51 - 4
|39
|3.
|Фейеноорд
|18
|12
|3
|3
|42 - 17
|39
|4.
|Витесс
|18
|10
|3
|5
|25 - 25
|33
|5.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|6.
|Твенте
|17
|9
|4
|4
|27 - 21
|31
|7.
|Камбюр
|0:0
|18
|9
|1
|8
|31 - 38
|28
|8.
|Утрехт
|17
|8
|4
|5
|32 - 22
|28
|9.
|Херенвен
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|18
|7
|4
|7
|24 - 26
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|17
|6
|3
|8
|19 - 27
|21
|12.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Хераклес
|0:0
|18
|5
|3
|10
|20 - 25
|18
|14.
|Виллем II
|18
|5
|3
|10
|18 - 36
|18
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|17
|3
|4
|10
|19 - 41
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|18
|1
|3
|14
|9 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|2.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|3.
|ПСВ
|8
|7
|0
|1
|25 - 12
|21
|4.
|Утрехт
|8
|6
|2
|0
|22 - 6
|20
|5.
|Аякс
|9
|6
|1
|2
|33 - 3
|19
|6.
|Хераклес
|0:0
|10
|5
|2
|3
|14 - 11
|17
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|0:0
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Камбюр
|0:0
|9
|5
|1
|3
|14 - 18
|16
|7.
|Твенте
|9
|5
|1
|3
|17 - 15
|16
|8.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|8
|2
|3
|3
|6 - 14
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|9
|1
|2
|6
|9 - 20
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1
|18.
|Хераклес
|0:0
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1