Англия: Премьер-лига 2021-2022
Позже
Стадион: Этихад Стэдиум
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 0
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
0 Владение мячом, % 0
27
Канселу
Жоау
26
Марез
Рияд
33
Томас
Люк
17
Перес
Айосе
- Основной состав
- Вратарь
-
27 Канселу ЖоауЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Марез РиядНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
33 Карсон СкоттВратарь
- Защитник
- Защитник
-
10 Грилиш ДжекПолузащитник
-
47 Фоден ФилНападающий
-
80 Палмер КоулНападающий
- Нападающий
-
37 Kayky
-
Главный тренер: Гвардиола Хосеп
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Не уточняется
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
33 Томас ЛюкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
17 Перес АйосеНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
45 Нельсон БенЗащитник
-
20 Чодури ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Роджерс Брендан
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Манчестер Сити
Лестер
14 матчей
100%
14 побед 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
71.4%
21.4%
7.2%
10 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
64.3%
14.3%
21.4%
9 побед 2 ничьи 0 побед
7 матчей
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
85.7%
14.3%
0 побед 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 7 побед
21 матч
66.7%
9.5%
23.8%
14 побед 2 ничьи 5 побед
Первый тайм
47.6%
42.9%
9.5%
10 побед 9 ничьих 2 победы
Второй тайм
42.9%
23.8%
33.3%
9 побед 5 ничьих 7 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Манчестер Сити
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Силва Бернарду
|7
|0.39
|Стерлинг Рахим
|5 (1)
|0.28
|Марез Рияд
|4
|0.22
|Фоден Фил
|4
|0.22
|Де Брёйне Кевин
|4
|0.22
|Гюндоган Илкай
|3
|0.17
|Жезус Габриэль
|2
|0.11
|Грилиш Джек
|2
|0.11
|Родри Эрнандес
|2
|0.11
|Диаш Рубен
|2
|0.11
|Торрес Ферран
|2
|0.11
|Канселу Жоау
|1
|0.06
|Фернандиньо Фернандо
|1
|0.06
|Стоунс Джон
|1
|0.06
|Аке Натан
|1
|0.06
|Лапорт Эмерик
|1
|0.06
|Уокер Кайл
|0
|0
|Зинченко Александр
|0
|0
Лестер
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Варди Джейми
|9
|0.56
|Тилеманс Юри
|5 (1)
|0.31
|Мэддисон Джеймс
|4
|0.25
|Дака Пэтсон
|2
|0.13
|Барнс Харви
|2
|0.13
|Ихеаначо Келечи
|1
|0.06
|Эванс Джонни
|1
|0.06
|Олбрайтон Марк
|1
|0.06
|Сёюнджю Чаглар
|1
|0.06
|Лукмен Адемола
|1
|0.06
|Перес Айосе
|0
|0
|Рикарду Перейра II
|0
|0
|Сумаре Бубакари
|0
|0
|Томас Люк
|0
|0
Карточки
Манчестер Сити
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лапорт Эмерик
|5
|1
|Канселу Жоау
|5
|0
|Родри Эрнандес
|4
|0
|Силва Бернарду
|4
|0
|Диаш Рубен
|4
|0
|Эдерсон Мораес
|2
|0
|Гюндоган Илкай
|1
|0
|Уокер Кайл
|1
|0
|Грилиш Джек
|1
|0
|Хосеп Гвардиола
|1
|0
Лестер
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сёюнджю Чаглар
|3
|0
|Ндиди Уилфред
|3
|0
|Эванс Джонни
|2
|0
|Варди Джейми
|2
|0
|Барнс Харви
|2
|0
|Перес Айосе
|0
|1
|Шмейхель Каспер
|1
|0
|Олбрайтон Марк
|1
|0
|Бертранд Райан
|1
|0
|Вестергор Янник
|1
|0
|Рикарду Перейра II
|1
|0
|Амарти Даниэль
|1
|0
|Тилеманс Юри
|1
|0
|Кастань Тимоти
|1
|0
|Мэддисон Джеймс
|1
|0
|Лукмен Адемола
|1
|0
