Англия: Премьер-лига 2021-2022
0:0
Первый тайм: 1'
Стадион: Олимпийский (Лондон)
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
15
Доусон
Крэйг
23
Диоп
Исса
28
Соучек
Томаш
41
Райс
Деклан
35
Беднарек
Ян
32
Уолкотт
Тео
18
Броя
Армандо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Доусон КрэйгЗащитник
-
23 Диоп ИссаЗащитник
- Защитник
-
28 Соучек ТомашПолузащитник
-
41 Райс ДекланПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
31 Джонсон БенЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
16 Ноубл МаркПолузащитник
-
33 Крал АлексПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Мойес Дэвид
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Беднарек ЯнЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Уолкотт ТеоНападающий
-
18 Броя АрмандоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
15 Перро РоменЗащитник
-
43 Валери ЯнЗащитник
-
38 Симеу ДайнелЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
10 Адамс ЧеНападающий
-
Главный тренер: Хазенхюттль Ральф
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
История личных встреч
Вест Хэм
Саутгемптон
11 матчей
90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед
11 матчей
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед
Первый тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
Второй тайм
81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы
22 матча
45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед
Первый тайм
36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед
Второй тайм
40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Вест Хэм
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Антонио Майкл
|6
|0.35
|Форнальс Пабло
|4
|0.24
|Боуэн Джаррод
|3
|0.18
|Бенрахма Саид
|3
|0.18
|Соучек Томаш
|2
|0.12
|Лансини Мануэль
|2 (1)
|0.12
|Райс Деклан
|1
|0.06
|Крессуэлл Арон
|1
|0.06
|Огбонна Анджело
|1
|0.06
|Зума Курт
|1
|0.06
|Масуаку Артур
|1
|0.06
|Джонсон Бен
|1
|0.06
|Цоуфал Владимир
|0
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Броя Армандо
|4
|0.24
|Адамс Че
|3
|0.18
|Уорд-Праус Джеймс
|3 (2)
|0.18
|Армстронг Адам
|2
|0.12
|Эльюнусси Мохамед
|1
|0.06
|Беднарек Ян
|1
|0.06
|Ливраменто Валентино
|1
|0.06
|Редмонд Натан
|0
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|0
|0
|Диалло Ибраима
|0
|0
Карточки
Вест Хэм
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Антонио Майкл
|4
|1
|Райс Деклан
|4
|0
|Цоуфал Владимир
|2
|1
|Форнальс Пабло
|3
|0
|Соучек Томаш
|2
|0
|Огбонна Анджело
|1
|0
|Зума Курт
|1
|0
|Доусон Крэйг
|1
|0
|Боуэн Джаррод
|1
|0
Саутгемптон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Салису Мохаммед
|6
|0
|Ромеу Ориоль
|5
|0
|Уорд-Праус Джеймс
|2
|1
|Беднарек Ян
|3
|0
|Уокер-Питерс Кайл
|3
|0
|Дженепо Мусса
|3
|0
|Стивенс Джек
|2
|0
|Эльюнусси Мохамед
|2
|0
|Ливраменто Валентино
|2
|0
|Маккарти Алекс
|1
|0
|Кабальеро Вилли
|1
|0
|Лянко Войнович
|1
|0
|Телла Нейтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
4
27%
1
13%
76-90
Пропущено
13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
6
32%
76-90
Забито
11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90
Пропущено
10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90
Забито
26
15
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
2
8%
3
20%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
8
31%
1
7%
76-90
Пропущено
23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
5
19%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
6
26%
2
7%
31-45
3
13%
6
22%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
6
26%
7
26%
76-90
Результаты последних матчей
Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1
Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|44 - 9
|44
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|39 - 12
|38
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 23
|32
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 19
|26
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Вест Хэм 0:0 Саутгемптон
Исход игры
Вест Хэм
90.7% (137)
Ничья
7.3% (11)
Саутгемптон
2% (3)
Тотал 2.5
Больше
70.37% (95)
Меньше
29.63% (40)
Обе команды забьют
Да
72.59% (98)
Нет
27.41% (37)
Популярный счёт
2:1 Вест Хэм
52.3% (79)
1:0 Вест Хэм
11.9% (18)
2:0 Вест Хэм
9.3% (14)
3:1 Вест Хэм
7.3% (11)
1:1 Ничья
4.6% (7)
3:0 Вест Хэм
2.6% (4)
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