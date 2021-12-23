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Голландия: Эредивизие 2021-2022

2021-2022
ПСВ
2:0
Конец матча

Стадион:
Гоу Эхед Иглс
0'
1:0
9' Гол
Мвене Филипп
51' Желтая карточка
Обиспо Армандо
68' Красная карточка
Крамер Йорис
2:0
78' Гол
Гакпо Коди
90'+6

Ход матча

9'
Мвене Филипп
(Гутьеррес Эрик)
1:0
30'
Обиспо Армандо
Рамальо Андре
 
46'
 
Лидберг Исак
Ботос Яннис-Фивос
46'
 
Ogechika Heil
Оратмангун Рагнар
51'
Обиспо Армандо
 
68'
 
Крамер Йорис
71'
 
Баккер Юстин
Кордоба Иньиго
75'
Ван Гинкел Марко
Вертессен Йорбе
 
75'
Ромеро Максимильяно
Винисиус Карлос
 
78'
Гакпо Коди
(Ромеро Максимильяно)
2:0
85'
 
Росс Френсис
Кюйперс Бас
87'
 
Turan Tuzlacik
Брауэрс Люк
90'
Макс Филипп
Жуниор Мауро
 
90'
Ледесма Ричард
Гётце Марио
 

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 7 Удары по воротам 1
  • 8 Удары в створ 1
  • 9 Угловые 1
  • 3 Офсайды 1
  • 11 Нарушения правил 7
  • 1 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 59 Владение мячом, % 41

Владение мячом

16
Дроммел
Йоэл
29
Мвене
Филипп
5
Рамальо
Андре
18
Боскальи
Оливье
17
Жуниор
Мауро
15
Гутьеррес
Эрик
6
Сангаре
Ибрахим
32
Вертессен
Йорбе
27
Гётце
Марио
11
Гакпо
Коди
9
Винисиус
Карлос
1
Хан
Уорнер
2
Люкассен
Бойд
3
Наубер
Геррит
4
Крамер
Йорис
5
Кюйперс
Бас
6
Идзес
Джей
21
Кордоба
Иньиго
10
Ромменс
Филипп
8
Брауэрс
Люк
11
Оратмангун
Рагнар
30
Ботос
Яннис-Фивос
ПСВ
4-2-3-1
Гоу Эхед Иглс
4-1-4-1

История личных встреч

ПСВ
Гоу Эхед Иглс

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 0 ничьих 0 побед

7 матчей

100%
7 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

История матчей

Э
1:2
Э
1:3
Э
1:0
Э
0:3
Э
5:0
Э
2:3
Э
3:0

Бомбардиры внутри турнира

ПСВ
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гакпо Коди 6 (1) 0.33
Вертессен Йорбе 6 0.33
Брума Арминду 5 0.28
Винисиус Карлос 4 0.22
Захави Эран 4 0.22
Рамальо Андре 3 0.17
Мвене Филипп 3 0.17
Доан Рицу 3 0.17
Боскальи Оливье 3 0.17
Сангаре Ибрахим 3 0.17
Мадуэке Нони 2 0.11
Ван Гинкел Марко 1 0.06
Прёппер Дэви 1 0.06
Томас Райан 1 0.06
Тезе Джордан 0 0
Гётце Марио 0 0
Гутьеррес Эрик 0 0
Ромеро Максимильяно 0 0
Макс Филипп 0 0
Жуниор Мауро 0 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кордоба Иньиго 6 0.33
Брауэрс Люк 5 (1) 0.28
Ботос Яннис-Фивос 2 0.11
Крамер Йорис 1 0.06
Дейл Матс 1 0.06
Люкассен Бойд 1 0.06
Баккер Юстин 1 (1) 0.06
Кардона Марк 1 0.06
Ромменс Филипп 0 0
Оратмангун Рагнар 0 0
Кюйперс Бас 0 0
Martjin Berden 0 0
Ogechika Heil 0 0

