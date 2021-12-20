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Англия: Премьер-лига 2021-2022

2021-2022
Брайтон
 
Позже

Стадион:
Брентфорд
Прогнозы 62
Брайтон 53.2% (33)
X 35.5% (22)
Брентфорд 11.3% (7)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Брайтон
Ничья
Брентфорд
2.00
3.58
4.32
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Брайтон
Брентфорд

6 матчей

100%
6 побед 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

Второй тайм

116.7%
16.7%
7 побед 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

83.3%
16.7%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 1 победа

12 матчей

50%
25%
25%
6 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
50%
33.3%
2 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

58.3%
33.3%
8.4%
7 побед 4 ничьи 1 победа

История матчей

ПЛ
0:1
Ч
3:3
Ч
0:2
Ч
3:0
Ч
0:0
Ч
0:1
К
0:2
Ч
3:2
ПЛ
0:1
ПЛ
1:0
ПЛ
3:0
ПЛ
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Брайтон
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мопе Нил 6 (1) 0.38
Троссар Леандро 3 (1) 0.19
Макаллистер Алексис 2 (1) 0.13
Уэлбек Данни 1 0.06
Даффи Шейн 1 0.06
Мвепу Энок 1 0.06
Гросс Паскаль 0 0
Модер Якуб 0 0
Лаллана Адам 0 0
Вельтман Йоел 0 0
Марч Соломон 0 0
Биссума Ив 0 0
Лемпти Тарик 0 0
Брентфорд
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Тони Айвен 4 (2) 0.25
Мбеумо Брайан 3 (1) 0.19
Каньос Серхи 2 0.13
Генри Рико 2 0.13
Висса Йоан 2 0.13
Янссон Понтус 1 0.06
Норгор Кристиан 1 0.06
Годдос Саман 1 0.06
Пиннок Итан 1 0.06
Йоргенсен Матиас 1 0.06
Янельт Витали 1 0.06
Баптист Шендон 1 0.06
Йенсен Матиас 0 0
Форсс Маркус 0 0

Карточки

Брайтон
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Даффи Шейн 5 0
Биссума Ив 5 0
Лаллана Адам 4 0
Вельтман Йоел 4 0
Мопе Нил 4 0
Санчес Роберт 2 1
Кукурелья Марк 3 0
Уэбстер Адам 2 0
Бёрн Дэн 2 0
Троссар Леандро 1 0
Марч Соломон 1 0
Макаллистер Алексис 1 0
Мвепу Энок 1 0
Модер Якуб 1 0
Лемпти Тарик 1 0
Брентфорд
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Каньос Серхи 5 0
Норгор Кристиан 4 0
Янссон Понтус 3 0
Гуд Чарли 3 0
Ониика Фрэнк 3 0
Баптист Шендон 1 1
Йоргенсен Матиас 2 0
Тони Айвен 2 0
Генри Рико 2 0
Годдос Саман 2 0
Янельт Витали 2 0
Мбеумо Брайан 2 0
Айер Кристоффер 1 0

Голы по времени матча

Забито

6
11
4 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 4
3 Забивали первыми 4
12 Не забивали 9
1
17%
3
27%
1-15
1
17%
2
18%
16-30
2
33%
2
18%
31-45
1
17%
1
9%
46-60
0
0%
1
9%
61-75
1
17%
2
18%
76-90

Пропущено

9
12
5 В 1-м тайме 7
4 Во 2-м тайме 5
3 Пропускали первыми 3
5 Не пропускали 6
1
11%
3
25%
1-15
1
11%
1
8%
16-30
3
33%
3
25%
31-45
1
11%
0
0%
46-60
2
22%
3
25%
61-75
1
11%
2
17%
76-90

Забито

8
10
1 В 1-м тайме 3
7 Во 2-м тайме 7
1 Забивали первыми 3
10 Не забивали 10
0
0%
0
0%
1-15
0
0%
3
30%
16-30
1
13%
0
0%
31-45
0
0%
2
20%
46-60
2
25%
2
20%
61-75
5
63%
3
30%
76-90

