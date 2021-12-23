Голландия: Эредивизие 2021-2022
1:0
Перерыв
Стадион: Филипс
1:0
9' ГолМвене Филипп
Ход матча
9'
1:0
Статистика матча
-
1 Голы 0
-
4 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
6 Угловые 0
-
1 Офсайды 1
-
4 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
1 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
17
Жуниор
Мауро
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
- Основной состав
-
16 Дроммел ЙоэлВратарь
-
29 Мвене ФилиппЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
17 Жуниор МауроЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гётце МариоПолузащитник
-
11 Гакпо КодиПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
38 Мвого ИвонВратарь
- Защитник
- Защитник
-
31 Макс ФилиппЗащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Шмидт Роджер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
31 Схюрман ЙобВратарь
-
26 Баккер ЮстинЗащитник
- Полузащитник
-
24 Буран ЯсинПолузащитник
- Нападающий
-
17 Росс ФренсисНападающий
-
22 Дюмай КвирмоНападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Kees van Wonderen
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
ПСВ
Гоу Эхед Иглс
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед
7 матчей
100%
7 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
ПСВ
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Вертессен Йорбе
|6
|0.33
|Гакпо Коди
|5 (1)
|0.28
|Брума Арминду
|5
|0.28
|Винисиус Карлос
|4
|0.22
|Захави Эран
|4
|0.22
|Рамальо Андре
|3
|0.17
|Мвене Филипп
|3
|0.17
|Доан Рицу
|3
|0.17
|Боскальи Оливье
|3
|0.17
|Сангаре Ибрахим
|3
|0.17
|Мадуэке Нони
|2
|0.11
|Ван Гинкел Марко
|1
|0.06
|Прёппер Дэви
|1
|0.06
|Томас Райан
|1
|0.06
|Тезе Джордан
|0
|0
|Гётце Марио
|0
|0
|Гутьеррес Эрик
|0
|0
|Макс Филипп
|0
|0
|Ромеро Максимильяно
|0
|0
|Жуниор Мауро
|0
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кордоба Иньиго
|6
|0.33
|Брауэрс Люк
|5 (1)
|0.28
|Ботос Яннис-Фивос
|2
|0.11
|Крамер Йорис
|1
|0.06
|Дейл Матс
|1
|0.06
|Люкассен Бойд
|1
|0.06
|Баккер Юстин
|1 (1)
|0.06
|Кардона Марк
|1
|0.06
|Ромменс Филипп
|0
|0
|Оратмангун Рагнар
|0
|0
|Кюйперс Бас
|0
|0
|Martjin Berden
|0
|0
|Ogechika Heil
|0
|0
Карточки
ПСВ
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Гинкел Марко
|3
|0
|Гётце Марио
|2
|0
|Макс Филипп
|2
|0
|Рамальо Андре
|2
|0
|Обиспо Армандо
|2
|0
|Винисиус Карлос
|2
|0
|Брума Арминду
|1
|0
|Гутьеррес Эрик
|1
|0
|Боскальи Оливье
|1
|0
|Сангаре Ибрахим
|1
|0
|Жуниор Мауро
|1
|0
Гоу Эхед Иглс
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дейл Матс
|4
|0
|Кордоба Иньиго
|2
|1
|Крамер Йорис
|2
|1
|Лидберг Исак
|2
|1
|Ботос Яннис-Фивос
|1
|1
|Наубер Геррит
|2
|0
|Кюйперс Бас
|2
|0
|Люкассен Бойд
|2
|0
|Муленга Джейкоб
|1
|0
|Хан Уорнер
|1
|0
|Ромменс Филипп
|1
|0
|Идзес Джей
|1
|0
|Эддахшури Закария
|1
|0
|Ogechika Heil
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
6
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
8%
1
17%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
5
21%
2
33%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
2
33%
76-90
Пропущено
13
14
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
31%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90
Забито
21
12
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
6
29%
4
33%
76-90
Пропущено
10
14
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
3
21%
76-90
Забито
45
18
18 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
11%
2
11%
1-15
8
18%
1
6%
16-30
5
11%
2
11%
31-45
8
18%
5
28%
46-60
6
13%
2
11%
61-75
13
29%
6
33%
76-90
Пропущено
23
28
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
22%
5
18%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
2
9%
8
29%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
7
30%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|18
|14
|1
|3
|45 - 24
|43
|2.
|Аякс
|18
|13
|3
|2
|56 - 4
|42
|3.