Карточки

ПСВ
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Гинкел Марко 3 0
Обиспо Армандо 3 0
Гётце Марио 2 0
Макс Филипп 2 0
Рамальо Андре 2 0
Винисиус Карлос 2 0
Брума Арминду 1 0
Гутьеррес Эрик 1 0
Боскальи Оливье 1 0
Сангаре Ибрахим 1 0
Жуниор Мауро 1 0
Гоу Эхед Иглс
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Крамер Йорис 2 2
Дейл Матс 4 0
Кордоба Иньиго 2 1
Лидберг Исак 2 1
Ботос Яннис-Фивос 1 1
Наубер Геррит 2 0
Кюйперс Бас 2 0
Люкассен Бойд 2 0
Муленга Джейкоб 1 0
Хан Уорнер 1 0
Ромменс Филипп 1 0
Идзес Джей 1 0
Эддахшури Закария 1 0
Ogechika Heil 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
6
11 В 1-м тайме 2
15 Во 2-м тайме 4
5 Забивали первыми 3
10 Не забивали 14
3
12%
1
17%
1-15
6
23%
0
0%
16-30
2
8%
1
17%
31-45
5
19%
2
33%
46-60
2
8%
0
0%
61-75
8
31%
2
33%
76-90

Пропущено

13
16
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 11
4 Пропускали первыми 4
7 Не пропускали 6
4
31%
3
19%
1-15
2
15%
1
6%
16-30
2
15%
1
6%
31-45
0
0%
5
31%
46-60
2
15%
1
6%
61-75
3
23%
5
31%
76-90

Забито

21
12
8 В 1-м тайме 3
13 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 4
10 Не забивали 12
3
14%
1
8%
1-15
2
10%
1
8%
16-30
3
14%
1
8%
31-45
3
14%
3
25%
46-60
4
19%
2
17%
61-75
6
29%
4
33%
76-90

Пропущено

10
14
2 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 7
2 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 7
1
10%
3
21%
1-15
1
10%
2
14%
16-30
0
0%
2
14%
31-45
2
20%
3
21%
46-60
2
20%
1
7%
61-75
4
40%
3
21%
76-90

Забито

47
18
19 В 1-м тайме 5
28 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 7
2 Не забивали 8
6
13%
2
11%
1-15
8
17%
1
6%
16-30
5
11%
2
11%
31-45
8
17%
5
28%
46-60
6
13%
2
11%
61-75
14
30%
30%
6
33%
76-90

Пропущено

23
30
10 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 18
6 Пропускали первыми 9
13 Не пропускали 13
5
22%
6
20%
1-15
3
13%
3
10%
16-30
2
9%
3
10%
31-45
2
9%
8
27%
46-60
4
17%
2
7%
61-75
7
30%
8
27%
76-90

