—

Здравствуйте, уважаемые любители футбола! Приглашаем Вас на прямую текстовую трансляцию матча девятнадцатого тура Английской Премьер-лиги, в котором сыграют «Вест Хэм» и «Саутгемптон». Игру будет комментировать Вячеслав Черненков.