|Дьюзбери-Холл Кирнан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
12
10 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 4
11 Не забивали 8
5
21%
3
25%
1-15
1
4%
2
17%
16-30
4
17%
2
17%
31-45
3
13%
1
8%
46-60
6
25%
3
25%
61-75
5
21%
1
8%
76-90
Пропущено
4
15
2 В 1-м тайме 7
2 Во 2-м тайме 8
2 Пропускали первыми 4
3 Не пропускали 8
2
50%
1
7%
1-15
0
0%
3
20%
16-30
0
0%
3
20%
31-45
0
0%
4
27%
46-60
0
0%
2
13%
61-75
2
50%
2
13%
76-90
Забито
18
16
10 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
10 Не забивали 11
3
17%
1
6%
1-15
3
17%
1
6%
16-30
4
22%
6
38%
31-45
1
6%
1
6%
46-60
4
22%
1
6%
61-75
3
17%
6
38%
76-90
Пропущено
7
11
1 В 1-м тайме 7
6 Во 2-м тайме 4
3 Пропускали первыми 4
6 Не пропускали 6
1
14%
2
18%
1-15
0
0%
4
36%
16-30
0
0%
1
9%
31-45
3
43%
0
0%
46-60
1
14%
3
27%
61-75
2
29%
1
9%
76-90
Забито
42
28
20 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 13
12 Забивали первыми 8
3 Не забивали 3
8
19%
4
14%
1-15
4
10%
3
11%
16-30
8
19%
8
29%
31-45
4
10%
2
7%
46-60
10
24%
4
14%
61-75
8
19%
7
25%
76-90
Пропущено
11
26
3 В 1-м тайме 14
8 Во 2-м тайме 12
5 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 14
3
27%
3
12%
1-15
0
0%
7
27%
16-30
0
0%
4
15%
31-45
3
27%
4
15%
46-60
1
9%
5
19%
61-75
4
36%
3
12%
76-90
Результаты последних матчей
Манчестер Сити
(20 матчей)
75%
5%
20%
15 побед 1 ничья 4 поражения
Ньюкасл - Манчестер Сити 0:4 Манчестер Сити - Лидс 7:0 Манчестер Сити - Вулверхэмптон 1:0 РБ Лейпциг - Манчестер Сити 2:1
Уотфорд - Манчестер Сити 1:3 Астон Вилла - Манчестер Сити 1:2 Манчестер Сити - Вест Хэм 2:1 Манчестер Сити - ПСЖ 2:1 Манчестер Сити - Эвертон 3:0 Манчестер Юнайтед - Манчестер Сити 0:2 Манчестер Сити - Брюгге 4:1 Манчестер Сити - Кристал Пэлас 0:2 Вест Хэм - Манчестер Сити 0:0 Брайтон - Манчестер Сити 1:4 Брюгге - Манчестер Сити 1:5 Манчестер Сити - Бёрнли 2:0 Ливерпуль - Манчестер Сити 2:2 ПСЖ - Манчестер Сити 2:0 Челси - Манчестер Сити 0:1 Манчестер Сити - Уиком 6:1
Лестер
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Ливерпуль - Лестер 3:3 Лестер - Ньюкасл 4:0 Наполи - Лестер 3:2 Астон Вилла - Лестер 2:1
Саутгемптон - Лестер 2:2 Лестер - Уотфорд 4:2 Лестер - Легия 3:1 Лестер - Челси 0:3 Лидс - Лестер 1:1 Лестер - Спартак Москва 1:1 Лестер - Арсенал 0:2 Лестер - Брайтон 2:2 Брентфорд - Лестер 1:2 Спартак Москва - Лестер 3:4 Лестер - Манчестер Юнайтед 4:2 Кристал Пэлас - Лестер 2:2 Легия - Лестер 1:0 Лестер - Бёрнли 2:2 Миллуолл - Лестер 0:2 Брайтон - Лестер 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|18
|14
|2
|2
|44 - 9
|44
|2.
|Ливерпуль
|Заявка
|18
|12
|5
|1
|50 - 15
|41
|3.
|Челси
|Заявка
|18
|11
|5
|2
|39 - 12
|38
|4.
|Арсенал
|Заявка
|18
|10
|2
|6
|27 - 23
|32
|5.
|Вест Хэм
|Заявка
|17
|8
|4
|5
|28 - 21
|28
|6.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|26 - 24
|27
|7.
|Тоттенхэм
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|18 - 19
|26
|8.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|18
|7
|4
|7
|13 - 14
|25
|9.
|Астон Вилла
|Заявка
|17
|7
|1
|9
|23 - 25
|22
|10.
|Лестер
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|27 - 27
|22
|11.
|Брайтон
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|14 - 17
|20
|12.