Результаты последних матчей

ПСВ
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Ваалвейк - ПСВ 1:4 ПСВ - Фортуна Ситтард 2:0 НЕК Неймеген - ПСВ 1:2 Реал Сосьедад - ПСВ 3:0
ПСВ - Утрехт 4:1 Херенвен - ПСВ 1:1 ПСВ - Штурм 2:0 ПСВ - Витесс 2:0 Фортуна Ситтард - ПСВ 1:4 Монако - ПСВ 0:0 ПСВ - Твенте 5:2 Аякс - ПСВ 5:0 ПСВ - Монако 1:2 ПСВ - ПЕК Зволле 3:1 ПСВ - Спарта Роттердам 2:1 Штурм - ПСВ 1:4 Виллем II - ПСВ 2:1 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 ПСВ - Фейеноорд 0:4 ПСВ - Реал Сосьедад 2:2
Гоу Эхед Иглс
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Гоу Эхед Иглс - НЕК Неймеген 0:2 Гоу Эхед Иглс - Рода 2:0 Утрехт - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Твенте 1:2
Виллем II - Гоу Эхед Иглс 0:1 Гоу Эхед Иглс - Гронинген 0:1 Меппен - Гоу Эхед Иглс 0:3 Аякс - Гоу Эхед Иглс 0:0 Гоу Эхед Иглс - Фортуна Ситтард 4:3 Алмере Сити - Гоу Эхед Иглс 0:2 Витесс - Гоу Эхед Иглс 1:2 Гоу Эхед Иглс - Хераклес 4:2 Гоу Эхед Иглс - Ломмель 2:2 Ваалвейк - Гоу Эхед Иглс 1:1 АЗ Алкмаар - Гоу Эхед Иглс 5:0 Гоу Эхед Иглс - ПСВ 1:2 Гоу Эхед Иглс - ПЕК Зволле 1:0 Камбюр - Гоу Эхед Иглс 5:2 Бохум - Гоу Эхед Иглс 0:2 Гоу Эхед Иглс - Спарта Роттердам 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 18 14 1 3 46 - 24 43
2. Аякс 18 13 3 2 56 - 4 42
3. Фейеноорд 18 12 3 3 42 - 17 39
4. Витесс 18 10 3 5 25 - 25 33
5. Твенте 18 9 5 4 28 - 22 32
6. АЗ Алкмаар 18 10 2 6 35 - 23 32
7. Утрехт 18 8 5 5 33 - 23 29
8. Камбюр 18 9 1 8 32 - 39 28
9. Херенвен 18 7 4 7 20 - 25 25
10. НЕК Неймеген 18 7 4 7 24 - 26 25
11. Гоу Эхед Иглс 18 6 3 9 19 - 29 21
12. Гронинген 18 4 7 7 20 - 27 19
13. Хераклес 18 5 3 10 21 - 26 18
14. Виллем II 18 5 3 10 18 - 36 18
15. Ваалвейк 18 3 7 8 19 - 30 16
16. Спарта Роттердам 18 2 7 9 15 - 27 13
17. Фортуна Ситтард 18 3 4 11 19 - 46 13
18. ПЕК Зволле 18 1 3 14 9 - 32 6
Команда Матчи И В Н П Г О
1. ПСВ 9 8 0 1 27 - 12 24
2. Фейеноорд 9 7 1 1 24 - 9 22
3. АЗ Алкмаар 9 7 1 1 24 - 10 22
4. Аякс 10 7 1 2 38 - 3 22
5. Утрехт 9 6 3 0 23 - 7 21
6. Хераклес 10 5 2 3 15 - 12 17
7. Твенте 8 4 3 1 10 - 6 15
8. Витесс 9 4 2 3 10 - 13 14
9. Камбюр 9 4 0 5 17 - 20 12
10. Гоу Эхед Иглс 9 4 0 5 13 - 13 12
11. Херенвен 10 3 2 5 11 - 17 11
12. Виллем II 9 3 1 5 7 - 15 10
13. Ваалвейк 9 3 1 5 8 - 16 10
14. Гронинген 8 1 6 1 7 - 6 9
15. НЕК Неймеген 8 2 2 4 9 - 10 8
16. Спарта Роттердам 10 1 5 4 9 - 14 8
17. Фортуна Ситтард 8 2 2 4 10 - 21 8
18. ПЕК Зволле 9 1 2 6 4 - 11 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Аякс 8 6 2 0 18 - 1 20
2. ПСВ 9 6 1 2 19 - 12 19
3. Витесс 9 6 1 2 15 - 12 19
4. Фейеноорд 9 5 2 2 18 - 8 17
5. НЕК Неймеген 10 5 2 3 15 - 16 17
6. Твенте 10 5 2 3 18 - 16 17
7. Камбюр 9 5 1 3 15 - 19 16
8. Херенвен 8 4 2 2 9 - 8 14
9. Гронинген 10 3 1 6 13 - 21 10
10. АЗ Алкмаар 9 3 1 5 11 - 13 10
11. Гоу Эхед Иглс 9 2 3 4 6 - 16 9
12. Утрехт 9 2 2 5 10 - 16 8
13. Виллем II 9 2 2 5 11 - 21 8
14. Ваалвейк 9 0 6 3 11 - 14 6
15. Спарта Роттердам 8 1 2 5 6 - 13 5
16. Фортуна Ситтард 10 1 2 7 9 - 25 5
17. ПЕК Зволле 9 0 1 8 5 - 21 1
18. Хераклес 8 0 1 7 6 - 14 1
  • До матча
  • Сегодняшняя игра пройдет с пустыми трибунами из-за коронавирусных ограничений.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Philips Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Где смотреть матч ПСВ 2:0 Гоу Эхед Иглс онлайн


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