Пропущено

8
10
6 В 1-м тайме 6
2 Во 2-м тайме 4
6 Пропускали первыми 5
6 Не пропускали 6
3
38%
2
20%
1-15
2
25%
2
20%
16-30
1
13%
2
20%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
0
0%
2
20%
61-75
2
25%
1
10%
76-90

Забито

14
21
5 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
6 Не забивали 3
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
5
24%
16-30
3
21%
2
10%
31-45
1
7%
3
14%
46-60
2
14%
3
14%
61-75
6
43%
5
24%
76-90

Пропущено

17
22
11 В 1-м тайме 13
6 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 8
11 Не пропускали 12
4
24%
5
23%
1-15
3
18%
3
14%
16-30
4
24%
5
23%
31-45
1
6%
1
5%
46-60
2
12%
5
23%
61-75
3
18%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Брайтон
(20 матчей)
30%
40%
30%
6 побед 8 ничьих 6 поражений
Брайтон - Вулверхэмптон 0:1 Саутгемптон - Брайтон 1:1 Вест Хэм - Брайтон 1:1 Брайтон - Лидс 0:0
Астон Вилла - Брайтон 2:0 Брайтон - Ньюкасл 1:1 Ливерпуль - Брайтон 2:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Норвич - Брайтон 0:0 Брайтон - Арсенал 0:0 Кристал Пэлас - Брайтон 1:1 Брайтон - Суонси 2:0 Брайтон - Лестер 2:1 Брентфорд - Брайтон 0:1 Брайтон - Эвертон 0:2 Кардифф Сити - Брайтон 0:2 Брайтон - Уотфорд 2:0 Бёрнли - Брайтон 1:2 Хетафе - Брайтон 2:0
Брентфорд
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Брентфорд - Челси 0:2 Брентфорд - Уотфорд 2:1 Лидс - Брентфорд 2:2 Тоттенхэм - Брентфорд 2:0
Брентфорд - Эвертон 1:0 Ньюкасл - Брентфорд 3:3 Брентфорд - Норвич 1:2 Бёрнли - Брентфорд 3:1 Сток Сити - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Брентфорд - Челси 0:1 Вест Хэм - Брентфорд 1:2 Брентфорд - Ливерпуль 3:3 Брентфорд - Олдхэм Атлетик 7:0 Вулверхэмптон - Брентфорд 0:2 Брентфорд - Брайтон 0:1 Астон Вилла - Брентфорд 1:1 Брентфорд - Форест Грин 3:1 Кристал Пэлас - Брентфорд 0:0 Брентфорд - Арсенал 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 18 14 2 2 44 - 9 44
2. Ливерпуль Заявка 18 12 5 1 50 - 15 41
3. Челси Заявка 18 11 5 2 39 - 12 38
4. Арсенал Заявка 18 10 2 6 27 - 23 32
5. Вест Хэм Заявка 17 8 4 5 28 - 21 28
6. Манчестер Юнайтед Заявка 16 8 3 5 26 - 24 27
7. Тоттенхэм Заявка 15 8 2 5 18 - 19 26
8. Вулверхэмптон Заявка 18 7 4 7 13 - 14 25
9. Астон Вилла Заявка 17 7 1 9 23 - 25 22
10. Лестер Заявка 16 6 4 6 27 - 27 22
11. Брайтон Заявка 16 4 8 4 14 - 17 20
12. Брентфорд Заявка 16 5 5 6 21 - 22 20
13. Кристал Пэлас Заявка 17 4 8 5 24 - 24 20
14. Эвертон Заявка 17 5 4 8 21 - 29 19
15. Саутгемптон Заявка 17 3 8 6 16 - 26 17
16. Лидс Заявка 18 3 7 8 18 - 36 16
17. Уотфорд Заявка 16 4 1 11 21 - 31 13
18. Бёрнли Заявка 15 1 8 6 14 - 21 11
19. Норвич Заявка 17 2 4 11 8 - 34 10
20. Ньюкасл Заявка 18 1 7 10 18 - 41 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 25 - 3 22
2. Арсенал Заявка 9 7 1 1 17 - 6 22
3. Ливерпуль Заявка 9 6 3 0 22 - 6 21