|Брентфорд
|Заявка
|16
|5
|5
|6
|21 - 22
|20
|13.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|17
|4
|8
|5
|24 - 24
|20
|14.
|Эвертон
|Заявка
|17
|5
|4
|8
|21 - 29
|19
|15.
|Саутгемптон
|Заявка
|17
|3
|8
|6
|16 - 26
|17
|16.
|Лидс
|Заявка
|18
|3
|7
|8
|18 - 36
|16
|17.
|Уотфорд
|Заявка
|16
|4
|1
|11
|21 - 31
|13
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|14 - 21
|11
|19.
|Норвич
|Заявка
|17
|2
|4
|11
|8 - 34
|10
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|18
|1
|7
|10
|18 - 41
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|25 - 3
|22
|2.
|Арсенал
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|17 - 6
|22
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|3
|0
|22 - 6
|21
|4.
|Тоттенхэм
|Заявка
|9
|6
|1
|2
|13 - 10
|19
|5.
|Челси
|Заявка
|9
|5
|3
|1
|22 - 7
|18
|6.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|9
|3
|5
|1
|15 - 9
|14
|7.
|Вест Хэм
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|16 - 12
|14
|8.
|Астон Вилла
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 11
|13
|9.
|Лестер
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|15 - 12
|13
|10.
|Эвертон
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|13 - 13
|13
|11.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|1
|3
|14 - 13
|13
|12.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|3
|2
|4
|5 - 7
|11
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 7
|11
|14.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|3
|1
|4
|10 - 10
|10
|15.
|Лидс
|Заявка
|9
|2
|4
|3
|10 - 15
|10
|16.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|6 - 9
|9
|17.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|1
|4
|4
|12 - 21
|7
|18.
|Бёрнли
|Заявка
|7
|1
|4
|2
|8 - 8
|7
|19.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|1
|5
|10 - 17
|7
|20.
|Норвич
|Заявка
|9
|1
|2
|6
|5 - 14
|5
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Манчестер Сити
|Заявка
|9
|7
|1
|1
|19 - 6
|22
|2.
|Челси
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|17 - 5
|20
|3.
|Ливерпуль
|Заявка
|9
|6
|2
|1
|28 - 9
|20
|4.
|Манчестер Юнайтед
|Заявка
|8
|4
|2
|2
|12 - 11
|14
|5.
|Вулверхэмптон
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|8 - 7
|14
|6.
|Вест Хэм
|Заявка
|9
|4
|2
|3
|12 - 9
|14
|7.
|Брайтон
|Заявка
|8
|2
|5
|1
|8 - 8
|11
|8.
|Брентфорд
|Заявка
|8
|2
|4
|2
|11 - 12
|10
|9.
|Арсенал
|Заявка
|9
|3
|1
|5
|10 - 17
|10
|10.
|Астон Вилла
|Заявка
|9
|3
|0
|6
|9 - 14
|9
|11.
|Лестер
|Заявка
|8
|2
|3
|3
|12 - 15
|9
|12.
|Тоттенхэм
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|13.
|Саутгемптон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 19
|6
|14.
|Лидс
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 21
|6
|15.
|Уотфорд
|Заявка
|8
|2
|0
|6
|11 - 14
|6
|16.
|Кристал Пэлас
|Заявка
|8
|1
|3
|4
|9 - 15
|6
|17.
|Эвертон
|Заявка
|9
|1
|3
|5
|8 - 16
|6
|18.
|Норвич
|Заявка
|8
|1
|2
|5
|3 - 20
|5
|19.
|Бёрнли
|Заявка
|8
|0
|4
|4
|6 - 13
|4
|20.
|Ньюкасл
|Заявка
|9
|0
|3
|6
|6 - 20
|3
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Вылет в Чемпионшип
Прогнозы на матч Манчестер Сити - Лестер
Исход игры
Манчестер Сити
91.2% (145)
Ничья
4.4% (7)
Лестер
4.4% (7)
Тотал 2.5
Больше
71.11% (96)
Меньше
28.89% (39)
Обе команды забьют
Да
67.41% (91)
Нет
32.59% (44)
Популярный счёт
3:1 Манчестер Сити
34.6% (55)
2:0 Манчестер Сити
21.4% (34)
2:1 Манчестер Сити
15.7% (25)
3:0 Манчестер Сити
4.4% (7)
4:1 Манчестер Сити
1.9% (3)
1:0 Манчестер Сити
1.3% (2)
1:2 Лестер
1.3% (2)
1:1 Ничья
1.3% (2)
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