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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Бёрнли
 
Позже

Стадион:
Эвертон

История личных встреч

Бёрнли
Эвертон

7 матчей

85.7%
14.3%
6 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

57.1%
28.6%
14.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

28.6%
42.9%
28.5%
2 победы 3 ничьи 0 побед

8 матчей

100%
0 побед 0 ничьих 8 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 5 побед

Второй тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 6 побед

15 матчей

40%
6.7%
53.3%
6 побед 1 ничья 8 побед

Первый тайм

26.7%
40%
33.3%
4 победы 6 ничьих 5 побед

Второй тайм

13.3%
46.7%
40%
2 победы 7 ничьих 6 побед

История матчей

ПЛ
3:1
ПЛ
1:2
ПЛ
1:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:0
ПЛ
2:0
ПЛ
1:5
ПЛ
2:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:1
ПЛ
2:1
ПЛ
1:0
ПЛ
1:3
ПЛ
2:0
ПЛ
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Бёрнли
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корне Максвелл 5 0.33
Вуд Крис 3 0.2
Ми Бен 2 0.13
Лоутон Мэттью 1 0.07
Тарковски Джеймс 1 0.07
Выдра Матей 1 0.07
Вествуд Эшли 0 0
Родригес Джей 0 0
Гудмундссон Йоханн 0 0
Тэйлор Чарли 0 0
Макнил Дуайт 0 0
Эвертон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Грэй Демарай 5 0.29
Ришарлисон 3 0.18
Таунсенд Андрос 3 (1) 0.18
Калверт-Льюин Доминик 3 (2) 0.18
Дукуре Абдулай 2 0.12
Кин Майкл 1 0.06
Айуоби Алекс 1 0.06
Рондон Саломон 1 0.06
Дэвис Том 1 0.06
Брэнтуэйт Джерред 1 0.06
Аллан Маркес 0 0
Гомеш Андре 0 0
Гордон Энтони 0 0

Карточки

Бёрнли
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Вествуд Эшли 5 0
Тарковски Джеймс 5 0
Браунхилл Джош 4 0
Родригес Джей 3 0
Ми Бен 3 0
Барнс Эшли 2 0
Гудмундссон Йоханн 2 0
Лоутон Мэттью 2 0
Корне Максвелл 2 0
Леннон Аарон 1 0
Корк Джек 1 0
Вуд Крис 1 0
Тэйлор Чарли 1 0
Макнил Дуайт 1 0
Коллинз Натан 1 0
Эвертон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ришарлисон 5 0
Дукуре Абдулай 4 0
Динь Люка 4 0
Таунсенд Андрос 3 0
Грэй Демарай 3 0
Годфри Бен 3 0
Холгейт Мэйсон 1 1
Коулмэн Шеймус 2 0
Рондон Саломон 2 0
Аллан Маркес 2 0
Делф Фабиан 1 0
Гомеш Андре 1 0
Пикфорд Джордан 1 0
Мина Йерри 1 0
Гордон Энтони 1 0
Доббин Льюис 1 0

Голы по времени матча

Забито

8
9
6 В 1-м тайме 2
2 Во 2-м тайме 7
3 Забивали первыми 2
11 Не забивали 10
2
25%
0
0%
1-15
2
25%
1
11%
16-30
2
25%
1
11%
31-45
1
13%
2
22%
46-60
1
13%
5
56%
61-75
0
0%
0
0%
76-90

Пропущено

8
15
4 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 7
5 Не пропускали 8
1
13%
0
0%
1-15
1
13%
2
13%
16-30
2
25%
5
33%
31-45
0
0%
1
7%
46-60
1
13%
5
33%
61-75
3
38%
2
13%
76-90

Забито

5
13
2 В 1-м тайме 3
3 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 2
11 Не забивали 11
1
20%
1
8%
1-15
0
0%
1
8%
16-30
1
20%
1
8%
31-45
2
40%
2
15%
46-60
0
0%
3
23%
61-75
1
20%
5
38%
76-90

Пропущено

14
13
7 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 6
2
14%
2
15%
1-15
1
7%
2
15%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
1
8%
46-60
4
29%
2
15%
61-75
1
7%
5
38%
76-90

Забито

13
22
8 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 4
7 Не забивали 4
3
23%
1
5%
1-15
2
15%
2
9%
16-30
3
23%
2
9%
31-45
3
23%
4
18%
46-60
1
8%
8
36%
61-75
1
8%
5
23%
76-90

Пропущено

22
28
11 В 1-м тайме 12
11 Во 2-м тайме 16
7 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 14
3
14%
2
7%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
6
27%
6
21%
31-45
2
9%
2
7%
46-60
5
23%
7
25%
61-75
4
18%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Бёрнли
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Бёрнли 1:0 Вулверхэмптон - Бёрнли 0:0 Бёрнли - Кристал Пэлас 3:3
Челси - Бёрнли 1:1 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Бёрнли - Тоттенхэм 0:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Норвич 0:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Бёрнли - Рочдейл 4:1 Бёрнли - Арсенал 0:1 Эвертон - Бёрнли 3:1 Бёрнли - Лидс 1:1 Ньюкасл - Бёрнли 0:0 Ливерпуль - Бёрнли 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Бёрнли - Кадис 0:2 Транмир - Бёрнли 1:2
Эвертон
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Челси - Эвертон 1:1 Кристал Пэлас - Эвертон 3:1 Эвертон - Арсенал 2:1 Эвертон - Ливерпуль 1:4
Брентфорд - Эвертон 1:0 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Эвертон - Тоттенхэм 0:0 Вулверхэмптон - Эвертон 2:1 Эвертон - Уотфорд 2:5 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 1:1 Эвертон - Норвич 2:0 КПР - Эвертон 2:2 Астон Вилла - Эвертон 3:0 Эвертон - Бёрнли 3:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Хаддерсфилд Таун - Эвертон 1:2 Лидс - Эвертон 2:2 Эвертон - Саутгемптон 3:1 Манчестер Юнайтед - Эвертон 4:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Бёрнли - Эвертон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 6 часов 55 минут.

    Главный судья: Тэйлор Энтони

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 65
    Бёрнли 12.3% (8)
    X 38.5% (25)
    Эвертон 49.2% (32)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Бёрнли
    Ничья
    Эвертон
    2.16
    3.30
    4.08
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Бёрнли - Эвертон онлайн


    Прогнозы на матч Бёрнли - Эвертон

    Исход игры
    Бёрнли
    12.3% (8)
    Ничья
    38.5% (25)
    Эвертон
    49.2% (32)
    Тотал 2.5
    Больше
    42.86% (27)
    Меньше
    57.14% (36)
    Обе команды забьют
    Да
    76.19% (48)
    Нет
    23.81% (15)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (21)
    1:2 Эвертон
    30.8% (20)
    0:1 Эвертон
    10.8% (7)
    1:0 Бёрнли
    6.2% (4)
    2:1 Бёрнли
    4.6% (3)
    1:3 Эвертон
    3.1% (2)
    0:2 Эвертон
    3.1% (2)
    0:0 Ничья
    3.1% (2)
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