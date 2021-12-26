Первый тайм

7' Передачу Тони по центру на ход Баптисту прервал Бёрн.

6' Мбеумо забежал в офсайд.

5' Фернандес вышел к линии штрафной площади и забрал мяч в руки, опередив Мопе.

4' Янссон в чужой штрафной площади в падении попытался пробить по воротам, но попал мячом в соперника.

3' Норгор перехватил передача Троссара слева в штрафную площадь на Кукурелью.

2' "Брайтон" играет в полосатых сине-белых футболках и синих трусах, "Брентфорд" - в жёлтой форме.