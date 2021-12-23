Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

49' Команда ПСВ играла лучше в этом тайме.

49' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

49' Как он промахнулся? Вертессен Йорбе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

48' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

47' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [2] минут(а)

45' Матч возобновлен

45' Гакпо Коди на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Люкассен Бойд на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

45' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

45' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

41' Матч возобновится спорным мячом

41' Игра останавливается на короткое время, так как мяч был задет судьей

40' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

40' Почти гол! Винисиус Карлос пробил головой по воротам, но Уорнер Хан спас!

40' Хан Уорнер предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

39' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

39' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' ПСВ выполняет удар от ворот.

37' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

37' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

36' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

35' Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

35' Жуниор Мауро навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

34' Как он промахнулся? Гакпо Коди имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

34' Гётце Марио нанес удар, мяч был парирован, но Уорнер Хан не удержал его в руках.

34' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Ботос Яннис-Фивос выносит мяч и сбавляет давление на ворота

33' Уорнер Хан отбил мяч на угловой после удара Гакпо Коди из штрафной площади.

33' Отличные скиллы показывает Гакпо Коди , обводя своих соперников

33' Хан Уорнер выносит мяч и сбавляет давление на ворота

32' Наубер Геррит предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

31' Отличные скиллы показывает Жуниор Мауро , обводя своих соперников

31' Дроммел Йоэл взял и забрал мяч на выходе

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

30' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

29' Матч возобновлен

29' Ох, нехорошо это выглядит. Рамальо Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.

28' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

27' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

27' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

26' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

26' Матч возобновлен

25' Ох, нехорошо это выглядит. Рамальо Андре получил травму и медбригада забирает его с поля.

24' Рамальо Андре на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

24' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

23' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

21' Отличный пас сделал Гётце Марио из команды ПСВ . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

20' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

19' Жуниор Мауро из команды ПСВ делает заброс на партнера в штрафную, но мяч блокирован соперником.

19' Наубер Геррит выносит мяч и сбавляет давление на ворота

19' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

16' Люкассен Бойд выносит мяч и сбавляет давление на ворота

14' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' ПСВ выполняет удар от ворот.

13' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

13' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

12' ПСВ вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

9' Г О О О О Л - Мвене Филипп из команды ПСВ левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

9' ПСВ идет вперед с потенциально опасной атакой.

8' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

8' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

5' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

5' Матч возобновлен

5' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

5' Гоу Эхед Иглс вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

4' Сангаре Ибрахим из команды ПСВ направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

4' Жуниор Мауро решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно

3' Идет дождь, трудные условия для игроков.

1' ПСВ вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

1' Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре

1' Добро пожаловать на сегодняшнюю игру