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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Вест Хэм
 
Позже

Стадион:
Саутгемптон
Прогнозы 64
Вест Хэм 93.8% (60)
X 6.3% (4)
Саутгемптон 0% (0)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Вест Хэм
Ничья
Саутгемптон
1.92
4.04
4.30
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Вест Хэм
Саутгемптон

11 матчей

90.9%
9.1%
10 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

72.7%
18.2%
9.1%
8 побед 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

81.8%
9.1%
9.1%
9 побед 1 ничья 0 побед

11 матчей

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 5 побед

Первый тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

Второй тайм

81.8%
18.2%
0 побед 9 ничьих 3 победы

22 матча

45.5%
31.8%
22.7%
10 побед 7 ничьих 5 побед

Первый тайм

36.4%
36.4%
27.2%
8 побед 8 ничьих 6 побед

Второй тайм

40.9%
45.5%
13.6%
9 побед 10 ничьих 3 победы

История матчей

ПЛ
0:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ПЛ
3:0
ПЛ
1:2
ПЛ
3:0
ПЛ
3:2
ПЛ
1:3
ПЛ
0:3
ПЛ
1:0
ПЛ
2:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:3
ПЛ
3:1
ПЛ
0:0
ПЛ
1:1
ПЛ
4:1
Ч
1:1
Ч
1:0
ТМС
2:2

Бомбардиры внутри турнира

Вест Хэм
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Антонио Майкл 6 0.35
Форнальс Пабло 4 0.24
Боуэн Джаррод 3 0.18
Бенрахма Саид 3 0.18
Соучек Томаш 2 0.12
Лансини Мануэль 2 (1) 0.12
Райс Деклан 1 0.06
Крессуэлл Арон 1 0.06
Огбонна Анджело 1 0.06
Зума Курт 1 0.06
Масуаку Артур 1 0.06
Джонсон Бен 1 0.06
Цоуфал Владимир 0 0
Саутгемптон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Броя Армандо 4 0.24
Адамс Че 3 0.18
Уорд-Праус Джеймс 3 (2) 0.18
Армстронг Адам 2 0.12
Эльюнусси Мохамед 1 0.06
Беднарек Ян 1 0.06
Ливраменто Валентино 1 0.06
Редмонд Натан 0 0
Уокер-Питерс Кайл 0 0
Диалло Ибраима 0 0

Карточки

Вест Хэм
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Антонио Майкл 4 1
Райс Деклан 4 0
Цоуфал Владимир 2 1
Форнальс Пабло 3 0
Соучек Томаш 2 0
Огбонна Анджело 1 0
Зума Курт 1 0
Доусон Крэйг 1 0
Боуэн Джаррод 1 0
Саутгемптон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Салису Мохаммед 6 0
Ромеу Ориоль 5 0
Уорд-Праус Джеймс 2 1
Беднарек Ян 3 0
Уокер-Питерс Кайл 3 0
Дженепо Мусса 3 0
Стивенс Джек 2 0
Эльюнусси Мохамед 2 0
Ливраменто Валентино 2 0
Маккарти Алекс 1 0
Кабальеро Вилли 1 0
Лянко Войнович 1 0
Телла Нейтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

15
8
5 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 3
5 Забивали первыми 3
9 Не забивали 11
1
7%
1
13%
1-15
2
13%
2
25%
16-30
2
13%
2
25%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
4
27%
2
25%
61-75
4
27%
1
13%
76-90

Пропущено

13
19
6 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 11
3 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
1
8%
4
21%
1-15
2
15%
2
11%
16-30
3
23%
2
11%
31-45
1
8%
3
16%
46-60
2
15%
2
11%
61-75
4
31%
6
32%
76-90

Забито

11
7
3 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 2
2 Забивали первыми 4
12 Не забивали 12
1
9%
2
29%
1-15
1
9%
1
14%
16-30
1
9%
2
29%
31-45
1
9%
2
29%
46-60
3
27%
0
0%
61-75
4
36%
0
0%
76-90

