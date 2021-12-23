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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
1:0
Перерыв

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
9' Гол
Мвене Филипп

Ход матча

9'
Мвене Филипп
(Гутьеррес Эрик)
1:0
30'
Обиспо Армандо
Рамальо Андре
 

Статистика матча

  • 1 Голы 0
  • 4 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 6 Угловые 0
  • 1 Офсайды 1
  • 4 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 1 Замены 0
  • 53 Владение мячом, % 47

Владение мячом

Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.17
9.24
79.52
Все Коэффициенты
16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
32
Вертессен
Йорбе
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
9
Винисиус
Карлос
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
6
Идзес
Джей
21
Кордоба
Иньиго
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
30
Ботос
Яннис-Фивос
ПСВ
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-1-4-1

История личных встреч

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Вертессен Йорбе 6 0.33
Гакпо Коди 5 (1) 0.28
Брума Арминду 5 0.28
Винисиус Карлос 4 0.22
Захави Эран 4 0.22
Рамальо Андре 3 0.17
Мвене Филипп 3 0.17
Доан Рицу 3 0.17
Боскальи Оливье 3 0.17
Сангаре Ибрахим 3 0.17
Мадуэке Нони 2 0.11
Ван Гинкел Марко 1 0.06
Прёппер Дэви 1 0.06
Томас Райан 1 0.06
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Макс Филипп 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Жуниор Мауро 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.33
Брауэрс Люк 5 (1) 0.28
Ботос Яннис-Фивос 2 0.11
Крамер Йорис 1 0.06
Дейл Матс 1 0.06
Люкассен Бойд 1 0.06
Баккер Юстин 1 (1) 0.06
Кардона Марк 1 0.06
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Обиспо Армандо 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Крамер Йорис 2 1
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
6
10 В 1-м тайме 2
14 Во 2-м тайме 4
4 Забивали первыми 3
10 Не забивали 13
2
8%
1
17%
1-15
6
25%
0
0%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
5
21%
2
33%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
7
29%
29%
2
33%
76-90

Пропущено

13
14
8 В 1-м тайме 4
5 Во 2-м тайме 10
4 Пропускали первыми 3
7 Не пропускали 5
4
31%
2
14%
1-15
2
15%
1
7%
16-30
2
15%
1
7%
31-45
0
0%
5
36%
46-60
2
15%
1
7%
61-75
3
23%
4
29%
76-90

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
9 Не забивали 11
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
6
29%
4
33%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

45
18
18 В 1-м тайме 5
27 Во 2-м тайме 13
11 Забивали первыми 7
2 Не забивали 7
5
11%
2
11%
1-15
8
18%
1
6%
16-30
5
11%
2
11%
31-45
8
18%
5
28%
46-60
6
13%
2
11%
61-75
13
29%
6
33%
76-90

Пропущено

23
28
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
5
22%
5
18%
1-15
3
13%
3
11%
16-30
2
9%
3
11%
31-45
2
9%
8
29%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
7
30%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 18 14 1 3 45 - 24 43
2. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
3. Фейеноорд 18 12 3 3 42 - 17 39
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. Твенте 18 9 5 4 28 - 22 32
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. Херенвен 18 7 4 7 20 - 25 25
10. НЕК Неймеген 18 7 4 7 24 - 26 25
11. Гоу Эхед Иглс 0:1 18 6 3 9 19 - 28 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Хераклес 18 5 3 10 21 - 26 18
14. Виллем II 18 5 3 10 18 - 36 18
15. Ваалвейк 17 3 6 8 18 - 29 15
16. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
17. Спарта Роттердам 17 2 6 9 14 - 26 12
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 1:0 9 8 0 1 26 - 12 24
2. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 0:1 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
17. Спарта Роттердам 9 1 4 4 8 - 13 7
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 1:0 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 0:1 9 2 3 4 6 - 15 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 8 0 5 3 10 - 13 5
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
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Лучшие коэффициенты
ПСВ
Ничья
Гоу Эхед Иглс
1.17
9.24
79.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч ПСВ 1:0 Гоу Эхед Иглс онлайн


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ПСВ
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