|Фейеноорд
|18
|12
|3
|3
|42 - 17
|39
|4.
|Витесс
|18
|10
|3
|5
|25 - 25
|33
|5.
|Твенте
|18
|9
|5
|4
|28 - 22
|32
|6.
|АЗ Алкмаар
|18
|10
|2
|6
|35 - 23
|32
|7.
|Утрехт
|18
|8
|5
|5
|33 - 23
|29
|8.
|Камбюр
|18
|9
|1
|8
|32 - 39
|28
|9.
|Херенвен
|18
|7
|4
|7
|20 - 25
|25
|10.
|НЕК Неймеген
|18
|7
|4
|7
|24 - 26
|25
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|18
|6
|3
|9
|19 - 28
|21
|12.
|Гронинген
|18
|4
|7
|7
|20 - 27
|19
|13.
|Хераклес
|18
|5
|3
|10
|21 - 26
|18
|14.
|Виллем II
|18
|5
|3
|10
|18 - 36
|18
|15.
|Ваалвейк
|17
|3
|6
|8
|18 - 29
|15
|16.
|Фортуна Ситтард
|18
|3
|4
|11
|19 - 46
|13
|17.
|Спарта Роттердам
|17
|2
|6
|9
|14 - 26
|12
|18.
|ПЕК Зволле
|18
|1
|3
|14
|9 - 32
|6
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|ПСВ
|1:0
|9
|8
|0
|1
|26 - 12
|24
|2.
|Фейеноорд
|9
|7
|1
|1
|24 - 9
|22
|3.
|АЗ Алкмаар
|9
|7
|1
|1
|24 - 10
|22
|4.
|Аякс
|10
|7
|1
|2
|38 - 3
|22
|5.
|Утрехт
|9
|6
|3
|0
|23 - 7
|21
|6.
|Хераклес
|10
|5
|2
|3
|15 - 12
|17
|7.
|Твенте
|8
|4
|3
|1
|10 - 6
|15
|8.
|Витесс
|9
|4
|2
|3
|10 - 13
|14
|9.
|Камбюр
|9
|4
|0
|5
|17 - 20
|12
|10.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|9
|4
|0
|5
|13 - 13
|12
|11.
|Херенвен
|10
|3
|2
|5
|11 - 17
|11
|12.
|Виллем II
|9
|3
|1
|5
|7 - 15
|10
|13.
|Ваалвейк
|9
|3
|1
|5
|8 - 16
|10
|14.
|Гронинген
|8
|1
|6
|1
|7 - 6
|9
|15.
|НЕК Неймеген
|8
|2
|2
|4
|9 - 10
|8
|16.
|Фортуна Ситтард
|8
|2
|2
|4
|10 - 21
|8
|17.
|Спарта Роттердам
|9
|1
|4
|4
|8 - 13
|7
|18.
|ПЕК Зволле
|9
|1
|2
|6
|4 - 11
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аякс
|8
|6
|2
|0
|18 - 1
|20
|2.
|ПСВ
|1:0
|9
|6
|1
|2
|19 - 12
|19
|3.
|Витесс
|9
|6
|1
|2
|15 - 12
|19
|4.
|Фейеноорд
|9
|5
|2
|2
|18 - 8
|17
|5.
|НЕК Неймеген
|10
|5
|2
|3
|15 - 16
|17
|6.
|Твенте
|10
|5
|2
|3
|18 - 16
|17
|7.
|Камбюр
|9
|5
|1
|3
|15 - 19
|16
|8.
|Херенвен
|8
|4
|2
|2
|9 - 8
|14
|9.
|Гронинген
|10
|3
|1
|6
|13 - 21
|10
|10.
|АЗ Алкмаар
|9
|3
|1
|5
|11 - 13
|10
|11.
|Гоу Эхед Иглс
|0:1
|9
|2
|3
|4
|6 - 15
|9
|12.
|Утрехт
|9
|2
|2
|5
|10 - 16
|8
|13.
|Виллем II
|9
|2
|2
|5
|11 - 21
|8
|14.
|Ваалвейк
|8
|0
|5
|3
|10 - 13
|5
|15.
|Спарта Роттердам
|8
|1
|2
|5
|6 - 13
|5
|16.
|Фортуна Ситтард
|10
|1
|2
|7
|9 - 25
|5
|17.
|ПЕК Зволле
|9
|0
|1
|8
|5 - 21
|1
|18.
|Хераклес
|8
|0
|1
|7
|6 - 14
|1