Пропущено

10
8
5 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 3
6 Не пропускали 5
1
10%
1
13%
1-15
1
10%
2
25%
16-30
3
30%
0
0%
31-45
2
20%
3
38%
46-60
1
10%
1
13%
61-75
2
20%
1
13%
76-90

Забито

26
15
8 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 7
4 Не забивали 6
2
8%
3
20%
1-15
3
12%
3
20%
16-30
3
12%
4
27%
31-45
3
12%
2
13%
46-60
7
27%
2
13%
61-75
8
31%
1
7%
76-90

Пропущено

23
27
11 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 12
2
9%
5
19%
1-15
3
13%
4
15%
16-30
6
26%
2
7%
31-45
3
13%
6
22%
46-60
3
13%
3
11%
61-75
6
26%
7
26%
76-90

Результаты последних матчей

Вест Хэм
(20 матчей)
55%
15%
30%
11 побед 3 ничьи 6 поражений
Тоттенхэм - Вест Хэм 2:1 Арсенал - Вест Хэм 2:0 Бёрнли - Вест Хэм 0:0 Вест Хэм - Динамо Загреб 0:1
Вест Хэм - Челси 3:2 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Рапид Вена - Вест Хэм 0:2 Вулверхэмптон - Вест Хэм 1:0 Вест Хэм - Ливерпуль 3:2 Генк - Вест Хэм 2:2 Астон Вилла - Вест Хэм 1:4 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Вест Хэм - Тоттенхэм 1:0 Вест Хэм - Генк 3:0 Эвертон - Вест Хэм 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Вест Хэм - Рапид Вена 2:0 Лидс - Вест Хэм 1:2 Манчестер Юнайтед - Вест Хэм 0:1
Саутгемптон
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Кристал Пэлас - Саутгемптон 2:2 Арсенал - Саутгемптон 3:0 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Саутгемптон - Лестер 2:2
Ливерпуль - Саутгемптон 4:0 Норвич - Саутгемптон 2:1 Саутгемптон - Астон Вилла 1:0 Уотфорд - Саутгемптон 0:1 Челси - Саутгемптон 1:1 Саутгемптон - Бёрнли 2:2 Саутгемптон - Лидс 1:0 Челси - Саутгемптон 3:1 Саутгемптон - Вулверхэмптон 0:1 Шеффилд Юнайтед - Саутгемптон 2:2 Манчестер Сити - Саутгемптон 0:0 Саутгемптон - Вест Хэм 0:0 Ньюкасл - Саутгемптон 2:2 Ньюпорт - Саутгемптон 0:8 Саутгемптон - Манчестер Юнайтед 1:1 Эвертон - Саутгемптон 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Вест Хэм - Саутгемптон от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 6 часов 54 минуты.

    Главный судья: Фрэнд Кевин

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 64
    Вест Хэм 93.8% (60)
    X 6.3% (4)
    Саутгемптон 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Вест Хэм
    Ничья
    Саутгемптон
    1.92
    4.04
    4.30
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Вест Хэм - Саутгемптон онлайн


    Прогнозы на матч Вест Хэм - Саутгемптон

    Исход игры
    Вест Хэм
    93.8% (60)
    Ничья
    6.3% (4)
    Саутгемптон
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    67.74% (42)
    Меньше
    32.26% (20)
    Обе команды забьют
    Да
    69.35% (43)
    Нет
    30.65% (19)
    Популярный счёт
    2:1 Вест Хэм
    56.3% (36)
    2:0 Вест Хэм
    15.6% (10)
    1:0 Вест Хэм
    10.9% (7)
    3:1 Вест Хэм
    6.3% (4)
    1:1 Ничья
    4.7% (3)
    3:0 Вест Хэм
    3.1% (2)
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    Вест Хэм
    Саутгемптон

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