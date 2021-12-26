Англия: Премьер-лига 2021-2022
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
59 Владение мячом, % 41
Владение мячом
33
Бёрн
Дэн
12
Мвепу
Энок
15
Модер
Якуб
14
Лаллана
Адам
9
Мопе
Нил
29
Бех
Мадс
17
Тони
Айвен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
33 Бёрн ДэнЗащитник
- Защитник
-
12 Мвепу ЭнокПолузащитник
-
15 Модер ЯкубПолузащитник
- Полузащитник
-
14 Лаллана АдамПолузащитник
- Полузащитник
-
9 Мопе НилНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Марч СоломонПолузащитник
-
42 Леонард МаркПолузащитник
- Нападающий
-
18 Уэлбек ДанниНападающий
- Нападающий
-
55 Ed Turns
-
Главный тренер: Поттер Грэм
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Не уточняется
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Бех МадсЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
17 Тони АйвенНападающий
- Запасные игроки
-
41 Кокс МэттьюВратарь
- Защитник
-
15 Ониика ФрэнкПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Висса ЙоанНападающий
- Нападающий
-
14 Годдос СаманНападающий
-
Главный тренер: Франк Томас
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
История личных встреч
Брайтон
Брентфорд
6 матчей
100%
6 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
Второй тайм
116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа
12 матчей
50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брайтон
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мопе Нил
|6 (1)
|0.35
|Троссар Леандро
|3 (1)
|0.18
|Макаллистер Алексис
|2 (1)
|0.12
|Уэлбек Данни
|1
|0.06
|Даффи Шейн
|1
|0.06
|Мвепу Энок
|1
|0.06
|Гросс Паскаль
|0
|0
|Модер Якуб
|0
|0
|Лаллана Адам
|0
|0
|Вельтман Йоел
|0
|0
|Марч Соломон
|0
|0
|Биссума Ив
|0
|0
|Лемпти Тарик
|0
|0
Брентфорд
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Тони Айвен
|4 (2)
|0.24
|Мбеумо Брайан
|3 (1)
|0.18
|Каньос Серхи
|2
|0.12
|Генри Рико
|2
|0.12
|Висса Йоан
|2
|0.12
|Янссон Понтус
|1
|0.06
|Норгор Кристиан
|1
|0.06
|Годдос Саман
|1
|0.06
|Пиннок Итан
|1
|0.06
|Йоргенсен Матиас
|1
|0.06
|Янельт Витали
|1
|0.06
|Баптист Шендон
|1
|0.06
|Йенсен Матиас
|0
|0
|Форсс Маркус
|0
|0
Карточки
Брайтон
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Даффи Шейн
|5
|0
|Биссума Ив
|5
|0
|Лаллана Адам
|4
|0
|Вельтман Йоел
|4
|0
|Мопе Нил
|4
|0
|Санчес Роберт
|2
|1
|Кукурелья Марк
|3
|0
|Уэбстер Адам
|2
|0
|Бёрн Дэн
|2
|0
|Троссар Леандро
|1
|0
|Марч Соломон
|1
|0
|Макаллистер Алексис
|1
|0
|Мвепу Энок
|1
|0
|Модер Якуб
|1
|0
|Лемпти Тарик
|1
|0
Брентфорд
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Каньос Серхи
|5
|0
|Норгор Кристиан
|4
|0
|Янссон Понтус
|3
|0
|Гуд Чарли
|3
|0
|Ониика Фрэнк
|3
|0
|Баптист Шендон
|1
|1
|Йоргенсен Матиас
|2
|0
|Тони Айвен
|2
|0
|Генри Рико
|2
|0
|Годдос Саман
|2
|0
|Янельт Витали
|2
|0
|Мбеумо Брайан
|2
|0
|Айер Кристоффер
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90
Пропущено
9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90
Забито
8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
5
63%
3
30%
76-90
Пропущено
8
10
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90
Забито
14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
6
43%
5
24%
76-90
Пропущено
17
22
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
24%
5
23%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
3
18%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Брайтон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0
Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|19
|15
|2
|2
|50 - 12
|47
|2.
|Челси
|Заявка
|19
|12
|5
|2
|42 - 13
|41
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|4.
|Арсенал
|Заявка
|19
|11
|2
|6
|32 - 23
|35
|5.
|Тоттенхэм
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|21 - 19
|29
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|18
|8
|4
|6
|30 - 24
|28
|7.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|18
|7
|1
|10
|24 - 28
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|17
|6
|4
|7
|30 - 33
|22
|11.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|17
|4
|9
|4
|14 - 17
|21
|12.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|17
|5
|6
|6
|21 - 22
|21
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|19 - 28
|20
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|18
|4
|8
|6
|24 - 27
|20
|15.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|18
|2
|4
|12
|8 - 39
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|10
|8
|1
|1
|31 - 6
|25
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Тоттенхэм
|Заявка
|10
|7
|1
|2
|16 - 10
|22
|4.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|18 - 15
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|4
|1
|4
|15 - 14
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|9
|2
|4
|3
|6 - 9
|10
|15.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|10
|1
|2
|7
|5 - 19
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Челси
|Заявка
|10
|7
|2
|1
|20 - 6
|23
|2.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Арсенал
|Заявка
|10
|4
|1
|5
|15 - 17
|13
|8.
|Брайтон
|0:0 Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|9.
|Брентфорд
|0:0 Заявка
|9
|2
|5
|2
|11 - 12
|11
|10.
|Лестер
|Заявка
|9
|2
|3
|4
|15 - 21
|9
|11.
|Саутгемптон
|Заявка
|10
|2
|3
|5
|11 - 21
|9
|12.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|13.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|14.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|9 - 18
|6
|15.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|16.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Брайтон 0:0 Брентфорд
Исход игры
Брайтон
52.1% (75)
Ничья
41.7% (60)
Брентфорд
6.3% (9)
Тотал 2.5
Больше
31.34% (42)
Меньше
68.66% (92)
Обе команды забьют
Да
65.67% (88)
Нет
34.33% (46)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.9% (46)
2:1 Брайтон
22.9% (33)
1:0 Брайтон
20.8% (30)
2:0 Брайтон
4.9% (7)
1:2 Брентфорд
3.5% (5)
0:0 Ничья
3.5% (5)
0:1 Брентфорд
2.1% (3)
3:1 Брайтон
1.4% (2)
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