4. Тоттенхэм Заявка 9 6 1 2 13 - 10 19
5. Челси Заявка 9 5 3 1 22 - 7 18
6. Кристал Пэлас Заявка 9 3 5 1 15 - 9 14
7. Вест Хэм Заявка 8 4 2 2 16 - 12 14
8. Астон Вилла Заявка 8 4 1 3 14 - 11 13
9. Лестер Заявка 8 4 1 3 15 - 12 13
10. Эвертон Заявка 8 4 1 3 13 - 13 13
11. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 1 3 14 - 13 13
12. Вулверхэмптон Заявка 9 3 2 4 5 - 7 11
13. Саутгемптон Заявка 8 2 5 1 8 - 7 11
14. Брентфорд Заявка 8 3 1 4 10 - 10 10
15. Лидс Заявка 9 2 4 3 10 - 15 10
16. Брайтон Заявка 8 2 3 3 6 - 9 9
17. Ньюкасл Заявка 9 1 4 4 12 - 21 7
18. Бёрнли Заявка 7 1 4 2 8 - 8 7
19. Уотфорд Заявка 8 2 1 5 10 - 17 7
20. Норвич Заявка 9 1 2 6 5 - 14 5
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Манчестер Сити Заявка 9 7 1 1 19 - 6 22
2. Челси Заявка 9 6 2 1 17 - 5 20
3. Ливерпуль Заявка 9 6 2 1 28 - 9 20
4. Манчестер Юнайтед Заявка 8 4 2 2 12 - 11 14
5. Вулверхэмптон Заявка 9 4 2 3 8 - 7 14
6. Вест Хэм Заявка 9 4 2 3 12 - 9 14
7. Брайтон Заявка 8 2 5 1 8 - 8 11
8. Брентфорд Заявка 8 2 4 2 11 - 12 10
9. Арсенал Заявка 9 3 1 5 10 - 17 10
10. Астон Вилла Заявка 9 3 0 6 9 - 14 9
11. Лестер Заявка 8 2 3 3 12 - 15 9
12. Тоттенхэм Заявка 6 2 1 3 5 - 9 7
13. Саутгемптон Заявка 9 1 3 5 8 - 19 6
14. Лидс Заявка 9 1 3 5 8 - 21 6
15. Уотфорд Заявка 8 2 0 6 11 - 14 6
16. Кристал Пэлас Заявка 8 1 3 4 9 - 15 6
17. Эвертон Заявка 9 1 3 5 8 - 16 6
18. Норвич Заявка 8 1 2 5 3 - 20 5
19. Бёрнли Заявка 8 0 4 4 6 - 13 4
20. Ньюкасл Заявка 9 0 3 6 6 - 20 3
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Вылет в Чемпионшип
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Брайтон - Брентфорд от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 26 декабря 2021, осталось 2 дня 11 часов 54 минуты.

    Главный судья: Andrew Madley

    На матч можно сделать ставку с бонусом 5000 рублей.

    • Прогнозы 62
    Брайтон 53.2% (33)
    X 35.5% (22)
    Брентфорд 11.3% (7)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Брайтон
    Ничья
    Брентфорд
    2.00
    3.58
    4.32
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Брайтон - Брентфорд онлайн


    Прогнозы на матч Брайтон - Брентфорд

    Исход игры
    Брайтон
    53.2% (33)
    Ничья
    35.5% (22)
    Брентфорд
    11.3% (7)
    Тотал 2.5
    Больше
    33.33% (20)
    Меньше
    66.67% (40)
    Обе команды забьют
    Да
    66.67% (40)
    Нет
    33.33% (20)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    32.3% (20)
    2:1 Брайтон
    25.8% (16)
    1:0 Брайтон
    17.7% (11)
    2:0 Брайтон
    6.5% (4)
    1:2 Брентфорд
    4.8% (3)
    0:1 Брентфорд
    3.2% (2)
    0:2 Брентфорд
    3.2% (2)
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    Брайтон
    Брентфорд

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